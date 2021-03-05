Україна передала ЄС список порушників прав людини в окупованому Криму для застосування до них санкцій, - Кулеба
Україна передала Європейському Союзу список осіб, винних у системному порушенні прав людини в окупованому Криму, і розраховує на введення санкцій проти них вже в цьому році.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Санкції реальні. Ми передали (ЄС. - Ред.) список людей, яких ми вважаємо винними в порушенні прав людини у тимчасово окупованому Криму, і безумовно, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ці санкції були застосовані вже в цьому році, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними і кричущими", - сказав Кулеба.
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Может тоже пора передать?
Судилище по делу Шеремета с назначением виновных вопреки всему мало чем отличается от кацапского.