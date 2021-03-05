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Новини Санкції проти Росії Репресії в окупованому Криму
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Україна передала ЄС список порушників прав людини в окупованому Криму для застосування до них санкцій, - Кулеба

Україна передала ЄС список порушників прав людини в окупованому Криму для застосування до них санкцій, - Кулеба

Україна передала Європейському Союзу список осіб, винних у системному порушенні прав людини в окупованому Криму, і розраховує на введення санкцій проти них вже в цьому році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції реальні. Ми передали (ЄС. - Ред.) список людей, яких ми вважаємо винними в порушенні прав людини у тимчасово окупованому Криму, і безумовно, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ці санкції були застосовані вже в цьому році, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними і кричущими", - сказав Кулеба.

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Автор: 

Крим (14135) санкції (11793) Євросоюз (13359) Кулеба Дмитро (3604)


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Ліпше б звертали увагу на порушення прав людини на Україні!
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Надіюсь влада в Україні вже ввела санкції проти цих осіб із списку що передала?
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Как насчет нарушений прав человека МВД и ГПУ в Украине?

Может тоже пора передать?
Судилище по делу Шеремета с назначением виновных вопреки всему мало чем отличается от кацапского.
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05.03.2021 17:04 Відповісти
Почему он ещё не снят с должности? Ждут пока и за него санкции введут?
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05.03.2021 17:06 Відповісти
А фамілії політичних в'язнів Банкової - Антоненка, Дугарь, Кузьменко, Стерненко не забули вписати?
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05.03.2021 20:36 Відповісти
 
 