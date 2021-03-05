"Як обкрадають Україну": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, скільки бюджет недоотримує через корупцію і масштаби тіньової економіки
Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять питання боротьби з корупцією в Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У новому випуску обговорять, скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни і наскільки реально перемогти корупцію в Україні.
Крім того, в студії Шустера прозвучать "за" і "проти" дозволу подвійного громадянства в країні.
Гостями студії стануть:
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;
Павло Рябікін, голова Державної митної служби України;
Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";
Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";
Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.
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нам не надо КАК...нам надо КТО и чтоб ему пусто было))))
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)