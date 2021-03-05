"Як обкрадають Україну": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, скільки бюджет недоотримує через корупцію і масштаби тіньової економіки

Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять питання боротьби з корупцією в Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У новому випуску обговорять, скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни і наскільки реально перемогти корупцію в Україні.

Крім того, в студії Шустера прозвучать "за" і "проти" дозволу подвійного громадянства в країні.

Гостями студії стануть:



Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Павло Рябікін, голова Державної митної служби України;

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";

Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.