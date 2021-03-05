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Новини Боротьба з корупцією
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"Як обкрадають Україну": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, скільки бюджет недоотримує через корупцію і масштаби тіньової економіки

Сьогодні, о 21:00, у прямому радіоефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять питання боротьби з корупцією в Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У новому випуску обговорять, скільки мільярдів крутиться в тіньовій економіці країни і наскільки реально перемогти корупцію в Україні.

Крім того, в студії Шустера прозвучать "за" і "проти" дозволу подвійного громадянства в країні.

Гостями студії стануть:

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Олексій Любченко, голова Державної податкової служби України;

Павло Рябікін, голова Державної митної служби України;

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Ярослав Железняк, голова фракції партії "Голос";

Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВР України з питань бюджету;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України.

Автор: 

корупція (4681) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+5
"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики - Цензор.НЕТ 6079
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05.03.2021 16:46
+5
На канале ахметова)
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)
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05.03.2021 16:48
+4
Беня в зрителях. Ахметов - автор идеи. Поясняют нюансы грабежа - Бойко, Тимошенко и др.
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05.03.2021 16:36
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Беня в зрителях. Ахметов - автор идеи. Поясняют нюансы грабежа - Бойко, Тимошенко и др.
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Оскільки нема представників ЄС, то обворовує Порошенко - зуб даю. )))
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Хоча, вибачте, є Льоша Гончаренко - цього досить, щоб розтавити крапки.
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05.03.2021 16:39 Відповісти
Льоша Гончаренко є представником ЄС.Всі решта є тими грабіжниками які заявлені в темі Савіка Шустера,влючаючи присосавшогося самого Савіка Шустера.
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05.03.2021 17:52 Відповісти
Главный пострадавший-медведчук.Отдали человеку государственную трубу,всё было просто супер,а сейчас отняли...Ну куда это годится?
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05.03.2021 23:10 Відповісти
самое интересное не освещено: сколько и как разворовывается из того, что бюджет получает...
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Ринат Леонидыч именно об єтом снимет передачу на своем канале
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05.03.2021 16:51 Відповісти
Актуальная тема! 👍
Обязательно посмотрим!
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Корупція в Україні неосяжна ,всеохоплююча !!!))
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05.03.2021 16:38 Відповісти
И , к сожалению , на сегодня непобедима ?
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05.03.2021 16:40 Відповісти
Висновок--Україні потрібне завнішнє керування !!! )))
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05.03.2021 16:42 Відповісти
+1 за зовнішнє. Байден - прийди! Зєлю, вр, кму, суддів януковоща, подвійних громадян - геть!
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05.03.2021 17:10 Відповісти
Список гостей это типа ребуса : найди 2-х не коррупционеров в этом списке или как?
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05.03.2021 16:39 Відповісти
Миссия невыполнима .
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05.03.2021 16:42 Відповісти
А сейчас волки расскажут вам о пользе вегетарианства, слушайте внимательно поросятки.
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05.03.2021 16:44 Відповісти
На жаль ,інших в Україні немає !!)))
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05.03.2021 16:43 Відповісти
Циркова вистава ,боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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05.03.2021 16:40 Відповісти
С таким же успехом можно и погоду пообсуждать. Все все видят, знают и понимают и шо? Давайте обсудим? Как вы, плять, зае...бали со своими беспонтовыми говорильнями!
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05.03.2021 16:42 Відповісти
ооо...Йуля Тимошенко вам щас расскажет !!! мать коррупции )) (слова, Ваня не мои)))
нам не надо КАК...нам надо КТО и чтоб ему пусто было))))
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05.03.2021 16:46 Відповісти
"Как обворовывают Украину": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, сколько бюджет недополучает из-за коррупции и масштабы теневой экономики - Цензор.НЕТ 6079
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05.03.2021 16:46 Відповісти
Теневая економика - это ответ на социалпоппулистскую, этатистскую, мракобесную политику Украины с дебильным Налоговым Кодексом им Азарова...
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05.03.2021 16:48 Відповісти
На канале ахметова)
сявик, "три рубля и ваша")
Про карупцию)
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05.03.2021 16:48 Відповісти
Шоу для лохів та Нелохів..
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05.03.2021 16:54 Відповісти
Вангую кто будет виноватым.Порошенко.Остальные просто зрители и гости студии.
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05.03.2021 17:10 Відповісти
Зарплату им подняли что бы те коррупцией не занимались до небес , так они все равно воруют ... Так снизить им зарплату до плинтуса и пускай грабят , а антикоррупционеры пускай лучше работают , вот и все . А то задрали отовсюду хапать !
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05.03.2021 17:12 Відповісти
Судя по названию там Беня и Зеля будут давать мастер-класс?
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05.03.2021 17:19 Відповісти
Крадуть все і все в тіні, шо там обсуждати
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05.03.2021 17:40 Відповісти
Будут обговаривать, как обкрадати більше
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05.03.2021 17:41 Відповісти
Льоша Гончаренко є представником ЄС.Всі решта є тими грабіжниками які заявлені в темі Савіка Шустера,влючаючи присосавшогося самого Савіка Шустера.
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05.03.2021 17:55 Відповісти
Савік за всі роки кочував з одного каналу на інший,і збирав бабло з учасників своїх передач,які обговорювали як обкрадали Україну.Один раз навіть попробував створити свій телеканал і навіть встиг і на це зібрати бабло.Він дуже добре розуміється на корупціі.Більше від нього в тому січе хіба що Порошенко,тому і вигнав Савіка з України,щоб він не запаскуджував чисту свободу слова своїми передачами...
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05.03.2021 17:56 Відповісти
На телеканалі олігарха-сєпара будуть кричати «дєржі вора!» Ржу.😁
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05.03.2021 18:21 Відповісти
 
 