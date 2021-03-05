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В Італії, Франції та Іспанії перехворілим на COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини
В Італії всім людям, які вже перехворіли на COVID-19, будуть вводити тільки одну дозу вакцини.
У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що таке рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таким чином, однією дозою рекомендують прищеплювати тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.
Зазначається, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на подібний крок - введення однієї дози вакцини перехворілим на COVID-19. Таке рішення також прийняли у Франції та Іспанії.
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ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs В студії Politeka Online Надія Михайлівна Жолобак, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Таймкоды:
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=0s 0:00 Всем ли нужна вакцинация от коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=510s 8:30 Кому нельзя вакцинироваться
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=720s 12:00 Помогут ли антитела
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1020s 17:00 Страх подавляет иммунитет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1140s 19:00 Прививки детям
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1285s 21:25 Почему коронавирус не изчезнет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1365s 22:45 Чем отличаются вакцины разных производителей
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1510s 25:10 Грипп никуда не делся
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1710s 28:30 Что известно о коронавирусах
Украина до сих не определилась, как, кого и чем вакцинировать. Два мира - два образа жизни.