В Італії, Франції та Іспанії перехворілим на COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини

В Італії всім людям, які вже перехворіли на COVID-19, будуть вводити тільки одну дозу вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що таке рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином, однією дозою рекомендують прищеплювати тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.

Зазначається, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на подібний крок - введення однієї дози вакцини перехворілим на COVID-19. Таке рішення також прийняли у Франції та Іспанії.

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