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Новини Коронавірус і карантин
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В Італії, Франції та Іспанії перехворілим на COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини

В Італії, Франції та Іспанії перехворілим на COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини

В Італії всім людям, які вже перехворіли на COVID-19, будуть вводити тільки одну дозу вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що таке рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таким чином, однією дозою рекомендують прищеплювати тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.

Зазначається, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на подібний крок - введення однієї дози вакцини перехворілим на COVID-19. Таке рішення також прийняли у Франції та Іспанії.

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Автор: 

вакцина (4419) Іспанія (900) Італія (1565) карантин (18172) Франція (3052) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А кто знает , кто в Украине переболел ? Тайно и явно ?
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Зеля, ты вторую дозу сэкономил мудрому нарiду?
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05.03.2021 16:45 Відповісти
В Україні скоро будуть просувати ідею, що колективний імунітет можна і без вакцини отримати, тільки тим хто залишиться живим)
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05.03.2021 17:21 Відповісти
Не исключено, что так лучше, без вакцин. Или вакцинировать, но не всех.
ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs В студії Politeka Online Надія Михайлівна Жолобак, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Таймкоды:
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=0s 0:00 ​ Всем ли нужна вакцинация от коронавируса?
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=510s 8:30 ​ Кому нельзя вакцинироваться
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=720s 12:00 ​ Помогут ли антитела
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1020s 17:00 ​ Страх подавляет иммунитет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1140s 19:00 ​ Прививки детям
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1285s 21:25 ​ Почему коронавирус не изчезнет
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1365s 22:45 ​ Чем отличаются вакцины разных производителей
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1510s 25:10 ​ Грипп никуда не делся
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=1710s 28:30 ​ Что известно о коронавирусах
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05.03.2021 17:28 Відповісти
Уже третья страна Европы приняла такое решение - вакцинировать одной дозой.
Украина до сих не определилась, как, кого и чем вакцинировать. Два мира - два образа жизни.
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05.03.2021 17:26 Відповісти
Вопрос к знатокам - Вакцинация , это добровольное заражение болезнью чтобы иммунитет зафиксировал посещение этой болезни и мгновенно определил ее(появление антител), так вот - накуя прививаться если человек уже переболел и болезнь уже отметилась в книге посещения!!!??? .. или тут задача вакцинации в чем-то другом!?.. Странно это все..Очень странно..
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05.03.2021 17:34 Відповісти
 
 