Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти бізнесмена, ексголови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського показують, що українська корупція знаходить покарання швидше за кордоном, ніж в Україні.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, коментуючи рішення влади США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції США свідчать, що українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж в Україні. Доки в Україні не проведуть повноцінну судову реформу, не реформують суди, ми не можемо сподіватися на рівну справедливість для всіх українців", - наголосила Рудик.

Також вона зазначила, що "Голос" закликає правоохоронні органи звернути увагу на санкції проти Коломойського й не гальмувати кримінальні справи.

Читайте: США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

Як повідомлялося, сьогодні Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.