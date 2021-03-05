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Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти бізнесмена, ексголови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського показують, що українська корупція знаходить покарання швидше за кордоном, ніж в Україні.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, коментуючи рішення влади США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Санкції США свідчать, що українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж в Україні. Доки в Україні не проведуть повноцінну судову реформу, не реформують суди, ми не можемо сподіватися на рівну справедливість для всіх українців", - наголосила Рудик.

Також вона зазначила, що "Голос" закликає правоохоронні органи звернути увагу на санкції проти Коломойського й не гальмувати кримінальні справи.

Читайте: США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

Як повідомлялося, сьогодні Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) санкції (11793) США (22643) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+13
у Коломойского есть свой ручной президент
Откуда же наказание будет ?
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05.03.2021 16:49
+7
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 8596
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05.03.2021 16:54
+6
Как вам еще объяснить тупорылым? "В Украине". А "на" идете вы, запоребриковые, и сексувльно-пешеходным маршрутом.
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05.03.2021 16:57
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Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 4319
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05.03.2021 16:48 Відповісти
у Коломойского есть свой ручной президент
Откуда же наказание будет ?
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05.03.2021 16:49 Відповісти
Ти про кого?
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05.03.2021 16:51 Відповісти
про Байдена наверно)
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05.03.2021 16:54 Відповісти
Ну ти замахнувся...! Мабуть прийняв трошки?
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05.03.2021 17:02 Відповісти
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 8596
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05.03.2021 16:54 Відповісти
Мертвячук під американськими санкціями з 2014 року.
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Зачем Зеленский сделал его депутатом?
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05.03.2021 17:01 Відповісти
🤥
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Зеленський? Ти взагалі щось тямиш у тому, що пишеш? А , взагалі, про що я і з ким? Здоров'я тобі і просвітління!
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05.03.2021 17:06 Відповісти
Зеленський був президентом коли Медведчука реєстрували кандидатом в депутати.
Не заперечував.

Ти питай еслі шо не поняв)
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05.03.2021 17:13 Відповісти
Ну так...........
На Україні, "ахтивісти", "херої", "ублюдки" і ті хто їх фінансує - не підсудні.
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05.03.2021 16:49 Відповісти
Как вам еще объяснить тупорылым? "В Украине". А "на" идете вы, запоребриковые, и сексувльно-пешеходным маршрутом.
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05.03.2021 16:57 Відповісти
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05.03.2021 16:58 Відповісти
Не дошло? Читай внимательно.
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Олигархия всегда жила за счет благоприятной внешней коньюнктуры. В США к власти пришли левые демократы, пандемия и обвал сырья.
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05.03.2021 16:49 Відповісти
левых демократов как раз не допустили к власти в США
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05.03.2021 17:01 Відповісти
А йому, яка різниця? Він в темі тільки тоді, коли у відомості розписується.
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05.03.2021 17:10 Відповісти
А если его прищучат, что он может рассказать
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05.03.2021 16:50 Відповісти
Все розповість: хто допомагав , хто прикривав, хто відводив від пересолідування, з ким ділився, кого утримував..... У нього багато чого за плечима.
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05.03.2021 16:56 Відповісти
В США все прекрасно и так знают. Секрет Полишинеля

Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 3814
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05.03.2021 17:01 Відповісти
Не наважиться зелений "гідрант" Конституції - ставленик Коломойського ввести санкції проти батька.
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05.03.2021 16:51 Відповісти
Будем посмотреть. Но Беня крепко держит свою куклу за крашенки делом о отмывании денег Привата. И для Бени Украина -- это последний оплот, больше ему не куда деваться.
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Это очень недвусмысленный намек Зеле.

Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 6442
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 1984
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Голос хтів єднатись зі СН в коаліцію, бо Порох- ворог, але щось пішло не так.
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05.03.2021 16:57 Відповісти
Пинчук немного поумнее Бени оказался. Не такой наглый.
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05.03.2021 16:58 Відповісти
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране,! Что означает, что в Украине питомник в котором разводят и откармливают коррупционеров - ЗАПОВЕДНИК... А вот за границей это немножко опаснее ...
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05.03.2021 16:58 Відповісти
сцикун напрягся.... блєдя почала збирати речі на крим
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране, - Рудик о введении США санкций против Коломойского - Цензор.НЕТ 7586
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05.03.2021 17:04 Відповісти
Здесь эта банда с одобрения 73 % безнаказанно разворовывает страну
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05.03.2021 17:07 Відповісти
Горе-то какое!!!
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Вот последствия коррупции велике будівництво

Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського - Цензор.НЕТ 2380
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05.03.2021 18:05 Відповісти
Украинская коррупция находит свое наказание скорее за границей, чем в стране - а чому це так? Дасте відповідь собі землячки?
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05.03.2021 18:31 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! ЦЕ спростовує галас ,піднятий в ОП про борця з олігархами .
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05.03.2021 20:22 Відповісти
 
 