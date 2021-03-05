Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського
Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти бізнесмена, ексголови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського показують, що українська корупція знаходить покарання швидше за кордоном, ніж в Україні.
Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, коментуючи рішення влади США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Санкції США свідчать, що українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж в Україні. Доки в Україні не проведуть повноцінну судову реформу, не реформують суди, ми не можемо сподіватися на рівну справедливість для всіх українців", - наголосила Рудик.
Також вона зазначила, що "Голос" закликає правоохоронні органи звернути увагу на санкції проти Коломойського й не гальмувати кримінальні справи.
Як повідомлялося, сьогодні Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Откуда же наказание будет ?
Не заперечував.
Ти питай еслі шо не поняв)
На Україні, "ахтивісти", "херої", "ублюдки" і ті хто їх фінансує - не підсудні.