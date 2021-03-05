УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8844 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 433 28

США в ОБСЄ: Окупацією Криму Росія помстилася Україні за курс на Європу

США в ОБСЄ: Окупацією Криму Росія помстилася Україні за курс на Європу

Незаконною окупацією Криму і розпалюванням конфлікту на Донбасі Росія хотіла помститися Україні за обраний курс до Європейського Союзу і трансатлантичне співтовариство.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сім років тому, після того, як протести у Києві поклали край корумпованому режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення прокладати дорогу до Європейського Союзу та трансатлантичної спільноти. 20 лютого 2014 року російські "зелені чоловічки", Сили спеціальних операцій зі знятими знаками розрізнення, які мали російське озброєння та користувалися військовими засобами зв'язку, захопили український Кримський півострів. За тиждень вони захопили парламент Криму", - заявила дипломат.

Вона зазначила, що саме з цього розпочалася вже семирічна кампанія РФ з дестабілізації України та зриву, шляхом анексії Криму та конфлікту на Сході, устремлінь України до демократичного розвитку та тісніших зв’язків з Європою.

"У березні 2014 року, щоб надати видимість легітимності своїй окупації – на порушення міжнародного права та зневаживши зобов'язання Росії як держави-учасниці ОБСЄ – Москва влаштувала в Криму фіктивний референдум", - заявила Острієн.

Очільниця місії США при ОБСЄ вказала на те, що у наступні роки Росія "встановила репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців та усіх, хто виступає проти окупації".

Також читайте: Голова ОБСЄ Лінде закликала до відкриття всіх КПВВ на Донбасі

"Сотні кримських дітей ростуть без своїх батьків, яких неправдиво називають екстремістами та терористами та несправедливо утримують у російських тюрмах за мирне протистояння окупації", - додала вона.

Острієн наголосила на тому, що дії Росії у Криму й агресія проти України "загрожують європейській безпеці та підривають принципи, закріплені ОБСЄ та ООН, а саме що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої".

Однак замість дотримання міжнародних норм Росія вдалася до мілітаризації окупованого Криму, "включаючи переміщення на півострів літаків та ракет, здатних нести ядерні боєприпаси, а також іншого озброєння та боєприпасів". Крім того, РФ посилила свою військову присутність у Чорному та Азовському морях і у Керченській протоках, вдаючись до перешкоджання комерційному судноплавству та здійснення інших провокацій, заявила американський дипломат.

"Позиція США чітка: Крим – це Україна. Ми рішуче підтверджуємо свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Подібно до того, як ми стояли поряд з Естонією, Латвією та Литвою під час темних десятиліть радянського деспотизму, ми так само непохитно стоїмо на боці України і відкидаємо спробу анексії Росією Криму", - заявила очільниця місії США при ОБСЄ.

Також читайте: Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ представили "Кримську платформу" і запросили на перший саміт, - МЗС

Вона закликала Росію припинити окупацію Криму та звільнити усіх українських політичних в'язнів. "Ми також закликаємо до надання міжнародним спостерігачам, включаючи Спеціальну моніторингову місію, повного та безперешкодного доступу до всієї території України, включаючи Крим", - додала Острієн.

Автор: 

Крим (14135) ОБСЄ (3502) росія (65007) США (22643)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
ОБСЕ - союзник путіна. Це нікчемна організація. Правильно колись казав експерт з Ізраїля- ніяких ЄС, вірте тільки США.
показати весь коментар
05.03.2021 16:55
+7
Исторические слова . Не прошло и семи лет .
показати весь коментар
05.03.2021 16:53
+3
Американцы что то знают, запасайтесь попкорном)))
показати весь коментар
05.03.2021 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Исторические слова . Не прошло и семи лет .
показати весь коментар
05.03.2021 16:53 Відповісти
Так, це дуже "сильна" заява. На рівні відкриття століття. Скоро так і про Будапештський меморандум заговорять.
показати весь коментар
06.03.2021 17:07 Відповісти
ОБСЕ - союзник путіна. Це нікчемна організація. Правильно колись казав експерт з Ізраїля- ніяких ЄС, вірте тільки США.
показати весь коментар
05.03.2021 16:55 Відповісти
Якшо дивитися на Грузинську війну серпня 2008 року , то саме так . Тільки неоголошене втручання США врятувало Грузинів .
показати весь коментар
05.03.2021 17:16 Відповісти
перші роки обсє в ткг представляла така собі Тальявіні., яка у 2008 році робила доклад по Грузії, і зокрема в ньому кацапія була в найкращому вигляді.
показати весь коментар
05.03.2021 18:02 Відповісти
Історія наразі змінюється блискавично , іноді навіть блисково . ))
показати весь коментар
05.03.2021 18:29 Відповісти
Зате в Україні увесь Захід обісрався.
показати весь коментар
06.03.2021 17:08 Відповісти
Капитан Марвел отдыхает
показати весь коментар
05.03.2021 16:57 Відповісти
Американцы что то знают, запасайтесь попкорном)))
показати весь коментар
05.03.2021 17:01 Відповісти
Что-то новое в репертуарчике ОБСЕ. Славная песенка. Слова, небось, Байден присоветовал? Сами бы вы хрен догадались еще триста лет. Только имейте в виду, ***** вас с финансового довольствия снимет за такие песни.
показати весь коментар
05.03.2021 17:03 Відповісти
насправді це дуже поверхня думка. кацапи не просто відомстили - це був їх крок до придушення України і затягування її в залежність від москви. Але це тільки частина плану, в якому Україна буде плацдармом для подальшого наступу кацапів на толєрастів з європи. Стати наддержавою і мати вплив на саму европу, таким чином підривати вплив США на европейському континенті.
показати весь коментар
05.03.2021 18:09 Відповісти
Дякую. Припускаю, що планам стосовно "захоплення Європи" та використання України як плацдарму в цій війні не судилося завершитися, як і подіям, які мав стпричинити в США штурм Капітолію. Дуже невчасно "здох" Трамп. Цим він підставив рф, яка поставила практично все на зеро - Трампа. Звісно, рф потроїть зусилля у цій війні. Програти для неї значить зникнути з політичної мапи світу. Але надважливий ресурс - кишенькового президента США - втрачено. Маятник стукнувся об Капітолій і розпочав зворотний рух. Тема величезна, тут нам її не подолати.
показати весь коментар
05.03.2021 18:19 Відповісти
Нам би цей моментум не проклацати. Немає бажання кацапам дати хоча б маленький шанс.
показати весь коментар
05.03.2021 20:27 Відповісти
Тут нам феєрично пощастило. Це не моментум, це період. Навіть по саму бубочку ватна верхівка це розуміє та імітує патріотичні вчинки. Наше завдання навіть не рухати маятник, а підкладати під нього тих, хто є ворогом. Маятник рухається в площині США-рф. Оскільки ми також знаходимося в цій площині, у нас з'явилася чудова нагода позбавитися явищ, осіб та обставин, що заважають побудувати дійсно незалежну державу. Звичайно, будуть загострення на фронті, диверсії та потужні операції кацапів в усіх сферах нашого життя, оскільки москва не погодиться на евтаназію. Тому це вартуватиме нашої крові.
показати весь коментар
06.03.2021 08:30 Відповісти
Все верно... Рашики не признают право Украины на существование... Поэтому глупо утверждать, что в Крыму они кому то мстили. Все строго по плану.
показати весь коментар
05.03.2021 19:20 Відповісти
В политике нет мести, но есть последствия.
Пётр Аркадьевич Столыпин
показати весь коментар
05.03.2021 17:04 Відповісти
Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать дорогу в Европейский Союз
--------------------------
Вс' по Шекспиру:
"Так не доставайся же ты никому!"
Ничего не меняется.
показати весь коментар
05.03.2021 17:13 Відповісти
И всё? РФ отшлёпала Украину за европейский выбор?

Я думал что РФ захватив Крымский полуостров, продолжила экспансию в Черноморском бассейне. Далее была Сирия, для этого РФ заказала два командных центра - вертолётоносца класса "Мистраль" во Франции. Россия делала всё чтобы подогреть конфликт на ближнем востоке и вступить в него в качестве "миротворца-решалы". И т.д..
показати весь коментар
05.03.2021 17:18 Відповісти
были бы укры в нате и ес, почмокивали бы московиты сейчас, облизываясь и хвост собственный покусывая.. ..и все было бы Украина!..но гнилая Европа, как всегда, себя кидаловом проявила..да и Буш. мл.не настоял, еще и Грузию раздербанить позволил..эх, печалька..еще и дурни свои редкостные, тактическую ядренку москалю сдали....
показати весь коментар
05.03.2021 17:21 Відповісти
Надто просто думати що "Росія відомстила і забрала Крим".А чому тоді не забрала всю Україну?Насправді справа в іншому.Світ як завжди розколотий,і тепер на одній стороні США,на другій - Китай.А Росія вже на підхваті,так само як і Євросоюз.Штати підгрібають під себе країни,і Китай підгрібає...Наша біда в тому,що ми опинились на кордоні і нас гребуть одні і другі.І,на жаль є всі шанси що розгребуть повністю,як ото курка розгрібає гнойовисько в пошуках поживи...
показати весь коментар
05.03.2021 17:46 Відповісти
Так у кого рашка была на подхвате, когда оккупировала Крым? Кто ей отдал ПРИКАЗ?
показати весь коментар
05.03.2021 19:25 Відповісти
Історію треба вчити,щоб робити правильні висновки, друже. Війна з кацапами іде століттями, тоді ще і США не було.
показати весь коментар
05.03.2021 19:36 Відповісти
Кучрс на Європу був давно.Але саме ви,піндоси,примусили нас віддати його без бою.Добре чужими руками жар загрібати…
показати весь коментар
05.03.2021 18:23 Відповісти
Вы рвались в бой, а они вас не выпустили из Европы?
показати весь коментар
05.03.2021 19:27 Відповісти
Гав, гав....
показати весь коментар
06.03.2021 17:11 Відповісти
Росія окупант і вбивця, і США стоять на стороні України! Україна це добро яке воює проти сил зла, нікчемної, смердючої Росії!
показати весь коментар
05.03.2021 18:53 Відповісти
Включение страны в международную систему отношений, торговли, права, где доминирует не договорняк, а закон, ведет страну к прогрессу и процветанию. Так было с Западной Европой после второй мировой войны, так было с Южной Кореей, так было с Японией, Израилем и даже когда коммунистическому Китаю США открыли рынки и он был включен в систему торговли с условным Западом, он начал бурно развиваться. Вот этого никак не могут позволить москали: как это так, чтобы Украина жила лучше их, такой метрополии. Тогда не будет стремления украинцев назад в ярмо. А еще и ржать начнут над Московией.
показати весь коментар
05.03.2021 22:23 Відповісти
 
 