США в ОБСЄ: Окупацією Криму Росія помстилася Україні за курс на Європу

Незаконною окупацією Криму і розпалюванням конфлікту на Донбасі Росія хотіла помститися Україні за обраний курс до Європейського Союзу і трансатлантичне співтовариство.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сім років тому, після того, як протести у Києві поклали край корумпованому режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення прокладати дорогу до Європейського Союзу та трансатлантичної спільноти. 20 лютого 2014 року російські "зелені чоловічки", Сили спеціальних операцій зі знятими знаками розрізнення, які мали російське озброєння та користувалися військовими засобами зв'язку, захопили український Кримський півострів. За тиждень вони захопили парламент Криму", - заявила дипломат.

Вона зазначила, що саме з цього розпочалася вже семирічна кампанія РФ з дестабілізації України та зриву, шляхом анексії Криму та конфлікту на Сході, устремлінь України до демократичного розвитку та тісніших зв’язків з Європою.

"У березні 2014 року, щоб надати видимість легітимності своїй окупації – на порушення міжнародного права та зневаживши зобов'язання Росії як держави-учасниці ОБСЄ – Москва влаштувала в Криму фіктивний референдум", - заявила Острієн.

Очільниця місії США при ОБСЄ вказала на те, що у наступні роки Росія "встановила репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців та усіх, хто виступає проти окупації".

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"Сотні кримських дітей ростуть без своїх батьків, яких неправдиво називають екстремістами та терористами та несправедливо утримують у російських тюрмах за мирне протистояння окупації", - додала вона.

Острієн наголосила на тому, що дії Росії у Криму й агресія проти України "загрожують європейській безпеці та підривають принципи, закріплені ОБСЄ та ООН, а саме що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої".

Однак замість дотримання міжнародних норм Росія вдалася до мілітаризації окупованого Криму, "включаючи переміщення на півострів літаків та ракет, здатних нести ядерні боєприпаси, а також іншого озброєння та боєприпасів". Крім того, РФ посилила свою військову присутність у Чорному та Азовському морях і у Керченській протоках, вдаючись до перешкоджання комерційному судноплавству та здійснення інших провокацій, заявила американський дипломат.

"Позиція США чітка: Крим – це Україна. Ми рішуче підтверджуємо свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Подібно до того, як ми стояли поряд з Естонією, Латвією та Литвою під час темних десятиліть радянського деспотизму, ми так само непохитно стоїмо на боці України і відкидаємо спробу анексії Росією Криму", - заявила очільниця місії США при ОБСЄ.

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Вона закликала Росію припинити окупацію Криму та звільнити усіх українських політичних в'язнів. "Ми також закликаємо до надання міжнародним спостерігачам, включаючи Спеціальну моніторингову місію, повного та безперешкодного доступу до всієї території України, включаючи Крим", - додала Острієн.