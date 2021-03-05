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Новини Правосуддя
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Антикорупційний суд скасував рішення Печерського суду про зміну підслідності справи про розкрадання газу "Нафтогазу", - НАБУ

Антикорупційний суд скасував рішення Печерського суду про зміну підслідності справи про розкрадання газу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва про передачу справи про розкрадання газу НАК "Нафтогаз України" на 729,8 млн грн в розслідування іншому органу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомлялося, Печерський райсуд 10 лютого виніс рішення про передачу справи, розслідування за якою було завершено в жовтні 2020 року. Йдеться про розслідування другого епізоду корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ - Новояворівській і Новороздільській. Перший - про розкрадання газу на 1,4 млрд грн - з грудня 2019 слухається в суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

18 лютого антикорупційні органи подали апеляційну скаргу на рішення суду.

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Автор: 

НАБУ (5063) газ (10415) Нафтогаз (4409) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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ой горе та какое, пацаны деньги взяли, а дело развернули)) вот что Байден делает))
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05.03.2021 16:59 Відповісти
На хитрую жопу Печерского суда нашелся... суд с винтом? Приятно.
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05.03.2021 16:59 Відповісти
последний бастион набу с кс который борется с корупцией. Но людям нужны сазки в которых творятся чудеса. А хороших дел они просто не воспринимают .
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05.03.2021 18:21 Відповісти
Мова йде про дубневичів - колишніх депутатів від бпп.
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05.03.2021 18:43 Відповісти
Т.е. судова реформа, начатая при Порохе, работает! Нет ни у кого претензий ни к ВАКСу, ни к Верховному суду! А зебилами с 19 года по судебной реформе НИЧЕГО не сделано( только Верховный сократили в два раза, чем удлинили сроки рассмотрения дел).
Если бы не выбрали зеубожество---судова реформа уже бы подходила к концу 19год+ 20+ 21 так и было в планах!
Понавыбирают всякое дерьмо, а потом удивляются, что так плохо живут)))
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05.03.2021 23:29 Відповісти
 
 