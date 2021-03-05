Антикорупційний суд скасував рішення Печерського суду про зміну підслідності справи про розкрадання газу "Нафтогазу", - НАБУ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва про передачу справи про розкрадання газу НАК "Нафтогаз України" на 729,8 млн грн в розслідування іншому органу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомлялося, Печерський райсуд 10 лютого виніс рішення про передачу справи, розслідування за якою було завершено в жовтні 2020 року. Йдеться про розслідування другого епізоду корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ - Новояворівській і Новороздільській. Перший - про розкрадання газу на 1,4 млрд грн - з грудня 2019 слухається в суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.
18 лютого антикорупційні органи подали апеляційну скаргу на рішення суду.
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Если бы не выбрали зеубожество---судова реформа уже бы подходила к концу 19год+ 20+ 21 так и было в планах!
Понавыбирают всякое дерьмо, а потом удивляются, что так плохо живут)))