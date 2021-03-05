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Новини Боротьба з коронавірусом
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Проти COVID-19 у зоні проведення ООС вакцинували вже 1 030 військовослужбовців, з них 147 медиків, - штаб ООС

Проти COVID-19 у зоні проведення ООС вакцинували вже 1 030 військовослужбовців, з них 147 медиків, - штаб ООС

У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців проти коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого в 2021 році ЗС України розпочато кампанію з вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На сьогодні Збройні Сили України отримали від Міністерства охорони здоров'я України 14 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca і схваленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.

Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, залучених до складу ООС, з них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, поствакцинальних ускладнень не відзначалося.

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Автор: 

вакцина (4419) операція Об’єднаних сил (6725) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
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Тока таке.

От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1464
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05.03.2021 17:18
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Военные - народ подневольный. Тут вы со своей "вакцинацией" развернетесь!
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05.03.2021 16:57 Відповісти
Ти про що?
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Ватник сожалеет , что не "спутник" . Не бери в голову . Оформи ему спам .
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Я про те, що населення України послало на ху...тір степанова з його індійськими помиями, а в ЗСУ наказу будуть змушені підкоритися.
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05.03.2021 17:23 Відповісти
Эта "вакцина" КовидШит не заригистрирована в Украине. Я, во всяком случае, ни разу не видел сообщения с номером регистрации и ссылкой на такую регистрацию.
Кто-то видел?
Поделитесь, пожалуста.
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05.03.2021 17:03 Відповісти
Вроде регистрировали. Те самые чуваки индейского происхождения шо щебенку на Велике Крадивництво продавали.
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Вроде...
Номер регистрации знаете? Поделитесь, пожалуйста. Я номера регистрации не нашел.
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05.03.2021 17:14 Відповісти
Тока таке.

От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1464
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05.03.2021 17:18 Відповісти
У Польщі померла вчителька, яка раніше отримала щеплення від коронавірусу

04.03.2021
36-річна жінка померла 1 березня. Згідно з інформацією, наданою веб-сайту leszno.naszemiasto.pl Пшемиславом Гжешковяком, окружним прокурором м. Лешно, розпочати розслідування у разі смерті такої молодої людини, яка додатково не страждала на хронічні захворювання, є стандартною процедурою.
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05.03.2021 18:17 Відповісти
Я ще жодного разу не бачила, щоб хоч одну смерть пов*язали зі щепленням. А вже скільки їх є по різних країнах.
То тільки смерті всі ковідні.
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06.03.2021 04:36 Відповісти
 
 