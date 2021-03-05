Проти COVID-19 у зоні проведення ООС вакцинували вже 1 030 військовослужбовців, з них 147 медиків, - штаб ООС
У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців проти коронавірусної хвороби COVID-19 З 25 лютого в 2021 році ЗС України розпочато кампанію з вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
На сьогодні Збройні Сили України отримали від Міністерства охорони здоров'я України 14 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Оксфордським університетом спільно з компанією AstraZeneca і схваленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.
Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1030 військовослужбовців, залучених до складу ООС, з них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, поствакцинальних ускладнень не відзначалося.
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04.03.2021
36-річна жінка померла 1 березня. Згідно з інформацією, наданою веб-сайту leszno.naszemiasto.pl Пшемиславом Гжешковяком, окружним прокурором м. Лешно, розпочати розслідування у разі смерті такої молодої людини, яка додатково не страждала на хронічні захворювання, є стандартною процедурою.
То тільки смерті всі ковідні.