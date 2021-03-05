США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує "його відмазувати". Зеленський чекає, що з олігархами буде боротися Байден? - Шабунін

У той час, як влада США вводить санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, генеральний прокурор Ірина Венедіктова "продовжує відмазувати" бізнесмена.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав глава правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар США оголошує санкції щодо Коломойського (через корупцію), генпрокурор Зеленського - продовжує олігарха відмазувати. Венедіктова підписала підозри в одному Приватівському епізоді на 136 млн грн, але вже кілька місяців блокує підозри в іншому - на майже 10 млрд грн. Відчуваєте різницю ? 136 млн і 10 млрд і Венедіктова відчуває, і Зеленський, схоже, також", - написав Шабунін.

Він нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського боротися з олігархами.

"Точно так само президент "бореться" з Ахметовим, руками Венедіктової заблокувавши передачу в суд "Роттердама+". Та що там олігархів, президент заступника керівника власного офісу - Олега Татарова - від покарання відмазує", - додав Шабунін.

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Він також підкреслює, що президент Зеленський натомість прагне звільнити директора НАБУ Артема Ситника, хоча Бюро "результативно розслідує як махінації Коломойського, так і Ахметова".

"Можливо, президент Зеленський просто чекає, що з українськими олігархами боротиметься Байден? Коли обіцянки розходяться з діями - це має просто жалюгідний вигляд, як в очах українців, так і в очах політичних еліт Західного світу", - підсумував Шабунін.

Як повідомлялося, сьогодні Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.