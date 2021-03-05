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США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує "його відмазувати". Зеленський чекає, що з олігархами буде боротися Байден? - Шабунін

США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує

У той час, як влада США вводить санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, генеральний прокурор Ірина Венедіктова "продовжує відмазувати" бізнесмена.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав глава правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар США оголошує санкції щодо Коломойського (через корупцію), генпрокурор Зеленського - продовжує олігарха відмазувати. Венедіктова підписала підозри в одному Приватівському епізоді на 136 млн грн, але вже кілька місяців блокує підозри в іншому - на майже 10 млрд грн. Відчуваєте різницю ? 136 млн і 10 млрд і Венедіктова відчуває, і Зеленський, схоже, також", - написав Шабунін.

Він нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського боротися з олігархами.

"Точно так само президент "бореться" з Ахметовим, руками Венедіктової заблокувавши передачу в суд "Роттердама+". Та що там олігархів, президент заступника керівника власного офісу - Олега Татарова - від покарання відмазує", - додав Шабунін.

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Він також підкреслює, що президент Зеленський натомість прагне звільнити директора НАБУ Артема Ситника, хоча Бюро "результативно розслідує як махінації Коломойського, так і Ахметова".

"Можливо, президент Зеленський просто чекає, що з українськими олігархами боротиметься Байден? Коли обіцянки розходяться з діями - це має просто жалюгідний вигляд, як в очах українців, так і в очах політичних еліт Західного світу", - підсумував Шабунін.

Як повідомлялося, сьогодні Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) санкції (11793) США (22643) Шабунін Віталій (534) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+51
США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин - Цензор.НЕТ 5801
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05.03.2021 17:26
+38
Все равно ИгорьВалерич вошел в историю.
Снять за копейки сериал и с его помощью ограбить целую страну.
О нем и через тыщу лет будут вспоминать. Как о Кортесе.
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05.03.2021 17:27
+36
США вводят санкции против Коломойского, а Венедиктова продолжает "его отмазывать". Зеленский ждет, что с олигархами будет бороться Байден? - Шабунин - Цензор.НЕТ 9191
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05.03.2021 17:18
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ой я вас прошу, у нас СБУ по карманам шаріт - підприємців трясе тіпа налоги не платять або гроші крадуть, а по факту потоки кришують то про що можна балакати?
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05.03.2021 18:42 Відповісти
Який суд, ? Український....? Кажуть , що без повного знищення всієї зло охоронної системи, в т.ч. суддівського ОЗУ(ОПГ), ніякі реформи, нічого доброго і ефективного не буде, українська Держава не відбудеться!?! Грабуй, вбивай, роби , що хочеш, були б гроші, все відмажуть і відкупляться, управи на них зараз нема?!
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08.06.2021 04:27 Відповісти
https://www.unian.net/politics/vyshki-boyko-kacuba-obvinil-lucenko-v-50-millionnoy-vzyatke-novosti-ukraina-11343587.html
Вот у кого подгорит.
Что-то цензор пасет задних...
Интересно - с кем Луценко поделился. Уж не с сивочолым?
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05.03.2021 18:56 Відповісти
О , ось і секта - теорії заговора . підтягнулась ..
.Ну канєшно з ким же ще .. !! ..
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05.03.2021 19:06 Відповісти
Нормально так по зе-лупам прошелся тем же местом))) И главное все правильно сказал.
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05.03.2021 18:59 Відповісти
Слушні акценти привів Шабунін . Спростовується галас ОП про борця з олігархами.
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05.03.2021 20:16 Відповісти
Венедиктова как по мне КОНЧЕНАЯ МРАЗЬ ! Чего стоит только ее муженек-мусорок!
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05.03.2021 23:36 Відповісти
Зеворов на нары! Придет время, за все ответят!!!
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06.03.2021 09:07 Відповісти
Зе пригрел венедиктову, так как и авакяна с ермаком и татарином...
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06.03.2021 17:09 Відповісти
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