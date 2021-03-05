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Сержанта ЗСУ засуджено до 15 років за вбивство прапорщика в зоні ООС, - прокуратура

Сержанта ЗСУ засуджено до 15 років за вбивство прапорщика в зоні ООС, - прокуратура

Сержанта ЗСУ засуджено до 15 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства прапорщика в зоні проведення операції Об'єднаних сил у 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

04.03.21 вироком Дружківського міського суду Донецької області визнано винним і засуджено за п. 8 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 405 КК України до 15 років позбавлення волі військовослужбовця однієї з військових частин", - сказано в повідомленні.

"У суді прокурори довели, що в липні 2018 р засуджений, проходячи військову службу в зоні операції Об'єднаних сил на території Донецької області в місті Торецькому, реалізуючи свій умисел на насильницькі дії щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків щодо військової служби, здійснив постріли із закріпленої вогнепальної зброї, чим заподіяв прапорщику тілесні ушкодження, від яких останній помер ", - сказано в повідомленні.

Крім цього, вироком суду засудженого позбавили військового звання "сержант" і задоволено цивільний позов потерпілого в повному обсязі на суму 1 мільйон гривень.

Читайте також: ДБР у 2020-2021 роках направило до суду обвинувальні акти щодо 283 військовослужбовців. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія (3770) вбивство (3083) військовослужбовці (4725) Військова прокуратура (722) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
понабирали зеков трипреных вот тебе и на
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05.03.2021 17:45
+2
А причины? Может парня довели.
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05.03.2021 17:48
+2
значит довели

совкодрочеры гребаные
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05.03.2021 18:00
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"... начальника в связи с исполнением им"
Или у вас дополнительные сведения?
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05.03.2021 18:11 Відповісти
Так вроді ж вже немає прапорщиків? Чи прапорщик це пАжізні?
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05.03.2021 19:35 Відповісти
"в зоне проведения операции Объединенных сил в 2018 году"

Закон набрав чинності (стосовно військових звань) через 10 місяців після опублікування - 1 жовтня 2020 року.
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05.03.2021 19:56 Відповісти
Ну, так там же немає прапорщиків.
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05.03.2021 22:06 Відповісти
понабирали зеков трипреных вот тебе и на
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05.03.2021 17:45 Відповісти
А причины? Может парня довели.
показати весь коментар
05.03.2021 17:48 Відповісти
значит довели

совкодрочеры гребаные
показати весь коментар
05.03.2021 18:00 Відповісти
"задоволено цивільний позов потерпілого в повному обсязі на суму один мільйон гривень"
Если жена, то "потерпевшая". А это кто?
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05.03.2021 18:02 Відповісти
отец-сын-дед-брат-сват----...продолжать..???!
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05.03.2021 19:39 Відповісти
Не
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05.03.2021 19:57 Відповісти
ужас
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05.03.2021 18:21 Відповісти
 
 