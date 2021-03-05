Сержанта ЗСУ засуджено до 15 років за вбивство прапорщика в зоні ООС, - прокуратура

Сержанта ЗСУ засуджено до 15 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства прапорщика в зоні проведення операції Об'єднаних сил у 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

04.03.21 вироком Дружківського міського суду Донецької області визнано винним і засуджено за п. 8 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 405 КК України до 15 років позбавлення волі військовослужбовця однієї з військових частин", - сказано в повідомленні.

"У суді прокурори довели, що в липні 2018 р засуджений, проходячи військову службу в зоні операції Об'єднаних сил на території Донецької області в місті Торецькому, реалізуючи свій умисел на насильницькі дії щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків щодо військової служби, здійснив постріли із закріпленої вогнепальної зброї, чим заподіяв прапорщику тілесні ушкодження, від яких останній помер ", - сказано в повідомленні.

Крім цього, вироком суду засудженого позбавили військового звання "сержант" і задоволено цивільний позов потерпілого в повному обсязі на суму 1 мільйон гривень.

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