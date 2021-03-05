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Голова ДФС Мельник про призначення обвинуваченого у вимаганні Тетери: звільнимо, якщо суд визнає винним

Голова ДФС Мельник про призначення обвинуваченого у вимаганні Тетери: звільнимо, якщо суд визнає винним

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник каже, що звільнить нового начальника відділу оперативних розробок Андрія Тетеру, якщо суд визнає його винним в одному з кримінальних проваджень, яке зараз слухає апеляційний суд .

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Голова ДФС зазначив, що його кадрові рішення не всім подобаються й іноді "зазнають спотворень і навіть відвертих маніпуляцій у публічному просторі".

Він зазначив, що призначений на посаду чиновник був фігурантом одного кримінального провадження, в рамках якого суди першої та апеляційної інстанцій двічі відмовляли стороні обвинувачення у відстороненні Тетери від займаної на той час посади.

"Впродовж як мінімум останніх п'яти років, тобто, ще до мого призначення на посаду голови ДФС, Тетера працював в органах податкової міліції. У квітні 2019 вироком суду Андрія Тетеру визнано невинним у скоєнні злочину, який йому інкримінували, виправдали через відсутність у його діях складу кримінального злочину, а справу закрито", - зазначив Мельник.

Він додав, що на момент ухвалення рішення про перепризначення Тетери на посаду не було жодних процесуальних і законодавчих заборон та обмежень.

"Мені відомо, що триває апеляційне провадження щодо оскарження виправдувального вироку суду стосовно Тетери. У разі якщо суд визнає його винним та обвинувальний вирок суду вступить в законну силу, Андрія Тетеру буде звільнено відповідно до вимог законодавства", - написав глава ДФС.

Як повідомлялося, на високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру.

Голова ДФС Мельник про призначення обвинуваченого у вимаганні Тетери: звільнимо, якщо суд визнає винним 01

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Автор: 

ДФС (4044) Мельник Вадим (86)


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Мне вот интересно, заходишь на работу на гос. должность 150 тысяч документов, включая о несудимости, проверки и т.п. Это если тебя за ручку не привели, а тут и на работу принимают и зарплаты бешенные и должности высокие и абы что.
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05.03.2021 17:36 Відповісти
Просто устал . Или мы дураки , или дураки у власти . А вернее , то и другое .
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05.03.2021 17:37 Відповісти
глава гфс мельник такое же чьмо, как и тетера.
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05.03.2021 17:38 Відповісти
О понятии РЕПУТАЦИЯ в налоговой и речи быть не может!
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05.03.2021 17:39 Відповісти
Якщо воно само "святоє", що немає, де й клеймо ставити (очільник податкової), то яка може бути "репутація"?
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05.03.2021 17:45 Відповісти
Так репутація - вона всяка є. Є незаплямована. А є така, що відмити не можна вже нічим. Вони напевне по другій собі кадри підбирають.
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05.03.2021 17:49 Відповісти
Злодій до злодія тягнеться...
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05.03.2021 18:25 Відповісти
А уволить и подождать решение суда, слабо или даете возможность заработать и купить решение суда?
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05.03.2021 20:27 Відповісти
А что вы хотели, таких и надо назначать, чтобы держать их в узде и через них выполнять политические и коррупционные заказы
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06.03.2021 13:20 Відповісти
 
 