Голова ДФС Мельник про призначення обвинуваченого у вимаганні Тетери: звільнимо, якщо суд визнає винним

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник каже, що звільнить нового начальника відділу оперативних розробок Андрія Тетеру, якщо суд визнає його винним в одному з кримінальних проваджень, яке зараз слухає апеляційний суд .

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Голова ДФС зазначив, що його кадрові рішення не всім подобаються й іноді "зазнають спотворень і навіть відвертих маніпуляцій у публічному просторі".

Він зазначив, що призначений на посаду чиновник був фігурантом одного кримінального провадження, в рамках якого суди першої та апеляційної інстанцій двічі відмовляли стороні обвинувачення у відстороненні Тетери від займаної на той час посади.

"Впродовж як мінімум останніх п'яти років, тобто, ще до мого призначення на посаду голови ДФС, Тетера працював в органах податкової міліції. У квітні 2019 вироком суду Андрія Тетеру визнано невинним у скоєнні злочину, який йому інкримінували, виправдали через відсутність у його діях складу кримінального злочину, а справу закрито", - зазначив Мельник.

Він додав, що на момент ухвалення рішення про перепризначення Тетери на посаду не було жодних процесуальних і законодавчих заборон та обмежень.

"Мені відомо, що триває апеляційне провадження щодо оскарження виправдувального вироку суду стосовно Тетери. У разі якщо суд визнає його винним та обвинувальний вирок суду вступить в законну силу, Андрія Тетеру буде звільнено відповідно до вимог законодавства", - написав глава ДФС.

Як повідомлялося, на високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру.

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