Експрем'єр Гончарук про санкції проти Коломойського: "Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада"

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що введенням санкцій проти Ігоря Коломойського Державний департамент США показав, що Америка допомагатиме Україні в боротьбі з корупцією і засиллям олігархів.

Про це політик заявив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада. Державний департамент Сполучених Штатів ще раз довів — Америка буде допомагати нам у боротьбі з корупцією та засиллям олігархів.



Ще 10 днів тому я писав — арешт одного з менеджерів ПриватБанку означає, що кільце навколо олігарха стискається. Сьогодні США запровадили санкції проти одіозного Ігоря Коломойського. Він особисто причетний до топкорупції та вимивання коштів з українського бюджету", - написав Гончарук.

За словами колишнього прем'єра, "Коломойський і його поплічники були одними з ініціаторів" його відставки, оскільки Кабмін "впроваджував справжні реформи, які били по "гаманцях" олігархів".

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На думку Гончарука, фактично олігархові нічого не загрожує, якщо у нього є "політичний дах" у найвищих кабінетах української влади, численні лобісти, кишенькові депутати і медіа-зброя.

"Втім, санкції Сполучених Штатів — це чорна мітка для Коломойського та його оточення. Впевнений, що сьогодні соратники олігарха замисляться над своїм політичним майбутнім — чи варто стати персоною нон грата для США і зустрітися з американською Фемідою віч-на-віч. Досвід одного знаного медіакілера показує — не варто", - додав колишній глава Кабміну.

Гончарук наголошує на парадоксальності ситуації, коли перші кроки в боротьбі з корупцією й олігархами в Україні роблять західні партнери, а не український політичний клас.

"Сподіваюся, що санкції США стануть потужним сигналом для всіх, хто сумнівається або прагне укладати компроміси", - підкреслив він.