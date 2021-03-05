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Експрем'єр Гончарук про санкції проти Коломойського: "Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада"

Експрем'єр Гончарук про санкції проти Коломойського:

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що введенням санкцій проти Ігоря Коломойського Державний департамент США показав, що Америка допомагатиме Україні в боротьбі з корупцією і засиллям олігархів.

Про це політик заявив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада. Державний департамент Сполучених Штатів ще раз довів — Америка буде допомагати нам у боротьбі з корупцією та засиллям олігархів.

Ще 10 днів тому я писав — арешт одного з менеджерів ПриватБанку означає, що кільце навколо олігарха стискається. Сьогодні США запровадили санкції проти одіозного Ігоря Коломойського. Він особисто причетний до топкорупції та вимивання коштів з українського бюджету", - написав Гончарук.

За словами колишнього прем'єра, "Коломойський і його поплічники були одними з ініціаторів" його відставки, оскільки Кабмін "впроваджував справжні реформи, які били по "гаманцях" олігархів".

Читайте також: США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує "його відмазувати". Зеленський чекає, що з олігархами буде боротися Байден? - Шабунін

На думку Гончарука, фактично олігархові нічого не загрожує, якщо у нього є "політичний дах" у найвищих кабінетах української влади, численні лобісти, кишенькові депутати і медіа-зброя.

"Втім, санкції Сполучених Штатів — це чорна мітка для Коломойського та його оточення. Впевнений, що сьогодні соратники олігарха замисляться над своїм політичним майбутнім — чи варто стати персоною нон грата для США і зустрітися з американською Фемідою віч-на-віч. Досвід одного знаного медіакілера показує — не варто", - додав колишній глава Кабміну.

Гончарук наголошує на парадоксальності ситуації, коли перші кроки в боротьбі з корупцією й олігархами в Україні роблять західні партнери, а не український політичний клас.

"Сподіваюся, що санкції США стануть потужним сигналом для всіх, хто сумнівається або прагне укладати компроміси", - підкреслив він.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) Коломойський Ігор (3122) санкції (11793) США (22643)


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Топ коментарі
+13
Ти сам і приволік цю власть на трон.
Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
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05.03.2021 17:53
+9
бу-га-га) Еще одно Буратино на папу Карлу хвост задрало
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:01
+8
Це той, що на самокаті у себе по кабінету їздив?
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4384
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05.03.2021 18:11
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Ти сам і приволік цю власть на трон.
Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
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05.03.2021 17:53 Відповісти
А что могут сделать люди,ставшие властью благодаря Бене?
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05.03.2021 17:53 Відповісти
Влада в Україні всі 30 років лише укріплює олігархат в Україні. Точніше, олігархат, за допомогою своїх ляльок у владі, лише укріплює свої позиції в своєму "уєздном княжествє" під назвою Україна.
Оце саме первопричина того, що ЄС та США дивляться на Україну з осторогою.
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05.03.2021 17:54 Відповісти
Потому что власть полностью под олигархами и США это понимают.
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05.03.2021 17:54 Відповісти
о что же власть может сделать, когда ее выбрал, в этот раз коломойский, каждая власть подчинена олигарху или вы думаете пришел дядя вася и стал депутатом а потом президентом?
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05.03.2021 17:55 Відповісти
А кто голосовал за "дядю васю"?
За голоборотьку кто вбросил 70% голосов?
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05.03.2021 17:58 Відповісти
дядю васю к выборам не подпустят, вот и поставили две купы и выбирай
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05.03.2021 18:46 Відповісти
бу-га-га) Еще одно Буратино на папу Карлу хвост задрало
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:01 Відповісти
А как же власть допустима такое количество яхт у Бени ? Аж 4 штуки . И все в работе
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05.03.2021 18:05 Відповісти
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 8660
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05.03.2021 18:06 Відповісти
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4063
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05.03.2021 18:07 Відповісти
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 1689
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05.03.2021 18:08 Відповісти
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 8162
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05.03.2021 18:09 Відповісти
Ссылка https://bykvu.com/ru/bukvy/11374-flot-kolomojskogo-dorozhe-vsekh-dolgov-ukrnafty-leshchenko/
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-0885-714a-a786-321f14444162
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05.03.2021 18:10 Відповісти
По мнению Гончарука, фактически олигарху ничего не угрожает, если у него есть "политическая крыша" в самых высоких кабинетах украинской власти, многочисленные лоббисты, карманные депутаты и медиа-оружие.Источник: https://censor.net/ru/n3251756
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05.03.2021 18:12 Відповісти
больше чем ты рукожопый самокатчик-аниматор точно делал..
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05.03.2021 18:07 Відповісти
Це той, що на самокаті у себе по кабінету їздив?
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 4384
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05.03.2021 18:11 Відповісти
Він ще напише що то він санкції вибив. Поїздив на самокаті по Капітолію по потрібних кабінетах, і отримайте і розпишіться. Клоуни, ***...
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05.03.2021 19:02 Відповісти
Якби не США та ЄС, то давним давно тут була б Білорусь 2.0, авто й 1,0.
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05.03.2021 18:12 Відповісти
Не. Было бы РыФы.
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05.03.2021 18:50 Відповісти
Коли закриють помийку коломойші Г+Г ?
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05.03.2021 18:13 Відповісти
А на куклу Коломойского после каденции санкции введут или после показа фильма про слив вагнеровцев?
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05.03.2021 18:15 Відповісти
Після ляльки пана Фірташа!
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05.03.2021 18:39 Відповісти
США в 2014 році ввели санкції проти Медведчука,а Петро?
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05.03.2021 18:16 Відповісти
А Петро при помощи этого чмошника, вернул более 3500 пленных. Скольких вернул Членограй?
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05.03.2021 18:27 Відповісти
А моряків чому Петро не повертав?
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05.03.2021 18:35 Відповісти
Ты понимаешь разницу между "не повертав" и "не смог вернуть". Все что можно было сделать, сделано. Не отдавал, правда, всяких маньяков и убийц. Но не расстраивайся за них. Теперь они на свободе.
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05.03.2021 18:38 Відповісти
Та ж Медведчук міг допомогти чи ні?
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05.03.2021 18:41 Відповісти
А ты тупенький разницу между пленными в бандформированиях и в мокшандии осознаёш?
С какого там медведчук боку?
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05.03.2021 21:06 Відповісти
Моряков повернулы по решению Международного Морского Суда. Просто невигласы из ОПы Зеленского так пытались помочь Путину выйти из неудобной ситуации, шо оформили этот возврат "как обмен пленными". Голый Боротька тогда как раз заглядывал Путину в глаза.
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05.03.2021 19:59 Відповісти
Так их и должны были вернуть. Но избранный вами членогрый решил подсуетится, и отсосать *****, в качестве жеста доброй воли. Он ведь у себя в голове войну закончил цитата Клоуна, если чё)
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05.03.2021 21:04 Відповісти
Вполне разумный вывод...
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05.03.2021 18:23 Відповісти
Ще й досі ніхто не може зрозуміти, нащо прем'єру самокат. Що це було?
Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 2429Экс-премьер Гончарук о санкциях против Коломойского: "Сегодня США делают для Украины больше, чем власть" - Цензор.НЕТ 6822
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05.03.2021 18:53 Відповісти
не могу понять...чего вы до сих пор от него из трусов выпрыгиваете и самокат вспоминаете... а он к стати нормальный образованый и скромный был премьер... ну и что самокат? *********** тут , получили (лучшего премьера...) а ГОНЧАРУКА отметили в сша как хорошего премьера.... но вам дальше своего носа ничего не видать и не слыхать....лиж бы поржать как детям и попой своей потарахтеть...((
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05.03.2021 20:04 Відповісти
Гасло - "хужє нє будет" - понад усе!
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05.03.2021 21:14 Відповісти
Ну США говорить, не мешки ворочать, он для них был хорошим, послушным мальчиком с самокатом. Сам Гончарук сказал, что для него экономика - темный лес. Вот Азаров, что бы не звиздели - лучший премьер Украины.
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07.03.2021 11:52 Відповісти
ага АЗИРОВ БЫЛ ДИЛБИИБ... НАКЕРУВАВ ВАШ ПРОффЕСИОНАЛ ЧТО КОГДА ЗБЕЖАЛ ОСТАЛОСЬ В КАЗНЕ ДЕНЕГ - 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН...ТОЕСТЬ МЕНЬШЕ НА ВСЮ СТРАНУ ЧЕМ У ВАС!!! НУ ВЫ НАСМЕШИЛИ СТАРЫМ ПИРДУНОМ....ОН ЖЕ ТУПОЙ БЫЛ...
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07.03.2021 12:44 Відповісти
Я не этого клоуна видел на самокате на Банковой????? Он еще не в дурдоме? ..... Слов нет.
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05.03.2021 22:54 Відповісти
Сидел молчал... А, тут решил гавкнуть! Но, правда по делу ))
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05.03.2021 23:32 Відповісти
Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят, несмотря на Байдена. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 03:01 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! В ОП заявили про великі досягнення Зе в борьбі з корупцією . При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
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06.03.2021 10:27 Відповісти
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим и будет делать все что захочет. Олигархи - все ворьё, и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша явно самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:40 Відповісти
 
 