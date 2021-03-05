Експрем'єр Гончарук про санкції проти Коломойського: "Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада"
Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що введенням санкцій проти Ігоря Коломойського Державний департамент США показав, що Америка допомагатиме Україні в боротьбі з корупцією і засиллям олігархів.
Про це політик заявив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні США роблять для України більше, ніж влада. Державний департамент Сполучених Штатів ще раз довів — Америка буде допомагати нам у боротьбі з корупцією та засиллям олігархів.
Ще 10 днів тому я писав — арешт одного з менеджерів ПриватБанку означає, що кільце навколо олігарха стискається. Сьогодні США запровадили санкції проти одіозного Ігоря Коломойського. Він особисто причетний до топкорупції та вимивання коштів з українського бюджету", - написав Гончарук.
За словами колишнього прем'єра, "Коломойський і його поплічники були одними з ініціаторів" його відставки, оскільки Кабмін "впроваджував справжні реформи, які били по "гаманцях" олігархів".
На думку Гончарука, фактично олігархові нічого не загрожує, якщо у нього є "політичний дах" у найвищих кабінетах української влади, численні лобісти, кишенькові депутати і медіа-зброя.
"Втім, санкції Сполучених Штатів — це чорна мітка для Коломойського та його оточення. Впевнений, що сьогодні соратники олігарха замисляться над своїм політичним майбутнім — чи варто стати персоною нон грата для США і зустрітися з американською Фемідою віч-на-віч. Досвід одного знаного медіакілера показує — не варто", - додав колишній глава Кабміну.
Гончарук наголошує на парадоксальності ситуації, коли перші кроки в боротьбі з корупцією й олігархами в Україні роблять західні партнери, а не український політичний клас.
"Сподіваюся, що санкції США стануть потужним сигналом для всіх, хто сумнівається або прагне укладати компроміси", - підкреслив він.
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Разом із "реформаторами" Рябошапками, Данилюками, Саакашвілями і т.д.
Ви не знали хто стоїть за Зєлєй? Тоді чого ви варті?
Оце саме первопричина того, що ЄС та США дивляться на Україну з осторогою.
За голоборотьку кто вбросил 70% голосов?
Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим Источник: https://censor.net/ru/n3251756
ти глянь как поет)))https://censor.net/ru/n3251756
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921616-0885-714a-a786-321f14444162
Так він, начеб-то раніше в інтерв"ю у Finacial Times висловав переконання, "що уряду немає потреби витрачати сили і кошти на боротьбу за "ПриватБанк", а замість цього доцільніше шукати спільне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту."
Побував в США, і там переконали
С какого там медведчук боку?