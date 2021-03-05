26 народних депутатів підписали звернення до МАГАТЕ для перевірки безпеки Білоруської АЕС
Міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище" звернулося в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням невідкладно перевірити білоруську атомну електростанцію на предмет дотримання заходів безпеки.
Копію звернення, підписаного 26 народними депутатами, оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Просимо вас здійснити детальну належну інспекцію на відповідність Білоруської АЕС усім вимогам безпеки", - сказано в зверненні.
Депутати стурбовані ситуацією з безпекою експлуатації об'єкта і вказують на низку аварійних ситуацій, які сталися на АЕС від моменту її запуску. Також міжфракційне об'єднання посилається на публічні повідомлення про можливе ушкодження корпусу реактора першого блоку станції при його установці.
Нагадаємо, Україна почала купувати електроенергію з Білоруської АЕС з 3 січня 2021 року. Згідно з даними Міненерго Білорусі, завдяки поставкам в Україну станція змогла в січні 2021 року вийти на повну потужність.
Ключовим імпортером електроенергії з Білоруської АЕС стала компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
11 лютого 2021 року Європейський парламент прийняв резолюцію про небезпеку роботи станції, яка може спричинити за собою санкції стосовно контрагентів АЕС, серед яких і промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука.
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А её вводили??? Если и ввели - то лишь частично. Лукашенко торжественно её открыл на фазе испытаний. Испытания идут следующим образом:
Запустили реакцию. Остановили. Диагностируют.
Разогнали на 25%. Проработала 2 недели. Остановили. Диагностируют.
То же самое на 50, 75, 100%. (до 100, разгоняли в конце 20 года)
Теперь вроде как надо разогнать до 120%, а потом ОЧЕНЬ внимательно и долго диагностировать.
И вот только потом, начать процесс ввода в коммерческую эксплуатацию и передачу заказчику.
Белорусская АЭС НЕ ВВЕДЕНА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Первый энергоблок находится в ОПЫТНО - промышленной эксплуатации.
украинские же аэс все, кроме 3 энергоблоков уже исчерпали ресурс, сейчас работают на честном слове продленного срока эксплуатации и как долго европа будет терпеть под боком это неизвестно
итого, как отреагирует магатэ на эту заяву пока неизвестно, могут приехать, могут не приехать, если лука сделает по умному и сделает симметричное заявление то инспекция магатэ может обойтись украине куда дороже мелкого морального удовлетворения от еще одной проверки и так уже 7 раз проверенной за время строительства станции
Він про свою Лєнку так не піклується, як про олігархів)