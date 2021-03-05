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26 народних депутатів підписали звернення до МАГАТЕ для перевірки безпеки Білоруської АЕС

26 народних депутатів підписали звернення до МАГАТЕ для перевірки безпеки Білоруської АЕС

Міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище" звернулося в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням невідкладно перевірити білоруську атомну електростанцію на предмет дотримання заходів безпеки.

Копію звернення, підписаного 26 народними депутатами, оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Просимо вас здійснити детальну належну інспекцію на відповідність Білоруської АЕС усім вимогам безпеки", - сказано в зверненні.

Депутати стурбовані ситуацією з безпекою експлуатації об'єкта і вказують на низку аварійних ситуацій, які сталися на АЕС від моменту її запуску. Також міжфракційне об'єднання посилається на публічні повідомлення про можливе ушкодження корпусу реактора першого блоку станції при його установці.

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Нагадаємо, Україна почала купувати електроенергію з Білоруської АЕС з 3 січня 2021 року. Згідно з даними Міненерго Білорусі, завдяки поставкам в Україну станція змогла в січні 2021 року вийти на повну потужність.

Ключовим імпортером електроенергії з Білоруської АЕС стала компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

11 лютого 2021 року Європейський парламент прийняв резолюцію про небезпеку роботи станції, яка може спричинити за собою санкції стосовно контрагентів АЕС, серед яких і промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

Автор: 

АЕС (1145) Білорусь (7926) МАГАТЕ (709) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+5
главное, что бы беларусь не написала такое требование в отношении украинских....
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05.03.2021 18:18
+4
Там Польша собралась строить АЭС, будете протестовать против строительства?? В Чехии, Франции работают АЭС, будете требовать закрытия?
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05.03.2021 18:36
+3
На новій, тільки введеній в експлуатацію білоруській АЕС аварій з відключенням реактора за останні місяці сталося БІЛЬШЕ, ніж на всіх українських АЕС, які далеко не нові!
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05.03.2021 18:22
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главное, что бы беларусь не написала такое требование в отношении украинских....
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05.03.2021 18:18 Відповісти
На новій, тільки введеній в експлуатацію білоруській АЕС аварій з відключенням реактора за останні місяці сталося БІЛЬШЕ, ніж на всіх українських АЕС, які далеко не нові!
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05.03.2021 18:22 Відповісти
4 avariji byli tam tolko v odnom mesiace,testov nedali 21 iz 27.S ekonomili 3 miliarda evro na strojku,vot potomu i opasno sto ********* do konca kak polozeno.Tut kto dumajet jesli budet avarija do Ukraine nedajdiot,dajdiot vsiu zapadnuju Ukrainu jesli veter podujet v tu storonu
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05.03.2021 18:26 Відповісти
Радиация все равно в вашу сторону. Нас не парит.
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05.03.2021 18:30 Відповісти
Neobezatelno v tu storonu,mozet i druguju pojti.Jesli nasu storonu tak ne tolko vsia Polsa no i Germaniji xvatit
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05.03.2021 18:32 Відповісти
Там Польша собралась строить АЭС, будете протестовать против строительства?? В Чехии, Франции работают АЭС, будете требовать закрытия?
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05.03.2021 18:36 Відповісти
Gde tam?500 kilometrov ot Vilniusa ili gde Belorus 50 kilometrov ot Vilniusa.
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05.03.2021 18:50 Відповісти
Вы только что писали, что в случае аварии хватит на всю Польшу и даже Германию. То есть если рванет в Польше то все будет хорошо и никого не зацепит??
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05.03.2021 18:56 Відповісти
POlsa nebudet ekonomit dengi na bezopasnost kak delali Belorus,vidimo dumali sto te dengi sto ostanitsia im raska otdadut,ob etom i lukosenko govoril
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05.03.2021 18:59 Відповісти
А с чего вы взяли, что на БелАЭС экономили на безопасности?МАГАТЭ приезжали и все проверяли, у них претензий нет.
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05.03.2021 19:03 Відповісти
Govoriat sto ne vse stresovyje testi zdelali.U nas tak govoriat.Vsio ravno eto elektra legalnono nedolzna prodovatsia ES stranax.Mi tak resili
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05.03.2021 19:06 Відповісти
Сделали все что просили, никому не в чем не отказали. То что сами комиссии не проводили все тесты,то это проблемы самих комиссий. МАГАТЭ всем довольны,ENSREG тоже, вон вчера как раз отчет уже опубликовали https://www.dw.com/ru/bezopasnost-belajes-jeksperty-ocenili-vypolnenie-rekomendacij-es/a-56771292
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05.03.2021 19:19 Відповісти
Nasi vot vcera govorili TATENA sto stresovyje testi oni nedelali,Fukusimi poxoze bylo
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Так пусть любят мозги ENSREG, почему те не провели тесты??Лукашенко запретил проводить тесты?? Нет. Сами расстянули проверку, а виновата РБ,
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05.03.2021 19:39 Відповісти
Segodnia ocerednaja avarija u nix.Reaktora oxlazdajucaja sistema vysla iz stroja,poka radiaciji nasi nefiksirovali
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07.03.2021 16:49 Відповісти
Если вы ориентируетесь, то никакая разумная страна не станет строить реакторы не лицензированые США.
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05.03.2021 19:34 Відповісти
Видасик, не хочешь клавиатуру купить норм, то купи хоть трусики свинцовые. Мало ли.
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05.03.2021 19:07 Відповісти
26 народних депутатів підписали звернення до МАГАТЕ для перевірки безпеки Білоруської АЕС - Цензор.НЕТ 4334 ПТН-ПНХ
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05.03.2021 19:07 Відповісти
Сейчас проходит опытная эксплуатация. Остановки возможны.
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05.03.2021 18:28 Відповісти
тільки введеній в експлуатацію

А её вводили??? Если и ввели - то лишь частично. Лукашенко торжественно её открыл на фазе испытаний. Испытания идут следующим образом:
Запустили реакцию. Остановили. Диагностируют.
Разогнали на 25%. Проработала 2 недели. Остановили. Диагностируют.
То же самое на 50, 75, 100%. (до 100, разгоняли в конце 20 года)
Теперь вроде как надо разогнать до 120%, а потом ОЧЕНЬ внимательно и долго диагностировать.

И вот только потом, начать процесс ввода в коммерческую эксплуатацию и передачу заказчику.

Белорусская АЭС НЕ ВВЕДЕНА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Первый энергоблок находится в ОПЫТНО - промышленной эксплуатации.
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05.03.2021 18:39 Відповісти
Зате виручають Україну і підтримують нашу промисловість електроенергією. Ти подивись, невже Європа хоче знищити не лише економіку Білорусі, а й України?! Такі партнери нам не потрібні. Собі будують Північний потік-2, дружать з нашими окупантами, а українцям віялові відключення енергії? Стали набік російських провокаторів.
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05.03.2021 19:08 Відповісти
120 процентов- это класс!Предлагаю еще 200 вжарить! 😀😃🙂🙃
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06.03.2021 02:01 Відповісти
это как раз норма, критичных аварий там не было, а обычные устранения стартовых неполадок, подберут все хвосты и будет норм

украинские же аэс все, кроме 3 энергоблоков уже исчерпали ресурс, сейчас работают на честном слове продленного срока эксплуатации и как долго европа будет терпеть под боком это неизвестно
итого, как отреагирует магатэ на эту заяву пока неизвестно, могут приехать, могут не приехать, если лука сделает по умному и сделает симметричное заявление то инспекция магатэ может обойтись украине куда дороже мелкого морального удовлетворения от еще одной проверки и так уже 7 раз проверенной за время строительства станции
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05.03.2021 19:40 Відповісти
Вот вот.
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05.03.2021 18:25 Відповісти
Всем как то глыбоко насрать,что там напишет беларуская губерния **********)))
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05.03.2021 18:51 Відповісти
Головне щоб тут не смердів жоден кацап такий як ти.
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05.03.2021 19:03 Відповісти
шото лёха совсем без креатива...мог бы пинчуку подарить генератор на педальной тяге...
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05.03.2021 18:22 Відповісти
Депутаты вообще в курсе, что любая АЭС в мире регулярно проходит проверки от МАГАТЭ?? И БелАЭС в их числе.
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05.03.2021 18:26 Відповісти
тю, кто бы оспаривал... Но здесь особый случай - по просьбе трудящихся проверка.
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05.03.2021 18:32 Відповісти
По просьбе тіхановской і її партизанів.
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05.03.2021 19:14 Відповісти
Білоруський народ її не слухається, то вона підбурює європейців на радикальні дії. Заспокоїться тільки від російських танків на кордоні Литви, або від воєнних дій. Така вона скромна і безгрішна домохазяйка.
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05.03.2021 19:18 Відповісти
Вряд ли МАГАТЭ возьмется за такую работу, если реакторы типа РБМК.
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05.03.2021 18:26 Відповісти
МАГАТЭ не возьмется за такую работу просто потому что проводила 7 проверок БелАЭС с начала строительства, и реагировать на писульки тупых депутатов, которые ничего в АЭС не понимают, не будет.
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05.03.2021 18:31 Відповісти
Блин, еще один вежливый человечек обрисовался. Флаг неизвестно как перевернул, цвета нарисоовал с помощью русской рулетки...- правильно(боягуз) ... Ваша бы корова не мычала , а молчала , шо рыба об лед... У вас вааще нужно начинать с Саяно-Шушенской ГЭС, а то не ровен час , смоет, какую-нить из двухсот, нацменшину.
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05.03.2021 18:37 Відповісти
Люди, заботящиеся о безопасности, не станут строить реакторы с положительным коэффициентом реактивности.
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05.03.2021 19:28 Відповісти
"заботящиєся о безопасності" досі пішки ходять.
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05.03.2021 19:35 Відповісти
Есть такая себе "Желтая книга" МАГАТЭ, отчет о катастрофе на ЧАЭС, вы бы хотя бы ее почитали для понимания, а то ляпаете что ни попадя.
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05.03.2021 19:43 Відповісти
Сильная речь.Но про что это?Про ВВЭР?Так его не русские придумали.Скорее,что можно тут метелить что угодно- нврод все равно не в курсе?
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06.03.2021 02:08 Відповісти
Какой такой ВВЭР на ЧАЭС, которая "Работала на коммунизм" ?, вам бы там, в раше тоже не мешло с Желтой книгой ознакомиться, хотя, вероятно, в раше она запрещена.
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06.03.2021 05:55 Відповісти
Причем тут ЧАЭС? Это музей,а не действующая станция.Нахер мне ваша желтая книга? Вы,кстати,знаете,что МАГАТЭ не контролировал полностью РБМК? А какже - плутоний варили для страны СССР. Насчет волшебного коэффициента - он в умелых руках тоже может натворить тоже много разного.Постейший рецепт- подайте холодную воду в 1 контур.Так,что IQ важнее.Да и авторв этой цитаты я видел живьем.
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06.03.2021 07:09 Відповісти
Гідрант прям Фігаро, і Беню, і Пінчука, і Фірташа, і Рената, і... ще багатьох встигає задовільняти, тобто їх фінасові інтереси.
Він про свою Лєнку так не піклується, як про олігархів)
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05.03.2021 18:29 Відповісти
Він і про нас піклується, щоб була енергія в домах, та не зупинились підприємства. Управляти економікою самі не можемо, на виборах ганьбимося, а от побалакати...
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05.03.2021 19:32 Відповісти
Я на рекламные буклеты не реагирую, раньше и киприотские пляжи мне с буклетов чудились заоблачным счастьем , а когда выбродив iх(от Ларнаки и до военной базы, то предстал перед фактом, шо от каждого бич-отеля к морю тянутся открытые вонючие водоемы(ручейк фекалий)... Ату их. Яхта может быт только новой (на первом году) безопасной... Дальше -это умора. А если учесть шо богачи - скряги и набирают чиперное крю, бо яхта большую часть времени стоит на приколе, а команде за поддержание на ходу яхты нужно платить зарплату, нужно за свой счет обеспечить команду питанием , рабочей одеждой, сносными бытовыми услугами, электричеством... А берите еще поправку на тупость команды, чего-нить а сломают... через год два - это не яхта , а тихий ужас, в плане безопасности, бо вся в подвязках-скрутках, заплатах со средины...
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05.03.2021 18:58 Відповісти
ШО я упустил, шо за баталия там произошла... Походу на главного шута нарвались?
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05.03.2021 18:59 Відповісти
Забанила. Он Яра обижал жестко. Мне надоело 😀😀😀
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05.03.2021 19:04 Відповісти
правильно сделали.
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05.03.2021 19:06 Відповісти
Шото стёрли мой коммент - почитайте yahoo 😀😀😜
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05.03.2021 19:09 Відповісти
А сам Яр куда пропал?
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05.03.2021 19:10 Відповісти
Он есть на теме Ватра
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05.03.2021 19:14 Відповісти
Kak raz nas ministr bil Kijeve i govoril s kakim to Vitrenko pro AES stob nado nezakupat takoj elektri s Belorus.
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05.03.2021 19:03 Відповісти
Vitrenko eto vas ministr energetiki da?Prijedit Vilnius ecio pro biotoplive iinteresovalsia.U nas vet mesto gaza on idiot i na mnogo desevle cem gaz dlia otoplenija domov
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05.03.2021 19:18 Відповісти
Вашого міністра в сраку.
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Nasego ministra daze neznajes,on umni jest celovek,ne to sto ti
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05.03.2021 19:30 Відповісти
МАГАТЭ проверяла АЭС перед запуском, и все было в порядке. С чего они должны реагировать на писульки каких-то неучей которые даже разницы между ураном и плутонием не знают?
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05.03.2021 23:40 Відповісти
В МАГАТЭ есть определенный железный порядок реагирования. Ознакомьтесь, если английским владеете.
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06.03.2021 06:00 Відповісти
 
 