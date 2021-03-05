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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи тричі порушували перемир'я від початку доби 5 березня, важко поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Терористи тричі порушували перемир'я від початку доби 5 березня, важко поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Впродовж поточної доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіївки –зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, вогнепального поранення зазнав один український воїн. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму "Тиша". Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Читайте також: Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - дев'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
_Перемирие нарушали военные формирования расии - агрессора и оккупанта! - а не какие-то непонятные "террористы", напавшие на Украину! Что за подлец так сформулировал заголовок?! Просто поёт в одну дудку с кремлём!
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05.03.2021 18:54
+3
Очередная кровь на руках зебилов,благодаря их "главное пиристать стрилять". Выздоровления воину.
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05.03.2021 18:53
+2
Пока не сдаст всю Украину.
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05.03.2021 19:00
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Очередная кровь на руках зебилов,благодаря их "главное пиристать стрилять". Выздоровления воину.
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05.03.2021 18:53 Відповісти
_Перемирие нарушали военные формирования расии - агрессора и оккупанта! - а не какие-то непонятные "террористы", напавшие на Украину! Что за подлец так сформулировал заголовок?! Просто поёт в одну дудку с кремлём!
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05.03.2021 18:54 Відповісти
Так кацапы и есть террористы.
Террор м ещераз террор,как завещял мудило ленин.
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05.03.2021 19:09 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Боже, поможи
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05.03.2021 18:56 Відповісти
Якщо снайпер - шансів не багато, на жаль...
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05.03.2021 19:45 Відповісти
Якщо він дожив до шпиталю, шанси зростають. Але ми не знаємо куди саме було нанесено поранення.
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05.03.2021 20:18 Відповісти
Як довго ще ЗЕчмо бігатиме в ОБСЄ з жалобами на ту сторону?
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05.03.2021 18:58 Відповісти
Пока не сдаст всю Украину.
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05.03.2021 19:00 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Терористи тричі порушували перемир'я від початку доби 5 березня, важко поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3441
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05.03.2021 19:40 Відповісти
Я не побачила, щоб наші відкривали вогонь !

Одужання пораненому воїну !
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06.03.2021 00:38 Відповісти
Скільки це триватиме?? Де контрснайперські підрозділи ЗСУ?
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06.03.2021 09:52 Відповісти
 
 