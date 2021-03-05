Корнієнко: справи проти Коломойського в Україні розслідуватимуть незалежно від санкцій США

У депутатській фракції "Слуга народу" переконані, що розслідування справ, пов'язаних із бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським триватиме в Україні незалежно від того, як розвиватимуться події у зв'язку з оголошенням санкцій США проти нього.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Це стосується і ПриватБанку, і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є", - сказав Корнієнко.

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За його словами, США сьогодні фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського і членів його сім'ї та пов'язаних осіб у своїй країні" й водночас дали зрозуміти всім, для кого важливі відносини зі США, що "з Коломойським небажано мати справу".

При цьому Корнієнко також наголосив, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського - не порожнє слово, тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

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