Корнієнко: справи проти Коломойського в Україні розслідуватимуть незалежно від санкцій США
У депутатській фракції "Слуга народу" переконані, що розслідування справ, пов'язаних із бізнесменом, ексголовою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським триватиме в Україні незалежно від того, як розвиватимуться події у зв'язку з оголошенням санкцій США проти нього.
Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Це стосується і ПриватБанку, і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є", - сказав Корнієнко.
За його словами, США сьогодні фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського і членів його сім'ї та пов'язаних осіб у своїй країні" й водночас дали зрозуміти всім, для кого важливі відносини зі США, що "з Коломойським небажано мати справу".
При цьому Корнієнко також наголосив, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського - не порожнє слово, тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.
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Зброя дуелі - рояль.
У олігархів шансів немає!
Бєня хавайся!
Пісюаніст вийшов на трапу вайни!
В прошлом году было ясно , что введут санкции - но слуги думали , что они все решат 😀😀😀
Це треба розуміти шо ми самі заведемо дєло проти негідника каламойші, і будем його обсмоктувати та піцколити до второго пришестя.
Умрем но не сдадим.
До речі! Вони ж самі казали, що то не олігархи а "поважні бізнесмени"! А тепер вже знов олігархи? Виходить янєлох не переміг олігархат? Йой, як невдобно виходить!
Только в один прекрасный день Корниенко может проснуться, а все счета во всех банках заблокированы. И проводи себе, шо хочешь и куда хочешь.
Чому не повернуті Українському бюджету 5,5 мільйярди баксів, витрачені, щоби врятувати розграбований бєнєю приват???
"справи Коломойського ПРОТИ України розслідуватимуть незалежно від санкцій США".
Ну, самі подивіться:
1. Суд отменил 60 млн грн налогового долга компании МАУ, которой владеет Коломойский. В целом, долг компании перед государством, который она не возвращает, составляет 476 млн грн.
2. Суд простил «Укртатнефти», нефтегазовой компании Коломойского, штраф в 1 млрд грн, а НПЗ «Галичина» (тоже собственник Коломойский) - штраф на сумму 326,9 млн грн.
3. Суд снял арест с 415 объектов «Приватофиса».
4. Бывший глава «Укртранснефти» из группы «Приват» Лазорко принёс убытков государству на сумму 456 млн грн, но уже снят с розыска.
5. Суд подтвердил отмену кредиторских требований «Днепроавиа» Коломойского перед «Приватбанком» на 1,5 млрд грн.
6. Заводы Коломойского получили дотации на электроэнергию в 350 млн грн ежемесячно.
7. Запорожский завод ферросплавов, который входит в группу «Приват», добился признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные соглашения недействительными.
8. Компания, которую связывают с группой «Приват», после многолетнего перерыва станет поставщиком топлива для «Укрзалiзницi».
9. Авиакомпания «Роза ветров», которую связывают с группой «Приват», выиграла тендер на 35 млн грн на авиаперевозки президента и его окружения.