УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9740 відвідувачів онлайн
Новини
9 056 202

Зеленський - політичний і бізнес-партнер Коломойського, але діяти має в інтересах України, - Порошенко

Зеленський - політичний і бізнес-партнер Коломойського, але діяти має в інтересах України, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає введення США санкцій проти Ігоря Коломойського сильним і обґрунтованим рішенням, викликаним значною мірою бездіяльністю президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника ПриватБанку.

Токсичний вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став справжньою небезпекою для країни. Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна? Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа-імперії Коломойського, яка стала головних джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" закликав Зеленського зробити це "публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням".

Читайте також: США вводять санкції проти Коломойського, а Венедіктова продовжує "його відмазувати". Зеленський чекає, що з олігархами буде боротися Байден? - Шабунін

"Зеленському слід залишити у минулому бізнес-пертнерство часів "Кварталу 95". Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - зауважує п'ятий президент.

"Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких маштабних корупционерів", - підкреслив Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Коломойський Ігор (3122) Порошенко Петро (15166) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Тема про Порошенко.
Из подвалов Цензора кряхтя и постанывая полезли зебилы)
показати весь коментар
05.03.2021 18:57
+27
Зеленский - политический и бизнес-партнер Коломойского, но действовать должен в интересах Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3231
показати весь коментар
05.03.2021 18:59
+26
Нормас Петро тролит типа преЗЕдента....
показати весь коментар
05.03.2021 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Петя умело поддерживает свой имидж за счет тех, кто без царя жить не может. Этот подход рассчитан на маргиналов и он прекрасно работает именно среди этой категории людей. Петя - спаситель! Нужно понять, что все бывшие президенты - это прошлое. Украина прошла этот этап, прошла их всех. Уверен на 100%, что еще раз Порошенко президентом не станет, несмотря на все его потуги. Двигаться нужно вперед. Штаты к теперешней своей демократии и силе шли несколько веков путем проб, ошибок и побед. У них были и президенты, которые были сторонниками рабства. История все это перемолола. А у нас только 30 лет независимости. За такое время демократические традиции не складываются, тем более с огромной массой людей, которые еще жили при совке и там же ментально и остались. И кстати, фактическое скандирование определенной частью населения типа "Петя! Петя! Петя!" абсолютно из той же оперы, что и "Путин! Путин! Путин!" и "Царя! Царя! Царя!" Если ты даже не представляешь, что у всего в жизни есть альтернатива, а ты ее не видишь - вынь бревно из глаза!
показати весь коментар
06.03.2021 09:23 Відповісти
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
показати весь коментар
06.03.2021 17:54 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 