Зеленський - політичний і бізнес-партнер Коломойського, але діяти має в інтересах України, - Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає введення США санкцій проти Ігоря Коломойського сильним і обґрунтованим рішенням, викликаним значною мірою бездіяльністю президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника ПриватБанку.

Токсичний вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став справжньою небезпекою для країни. Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна? Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа-імперії Коломойського, яка стала головних джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" закликав Зеленського зробити це "публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням".

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"Зеленському слід залишити у минулому бізнес-пертнерство часів "Кварталу 95". Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - зауважує п'ятий президент.

"Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких маштабних корупционерів", - підкреслив Порошенко.