Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського

Реакція президента України Володимира Зеленського буде принциповою стосовно будь-кого з олігархів, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи запровадження США санкцій проти олігарха і колишнього українського державного діяча Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США та Ялтинською європейською стратегією, в п'ятницю.

"Я хочу підтвердити, що політика президента Зеленського зводиться до того, що всі мають бути рівні перед законом, і не може бути людей, які запроваджують для держави інші правила, ніж запроваджені законодавством України. Ви бачите, як він демонстрував це і щодо того, коли було запроваджено санкції стосовно народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і за його рішучою реакцією щодо запровадження санкцій проти одного з олігархів Віктора Медведчука та пов'язаного з ним народного депутата Козака", - сказав він.

Стефанчук висловив сподівання, що подібною реакція президента буде і на запровадження санкцій проти Коломойського.

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"Я думаю, що аналогічна принципова реакція буде до будь-кого з олігархів, незалежно від його прізвища та місця перебування в Україні, тому що напрям, який демонструє президент України, це повернення в українців довіри до держави, державних інституцій, і що дуже для нас визначальне - до правової системи України", - наголосив він.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

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