УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9740 відвідувачів онлайн
Новини
4 801 85

Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського

Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського

Реакція президента України Володимира Зеленського буде принциповою стосовно будь-кого з олігархів, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи запровадження США санкцій проти олігарха і колишнього українського державного діяча Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США та Ялтинською європейською стратегією, в п'ятницю.

"Я хочу підтвердити, що політика президента Зеленського зводиться до того, що всі мають бути рівні перед законом, і не може бути людей, які запроваджують для держави інші правила, ніж запроваджені законодавством України. Ви бачите, як він демонстрував це і щодо того, коли було запроваджено санкції стосовно народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і за його рішучою реакцією щодо запровадження санкцій проти одного з олігархів Віктора Медведчука та пов'язаного з ним народного депутата Козака", - сказав він.

Стефанчук висловив сподівання, що подібною реакція президента буде і на запровадження санкцій проти Коломойського.

Читайте також: ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент

"Я думаю, що аналогічна принципова реакція буде до будь-кого з олігархів, незалежно від його прізвища та місця перебування в Україні, тому що напрям, який демонструє президент України, це повернення в українців довіри до держави, державних інституцій, і що дуже для нас визначальне - до правової системи України", - наголосив він.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Стефанчук Руслан (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Та ладно....Когда Беня сидел за одним столом с уже президентом Моникой Зеленски, Беню уже судили в США за отмывание денег. И Моника "ничего об этом не знал", судя по его принципиальной и непримиримой реакции.
показати весь коментар
05.03.2021 19:16
+25
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8533
показати весь коментар
05.03.2021 19:21
+21
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 3136
показати весь коментар
05.03.2021 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 3136
показати весь коментар
05.03.2021 19:10 Відповісти
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 1484
показати весь коментар
05.03.2021 19:36 Відповісти
Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського - Цензор.НЕТ 5146
показати весь коментар
06.03.2021 00:28 Відповісти
а причём тут ваш клоун??? санкции по самые помидорки ввёл Байден.
показати весь коментар
06.03.2021 10:42 Відповісти
Бунт на корабле
показати весь коментар
05.03.2021 19:10 Відповісти
очередной сын л-та Шмидта выискался(незаконно рожденный)...
показати весь коментар
05.03.2021 19:11 Відповісти
Это не бунт. Это попытка втстаь в третью позицию, когда нагибают раком.
показати весь коментар
05.03.2021 19:11 Відповісти
Бубочке не нужно становиться на колени,пусть просто нагнется и вдуют.Впрочем *какая разница*, от Байдена мягче.
показати весь коментар
05.03.2021 19:20 Відповісти
третья позиция, мол, как стать крабом: стать раком и идти боком.
показати весь коментар
05.03.2021 20:21 Відповісти
А ЕС ввёл санкции против РФ.....разрешив Спутник.
"Странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер"
https://bb.lv/statja/covid-19/2021/03/05/v-es-razreshili-stranam-samostoyatelno-zakupat-sputnik-v?fbclid=IwAR2Ph_4Bjba9U_IZxw-8LrzlRepwYhi5sAprIO5hqtVW6RZlfU_rGNliPHk
показати весь коментар
05.03.2021 19:12 Відповісти
Кацап, не флуди.
показати весь коментар
05.03.2021 19:13 Відповісти
пока что рабсея подарила ЕС 50 млн фанфуриков вакцины .которые никто в ЕС не хочет использовать на "халяву"
показати весь коментар
05.03.2021 19:17 Відповісти
Залишилося дочекатися самої реакції ЗЕ.
показати весь коментар
05.03.2021 19:12 Відповісти
Він не чемпіон по реакціям , він чемпіон по тупо сдєланному піару...
показати весь коментар
05.03.2021 19:14 Відповісти
А хто його назвав чемпіоном- ну, окрім вас?
показати весь коментар
05.03.2021 19:15 Відповісти
він сам себе і своє зє кодло.
показати весь коментар
05.03.2021 19:17 Відповісти
Важкий випадок... ти хоч середню школу закінчив?
показати весь коментар
05.03.2021 19:20 Відповісти
гугл тобі на допомогу.
показати весь коментар
05.03.2021 19:22 Відповісти
Хто б тобі допоміг...
показати весь коментар
05.03.2021 19:23 Відповісти
я знаю що ти недоумок.
показати весь коментар
05.03.2021 19:26 Відповісти
Реально розумні так не сказали б. Знаєш, чому?
показати весь коментар
05.03.2021 19:27 Відповісти
тримай совкодрочер зєбільний
Ми зі Шмигалем майстри спорту по боротьбі з коронавірусом - Зеленський

https://youtu.be/aANYvCVDc6w
показати весь коментар
05.03.2021 19:31 Відповісти
нє ну он прав нє чємпіони ж
показати весь коментар
05.03.2021 19:56 Відповісти
Тобто навіть елементарних речей не знаеш- нема про що з тобою говорити, не те що вести діалоги чи дискутувати.
показати весь коментар
05.03.2021 20:10 Відповісти
слава богу що ти вучоний
показати весь коментар
05.03.2021 21:11 Відповісти
Зазвичай за освіту дітей відповідальні батьки, а не боги.
А хвалитися відсутністю освіти- це моветон. Ну, якщо ти не безмізкий пролетарій- а ти ж пролетарій, так?
показати весь коментар
05.03.2021 21:16 Відповісти
В якому сенсі?
показати весь коментар
05.03.2021 21:18 Відповісти
В прямому.
показати весь коментар
05.03.2021 21:22 Відповісти
Так в якому?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80) Пролетарий » - советский буксир, затонувший в 1942 году в результате атаки немецких торпедных катеров в районе станицы Благовещенская.«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) Пролетарий » - советский футбольный клуб из Москвы.«https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)&action=edit&redlink=1 Пролетарий » - футбольный клуб (одноимённой фабрики технических картонов) из города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6 Сураж Брянской области[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0 значимость? ].«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD) Пролетарий » - стадион в Пекине.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) Газеты :
«https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1905)&action=edit&redlink=1 Пролетарий » - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA большевистская газета, издававшаяся в Женеве в 1905 году.«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_1906) Пролетарий » - большевистская газета, издававшаяся в Выборге, Женеве и Париже в 1906-1909 годах.«Пролетарий» - название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) газеты «Правда» с 13 https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F (26) июля по 24 августа (https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 6 сентября ) https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1917 ; 10 номеровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] .
показати весь коментар
05.03.2021 21:25 Відповісти
Може за 2 чи, навіть, 3 тижні - раніше до тями не прийде: перевзуватись у повітрі - то ж не на піваніні грати!
Зараз за нього кукарєкать будуть усі, а Мендель постики публікуватиме. А лише потім буде хриплий відосик, де якось треба буде не згадати про репарації Бєні від судів імені портнова при 100% своєму прокурорі.
показати весь коментар
05.03.2021 19:18 Відповісти
Чергового гундосіка?
показати весь коментар
05.03.2021 19:24 Відповісти
Не зря Стефанчука Вова сделал любимчиком в ВР, отдодвинув Разумкова
показати весь коментар
05.03.2021 19:12 Відповісти
Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет(так небыло реакции "зе" после того,как уже была реакция минюста США который наложил арест на имущество приобритенное в США за монеты с Украины ???) принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.
показати весь коментар
05.03.2021 19:14 Відповісти
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье иностранному изданию написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.
Источник: Мендель в статье в https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/zelenskyy-aims-to-end-ukraines-oligarch-era/?fbclid=IwAR0WdyjUuqXCT-YG5ETsxPN2j7Tu906kIefy_Ci9pnN9MfjETj1rkd999W4 Atlantic Council І ЦЕ БУЛО ДО САНКЦІЙ США
показати весь коментар
05.03.2021 19:15 Відповісти
та да,то тебе не хату снимать у собственной тёщи за бюджетные шекели...
показати весь коментар
05.03.2021 19:15 Відповісти
Та ладно....Когда Беня сидел за одним столом с уже президентом Моникой Зеленски, Беню уже судили в США за отмывание денег. И Моника "ничего об этом не знал", судя по его принципиальной и непримиримой реакции.
показати весь коментар
05.03.2021 19:16 Відповісти
Так оно же там ,якоби співучасником проходить? Попав пісюніст,зажали за бейці.
показати весь коментар
05.03.2021 19:22 Відповісти
Тиждень тому прокурорша Бубочки Венедіктова сказала, що проти Бєні введуть санкції, якщо буде достатньо доказів. Що вона сьогодні заспіває? Мабуть https://www.youtube.com/watch?v=klAWdJbfwKc Мурку під акомпанемент членом на роялі Зеленського.
показати весь коментар
05.03.2021 19:31 Відповісти
У-уу, ссуки! Вызывающе нагло врут прямо в лицо. Мрази!
показати весь коментар
05.03.2021 19:16 Відповісти
Реакция Зеленского будет
-- та, это ж все уже давно знают, что Зеля знатный рефлекторный реакционер...*)
показати весь коментар
05.03.2021 19:17 Відповісти
эта жирная свинья думает, что в Украине все такие же долбо@бw как те, которые за слуг урода голосовали?
показати весь коментар
05.03.2021 19:17 Відповісти
+100500)))
показати весь коментар
05.03.2021 19:28 Відповісти
А принцип у чому?
Рятуй награбоване?
показати весь коментар
05.03.2021 19:18 Відповісти
кращий тестер по Коломойському новини Г+Г про Зеленського)
показати весь коментар
05.03.2021 19:18 Відповісти
Стефанчук сам верит в то, что говорит?
показати весь коментар
05.03.2021 19:18 Відповісти
_Тот кто врёт - лучше всех и совершенно точно знает что он врёт! Как он же может верить? Ему самому верить не требуется, ему надо чтобы лопоухие ему поверили.
показати весь коментар
05.03.2021 19:23 Відповісти
Достатньо подивитися на рило, не обтяжене інтелектом, щоб зрозуміти щирість його слів.
Та все одно, ера ішаків вже закінчується.
показати весь коментар
05.03.2021 19:19 Відповісти
Та ви шо, там на одній дупі кілограмів 20-30 ынтилекту.
показати весь коментар
06.03.2021 00:19 Відповісти
У ЗЕ приципиальная реакция появилась только вместе с санкциями США.

До этого Коломой был уважаемым человеком и руководил Зеленским.
показати весь коментар
05.03.2021 19:19 Відповісти
А ЧТО ОНА ЭТА РЕАКЦИЯ БЫЛА::::
показати весь коментар
05.03.2021 19:35 Відповісти
Можна сміятися?
показати весь коментар
05.03.2021 19:20 Відповісти
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8533
показати весь коментар
05.03.2021 19:21 Відповісти
Давай,Зєля ! Покажи рішучу реакцію! Дави свого Карабаса-Барабаса й кумапутькина !
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 1546
показати весь коментар
05.03.2021 19:21 Відповісти
П.здят, як дихають.
показати весь коментар
05.03.2021 19:22 Відповісти
У Бубочки діло пахне керосином. Діловий партнер, який через компанії Зеленського відмивав кошти українських платників податків під санкціями США. Пригожин, повар путіна під санкціями США. Але Пригожин не просто повар путіна, він ще й власник приватної армії "Вагнер". А хто з ОПи Зеленського злив спецоперацію по вагнерівцях???

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE3uPa05nvAhVql4sKHVnUAq8QFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F442421-nachnet_li_prihatyj_k_stenke_zelenskij_slivatj_ermaka_po_vagnergejtu&usg=AOvVaw2gybiVB6n736t5filcOov_ Начнет ли прижатый к стенке Зеленский сливать Ермака ...

Порошенко вже дав публічне свідчення, що у 2018 році він санкціонував спецоперацію українських спецслужб по затриманню вагнерівців. https://www.youtube.com/watch?v=LJV-ijJ8cZM&t=1s
показати весь коментар
05.03.2021 19:23 Відповісти
А как он их мог посадить, если их уже пе-лупа посадила?
показати весь коментар
05.03.2021 19:28 Відповісти
"Стефанчук висловив надію, що подібна реакція президента буде і на введення санкцій проти Коломойського"
Що канал Г+Г закриють?
показати весь коментар
05.03.2021 19:29 Відповісти
Стефанчук жжет!
Реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов, - Стефанчук про санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 8450
показати весь коментар
05.03.2021 19:31 Відповісти
та ты шо???? та неужели ????? прям вот так вот грозно и будет???? -бенедиктова сразу откроет дело а дыбыры придет с повесткой а клоун-марионетка бенин отречется от папочки и вернет в казну 41 лимон американских рублей которые он вместе с ним ******* из привата??? та неужели ????? КАК ТАМ ПО КЛАССИКУ--НЕ ВЕРЮ!!!!!
показати весь коментар
05.03.2021 19:33 Відповісти
Хотелось бы услышать реакцию президента на Порошенко и его окружение?
показати весь коментар
05.03.2021 19:37 Відповісти
Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського - Цензор.НЕТ 6287
показати весь коментар
05.03.2021 20:22 Відповісти
Готовим карманы в ожидании реакции президента😁😁😁😁
показати весь коментар
05.03.2021 19:38 Відповісти
Одного не второпаю. Новина начебто про преЗЕдента і олігархів.
Якого дідька сюди втелющили фото вгодованої свині? 🐷🐷🐷
показати весь коментар
05.03.2021 19:41 Відповісти
Ну, давай, Пианист. Ещё также принципиально введи санкции против Ахметова, Фирташа, Лёвочкина, Пинчука, Новинского, Курченко. Хотя бы. Если ты такой принципиальный. А то , что-то мне говорит, что сейчас опять повернёшь свой говномёт против Порошенко. В отместку за своего папу - Коломойского.
показати весь коментар
05.03.2021 19:59 Відповісти
Так Парашенка уже ввёл, зачем повторяться....
показати весь коментар
05.03.2021 20:51 Відповісти
Сезон гона объявляется открытым)
показати весь коментар
05.03.2021 20:18 Відповісти
Ви що,дурні? При чому тут Зеленський? Для особливо талановитих нагадую: санкції ввели США проти олігарха Коломойського. Зеленський ховається десь у бункері.
показати весь коментар
05.03.2021 20:20 Відповісти
в бункере, це в смисле під спідницею у мендель?
це він в доміке а вона вещает який він борцун з олігархами?
показати весь коментар
05.03.2021 21:06 Відповісти
привет шмыгалю ахметова и бениной бубочке
показати весь коментар
05.03.2021 20:24 Відповісти

І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!! При чому тут ОП та наш Зе- президент . Про які конкретно дії Зе йдеться . Справу на 10 млрд проти коломойші своя в доску Венедиктова заблокувала
показати весь коментар
05.03.2021 20:48 Відповісти
Руки прочь от Свына! Сывочёлый недоторкный! Воно святэ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:48 Відповісти
Сегодня день юмора и надувания щек хороший Вам фитиль в одно место вставилти
показати весь коментар
05.03.2021 20:48 Відповісти
Вот непонятно, почему вы все ждете чего от зеленского? Гораздо интереснее, что сделает Коломойский.
показати весь коментар
05.03.2021 20:55 Відповісти
та да цікаво канешно, буде ховатися в нас за судами чи памчиться к масковітам, а може здасться американській феміде, скаже прастітє асазнал бьіл не прав - інтріга
показати весь коментар
05.03.2021 21:12 Відповісти
Мені здається що скоро ми всі з ними обома щось зробимо.
показати весь коментар
05.03.2021 23:48 Відповісти
Маленьке уточнення. Без великої медійної і фінансової підтримки Коломойського Зеленському не бачити посади Президента як власних вух. Що воно меле цей зелений жирний боров???? Яка боротьба з олігархами???? На рахунках Зеленського лежать кошти , вкрадені в Приват банка.
показати весь коментар
05.03.2021 20:56 Відповісти
Аналитический центр Atlantic Council в пятницу, 5 марта, в 17:00 по киевскому времени во время видеоконференции на тему «Что Байдену делать с Украиной?» ведущие эксперты и бывшие послы США в Украине изложат план того, как команда Байдена может наладить отношения с Украиной, побудить команду Зеленского наконец заняться реформами, а также как команда Байдена может включиться в мирный процесс по прекращению конфликта на Донбассе.
С украинской стороны в обсуждении должны принять участие первый вице-спикер парламента, представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук и замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Модератором дискуссии будет экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
Накануне, 4 марта, на сайте Atlantic Council вышла странная статья Юлии Мендель, где та заявила, что «президент Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов. Задача статьи Мендель совсем иная. Аналитический центр Atlantic Council известен своей близостью к Демократической партии США. И если Зеленский хочет достучаться до администрации Джо Байдена, то один из каналов (помимо официальной дипломатии) - это именно Atlantic Council. Сам Зеленский, конечно, подписать такую статью не мог - это выглядело бы совсем печально: дескать, дорогой Джо Байден, никак не могу до вас дозвониться, поэтому вынужден обращаться к вам через Atlantic Council…


По сути, Мендель от имени Зеленского дала новой американской администрации вполне конкретные обещания. Они сформулированы уже в заголовке статьи: «Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов». Более того, в статье приведен перечень олигархов, которые должны подвергнуться деолигархизации: Дмитрий Фирташ; Виктор Медведчук; Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
https://www.dsnews.ua/politics/po-trebovaniyu-baydena-nachnetsya-li-realnaya-voyna-mezhdu-zelenskim-i-kolomoyskim-05032021-417899 На помощь Байдену. Начнется ли реальная война между Зеленским и Коломойским
показати весь коментар
05.03.2021 20:59 Відповісти
Та видели мы эту "принципиальную" реакцию!
Центрэнерго беня уже до нитки обокрал и в долги вогнал!
Энергоатом деркачи разоряют!
Татаров с дерьмаком и портновым УЖЕ получили "принципиальную" реакцию зелоха)))
показати весь коментар
05.03.2021 21:18 Відповісти
А где дела? Одни намерения
показати весь коментар
05.03.2021 22:05 Відповісти
США поставили Зеленського на розтяжку - або він здає своїх хазяїв-подєльщиків, або до кінця днів своїх буле заробляти хліб клоунадами на корпоративах сибірських птахофабрик.
показати весь коментар
05.03.2021 23:46 Відповісти
Стефанчук!! и не стыдно вам и вашей банде безграмотных кухарок присваивать себе и зеленскому ,заслуги Байдена про санкции против Коломойского.
показати весь коментар
06.03.2021 11:54 Відповісти
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
показати весь коментар
06.03.2021 17:50 Відповісти
Стефанчук!! и не стыдно вам и вашей банде безграмотных кухарок присваивать себе и зеленскому ,заслуги Байдена про санкции против Коломойского.
показати весь коментар
06.03.2021 19:54 Відповісти
 
 