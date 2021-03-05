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Новини Агресія Росії проти України
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11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ

11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ

Від початку року і до 1 березня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 11 військовослужбовців ЗСУ, ще 37 - зазнали поранень. З інших причин, крім бойових, у зоні ООС загинули вісім українських військових.

Ці дані надали Збройні сили України у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За час дії перемир'я, яке набрало чинності 27 липня 2020 року, загинуло 15 військових, 58 - поранено. Небойових втрат у цей же період - 47, повідомляють ЗСУ. Там не уточнили, скільки з цих втрат становлять загиблі, скільки - поранені.

За даними Збройних сил, під час проведення спочатку антитерористичної операції, а потім - ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року і до 1 березня 2021 року загинули 2 675 українських військових, 10 188 - були поранені внаслідок бойових дій. Кількість небойових втрат - 1 175 осіб.

За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинуло від 13 100 до 13 300 осіб.

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Автор: 

Донбас (22354) втрати (4392) ЗСУ (7519) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Світла та вічна пам'ять Героям-захисникам. Зелена влада за всі свої злочини перед Ненькою відповість, всьому свій час.
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05.03.2021 19:25
+9
Так, заголовок інфарктний. Сама ледь не зомліла, як почала читати.
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05.03.2021 19:27
+8
+ цифра явно занижена - зепилы все списывают на небоевые потери.
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05.03.2021 19:22
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не вижу бубы на миротворце..
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05.03.2021 19:18 Відповісти
При нормальной власти и в нормальной стране,не уставшей от войны (вой ваты прокацапской и зебилов ), - кацаполугандоно-3,14дорасов сдохло бы минимум больше в 10-ь раз в ответку.
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05.03.2021 19:19 Відповісти
+ цифра явно занижена - зепилы все списывают на небоевые потери.
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05.03.2021 19:22 Відповісти
блин! кто ж так заглавия пишет !!!
сразу ж 11 погибших (подумал за сегодня)...потом через выдох дочитал..
11 ангелов... за перемирные провокации - это как?
(даже при.. не всей правде - это 11 трагедий и невосполнимых потерь...)
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05.03.2021 19:23 Відповісти
Так, заголовок інфарктний. Сама ледь не зомліла, як почала читати.
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05.03.2021 19:27 Відповісти
я тоже - автору это боком не проидёт, бог всё видит.
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05.03.2021 19:46 Відповісти
де траур, зе?
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Был.
Только многие зраду-зрадную искали. Точно, как Вы.
Теперь, один из организаторов "Иловайска", удар обухом получил, от Госдепа США.
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05.03.2021 23:02 Відповісти
Да-да.
Вы правильно прочитали выводы комиссии.
Оценка "5".
Ещё раз - ВЫВОДЫ.
А причины, Вы изучали?
Вот как раз в первопричинах и есть Беня урод.
Так что не заливайте.
Про траур. Государственного не было. А, например в 92-й бригаде был.
Только, кому это интересно было?
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06.03.2021 09:38 Відповісти
Ви не читали висновків комісії. Першопричина це вторгнення кацапні та не відповідне реагування на це військово-політичного керівництва держави. А до вторгнення було фактичне зниження сектору Д артою та градами з території орди. Автору висновків я більше довіряю ніж більшості заанґажованих політиканів та їх ручних журналістів.
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06.03.2021 10:01 Відповісти
Да-да.
Зугрэс тут совсем ни причём))))
Я не просто читал))))
Я участвовал в их составлении))
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07.03.2021 10:45 Відповісти
Тобто вторгнення орди це не основна причина?
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10.03.2021 09:30 Відповісти
Много факторов.
Ввести войска, они хотели 17 июля. Но, откровенно обосрались. Начали вводить мелкие группы. Получали по мозгам. Стали проводить трансграничные обстрелы.
Мы, начали выдавливать сепаров и мелкие группы парашинцев. Вот к 15 августу, они и поняли, что это фактически конец и тогда совершили прямое вторжение.
Все вспоминают события под Иловайском, но никто, не придаёт значения тому что происходило в районе Луганска.
Вы, для начала разберитесь, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске? Первоначально. Вот с этого начните. Выводы комиссии, это ВЫВОДЫ, Вы первопричину найдите.
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11.03.2021 11:57 Відповісти
Ви хочете сказати, що саме події в Іловайську стали каталізатором вторгнення?
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11.03.2021 12:32 Відповісти
Ещё раз, объясняю.
Иловайск - СЛЕДСТВИЕ действий.
Вы, историю читали?
Карты смотрели?
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Не зовсім Вас розумію. Поясніть, будь ласка.
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11.03.2021 17:08 Відповісти
Что не понятно?
Не понятно с чем разбираться?
А может нежелание, открыть неприятную страницу?
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11.03.2021 23:31 Відповісти
Просто розлого поясніть.
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11.03.2021 23:35 Відповісти
Что именно?
Вы сами то разбирались с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
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11.03.2021 23:39 Відповісти
Це, для розуміння,читати має сенс?
https://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/
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12.03.2021 12:10 Відповісти
Для общего понимая есть. Если ещё, будет достаточно подробная карта под руками.
Теперь о сути.
Обратите внимание на название статьи. Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року.
Анализ ... ... после вторжения.
Это замыливание правды и реальных событий.
А я ещё раз Вам повторяю, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
Так вот в этом анализе, что-то из этой серии есть.
Берёте лист бумаги, расчерчиваете его и заполняете датами. Начинайте от 10 августа. И за каждое подразделение. И карта рядом. И не забудьте ОБЯЗАТЕЛЬНО рядышком с названием подразделения, указывать его подчинённость. Очень много интересного и неожиданного увидете.
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12.03.2021 14:45 Відповісти
Дякую.
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12.03.2021 14:57 Відповісти
Світла та вічна пам'ять Героям-захисникам. Зелена влада за всі свої злочини перед Ненькою відповість, всьому свій час.
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Гавнокомандующего на кол!
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05.03.2021 19:32 Відповісти
В результате прекращения боевых действий -- 11 защитников Украины погибли
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05.03.2021 19:33 Відповісти
Царство Небесне.
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05.03.2021 19:43 Відповісти
фак вашу голову, аж спина спотела и чуть сердце не остоновилась - это вам aукнеться ещё. Думая о здаровье людей будьте добры писать так чтоб не навредить людям, поимите что читает и родители защитников и они не молодые люди. За два месяца погибло 11 защитников Украины.....
Если имеете совесть, измените название статьи и извинитесь за формулировку.
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05.03.2021 19:44 Відповісти
Спочивайте з миром, Герої....
11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 8629

11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 5449
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05.03.2021 19:45 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 4815
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05.03.2021 20:13 Відповісти
 
 