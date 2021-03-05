11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ

Від початку року і до 1 березня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 11 військовослужбовців ЗСУ, ще 37 - зазнали поранень. З інших причин, крім бойових, у зоні ООС загинули вісім українських військових.

Ці дані надали Збройні сили України у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За час дії перемир'я, яке набрало чинності 27 липня 2020 року, загинуло 15 військових, 58 - поранено. Небойових втрат у цей же період - 47, повідомляють ЗСУ. Там не уточнили, скільки з цих втрат становлять загиблі, скільки - поранені.

За даними Збройних сил, під час проведення спочатку антитерористичної операції, а потім - ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року і до 1 березня 2021 року загинули 2 675 українських військових, 10 188 - були поранені внаслідок бойових дій. Кількість небойових втрат - 1 175 осіб.

За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинуло від 13 100 до 13 300 осіб.

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