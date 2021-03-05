11 захисників України загинули під час бойових дій на Донбасі за 2 місяці, - ЗСУ
Від початку року і до 1 березня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 11 військовослужбовців ЗСУ, ще 37 - зазнали поранень. З інших причин, крім бойових, у зоні ООС загинули вісім українських військових.
Ці дані надали Збройні сили України у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За час дії перемир'я, яке набрало чинності 27 липня 2020 року, загинуло 15 військових, 58 - поранено. Небойових втрат у цей же період - 47, повідомляють ЗСУ. Там не уточнили, скільки з цих втрат становлять загиблі, скільки - поранені.
За даними Збройних сил, під час проведення спочатку антитерористичної операції, а потім - ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року і до 1 березня 2021 року загинули 2 675 українських військових, 10 188 - були поранені внаслідок бойових дій. Кількість небойових втрат - 1 175 осіб.
За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинуло від 13 100 до 13 300 осіб.
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сразу ж 11 погибших (подумал за сегодня)...потом через выдох дочитал..
11 ангелов... за перемирные провокации - это как?
(даже при.. не всей правде - это 11 трагедий и невосполнимых потерь...)
Только многие зраду-зрадную искали. Точно, как Вы.
Теперь, один из организаторов "Иловайска", удар обухом получил, от Госдепа США.
Вы правильно прочитали выводы комиссии.
Оценка "5".
Ещё раз - ВЫВОДЫ.
А причины, Вы изучали?
Вот как раз в первопричинах и есть Беня урод.
Так что не заливайте.
Про траур. Государственного не было. А, например в 92-й бригаде был.
Только, кому это интересно было?
Зугрэс тут совсем ни причём))))
Я не просто читал))))
Я участвовал в их составлении))
Ввести войска, они хотели 17 июля. Но, откровенно обосрались. Начали вводить мелкие группы. Получали по мозгам. Стали проводить трансграничные обстрелы.
Мы, начали выдавливать сепаров и мелкие группы парашинцев. Вот к 15 августу, они и поняли, что это фактически конец и тогда совершили прямое вторжение.
Все вспоминают события под Иловайском, но никто, не придаёт значения тому что происходило в районе Луганска.
Вы, для начала разберитесь, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске? Первоначально. Вот с этого начните. Выводы комиссии, это ВЫВОДЫ, Вы первопричину найдите.
Иловайск - СЛЕДСТВИЕ действий.
Вы, историю читали?
Карты смотрели?
Не понятно с чем разбираться?
А может нежелание, открыть неприятную страницу?
Вы сами то разбирались с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
https://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/
Теперь о сути.
Обратите внимание на название статьи. Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року.
Анализ ... ... после вторжения.
Это замыливание правды и реальных событий.
А я ещё раз Вам повторяю, с какой целью, КТО и какими силами, оказались в Иловайске?
Так вот в этом анализе, что-то из этой серии есть.
Берёте лист бумаги, расчерчиваете его и заполняете датами. Начинайте от 10 августа. И за каждое подразделение. И карта рядом. И не забудьте ОБЯЗАТЕЛЬНО рядышком с названием подразделения, указывать его подчинённость. Очень много интересного и неожиданного увидете.
Если имеете совесть, измените название статьи и извинитесь за формулировку.