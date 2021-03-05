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Новини Санкції проти Росії
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Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Заступниця керівника Офісу президент Юлія Свириденко вказала на необхідність введення США додаткових комплексних санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на онлайн-дискусії, організованій Атлантичною радою США та Ялтинською Європейською Стратегією, в п'ятницю.

"Було б дуже добре, якби США розглянули можливість введення додаткових комплексних санкцій до завершення війни в Україні, і вони повинні залишатися до того часу, поки Схід України і Крим не повернуться повністю під контроль України", - сказала вона.

Свириденко додала, що ці санкції мають включати Північний потік 2.

"Це екзистенціальний фактор для безпеки України", - зазначила вона.

Читайте також: Україна передала ЄС список порушників прав людини в окупованому Криму для застосування до них санкцій, - Кулеба

Автор: 

Свириденко (312) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+10
Интетресно, Дерьмаку припомнят его душераздирающую историю за убитого Пэдрой брата, которую он рассказывал двум Конгрессменам США со слезами на небритом рыле?
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05.03.2021 19:25
+7
Так отправьте туда кало-мойшу в качестве взятки...
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05.03.2021 19:20
+5
дочекаєтесь, коли і д'Єрмаку через океан прилетить...
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05.03.2021 19:25
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Так отправьте туда кало-мойшу в качестве взятки...
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05.03.2021 19:20 Відповісти
и гыроя мокшании главе офиса автоматом...
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05.03.2021 19:21 Відповісти
дочекаєтесь, коли і д'Єрмаку через океан прилетить...
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Интетресно, Дерьмаку припомнят его душераздирающую историю за убитого Пэдрой брата, которую он рассказывал двум Конгрессменам США со слезами на небритом рыле?
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Ты ж тут США представляешь -- ...и украинцам не дашь забыть... ...а я немцам...*)
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05.03.2021 19:30 Відповісти
бастуют лифтёры...
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05.03.2021 19:32 Відповісти
То був не той брат, а іншй... З таким самим іменем...
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05.03.2021 20:17 Відповісти
ла ла ла, ну а мы с герусом пока побарыжим электроэнергией с риссией...
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05.03.2021 19:26 Відповісти
а ці хіба во благо Рашистської прихвостнятіни в Україні ?
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05.03.2021 19:26 Відповісти
а еще было бы хорошо, чтобы США сделали Украину в НАТО, подняли зарплаты и пенсии, отремонтировали дороги и построили новые высокотехнологичные предприятия. И хорошо чтобы бесплатно.
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05.03.2021 19:28 Відповісти
"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.
США, что ли, это самое слово? *)
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05.03.2021 19:28 Відповісти
Юля Свіріденко пізно пішална Єрмака працювати , тіпо еконімстка ,а прорахувати слабо було?
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05.03.2021 19:28 Відповісти
Якого хера хтось має вводити санкції, поки керівництво країни купує електрику в Росії та продає права на "лігу сміху"?
Ну і комунальні за кримську "квартирку" окупантам не забудьте, цікаво правда чи в рус.рублях оплачують🙄
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05.03.2021 19:31 Відповісти
Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

Было б хорошо, чтобы США ввели дополнительные комплексные санкции против РФ, - замглавы ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 8623
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05.03.2021 19:31 Відповісти
єто типа обидка такая за Игорь Валерича?
мол лучше б расеюшке подкинули, чем такому уважаемому человеку)
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05.03.2021 19:33 Відповісти
і на студію 95 квартал потрібно санкції накласти.
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05.03.2021 19:34 Відповісти
Заарештуйте бєню.
Нагоніть на#єр портнова з єрмаком...
Тоді може починати щось вимагати в США...
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05.03.2021 19:35 Відповісти
Было бы хорошо , если бы Дядя Джо потребовал выдать Штатам бабу Беню . При чем сопроводил это условием : Или Осел выдает Беню или сядет сам за отмывание бабла для него ., после президентства естественно. Вот была бы ржака посмотреть на Осла как он выкручиваться будет .
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05.03.2021 19:36 Відповісти
Вы не соизволили ввести визовый режим даже.
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05.03.2021 19:38 Відповісти
было бы хорошо когда бы к санкционному списку в Украине , США тоже добавили украинских "не олигархов" ,которые совместно с бабломойским занимаются в Украине "не олигарческим прозрачным " бизнесом
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05.03.2021 19:58 Відповісти
Это они так в ОПе огрызаются. Защищают Осла и его хозяина.
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05.03.2021 20:07 Відповісти
А Ві что сделали попрошайки пену только гаразд пускать в Сми а на санкции воли нет
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05.03.2021 20:50 Відповісти
так нам зброю ніззя, закони не про нас і конституція наша не для нас, ми ж плебеї - де ми а де воля?
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05.03.2021 21:26 Відповісти
В принципе было бы действительно неплохо, если бы США ввели комплексные санкции против всего состава ОП и Зеленского.
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05.03.2021 21:00 Відповісти
не цікаво було б якби вони ці санкції для всіх вводили поступово, і з можливістю піти на угоду зі слідством.
от тоді була б комедія з клятвами у чесності і вірності і розривом майок на своєй груді, бігли б на ввипередки здаваться
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05.03.2021 21:32 Відповісти
Анал табу ? Писькограй в курсе ?
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05.03.2021 21:09 Відповісти
Вообще-то зеленский проходит с коломойским по одному делу в США--отмывание бабла( 43 миллиона), пока лох играет роль президента его не тронут, а потом...
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05.03.2021 21:12 Відповісти
Пусть поскорее наступит "ПОТОМ"!
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05.03.2021 21:18 Відповісти
Хорошенькое дело! США, стало быть, пусть во вред собственной экономике вводит санкции против паРаши, а наши хитрожопые витренки с герусами будут закупать у мокшан уголь, эл.энергию, топливо, ТВЭЛы , удобрения и т.д. и т.п. Своими кровными будем помогать этим дикарям вести против себя войну! Это же сюр какой-то!
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05.03.2021 21:16 Відповісти
Было бы хорошо, чтобы "Слуги" наконец перестали спонсировать Рашку покупкой кацапской электроэнергии.
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05.03.2021 21:18 Відповісти
А сами что то делать собираетесь ? Или США только ХорошоБы
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05.03.2021 22:00 Відповісти
 
 