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Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко
Заступниця керівника Офісу президент Юлія Свириденко вказала на необхідність введення США додаткових комплексних санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на онлайн-дискусії, організованій Атлантичною радою США та Ялтинською Європейською Стратегією, в п'ятницю.
"Було б дуже добре, якби США розглянули можливість введення додаткових комплексних санкцій до завершення війни в Україні, і вони повинні залишатися до того часу, поки Схід України і Крим не повернуться повністю під контроль України", - сказала вона.
Свириденко додала, що ці санкції мають включати Північний потік 2.
"Це екзистенціальний фактор для безпеки України", - зазначила вона.
Топ коментарі
+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.03.2021 19:25
+7 Алексей Достоевский
показати весь коментар05.03.2021 19:20
+5 Ан Мур
показати весь коментар05.03.2021 19:25
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США, что ли, это самое слово? *)
Ну і комунальні за кримську "квартирку" окупантам не забудьте, цікаво правда чи в рус.рублях оплачують🙄
мол лучше б расеюшке подкинули, чем такому уважаемому человеку)
Нагоніть на#єр портнова з єрмаком...
Тоді може починати щось вимагати в США...
от тоді була б комедія з клятвами у чесності і вірності і розривом майок на своєй груді, бігли б на ввипередки здаваться