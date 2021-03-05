Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Заступниця керівника Офісу президент Юлія Свириденко вказала на необхідність введення США додаткових комплексних санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на онлайн-дискусії, організованій Атлантичною радою США та Ялтинською Європейською Стратегією, в п'ятницю.

"Було б дуже добре, якби США розглянули можливість введення додаткових комплексних санкцій до завершення війни в Україні, і вони повинні залишатися до того часу, поки Схід України і Крим не повернуться повністю під контроль України", - сказала вона.

Свириденко додала, що ці санкції мають включати Північний потік 2.

"Це екзистенціальний фактор для безпеки України", - зазначила вона.

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