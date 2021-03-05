ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент

В Офісі президента прокоментували введення США санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці ОП в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто із попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента вважають, що боротьба з олігархами "лежить не тільки в площині кримінальної відповідальності". Вона також включає створення умов, за яких бізнес розвиватиметься в прозорому конкурентному середовищі.

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"Ми будемо невідступно рухатися на шляху реформування кожного сектора і зміцнення наших відносин, зокрема і зі стратегічним партнером - США", - підсумували в ОП.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

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