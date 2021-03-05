ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент
В Офісі президента прокоментували введення США санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці ОП в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна має подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто із попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму", - сказано в повідомленні.
В Офісі президента вважають, що боротьба з олігархами "лежить не тільки в площині кримінальної відповідальності". Вона також включає створення умов, за яких бізнес розвиватиметься в прозорому конкурентному середовищі.
"Ми будемо невідступно рухатися на шляху реформування кожного сектора і зміцнення наших відносин, зокрема і зі стратегічним партнером - США", - підсумували в ОП.
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.
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"ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент"
та етот комментарий от, прости господи ОПы, о санкциях США против Коломойского или о том шо сделал буба?
Читать надо так :"За два года США сделали гораздо больше, чем Зеленский.". США сделали, а карманный офис хвалит Моську.
А, что он сделал? Что?!
С какими олигархами, янелох оманский борется?
При нем, как раз коломойский, вернулся в Украину.
При нем, медведчук вернулся в политику! При янелохе оманском, портновы и вся остальная шобла, вернулась! При нем снимают санкции с окружения януковича!
А взагалі зовсім не зрозуміло чому ці два жида не сидять в СІЗО. Накрали паскуди на 7 мільярдів баксів.
А можна навести хоча б один приклад того, що сáме зробив Зе для деолігархізації? Бо без прикладів це виглядає як "пафосні гасла та популізм".
Насправді прикладів нема. Бо вся діяльність Зе якраз і є нескінченним нагромадженням пафосних гасел та популізму.
"А не замахнуться ли нам, понимаете ли, на передать привет лично через Зеленского ихнему, понимаете ли, Джону Кенеди?"
https://censor.net/ru/user/413534
Байден за місяць зробив більше ніж оте зелене опудало.
https://censor.net/ru/comments/locate/3251782/01921473-827f-7129-854b-b3424de0fcaaОтветить
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И своему окружению
С начала года,
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД СОКРАЩАЮТСЯ ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ.
Январь минус 290 млн. $,
февраль минус 278 млн. $
Татаров, как известно, является фигурантом так называемого дела Микитася о хищениях в Нацгвардии и подозревается в причастности к даче взятки.
Я смотрю, меньше чем за 20 часов, прямо-таки акробатика в информационном поле началась. Для зеленой паствы начали продвигать месседж, что Зеленский круто взялся за олигархов и сделал то, что не смог сделать самизнаетекто. А в сторону Порошенко начались пока робкие закидоны, что это якобы с его назначения Коломойский стал главой ДнепрОДА и с его попустительства стал таким злодеем, что аж США санкции вводят.Я не специалист по коломойсковедению и не эксперт по его активам. Но у меня хорошая память и мозги. Поэтому я сейчас немного восстановлю картинку. Назначение Коломойского главой ДнепрОДА, это, пожалуй, самое эффективное решение, на тот момент, для задач, которые стояли перед и.о. президента Украины Турчиновым. Не было тогда ни времени, ни людей. Насколько эффективен в этом был Коломойский, настолько неудачным было назначение к примеру того же Таруты. Была задача удержать Юго-Восток в Украине и не дать превратить его в "новороссию". И методы в то время работали совершенно другие. Я напомню, что Коломойский был назначен главой ОДА 2 марта. А за день до этого, 1 марта, над зданием Харьковской ОДА, ватники и россияне подняли российский флаг. Кстати, поднимал россиянин, москвич. И Коломойский со своими соратниками в Днепропетровской области с этой задачей справился. Ну, там всякое было. И об этом можно долго рассказывать. Там на целую книгу хватит. Но он не просто справился. Какой же Игорь Валерьевич не использует такой благоприятный момент? И он решил, что в благодарность за спасение имеет полное право "грабить корованы". Ну, как на диком западе, "Банки в Техасе должны грабить только техасцы", ну точнее ИВК и его люди. И «техасом» должна была стать вся Украина.При этом, при поддержке и содействии команды Коломойского, в то же самое время, когда добробатовцы и ПС учились воевать и погибали, другие люди под лозунгами и личиной добробатовцев и правого сектора, на полную включали "режим отжим" и становились и фермерами и соучредителями предприятий и бизнесов. Одни волонтеры продавали свои фирмы, машины и недвижимость и все вкладывали в помощь армии, а другие привозили в ЗСУ "продовольственные наборы" и просили принять их по актам с ценой в три раза выше, чем в розничном магазине. Или привозили в армию просрочку фурами, требуя акты приема передачи. Всякое было.Но вернемся к ИВК. Он же краев и берегов никогда особенно не видел. После того, как все относительно устаканилось, в благодарочку за спасение, Игорь Валерьевич при мощной медиаподдержке (в том числе Бутусова) как великого патриота и «спасителя Востока Украины», включил пылесос галактического масштаба. И если бы Порошенко не схлопнул этот пылесос, превращающийся в черную дыру и не уволил Коломойского, то вполне мог бы стать президентом на второй срок. Но все в Украине было бы отжато Коломойским. Вот вообще все. Был бы частный курорт "ИгорьВалерьевщина" со столицей в Днепре. Все заправки и магазины тоже были бы его. И каждая лампочка в каждом доме, не говоря об электричестве. И вода. И газ. И унитазы. Он не умеет останавливаться.
Именно тогда и появились те, кого позже стали называть "порохоботами". Люди с критическим мышлением, которые понимали какую опасность представлял для Украины Коломойский и пачками купленные им патриоты. А основная масса тех, кто сейчас ходят поднимать на вилы несогласных с каждым словом ПП, тогда заглядывали в рот Бутусовым, Семенченкам, Парасюкам, Мосийчукам, Найемам, Соболевым, Антонам Геращенко и Корбанам с Филатовыми. И так же клеймили "порохоботов", которые поддержали расправу с "патриотами". И многие пошли в политику с подачи Коломойского, чтобы взять реванш. Помните же "укропов" рейдернувших шеврон? Это потом многие сделали вид, что поссорились с Коломойским, потому что чувак явно попер за буйки и начал выстраивать мосты примирения с путинской властью. Но Зеленский - это чисто его продукт.
Турчинов правильно сделал, назначив его в 14 году. Это было блестящее и эффективное назначение для решения тех задач и вызовов. И так же правильно Порошенко сделал, уволив его и начав потихоньку "кончать" и отрывать от бюджетных денег. И так же правильно организовал борьбу с Коломойским на всех фронтах. Но все имеет свою цену. Все мы платим сейчас цену за это правильное решение. Зеленский и его власть, это продукт ИВК.
Я не очень разбираюсь в том, что дают санкции США против Коломойского. Но я очень хорошо понимаю, что, во-первых, Коломойский с санкциями, это лучше, чем без санкций. И все-таки надеюсь, что его посадят. А украденные деньги вернут в Украину. Но самое главное. Санкции - это сигнал. Для всех тех кто работал и работает на Коломойского. Это сигнал Зеленскому, это сигнал всей власти. Это сигнал тем, кто принимал решение в ДнепрОДА по Иловайску. Это сигнал Авакову. Это сигнал всем борцунам с "барыгой", которые оплачивались деньгами Коломойского. Это сигнал ******** от вседозволенности ********* с 1+1.
И с этим сигналом, намного лучше чем без него. А сейчас просто давайте получать удовольствие и наблюдать, как начнут вертеться на пупах, "журнализды", расследователи, активисты, ********* и политики из околоколомойского пула
Борец из олигархией хренов.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ ТИМ БІЛЬШЕ ШАНСІВ ЩО В НЕЇ ПОВІРЯТЬ