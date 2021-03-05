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ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент

ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент

В Офісі президента прокоментували введення США санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці ОП в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто із попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента вважають, що боротьба з олігархами "лежить не тільки в площині кримінальної відповідальності". Вона також включає створення умов, за яких бізнес розвиватиметься в прозорому конкурентному середовищі.

Читайте також: Зеленський - політичний і бізнес-партнер Коломойського, але діяти має в інтересах України, - Порошенко

"Ми будемо невідступно рухатися на шляху реформування кожного сектора і зміцнення наших відносин, зокрема і зі стратегічним партнером - США", - підсумували в ОП.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська корупція знаходить своє покарання швидше за кордоном, ніж у країні, - Рудик про запровадження США санкцій проти Коломойського

ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент 01

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) санкції (11793) США (22643) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+95
Да, для ахметова и коломойского он реально много сделал )))
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05.03.2021 19:34
+61
ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент - Цензор.НЕТ 695
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05.03.2021 19:35
+59
"...без пафосных лозунгов и популизма"
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05.03.2021 19:35
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05.03.2021 22:31 Відповісти
Тоді в чому питання? А те що, язЕлох також іде по цій справі, але призЕдент, не відомо?
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05.03.2021 22:39 Відповісти
фу как неприятно это не только читать а и даже слушать!!! каким то г .... припахивает! обосратушки? ведь зельц вообще ничего не сделал вообще. это все Байден животворящий! кстати а когда зеля наши санкции на олигархов наложит присоединившись к американским, а то как то неудобно, стратегический партнёр напрягает все силы не жалеючи себя, а наш гарант молчит как рыба об лёд.... кто там сделал больше и чего это он там сделал??? скоро два года и где и что? ау зекоманда????
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05.03.2021 22:41 Відповісти
ну как " что сделал " ? НАС СДЕЛАЛ ! во все щели , зе лупа-глазая !!!
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06.03.2021 07:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=93PS_4-jcmQ&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Портніков про санкції Коломойського (відео)
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05.03.2021 22:43 Відповісти
Байден, спасибо что вставил пистон в ЗЕ леную задницу, теперь они вынуждены имитировать патриотизм.
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05.03.2021 23:01 Відповісти
Від такого швидкого збагачення в олігархів вибухнуть мізки - це стратегія Зе.
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05.03.2021 23:20 Відповісти
Тупая брехня из ОП уже превратилась в обыденность.
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05.03.2021 23:49 Відповісти
Не мог же Порошенко сам себя деолигархизировать.
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05.03.2021 23:53 Відповісти
Та не говори))) только при Порохе, у коломойского приватбанк забрали!
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06.03.2021 01:44 Відповісти
умиляет уже сам заголовок
"ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент"
та етот комментарий от, прости господи ОПы, о санкциях США против Коломойского или о том шо сделал буба?
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06.03.2021 00:50 Відповісти
про те, що воно страшно боїться й готове робити імітацію прізедента, як ніякий наркоман до нього
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06.03.2021 01:43 Відповісти
ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент.

Читать надо так :"За два года США сделали гораздо больше, чем Зеленский.". США сделали, а карманный офис хвалит Моську.
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06.03.2021 01:06 Відповісти
Зебилоиды, вам самим не смешно?)
А, что он сделал? Что?!
С какими олигархами, янелох оманский борется?
При нем, как раз коломойский, вернулся в Украину.
При нем, медведчук вернулся в политику! При янелохе оманском, портновы и вся остальная шобла, вернулась! При нем снимают санкции с окружения януковича!
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06.03.2021 01:40 Відповісти
За два месяца Байден сделал для борьбы с олигархами больше чем любой другой президент.
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06.03.2021 01:58 Відповісти
США не знают с кем связались. Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 02:45 Відповісти
А чого добивається бєня? Минулого року він заявляв, що дефолт не проблема. І щось говорив про 300 млрд доларів, які нам дасть Росія за Україну...
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06.03.2021 08:49 Відповісти
Бо він жидяра вонячий. дасть Бог ці два жида сздохнуть. Подобається жидярі підораша - верни борги та у..й. Нехай там здохне та й там зариють. Земля України буде чистіше.
А взагалі зовсім не зрозуміло чому ці два жида не сидять в СІЗО. Накрали паскуди на 7 мільярдів баксів.
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06.03.2021 12:53 Відповісти
Для штатов какой-то бородатый ублюдок Беня - это даже не пыль, а молекула. Раздавят и не заметят.
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06.03.2021 15:57 Відповісти
Зеленський! і тільки Зеленський, та ще його офіс--вище усяких похвал... Хто б ще зумів отак Трампа заставити сходити під себе, та кому б вголову прийшло отак відкрито брехати як не ОП.. За це їм дяка від усього совкосуспільства .
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06.03.2021 03:39 Відповісти
Ой! ще невідомо де був би Байден, аби не така дружня зустріч з нашим Зеленським. Це він змусив Трампа під себе сходити. І ОП теж деркачем відзначився.
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06.03.2021 05:03 Відповісти
Хуцпа, як єдина незмінна і послідовна політична лінія "нової" ЗЕвлади, слуг завели їх в глухий кут. Але, судячи з цієї заяви ОП, вони не здатні зійти з цього хибного шляху. Що ж, все колись закінчується.
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06.03.2021 06:53 Відповісти
шменднльша тупорьілая забьіла, как зегнидский людей по тюрьмам определял и как с охметовьім украинцев грабит ?
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06.03.2021 07:06 Відповісти
вот что значит страной "руководят" хитрожопые Поцы из любой жопы пытаються выйти чистыми, а начал малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак бороться с того что положил на офшорные счета 95 квартала украденные беней бабки приват банка......
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06.03.2021 07:32 Відповісти
"за что же не боясь греха кукушка хвалит петуха ? за то , что кормит он КАКАШКУ !!! какое откровенное лицемерие ! ZeEndу The End !
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06.03.2021 07:33 Відповісти
"Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто із попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму." ©
А можна навести хоча б один приклад того, що сáме зробив Зе для деолігархізації? Бо без прикладів це виглядає як "пафосні гасла та популізм".
Насправді прикладів нема. Бо вся діяльність Зе якраз і є нескінченним нагромадженням пафосних гасел та популізму.
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06.03.2021 08:01 Відповісти
отак?
ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 9477
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06.03.2021 11:39 Відповісти
Коломойский приглашённым на стрелку господам "ломом подпоясанным":
"А не замахнуться ли нам, понимаете ли, на передать привет лично через Зеленского ихнему, понимаете ли, Джону Кенеди?"
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06.03.2021 09:44 Відповісти
Самі хоч повірили,що ###здонули?
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06.03.2021 09:54 Відповісти
Що Коломойський їм сказав, те й ***здонули.
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06.03.2021 11:09 Відповісти
ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 642
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06.03.2021 10:11 Відповісти
Достойно повторения:

ОП про санкції США проти Коломойського: Зеленський за два роки зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент - Цензор.НЕТ 4953 https://censor.net/ru/user/413534

Байден за місяць зробив більше ніж оте зелене опудало.
https://censor.net/ru/comments/locate/3251782/01921473-827f-7129-854b-b3424de0fcaaОтветить
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06.03.2021 10:18 Відповісти
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим. Олигархи все ворьё и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша явно самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:29 Відповісти
интересно, притиснутый к стене каломыйский расскажет наконец украинцам сколько бабла он ввалили в проекты "слуги" и в проект "мой ручной президент"??? я так понимаю что слуги в этой истории с санкциями именно этого боятся? и еще я думаю что сейчас каломыйского зеля будет уговаривать уехать в ссылку на историческую родину и сидеть там тихо! хотя американские санкции в Израиле тоже многого стоят - с тобой никто дел никаких иметь не будет пока ты под санкциями и тем более госдепа.
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06.03.2021 10:44 Відповісти
***** ржу нимагу))) отэто заявления))) шапито 95 сделало))) шо оно сделало ? ******** казну и записало новые видосики)))) ОП это офис президента ? шо за бред))
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06.03.2021 10:44 Відповісти
Зю дал Коломойскому два года грабить Украину.
И своему окружению

С начала года,
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД СОКРАЩАЮТСЯ ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ.
Январь минус 290 млн. $,
февраль минус 278 млн. $
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06.03.2021 11:14 Відповісти
США выполнило работу за Зелю, но Зеля требует пироженку... Делаааа.
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06.03.2021 11:16 Відповісти
Не маленький, писю пососет. ЗЕленую.
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06.03.2021 19:55 Відповісти
А коли вернувся Коломойський в Україну? -правильно після 1 туру виборів із собою привіз Портнова та ще й поселив у себе на дачі-для боротьби проти України.В СН у ВР-30 депутатів від Коломойського написала УП вчора. Оце боротьба -поки США Дубінського не прижучили була тиша.Усі підприємства державні стали збиткові а у КО ростуть доходи,як на дріжджах.ОП, що не напише то половина брехня завжди...
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06.03.2021 11:46 Відповісти
Да!! Для коломойского зеленский очень много Сделал!! интересно?! За сколько продался наш зеленский коломойскому?!!
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06.03.2021 11:51 Відповісти
Зюзеньке в спину дышит Оман и дело вагнеровцев, пусть не расслабляется...
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06.03.2021 12:03 Відповісти
https://ord-ua.com/2021/03/05/v-kieve-sud-otkazalsya-otmenit-podozrenie-tatarovu/ В Киеве суд отказался отменить подозрение Татарову
Татаров, как известно, является фигурантом так называемого дела Микитася о хищениях в Нацгвардии и подозревается в причастности к даче взятки.
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06.03.2021 12:07 Відповісти
Оказывается у Шмаркли все же есть чувство юмора.
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06.03.2021 12:37 Відповісти
А текст сего послания, небось сам коломойский утверждал )
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06.03.2021 13:27 Відповісти
Роман Доник


Я смотрю, меньше чем за 20 часов, прямо-таки акробатика в информационном поле началась. Для зеленой паствы начали продвигать месседж, что Зеленский круто взялся за олигархов и сделал то, что не смог сделать самизнаетекто. А в сторону Порошенко начались пока робкие закидоны, что это якобы с его назначения Коломойский стал главой ДнепрОДА и с его попустительства стал таким злодеем, что аж США санкции вводят.Я не специалист по коломойсковедению и не эксперт по его активам. Но у меня хорошая память и мозги. Поэтому я сейчас немного восстановлю картинку. Назначение Коломойского главой ДнепрОДА, это, пожалуй, самое эффективное решение, на тот момент, для задач, которые стояли перед и.о. президента Украины Турчиновым. Не было тогда ни времени, ни людей. Насколько эффективен в этом был Коломойский, настолько неудачным было назначение к примеру того же Таруты. Была задача удержать Юго-Восток в Украине и не дать превратить его в "новороссию". И методы в то время работали совершенно другие. Я напомню, что Коломойский был назначен главой ОДА 2 марта. А за день до этого, 1 марта, над зданием Харьковской ОДА, ватники и россияне подняли российский флаг. Кстати, поднимал россиянин, москвич. И Коломойский со своими соратниками в Днепропетровской области с этой задачей справился. Ну, там всякое было. И об этом можно долго рассказывать. Там на целую книгу хватит. Но он не просто справился. Какой же Игорь Валерьевич не использует такой благоприятный момент? И он решил, что в благодарность за спасение имеет полное право "грабить корованы". Ну, как на диком западе, "Банки в Техасе должны грабить только техасцы", ну точнее ИВК и его люди. И «техасом» должна была стать вся Украина.При этом, при поддержке и содействии команды Коломойского, в то же самое время, когда добробатовцы и ПС учились воевать и погибали, другие люди под лозунгами и личиной добробатовцев и правого сектора, на полную включали "режим отжим" и становились и фермерами и соучредителями предприятий и бизнесов. Одни волонтеры продавали свои фирмы, машины и недвижимость и все вкладывали в помощь армии, а другие привозили в ЗСУ "продовольственные наборы" и просили принять их по актам с ценой в три раза выше, чем в розничном магазине. Или привозили в армию просрочку фурами, требуя акты приема передачи. Всякое было.Но вернемся к ИВК. Он же краев и берегов никогда особенно не видел. После того, как все относительно устаканилось, в благодарочку за спасение, Игорь Валерьевич при мощной медиаподдержке (в том числе Бутусова) как великого патриота и «спасителя Востока Украины», включил пылесос галактического масштаба. И если бы Порошенко не схлопнул этот пылесос, превращающийся в черную дыру и не уволил Коломойского, то вполне мог бы стать президентом на второй срок. Но все в Украине было бы отжато Коломойским. Вот вообще все. Был бы частный курорт "ИгорьВалерьевщина" со столицей в Днепре. Все заправки и магазины тоже были бы его. И каждая лампочка в каждом доме, не говоря об электричестве. И вода. И газ. И унитазы. Он не умеет останавливаться.
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06.03.2021 13:49 Відповісти
И вот тогда, после увольнения Колмойского, и началось тотальное мочилово Порошенко. На всех каналах, во всех СМИ. И продолжается это до сих пор. И под прикрытием этого мочилова и рассказов о том, какой Коломойский патриот, он продолжал тянуть из Украины и украинцев везде где только мог. И миллиарды из привата тоже ведь он украл. И часть вывел через оффшор 95 квартала.
Именно тогда и появились те, кого позже стали называть "порохоботами". Люди с критическим мышлением, которые понимали какую опасность представлял для Украины Коломойский и пачками купленные им патриоты. А основная масса тех, кто сейчас ходят поднимать на вилы несогласных с каждым словом ПП, тогда заглядывали в рот Бутусовым, Семенченкам, Парасюкам, Мосийчукам, Найемам, Соболевым, Антонам Геращенко и Корбанам с Филатовыми. И так же клеймили "порохоботов", которые поддержали расправу с "патриотами". И многие пошли в политику с подачи Коломойского, чтобы взять реванш. Помните же "укропов" рейдернувших шеврон? Это потом многие сделали вид, что поссорились с Коломойским, потому что чувак явно попер за буйки и начал выстраивать мосты примирения с путинской властью. Но Зеленский - это чисто его продукт.
Турчинов правильно сделал, назначив его в 14 году. Это было блестящее и эффективное назначение для решения тех задач и вызовов. И так же правильно Порошенко сделал, уволив его и начав потихоньку "кончать" и отрывать от бюджетных денег. И так же правильно организовал борьбу с Коломойским на всех фронтах. Но все имеет свою цену. Все мы платим сейчас цену за это правильное решение. Зеленский и его власть, это продукт ИВК.
Я не очень разбираюсь в том, что дают санкции США против Коломойского. Но я очень хорошо понимаю, что, во-первых, Коломойский с санкциями, это лучше, чем без санкций. И все-таки надеюсь, что его посадят. А украденные деньги вернут в Украину. Но самое главное. Санкции - это сигнал. Для всех тех кто работал и работает на Коломойского. Это сигнал Зеленскому, это сигнал всей власти. Это сигнал тем, кто принимал решение в ДнепрОДА по Иловайску. Это сигнал Авакову. Это сигнал всем борцунам с "барыгой", которые оплачивались деньгами Коломойского. Это сигнал ******** от вседозволенности ********* с 1+1.
И с этим сигналом, намного лучше чем без него. А сейчас просто давайте получать удовольствие и наблюдать, как начнут вертеться на пупах, "журнализды", расследователи, активисты, ********* и политики из околоколомойского пула
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06.03.2021 13:49 Відповісти
Вот еврейская сущность,действия США приписывает себе в заслуги.Это при ЗЕ,по официальным данным налоговой на начало 2021г,из 730 миллионеров сделал 8000 в то время как народ опустился ниже черы бедности.
Борец из олигархией хренов.
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06.03.2021 14:23 Відповісти
пукнул в лужу
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06.03.2021 14:38 Відповісти
Зебобік, більше не давай їм дихати тим димом що ти куриш.
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06.03.2021 14:56 Відповісти
ну да, петьку с ведмедчуком и беней уже победил, на очереди ахметов, как говорит один железнодорожник
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06.03.2021 15:19 Відповісти
А він впевнений, що хоче це на себе взяти ?
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06.03.2021 15:26 Відповісти
це як раз одні лозунги і нуль дій від зеленої влади,а країна належить як і раніше олігархам!
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06.03.2021 15:42 Відповісти
Хватит брехать, и что же он сделал? Никого из олигархов не посадил, а садит только лишь своих патриотов, волонтёров ни в чём не винных. Не надо ему приписывать то, чего он не сделал.
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06.03.2021 16:14 Відповісти
Цікаво подивитися на того дебіла, що цю фразу ляпнув.
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06.03.2021 17:34 Відповісти
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:48 Відповісти
Ну если сам себя не похвалишь ,то кто еще похвалит.
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06.03.2021 17:51 Відповісти
Бред сивой кобылы...
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06.03.2021 18:16 Відповісти
парадокс: зелен-ий зробив найбільше для деолігархізації, а Україна як була найбіднішою країною Європи, так і залишається...
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06.03.2021 19:28 Відповісти
Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов Источник: https://censor.net/ru/n3251782

ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ ТИМ БІЛЬШЕ ШАНСІВ ЩО В НЕЇ ПОВІРЯТЬ
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06.03.2021 20:20 Відповісти
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