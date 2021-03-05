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У Чорноморську відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Едуарду Савінову, який загинув у Широкиному в 2016 р. ФОТО

У Чорноморську (Одеська область) відкрили меморіальну дошку молодшому сержанту Збройних сил України Едуарду Савінову, загиблому на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

У Чорноморську відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Едуарду Савінову, який загинув у Широкиному в 2016 р 01

Пам'ятний знак розміщено на стіні чорноморської школи №1, де навчався військовослужбовець.

Едуард Савінов народився 15 серпня 1970 року в Чорноморську. На фронт пішов добровільно під час п'ятої хвилі мобілізації. Обіймав посаду командира відділення десантно-штурмової роти першого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У Чорноморську відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Едуарду Савінову, який загинув у Широкиному в 2016 р 02

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Загинув 10 травня 2016 року в селі Широкине, що під Маріуполем. Військовослужбовці підірвалися на міні з розтяжкою. Едуард загинув від осколкового поранення. У нього залишився син-підліток.

Автор: 

Іллічівськ (115) меморіальна дошка (190) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 1084
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05.03.2021 19:53 Відповісти
Был на его похоронах. Он жил в малосемейке совсем рядом от того дома, где живу я, через улицу.
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05.03.2021 20:02 Відповісти
Що таке малосімейка? Гуртожиток?
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05.03.2021 20:47 Відповісти
Однкомнатные квартиры вдоль длинного коридора. Некоорые по 11 кв.м. другие по 17.
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05.03.2021 20:59 Відповісти
Это как социальное жилье в Штатах: общий коридор на несколько квартир, отдельная комната + маленькая кухня + маленький совмещенный санузел. Иногда бывает маленький балкончик.
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06.03.2021 07:24 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 6898
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05.03.2021 20:07 Відповісти
В Черноморске открыли мемориальную доску воину 36-й ОБрМП Эдуарду Савинову, погибшему в Широкино в 2016 г - Цензор.НЕТ 5160

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !! (допоки ми їх пам"ятаємо)
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05.03.2021 20:34 Відповісти
Героям Слава !
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05.03.2021 20:55 Відповісти
Спасибо, Брат, что охранял мой Марик, мой дом и мою семью...
Я в это время был на комплектации в Сумской области и через шесть дней после твоей гибели мы с Братьями со всей Украины уже были в зоне АТО и приступили к защите твоей семьи и дома...
Спи спокойно, Дорогой. Мы отомстим.
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06.03.2021 07:32 Відповісти
 
 