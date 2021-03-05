У Чорноморську відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Едуарду Савінову, який загинув у Широкиному в 2016 р. ФОТО

У Чорноморську (Одеська область) відкрили меморіальну дошку молодшому сержанту Збройних сил України Едуарду Савінову, загиблому на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Пам'ятний знак розміщено на стіні чорноморської школи №1, де навчався військовослужбовець.

Едуард Савінов народився 15 серпня 1970 року в Чорноморську. На фронт пішов добровільно під час п'ятої хвилі мобілізації. Обіймав посаду командира відділення десантно-штурмової роти першого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову. ФОТО

Загинув 10 травня 2016 року в селі Широкине, що під Маріуполем. Військовослужбовці підірвалися на міні з розтяжкою. Едуард загинув від осколкового поранення. У нього залишився син-підліток.