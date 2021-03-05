"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19

Керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, кандидат медичних наук Юрій Яцина заявляє, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли лікуватимуть тільки "перспективних до життя".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення лікар виклав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Коли настає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли надходять масово хворі, в медицині катастроф є такий пункт: "медичне сортування". Що це таке ... Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу. Це не моя вигадка. Це такі положення при надзвичайних ситуаціях", - розповів лікар.

За його словами, тільки за останні чотири дні в обласну лікарню поступило 76 пацієнтів.

"Виписано 36. На кисневій терапії перебуває 110. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайнято", - зазначив лікар.

Яцина підкреслив, що нова хвиля коронавірусу протікає інакше. "Мабуть, маємо все-таки мутований штам даної інфекції. Хворіють молоді люди, і вмирають молоді люди", - підкреслив він.

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Лікар звернувся до всіх жителів регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, щоб зупинити поширення смертельної інфекції.

"Я вас дуже прошу, кількість хворих неухильно зростає. Кількість місць невпинно падає. Кількість лікарів, можливість надання допомоги також перебуває в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажуються. Я вас дуже прошу - зупинімо цей ковід, бо він зупинить нас. Будьте мудрі, мені все одно, хто вірить у нього, хто ні. Це - реальна картина, яка потребує негайного реагування. Я вас дуже прошу - прислухайтеся. Я вас дуже прошу, будьте мудрими, щоб це питання призупинити. Допоможіть", - підсумував Юрій Яцина.