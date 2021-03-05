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Новини Коронавірус і карантин
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"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19

Керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, кандидат медичних наук Юрій Яцина заявляє, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли лікуватимуть тільки "перспективних до життя".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення лікар виклав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Коли настає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли надходять масово хворі, в медицині катастроф є такий пункт: "медичне сортування". Що це таке ... Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу. Це не моя вигадка. Це такі положення при надзвичайних ситуаціях", - розповів лікар.

За його словами, тільки за останні чотири дні в обласну лікарню поступило 76 пацієнтів.

"Виписано 36. На кисневій терапії перебуває 110. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайнято", - зазначив лікар.

Яцина підкреслив, що нова хвиля коронавірусу протікає інакше. "Мабуть, маємо все-таки мутований штам даної інфекції. Хворіють молоді люди, і вмирають молоді люди", - підкреслив він.

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Лікар звернувся до всіх жителів регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, щоб зупинити поширення смертельної інфекції.

"Я вас дуже прошу, кількість хворих неухильно зростає. Кількість місць невпинно падає. Кількість лікарів, можливість надання допомоги також перебуває в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажуються. Я вас дуже прошу - зупинімо цей ковід, бо він зупинить нас. Будьте мудрі, мені все одно, хто вірить у нього, хто ні. Це - реальна картина, яка потребує негайного реагування. Я вас дуже прошу - прислухайтеся. Я вас дуже прошу, будьте мудрими, щоб це питання призупинити. Допоможіть", - підсумував Юрій Яцина.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+16
Довипендрувалися! Говорили ж всім, просили - дотримуйтеся карантинних заходів.. Тепер будемо пожинати плоди власного пофігізму.
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05.03.2021 19:55
+11
Українці! Ваше головне завдання - це не захворіти. Носіть маски та не спілкуйтесь без неї ні з ким, навіть з батьками чи родичами, які живуть не разом із вами. Цей ковід дуже підступний, ваше здоров'я після хвороби ніколи не стане як раніше. Бажано пити вітамін D, С та цинк.
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05.03.2021 20:03
+7
"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19 - Цензор.НЕТ 2377
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05.03.2021 20:56
Коментувати
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Сказал, что и кислород в стране заканчивается. Придётся просить транш в МВФ на покупку кислорода. Весь выдыхали больные, которые не хотели маски носить. А теперь не бегут вакцинироваться.
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05.03.2021 19:49 Відповісти
Это медицина по зеленому. Тяжелые вообще на мусорку и зачем они нужны, а нетяжелых будут залечивать до тяжелого состояния, а кто еще не больной будут прививать, чтобы тяжелые были. Кстати, по обнародованным исследованиям французских и израильских ученых смертность от пятинедельной вакцинации уже в 260 раз превышает смертность от коронавируса. И смертность молодых привитых намного превышает смертность пожилых. Вот такая реальная картина вакцинаторного процесса. https://www.youtube.com/watch?v=q-bWf8zIQl4
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05.03.2021 19:58 Відповісти
со справкой из Синагоги куда в перспективные в Сраюль аль в морг
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05.03.2021 20:15 Відповісти
а шо скажет мастер спорта по борьбе с ковидом галаборотько?
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05.03.2021 20:20 Відповісти
"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19 - Цензор.НЕТ 2377
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05.03.2021 20:56 Відповісти
По Вашей ссылке чел сравнивает смертность от противоковидных вакцин и смертности от самой болезни за последние ПЯТЬ лет. Удивительно правдивая информация!
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05.03.2021 22:27 Відповісти
Это понятно что оговорка, потом он сказал 5 недель . Только ботам не понятно, что вакцинация от Ковида началась не 5 лет назад, а 5 недель назад. Сразу по твоему комментарию видна ботовская хватка. Тьфу!
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06.03.2021 21:47 Відповісти
ну хоть в койках битой пока не добивают...спасибо санитару амурскому агромнейшее..
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05.03.2021 19:51 Відповісти
Довипендрувалися! Говорили ж всім, просили - дотримуйтеся карантинних заходів.. Тепер будемо пожинати плоди власного пофігізму.
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05.03.2021 19:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/5/7285700/ В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов
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05.03.2021 19:58 Відповісти
нормально так себе рабиновичи костюмы пингвинов дэсь надыбалы...
сразу и не отличишь...
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05.03.2021 20:04 Відповісти
Статистику в студию!
Удельная смертность за 2020 г не выше чем за предыдущие годы.
Страны в которых нет фактически карантина как ни странно не вымерли.
И мест для всех больных там хватает.
Эти истерические заявления оставьте для домохозяек.
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05.03.2021 19:59 Відповісти
брехня.
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05.03.2021 21:13 Відповісти
"Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19

Да-да. Точно. как в Днепрпетровске перед последними выборами, главврач областной больницы орал, что ему ковидных складывать некуда. Пока его носом не ткнули и не сказали "Дорогой, у тебя заполненность коек - 10 процентов. Что ты разорался? Давай привезём телевидение, покажешь этот обвал" И всё. Притих.
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05.03.2021 20:01 Відповісти
Українці! Ваше головне завдання - це не захворіти. Носіть маски та не спілкуйтесь без неї ні з ким, навіть з батьками чи родичами, які живуть не разом із вами. Цей ковід дуже підступний, ваше здоров'я після хвороби ніколи не стане як раніше. Бажано пити вітамін D, С та цинк.
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05.03.2021 20:03 Відповісти
Цинк? Вітаміни? Маски вдома? Цілителів розвелось... Файзер занервував від такого простого рішення проблеми.
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05.03.2021 20:59 Відповісти
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06.03.2021 12:52 Відповісти
Три маски!
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05.03.2021 21:24 Відповісти
Тобі троє трусів.
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06.03.2021 12:53 Відповісти
на голову
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06.03.2021 12:56 Відповісти
Це таке збочення у джапанізів!
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06.03.2021 14:31 Відповісти
Хто про що а курка про просо!
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06.03.2021 14:21 Відповісти
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06.03.2021 14:23 Відповісти
Веснянний мікроелементоз?
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06.03.2021 14:32 Відповісти
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06.03.2021 15:14 Відповісти
А гоголь-моголь? )
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05.03.2021 22:12 Відповісти
Подвійну дозу.
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06.03.2021 12:55 Відповісти
У мене за сьогодні 8 випадків. Два важких...
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05.03.2021 20:04 Відповісти
горячки ?
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05.03.2021 20:09 Відповісти
Кому що болить...
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05.03.2021 20:22 Відповісти
А хто керує вселенною ,коли ти випадки рахуєш?
Головне щоб санітари нічого не запідозрили! Бо знову твій старшіп відвяжуть від грат на вікні.
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05.03.2021 21:27 Відповісти
Ти бухий чи просто дебіл?
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05.03.2021 21:30 Відповісти
Я тверезодумаючий!
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05.03.2021 21:38 Відповісти
Бухий таки, схоже.
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05.03.2021 21:39 Відповісти
А ти діагностуєш через нет?
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05.03.2021 21:42 Відповісти
Через нет можу тільки послати. Тебе куди?
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05.03.2021 22:15 Відповісти
Воно й замітно , стайл свиночолого.
Попробував би послати в живу.
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06.03.2021 07:55 Відповісти
Ти мамин Герой?
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06.03.2021 07:58 Відповісти
Брак моносахаридів у гліальних клітинах?
пархато -чого?
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06.03.2021 09:44 Відповісти
Выпускайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, как больные дерутся за кислородный баллон, а родственники им в хлебе передают бритву, чтобы они покончили с собой. И что, как выяснилось, этот вирус рикошетит аж в третьем поколении. Если не привиться.
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05.03.2021 20:10 Відповісти
Нада , шоб Петро -Лексеич помог . Петро памаги !
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05.03.2021 20:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 надо громче просить. Может ПП расщедрится и купит десяток пульсоксиметров по 6 долларов за штуку. На большее нет денег так как выборы уже прошли.
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05.03.2021 20:22 Відповісти
шо ты несешь?
тебе может ковид и на пользу пошел бы...
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05.03.2021 20:46 Відповісти
а якщо його рідні стануть важкі буде сортіровка ?
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05.03.2021 20:14 Відповісти
сортировка будет по возрасту: чем моложе, тем бьістрее не дадут аппарат тому, кто старее.
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05.03.2021 20:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463480 Сортировка давно идет- кто платит, того и лечат. Кто не платит- на выписку.
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05.03.2021 22:53 Відповісти
Доктор сказал в морг - значит в морг... Дожились, мля...!
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05.03.2021 20:21 Відповісти
ну украинцам захотелось повторить опьіт италии. не даром же туда ездили за опьітом.
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05.03.2021 20:22 Відповісти
Может так статься, что кото-то будет рассказывать следствию, что асфальт был ооооочень нужен. Ну оооосень-ооооочень!
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05.03.2021 20:23 Відповісти
Якщо в Україні медицина до сраки то на закарпуттю -доктор менґелє це піонєр з рогаткою!
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05.03.2021 20:36 Відповісти
"Помогите" - подытожил руководитель Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына. Вы к кому обращаетесь за помощью, товарищ Яцина? К народу или к начальству?
Вы совсем ничего не сказали о том, что Вам ответило начальство на Вашу просьбу. Может Вы к нему не обращались? А должны были в первую очередь. Понимаете, товарищ Яцына, некрасиво просить помощи у народа, если Вы не просили помощи у начальства (МОЗ). Это даже не помощь, а его, начальства, работа. Оно располагает деньгами ковидного фонда, а Ваше обращение к народу - это что, желание сэкономить деньги ковидного или других фондов для покупки концентраторов за счёт народа? Не надо прикрывать начальство.
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05.03.2021 20:38 Відповісти
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra



Подождите, а как могут быть засекречены расходы из бюджета?
То есть взяли деньги, заплатили за вакцину, но по какой цене не скажем.
Завтра эту вакцину с вероятностью в 90% выставят по коммерческой цене?
Кто посчитает маржу? Или там есть кому считать?
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05.03.2021 21:19 Відповісти
2020 15,2 0,05%
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8
Это коофиициент смертности в Украине.
То где здесь пандемия?
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05.03.2021 21:28 Відповісти
"Медицинская сортировка" - как по мне, в отношении людей звучит нелепо.
Со слов великого Амосова, во время Второй Мировой войны он занимался тем же самым среди тяжело раненых, но называл это "медицинской селекцией". Оно, конечно, отличается как "в лоб" от "по лбу", но всё-таки как-то благозвучней.
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05.03.2021 21:39 Відповісти
Как ни обзови, а пациент едет прямой дорогой в морг
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05.03.2021 21:48 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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05.03.2021 22:14 Відповісти
Украинцы, я Вас прошу, колитесь Ковишильд, ведь именно для этого затевался этот кипиш. Прокладка купила этот чудо препарат по секретным ценам ))
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05.03.2021 22:30 Відповісти
До сих пір є дебільчики для яких ковід не існує ? Ну ну
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06.03.2021 04:46 Відповісти
зегнидский с радуцким купили идийские вакциньі по 300$ за дозу,
лохи заплатят, а на медицину болт положили,
там зеленскому с радуцким поживляться не так удобно ...
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06.03.2021 07:13 Відповісти
1991-669 960 Ось дані смертності офіційної статистики за останні 30 років.

1992-697 110

1993-741 662
1994-764 669
1995-792 587
1996-776 717
1997-754 151
1998-719 954
1999-739 170
2000-758 082

2001-745 952
2002-754 911
2003-765 408
2004-761 261
2005-781 961
2006-758 092
2007-762 877
2008-754 460
2009-706 739
2010-698 235
2011-664 588
2012-663 139
2013-662 368
2014-632 296
2015-594 796
2016-583 631
2017-574 123
2018-587 665
2019-581 1142020-616835
Зверніть увагу: це без окупованих територій. Різниця між 2020 і 2019 - суттєва (хоча при кравчуку, кучмі, ющенку,януовочу мерло набагато більше). Більше 30 тисяч. Чи це - результат епідемії ковіду? Чи через недоступність для вчасно наданої меддопомоги? Чи це вмерли від мук совісті ті виборці, що голосували за отаку ганебну владу?
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06.03.2021 08:42 Відповісти
Читаю коменти і офігєваю...чи то справді народ такий тупий чи то московські тролі...
Чи ви думаєте, що безсмертні? Чи у вас дома стареньких немає?
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06.03.2021 08:49 Відповісти
зато на лыжах покатались и фоточки с президентиком поделали...
когда вся страна сидела на жестком карантине, за бабосики горнолыжные курорты остались открыты да ещё и прорекламированы "президентом". Теперь у них сортировка, твари! Кто отвечать будет??
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06.03.2021 16:50 Відповісти
это называется "если у соседа денег больше чем у тебя, то сосед более перспективный, а ты едешь сразу в морг". Селекция по-украински.
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06.03.2021 16:53 Відповісти
 
 