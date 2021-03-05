"Вкрай важкі можуть не отримати медичну допомогу", - головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Яцина заявив про "медичне сортування" пацієнтів із COVID-19
Керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, кандидат медичних наук Юрій Яцина заявляє, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли лікуватимуть тільки "перспективних до життя".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення лікар виклав на своїй сторінці в фейсбуці.
"Коли настає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли надходять масово хворі, в медицині катастроф є такий пункт: "медичне сортування". Що це таке ... Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу. Це не моя вигадка. Це такі положення при надзвичайних ситуаціях", - розповів лікар.
За його словами, тільки за останні чотири дні в обласну лікарню поступило 76 пацієнтів.
"Виписано 36. На кисневій терапії перебуває 110. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайнято", - зазначив лікар.
Яцина підкреслив, що нова хвиля коронавірусу протікає інакше. "Мабуть, маємо все-таки мутований штам даної інфекції. Хворіють молоді люди, і вмирають молоді люди", - підкреслив він.
Лікар звернувся до всіх жителів регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, щоб зупинити поширення смертельної інфекції.
"Я вас дуже прошу, кількість хворих неухильно зростає. Кількість місць невпинно падає. Кількість лікарів, можливість надання допомоги також перебуває в критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажуються. Я вас дуже прошу - зупинімо цей ковід, бо він зупинить нас. Будьте мудрі, мені все одно, хто вірить у нього, хто ні. Це - реальна картина, яка потребує негайного реагування. Я вас дуже прошу - прислухайтеся. Я вас дуже прошу, будьте мудрими, щоб це питання призупинити. Допоможіть", - підсумував Юрій Яцина.
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Удельная смертность за 2020 г не выше чем за предыдущие годы.
Страны в которых нет фактически карантина как ни странно не вымерли.
И мест для всех больных там хватает.
Эти истерические заявления оставьте для домохозяек.
Да-да. Точно. как в Днепрпетровске перед последними выборами, главврач областной больницы орал, что ему ковидных складывать некуда. Пока его носом не ткнули и не сказали "Дорогой, у тебя заполненность коек - 10 процентов. Что ты разорался? Давай привезём телевидение, покажешь этот обвал" И всё. Притих.
Головне щоб санітари нічого не запідозрили! Бо знову твій старшіп відвяжуть від грат на вікні.
Попробував би послати в живу.
пархато -чого?
тебе может ковид и на пользу пошел бы...
Вы совсем ничего не сказали о том, что Вам ответило начальство на Вашу просьбу. Может Вы к нему не обращались? А должны были в первую очередь. Понимаете, товарищ Яцына, некрасиво просить помощи у народа, если Вы не просили помощи у начальства (МОЗ). Это даже не помощь, а его, начальства, работа. Оно располагает деньгами ковидного фонда, а Ваше обращение к народу - это что, желание сэкономить деньги ковидного или других фондов для покупки концентраторов за счёт народа? Не надо прикрывать начальство.
https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
https://twitter.com/Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra
Подождите, а как могут быть засекречены расходы из бюджета?
То есть взяли деньги, заплатили за вакцину, но по какой цене не скажем.
Завтра эту вакцину с вероятностью в 90% выставят по коммерческой цене?
Кто посчитает маржу? Или там есть кому считать?
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8
Это коофиициент смертности в Украине.
То где здесь пандемия?
Со слов великого Амосова, во время Второй Мировой войны он занимался тем же самым среди тяжело раненых, но называл это "медицинской селекцией". Оно, конечно, отличается как "в лоб" от "по лбу", но всё-таки как-то благозвучней.
- Конечно, голубчик, но только под себя.
лохи заплатят, а на медицину болт положили,
там зеленскому с радуцким поживляться не так удобно ...
1992-697 110
1993-741 662
1994-764 669
1995-792 587
1996-776 717
1997-754 151
1998-719 954
1999-739 170
2000-758 082
2001-745 952
2002-754 911
2003-765 408
2004-761 261
2005-781 961
2006-758 092
2007-762 877
2008-754 460
2009-706 739
2010-698 235
2011-664 588
2012-663 139
2013-662 368
2014-632 296
2015-594 796
2016-583 631
2017-574 123
2018-587 665
2019-581 1142020-616835
Зверніть увагу: це без окупованих територій. Різниця між 2020 і 2019 - суттєва (хоча при кравчуку, кучмі, ющенку,януовочу мерло набагато більше). Більше 30 тисяч. Чи це - результат епідемії ковіду? Чи через недоступність для вчасно наданої меддопомоги? Чи це вмерли від мук совісті ті виборці, що голосували за отаку ганебну владу?
Чи ви думаєте, що безсмертні? Чи у вас дома стареньких немає?
когда вся страна сидела на жестком карантине, за бабосики горнолыжные курорты остались открыты да ещё и прорекламированы "президентом". Теперь у них сортировка, твари! Кто отвечать будет??