У Німеччині двох бізнесменів засудили за поставки обладнання в РФ у порушення кримських санкцій

Вищий земельний суд у Гамбурзі засудив двох баварських бізнесменів за порушення санкцій ЄС щодо Росії, запроваджених через окупацію Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними федеральної прокуратури, компанія з Аугсбурга, в якій працювали чоловіки, вела бізнес із працівниками російських спецслужб. Бізнесменів обвинуватили в тому, що вони в обхід збройового ембарго ЄС поставляли в Росію обладнання, що могло бути використане для виробництва військових ракет.

Один з обвинувачених, 41-річний мешканець Аугсбурга, проведе за ґратами 3 роки і дев'ять місяців за укладення з Росією відповідних угод, у нього конфісковано 8 млн євро. Його пособник з Мюнхена, якого суд визнав винним у відмивання грошей та отриманні 184 тисячі євро комісійних від незаконної угоди, засуджений до 2 років умовно.

Судом встановлено, що Російські замовники заплатили майже 8 млн євро загалом за 15 приладів. Поставки йшли до Єкатеринбурга. Контракти підписувалися з, начебто, цивільною фірмою, але кінцевим отримувачем продукції, як було доведено в суді, була російська державна компанія "Повітряно-космічна оборонна корпорація Алмаз-Антей", про що німецькі постачальники не могли не знати.

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Як відомо, поставки зброї та товарів подвійного призначення в Росію заборонені з 2014 року, коли Європейський Союз ввів санкції у відповідь на окупацію Криму та включення його до складу Росії, а також початок збройної агресії на сході України.

"Алмаз-Антей" внесений до санкційного списку як підприємство, яке виробляє озброєння, що поставляється збройним формуванням самопроголошених "республік" на сході України. Корпорація не раз намагалася оскаржити це рішення, але кожного разу Європейський суд відмовлявся скасувати санкції, останнього разу це сталося 25 січня цього року.

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