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Новини Санкції проти Росії
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У Німеччині двох бізнесменів засудили за поставки обладнання в РФ у порушення кримських санкцій

У Німеччині двох бізнесменів засудили за поставки обладнання в РФ у порушення кримських санкцій

Вищий земельний суд у Гамбурзі засудив двох баварських бізнесменів за порушення санкцій ЄС щодо Росії, запроваджених через окупацію Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними федеральної прокуратури, компанія з Аугсбурга, в якій працювали чоловіки, вела бізнес із працівниками російських спецслужб. Бізнесменів обвинуватили в тому, що вони в обхід збройового ембарго ЄС поставляли в Росію обладнання, що могло бути використане для виробництва військових ракет.

Один з обвинувачених, 41-річний мешканець Аугсбурга, проведе за ґратами 3 роки і дев'ять місяців за укладення з Росією відповідних угод, у нього конфісковано 8 млн євро. Його пособник з Мюнхена, якого суд визнав винним у відмивання грошей та отриманні 184 тисячі євро комісійних від незаконної угоди, засуджений до 2 років умовно.

Судом встановлено, що Російські замовники заплатили майже 8 млн євро загалом за 15 приладів. Поставки йшли до Єкатеринбурга. Контракти підписувалися з, начебто, цивільною фірмою, але кінцевим отримувачем продукції, як було доведено в суді, була російська державна компанія "Повітряно-космічна оборонна корпорація Алмаз-Антей", про що німецькі постачальники не могли не знати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецька компанія Uniper припиняє фінансування "Північного потоку-2"

Як відомо, поставки зброї та товарів подвійного призначення в Росію заборонені з 2014 року, коли Європейський Союз ввів санкції у відповідь на окупацію Криму та включення його до складу Росії, а також початок збройної агресії на сході України.

"Алмаз-Антей" внесений до санкційного списку як підприємство, яке виробляє озброєння, що поставляється збройним формуванням самопроголошених "республік" на сході України. Корпорація не раз намагалася оскаржити це рішення, але кожного разу Європейський суд відмовлявся скасувати санкції, останнього разу це сталося 25 січня цього року.

Читайте також: Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Автор: 

Німеччина (7336) Крим (14135) санкції (11793)


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Топ коментарі
+11
В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4322
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05.03.2021 20:17
+8
это не свобода слова - это канал путина в Украине...
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05.03.2021 20:39
+6
По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Работать не с кем. Кругом одни дебилы.

В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4418
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05.03.2021 20:12
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По данным федеральной прокуратуры, компания из Аугсбурга, в которой работали мужчины, вела бизнес с сотрудниками российских спецслужб. Бизнесменов обвинили в том, что они в обход оружейного эмбарго ЕС поставляли в Россию оборудование, которое могло быть использовано для производства военных ракет.

Работать не с кем. Кругом одни дебилы.

В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4418
показати весь коментар
05.03.2021 20:12 Відповісти
Идиот, не лезь в американскую вагину, бо тебя дурака рано или поздно найдут в любой стране и отрежут тебе идиоту голову.
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05.03.2021 21:07 Відповісти
Simens убирает конкурентов
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05.03.2021 20:13 Відповісти
Крапля в морі.
Як там Сіменс себе почуває?
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05.03.2021 20:13 Відповісти
_К двум условно... вырожденцы! Людоеды их растерзают и разорвут! А ещё у них суд запретил спецслужбам делать свою работу по обеспечению нацбезопасности: осуществлять слежку за https://www.dw.com/uk/sud-tymchasovo-zaboronyv-spetssluzhbam-nahliad-za-partiieiu-alternatyva-dlia-nimechchyny/a-56788199?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml партией АДН .
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05.03.2021 20:14 Відповісти
Хмм, в Баварии самая лучшая экономика, еда и девушки.
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05.03.2021 20:15 Відповісти
В Германии двух бизнесменов осудили за поставки оборудования в РФ в нарушение крымских санкций - Цензор.НЕТ 4322
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05.03.2021 20:17 Відповісти
Есть с кого брать пример.
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05.03.2021 20:21 Відповісти
проверил лично - прямую трансляцию (он лайн) заблокировали

У Німеччині двох бізнесменів засудили за поставки обладнання в РФ в порушення кримських санкцій - Цензор.НЕТ 5150
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05.03.2021 20:35 Відповісти
свобода слова в действии
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05.03.2021 20:37 Відповісти
это не свобода слова - это канал путина в Украине...
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05.03.2021 20:39 Відповісти
на ютубе
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05.03.2021 20:40 Відповісти
ну да - напишите еще, что на радиоволнах..
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05.03.2021 20:45 Відповісти
Толых ваше врэмья ушло ! ))
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05.03.2021 20:53 Відповісти
А баба Толых - против!)))))
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05.03.2021 20:57 Відповісти
Так анобаба ?!? )) Угу, понятно.
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05.03.2021 21:01 Відповісти
Фигня, только что перепроверил... https://www.youtube.com/user/112Ukraine онлайн
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05.03.2021 20:40 Відповісти
https://censor.net/ua/user/472288 - дайте прямую ссылку - проверю еще раз
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05.03.2021 20:43 Відповісти
Пашет канал https://www.youtube.com/c/112Ukraine/featured
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05.03.2021 20:51 Відповісти
проверил - только в записи
он лайн нет..
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05.03.2021 20:55 Відповісти
Канал да, работает, но не онлайн-трансляция
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05.03.2021 20:55 Відповісти
Хмм, я не обратил внимание, ссылка переходит на ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ, https://www.youtube.com/watch?v=w_kWfZg07TY. Выходит на самом деле заблокировали.
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05.03.2021 20:54 Відповісти
Но может в Украине обстоит иначе...
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05.03.2021 20:40 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/telecom/728545.html

20:35 05.03.2021
YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал
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05.03.2021 20:48 Відповісти
Alle ******* nicht alles.
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05.03.2021 20:53 Відповісти
Вот так. а у нас Рабинович карту Украины без Крыма нарисовал и ничего
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05.03.2021 20:59 Відповісти
рябинавичь это цырковое чмо !
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05.03.2021 21:02 Відповісти
Это чмо уже может готовиться к следующей "ходке"!
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05.03.2021 21:06 Відповісти
из руководства Симменса?
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05.03.2021 21:03 Відповісти
 
 