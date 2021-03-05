УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6541 відвідувач онлайн
Новини
3 351 25

Байден і фон дер Ляєн обговорили міжнародну ситуацію, говорили і про Україну

Байден і фон дер Ляєн обговорили міжнародну ситуацію, говорили і про Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден під час першої телефонної розмови обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться в заяві фон дер Ляєн, поширеній у п'ятницю пресслужбою Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стосовно зовнішньої політики, ми домовилися активізувати наше співробітництво як партнери-однодумці і підтримувати демократію, стабільність і процвітання на тлі мінливої міжнародної обстановки. Ми будемо робити це в тісній співпраці з НАТО. Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала, щоб ми ретельно координували нашу політику і заходи, зокрема, щодо Східної Європи. Ми поділилися своїми поглядами на ситуацію в Україні", - сказано в заяві.

За словами президента ЄК, телефонна розмова з Байденом "була першою з багатьох обмінів думками і початком доброго особистого партнерства".

Сторони також обговорили пандемію COVID-19 і вакцини.

Читайте також: Президент Єврокомісії фон дер Ляєн попросила країни ЄС пожертвувати частину COVID-вакцин Україні

"ЄС і США є основними виробниками вакцин, і ми дуже зацікавлені в спільній роботі для належного функціонування глобальних ланцюжків постачань. Щоб краще підготувати світ до майбутніх пандемій і підвищити безпеку здоров'я у всьому світі, я запросила президента Байдена на Глобальний саміт охорони здоров'я в Римі 21 травня", - зазначила фон дер Ляєн.

Співрозмовники також обговорили Паризьку хартію в аспекті співпраці в сфері боротьби з кліматичними змінами.

"Я тепло подякувала президенту Байдену за повторне приєднання до Паризької угоди. Ми домовилися зайнятися цим питанням напередодні конференції COP26 у Глазго цього року. В цьому контексті я буду рада вітати Джона Керрі на наступних зборах коледжу Комісії. Я подякувала президенту Байдену за запрошення взяти участь у саміті з питань клімату, присвяченому Дню Землі, який він скликає", - додала президент ЄК.

Сторони також обговорили майбутнє економічних відносин.

"Я запропонувала нове партнерство, засноване на наших спільних цінностях та принципах", - наголосила президент ЄК.

Автор: 

Байден Джо (2887) Донбас (22355) фон дер Ляєн Урсула (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 6263Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине этих тоже не обошли....
показати весь коментар
05.03.2021 20:35
+1
При Пете практически не было разговоров об Украине без представителей самой Украины. А сейчас с Зелей все ясно. О чем разговаривать с эксшутом и его балаганной камарильей?
показати весь коментар
05.03.2021 20:50
+1
Разговоры Меркель с ****** не в зачет. Старые приятели гебнявое чмо и экскомсомолк. Встреча куратора с агентурой
показати весь коментар
05.03.2021 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине.

- Штирлиц идёт по коридору.
- По какому коридору?

Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 2165
показати весь коментар
05.03.2021 20:29 Відповісти
Після заяв Байдена про корупцію і суди в Україні....

Шефір заходить до ЗЕ, який з кислим виразом і ледь тримається на ногах..

-Ой-вей.. у вас цорес, чи макес?

-Встав вранці, надів труси, подивився в дзеркало - дурень-дурнем! Зняв труси, знову подивився ... Мда .. Справа в трусах...
показати весь коментар
06.03.2021 13:45 Відповісти
Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине - Цензор.НЕТ 6263Байден и Ляйен обсудили международную ситауцию, говорили и об Украине этих тоже не обошли....
показати весь коментар
05.03.2021 20:35 Відповісти
При Пете практически не было разговоров об Украине без представителей самой Украины. А сейчас с Зелей все ясно. О чем разговаривать с эксшутом и его балаганной камарильей?
показати весь коментар
05.03.2021 20:50 Відповісти
Практически.. улыбнуло....
показати весь коментар
05.03.2021 20:51 Відповісти
Разговоры Меркель с ****** не в зачет. Старые приятели гебнявое чмо и экскомсомолк. Встреча куратора с агентурой
показати весь коментар
05.03.2021 20:54 Відповісти
Та да... весь мир гб...и люди в нём - агенты...
показати весь коментар
05.03.2021 21:00 Відповісти
Пил уже?Точек много😂🌷××××
показати весь коментар
05.03.2021 21:01 Відповісти
ты ещё не дошел..? иди быстрее...
показати весь коментар
05.03.2021 21:03 Відповісти
А под своей тряпкой,можешь гордо написать?😂🌷
показати весь коментар
05.03.2021 21:04 Відповісти
чухонь! Ты "в отпуске" или заблукал? Твое место на па Раше и твой путин - *****
показати весь коментар
05.03.2021 21:05 Відповісти
Нельзя писать Ляйен, потому как фон дер - это неотъемлемая часть фамилии. Так же как и "ван" у голландцев.
показати весь коментар
05.03.2021 21:19 Відповісти
Це розмова на рівних -гінеколог з альцґеймером!
показати весь коментар
05.03.2021 21:36 Відповісти
Главный вопрос - Северный поток-2. Не упустите его!
показати весь коментар
05.03.2021 23:08 Відповісти
 
 