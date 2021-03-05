Байден і фон дер Ляєн обговорили міжнародну ситуацію, говорили і про Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден під час першої телефонної розмови обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться в заяві фон дер Ляєн, поширеній у п'ятницю пресслужбою Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стосовно зовнішньої політики, ми домовилися активізувати наше співробітництво як партнери-однодумці і підтримувати демократію, стабільність і процвітання на тлі мінливої міжнародної обстановки. Ми будемо робити це в тісній співпраці з НАТО. Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала, щоб ми ретельно координували нашу політику і заходи, зокрема, щодо Східної Європи. Ми поділилися своїми поглядами на ситуацію в Україні", - сказано в заяві.

За словами президента ЄК, телефонна розмова з Байденом "була першою з багатьох обмінів думками і початком доброго особистого партнерства".

Сторони також обговорили пандемію COVID-19 і вакцини.

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"ЄС і США є основними виробниками вакцин, і ми дуже зацікавлені в спільній роботі для належного функціонування глобальних ланцюжків постачань. Щоб краще підготувати світ до майбутніх пандемій і підвищити безпеку здоров'я у всьому світі, я запросила президента Байдена на Глобальний саміт охорони здоров'я в Римі 21 травня", - зазначила фон дер Ляєн.

Співрозмовники також обговорили Паризьку хартію в аспекті співпраці в сфері боротьби з кліматичними змінами.

"Я тепло подякувала президенту Байдену за повторне приєднання до Паризької угоди. Ми домовилися зайнятися цим питанням напередодні конференції COP26 у Глазго цього року. В цьому контексті я буду рада вітати Джона Керрі на наступних зборах коледжу Комісії. Я подякувала президенту Байдену за запрошення взяти участь у саміті з питань клімату, присвяченому Дню Землі, який він скликає", - додала президент ЄК.

Сторони також обговорили майбутнє економічних відносин.

"Я запропонувала нове партнерство, засноване на наших спільних цінностях та принципах", - наголосила президент ЄК.