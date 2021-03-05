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Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією"

Кравчук про переговори в ТКГ:

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія не хоче миру на Донбасі і блокує переговори в ТКГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ситуація рухається по колу, жодних конструктивних пропозицій з боку Росії немає. Вона продовжує займати дивну позицію. РФ вважає, що виконує якусь дивну функцію, а саме, що вона спостерігач. Хоча ніхто їй таких доручень, таких повноважень не давав. Тому якщо Росія надалі стоятиме на тому, що вона не є стороною конфлікту, а тільки спостерігачем, і шукати будь-які причини, щоб блокувати наші переговори, то можна говорити, що ситуація перебуває в глухому куті. І що вивести її з глухого кута можна тільки радикальними кроками", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що Росія не зацікавлена ​​в просуванні переговорного процесу.

Читайте також: Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук

"Наша делегація зараз думає над тим, які можливо внести пропозиції на базі тих домовленостей, які є, але, на жаль, просування вперед немає, тому будемо говорити як є: ситуація в глухому куті, заблокована Росією. Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, якою вона є сьогодні, а може іншою, але не кращою", - заявив глава української делегації в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (65007) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
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https://uainfo.org/blognews/1614969108-ukraintsy-schitayut-chto-s-kazhdym-novym-prezidentom-zhizn.html Украинцы считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится хуже - опрос

Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией" - Цензор.НЕТ 276
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05.03.2021 21:01
+6
Когда отдавал яо не думал об этом комуняка?Все без исключения президенты Украины виноваты,что оставили Украину один на один с парашей без экономики и армии.
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05.03.2021 21:06
+6
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 8030
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05.03.2021 21:28
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https://uainfo.org/blognews/1614969108-ukraintsy-schitayut-chto-s-kazhdym-novym-prezidentom-zhizn.html Украинцы считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится хуже - опрос

Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией" - Цензор.НЕТ 276
показати весь коментар
05.03.2021 21:01 Відповісти
Хуже не будет !!!
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05.03.2021 21:30 Відповісти
Якуневича бы ещё... и полная картина тридцатилетнего пи@деца.
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05.03.2021 21:33 Відповісти
Плачешь за Сталиным?
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05.03.2021 22:28 Відповісти
Мне ближе Пиночет.
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05.03.2021 22:45 Відповісти
Ой та знаю я вас... Все типо хотят массовых растрелов а голосуют за клоунов-популистов на поводке у олигархов.
При этом реально радикальные партии в сумме не набирают и 3%.
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06.03.2021 09:41 Відповісти
Їх усіх треба посадити. Кожного за своє.
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06.03.2021 08:44 Відповісти
Леня завязівай каждій день талдічить одно и тоже, сомневаюсь что на форуме есть 87 летние.
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05.03.2021 21:01 Відповісти
ситуация видимо ухудшается
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05.03.2021 21:03 Відповісти
Та да! Порошенко не дрімає! Напевне це він прищемив дверима пальці Кравчука! 😁 А що там каже про таку метаморфозу "Я ваш вирок", чи вірніше Янелох?
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05.03.2021 21:29 Відповісти
Пора прекращать эту маструбацию. Для России есть только ее вариант.Для нас должен быть немецкий. Стена и болт туда. Пусть Путя содержит. Но на один обстрел должно быть десять.
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05.03.2021 21:03 Відповісти
Когда отдавал яо не думал об этом комуняка?Все без исключения президенты Украины виноваты,что оставили Украину один на один с парашей без экономики и армии.
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05.03.2021 21:06 Відповісти
Продажные уки.
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05.03.2021 21:08 Відповісти
ПРетялет старый лис. Как пошли серьезные столкновения сразу сменил пластинку.
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05.03.2021 21:10 Відповісти
комуняцько-рьіговська шпана(((
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05.03.2021 21:11 Відповісти
та бросьте вы этот ткг! Украина на него уже больше чем на войну денег потратила! давайте уже или воевать или стену строить! надоел этот анонизм....
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05.03.2021 21:14 Відповісти
На счет стены до Яценюка, он спец.
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05.03.2021 21:15 Відповісти
не иронизируй Ринат, стена и ров с крокодилами название чисто условное. имеется ввиду демилитаризованая зона на дальность прямого выстрела из стрелкового оружия, минные поля , противотанковые заграждения, доты, дзоты, гнезда и т.д короче как между двумя Кореями. ну иконечно закрытие всех кпвв и никаких сношений с чудесным краем кормильцев всея Украины. теперь понял?
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05.03.2021 21:21 Відповісти
Понял, только вряд ли власть на это пойдет.
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05.03.2021 21:24 Відповісти
ну тогда воевать и отвоевывать свою территорию а не сопли жевать... я думаю что если гавнокомандующий сам не решается его наши стратегические партнеры вдохновлять на подвиги начнут. видишь уже с каломыйского что то началось далее расследование Белингкэта по вагнеровцам, и т.д. главное чтобы лёд тронулся......
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05.03.2021 21:45 Відповісти
хлопці, я шось вас всіх взагалі не розумію! воювати ви не хочете, мур з лугандоном будувати не хочете..... а шо ви хочете? з кравчучкою анонізмом у Мінську займатися? якісь українці не решучі пішли! чи ви євреї? ну раз це так то зрозуміло! але договорняки з путлєром щось не проходять....
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05.03.2021 22:27 Відповісти
Зеленський перед виборами обіцяв розсмішити ***** і припинити війну.
Не виконує- хай валить геть.
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05.03.2021 21:15 Відповісти
Порох теж, ти що забув.
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05.03.2021 21:16 Відповісти
Порох намагався. Але РФ напряму ввела війська.
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05.03.2021 21:23 Відповісти
Намагався хто він, якби не добробати, України вже не було.
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05.03.2021 21:26 Відповісти
А ти видно воював в добробатах? звідкіля в тебе такий геніальний висновок ? а ти не сильно борзий уклоніст що взявся за приниження ролі ЗСУ?
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05.03.2021 21:43 Відповісти
Хто воював, вони пороха не прославляють.
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05.03.2021 21:51 Відповісти
ну ти і довбень!
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05.03.2021 21:54 Відповісти
Знайди хоч одного адекватного, хто воював, і був за пороха. Вони воювали за Україну, за тебе за мене, за всіх інших українців, а не за цього покидька, який "Цілую, обнімаю *****".
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05.03.2021 21:59 Відповісти
застаріла методичка. наклепи караються. наприклад генерал Заброцький. Андрій Дзиндзя..... 90 процентів моїх підлеглих з батальйону.
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05.03.2021 22:05 Відповісти
Ти хочеш сказати, що ти в "Азові" воював. Я цей батальйон поважаю, за донецький аеропорт вони воювали.
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05.03.2021 22:10 Відповісти
Зрозумів, що ти ніде не воював. Далі з тобою розмову закінчено. На добраніч.
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05.03.2021 22:18 Відповісти
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05.03.2021 22:24 Відповісти
я жутко извиняюсь, шо встриваю в вашу беседу, но хотел уточнить, когда выборы были президентские - сколько армия дала голосов за Порошенко ?
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06.03.2021 02:33 Відповісти
я не знаю.
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06.03.2021 08:47 Відповісти
не підгорай. все знайду
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05.03.2021 21:53 Відповісти
Можеш не шукати, в твоїй расейській ********* ії немає.
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05.03.2021 21:55 Відповісти
молодець що знаєш. але мені це не цікаво.
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05.03.2021 21:58 Відповісти
цікаво почути де ти було. а то про мене та про мене... а такого як ти не знаємо.
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05.03.2021 22:08 Відповісти
Я за приниження пороха, тут хтось каже, що завдяки нього зупинили рашку.
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05.03.2021 21:47 Відповісти
Насамперед ти принизив себе і свою родину. за країну вже мовчу. ти звичайний принижень.
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05.03.2021 21:51 Відповісти
Порох це не моя родина, якщо твоя, то вибач.
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05.03.2021 21:53 Відповісти
та я бачу що Україна також не твоя країна.
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05.03.2021 21:57 Відповісти
я і так бачу що ти дурненьке. мі і не відповідати. і це не образа. це факт.
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05.03.2021 22:02 Відповісти
я не знаю що ти собі вигадав. а дурень ти. і можу це легенько довести
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05.03.2021 22:10 Відповісти
сепарские твитторы скулят, что сегодня 3х сепаров зажмурили ..
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05.03.2021 21:17 Відповісти
нeпонятно, то ли льоня прозрел тока шо, то ли ето оправдуха такая,
то ли он и правда думает, шо открывает всем то, шо никто не знал...
бери люсю аристотеля и выходите уже из тупика - деревья там посажайте,
бульвар Шевченко в Киеве подметите - хоть какая то от вас польза будет.
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05.03.2021 21:19 Відповісти
под песенку (тыць по синему шрифту):

https://youtu.be/kE8kGMfXaFU В тридцать с чем-то давний год
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Собрались в путь смельчаки -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Стала им тесна земля.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Их корабль плыл в рань
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU На синеву и солнца луч -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Чудо то из чудес.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU И уж ночь гонит день,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Пряча в трюмах, там где тень,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Храбрецов, таких что "ах"
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Много-много долгих лет
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05.03.2021 21:32 Відповісти
в нагрузку: https://youtu.be/HzdjMLKKdgk The Prophets Song ....
О-о, жители землиУкраина,
Услышьте предупреждение,
Провидец сказал,
Берегитесь, гроза надвигается,
Слушайте мудреца.

Мне снилось, что с лестницы, освещённой луной,
Простирая руки над огромной толпой,
Человек возопил о зачерствелых душах
И ледяных сердцах, лишённых милосердия.
Я заметил страх во взглядах стариков,
Надежды юности потревожены в могилах.
«Не вижу света», - он произнёс, -
«Так безжизненны все лица смертных».

О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение,
Пророк сказал,
Ибо скоро опустится холодная мгла,
Она придёт по вашей вине.

О-о, дети мира,
Пробудитесь к новой жизни,
Я протягиваю вам руку.
Летите, отыщите оливковую ветвь,
Вернитесь белым голубем.

Он описывал смерть как густой белый туман,
Что забирает брошенного, нелюбимого ребёнка.
Поздно, слишком поздно несчастные бегут,
Жить царям зверей осталось считанные дни.
Сын отдалился от материнской любви,
Обручён с собственной жаждой наживы.
Земля содрогнётся, расколется надвое,
И смерть достанется вам в приданое.

О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение, провидец сказал.
Те же, кто внимает моим словам,
Слушайте верный план.

О-о - и пара за парой, людской зверинец,
Они поспешат,
дабы укрыться
дабы укрыться
от дождя.

Спасайте свою жизнь!
Кто не внемлет мне, пусть ваши богатства заставят вас
Дрожать за свою жизнь.
Не избежите вы геенны огненной,
Когда смерть настигнет вас.

Да пошлёт вам Бог искупление,
Да воцарится мир среди вас.

О-о, дети мира,
В любви спасение, я протягиваю вам руку.
Видение исчезает, голос говорит:
«Слушайте безумца!»

Но страшно мне, и я не решаюсь
Смеяться над безумцем.
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05.03.2021 21:37 Відповісти
Як по маслу?
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05.03.2021 21:24 Відповісти
будеш? чи в тебе грошей на якісну продукцію не має?

Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 5873
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05.03.2021 21:48 Відповісти
Шо то за сурогат на фото, а згадав це комбінований жир.
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05.03.2021 21:50 Відповісти
а скільки тобі рочків ?
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05.03.2021 21:56 Відповісти
А шо это на компе реклама засветилась « поездки через Россию, Донецк- изюм- чугуев- Харьков».? Шо это за бред ?
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05.03.2021 21:22 Відповісти
Что правда? От же ссуки!
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05.03.2021 21:33 Відповісти
autobus. com. ua - Просто безобразие
А стоит 2300гр - во деньги дерёт сепарня
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05.03.2021 21:51 Відповісти
так звалили ж баригу, вже майже 2 роки як...Щось пішло не так, Макарович?
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05.03.2021 21:23 Відповісти
А как дышал! И выборы в марте и они же братья, що сталося Леонід? Невже коломойша підвів?
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05.03.2021 21:25 Відповісти
Агент кремля в США лишился должности п'резидента.
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05.03.2021 21:34 Відповісти
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 8030
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05.03.2021 21:28 Відповісти
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 1048
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05.03.2021 22:00 Відповісти
ну заблокированно Рачкой, и хрен та ту Рачку, пускай блокирует, санкции ани животворящие, бу глядеть как Рачка с кален на спину грохнется.
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05.03.2021 22:41 Відповісти
Менше треба було в очко заглядати.
Тепер катастрофічно не вистачає часу на створення коаліції для чинення тиску і примушення до миру.
Раша у свою чергу розповсюджує фейки про наступальні військові операції з боку ВСУ!!!!!
А дипкорпус мовчить начебто це їх не стосується... та воно й дійсно так - в нас дипкорпус це Єрмак.
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05.03.2021 23:16 Відповісти
Замість того щоб просувати нові підходи , старий сов"єтский нафталін разом з ZeEndом 2 роки гальмував реальні справи .... то раззброївся майже до "0 " , а потім мир шукають в очах путлера ..... вкотре обісрались комуняки ....
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06.03.2021 08:32 Відповісти
Нарешті.Це давно треба було зробити, та Зе-команда ПОБЛАЖЛИВО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОПЗЖ-МЕРТВЕЧУКА ЩО НЕ ПРИЗНАЮТЬ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ . ДЕ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ДЕ Ж ДЕПУТАТИ -ПАТРІОТИ
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06.03.2021 10:31 Відповісти
 
 