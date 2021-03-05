Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія не хоче миру на Донбасі і блокує переговори в ТКГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ситуація рухається по колу, жодних конструктивних пропозицій з боку Росії немає. Вона продовжує займати дивну позицію. РФ вважає, що виконує якусь дивну функцію, а саме, що вона спостерігач. Хоча ніхто їй таких доручень, таких повноважень не давав. Тому якщо Росія надалі стоятиме на тому, що вона не є стороною конфлікту, а тільки спостерігачем, і шукати будь-які причини, щоб блокувати наші переговори, то можна говорити, що ситуація перебуває в глухому куті. І що вивести її з глухого кута можна тільки радикальними кроками", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що Росія не зацікавлена ​​в просуванні переговорного процесу.

Читайте також: Україна має бути в НАТО. Іншого варіанта в нас немає, - Кравчук

"Наша делегація зараз думає над тим, які можливо внести пропозиції на базі тих домовленостей, які є, але, на жаль, просування вперед немає, тому будемо говорити як є: ситуація в глухому куті, заблокована Росією. Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, якою вона є сьогодні, а може іншою, але не кращою", - заявив глава української делегації в ТКГ.