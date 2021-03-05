Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією"
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія не хоче миру на Донбасі і блокує переговори в ТКГ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Ситуація рухається по колу, жодних конструктивних пропозицій з боку Росії немає. Вона продовжує займати дивну позицію. РФ вважає, що виконує якусь дивну функцію, а саме, що вона спостерігач. Хоча ніхто їй таких доручень, таких повноважень не давав. Тому якщо Росія надалі стоятиме на тому, що вона не є стороною конфлікту, а тільки спостерігачем, і шукати будь-які причини, щоб блокувати наші переговори, то можна говорити, що ситуація перебуває в глухому куті. І що вивести її з глухого кута можна тільки радикальними кроками", - зазначив Кравчук.
Він підкреслив, що Росія не зацікавлена в просуванні переговорного процесу.
"Наша делегація зараз думає над тим, які можливо внести пропозиції на базі тих домовленостей, які є, але, на жаль, просування вперед немає, тому будемо говорити як є: ситуація в глухому куті, заблокована Росією. Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, якою вона є сьогодні, а може іншою, але не кращою", - заявив глава української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При этом реально радикальные партии в сумме не набирают и 3%.
Не виконує- хай валить геть.
то ли он и правда думает, шо открывает всем то, шо никто не знал...
бери люсю аристотеля и выходите уже из тупика - деревья там посажайте,
бульвар Шевченко в Киеве подметите - хоть какая то от вас польза будет.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU В тридцать с чем-то давний год
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Собрались в путь смельчаки -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Стала им тесна земля.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Их корабль плыл в рань
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU На синеву и солнца луч -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Чудо то из чудес.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU И уж ночь гонит день,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Пряча в трюмах, там где тень,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Храбрецов, таких что "ах"
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Много-много долгих лет
О-о, жители землиУкраина,
Услышьте предупреждение,
Провидец сказал,
Берегитесь, гроза надвигается,
Слушайте мудреца.
Мне снилось, что с лестницы, освещённой луной,
Простирая руки над огромной толпой,
Человек возопил о зачерствелых душах
И ледяных сердцах, лишённых милосердия.
Я заметил страх во взглядах стариков,
Надежды юности потревожены в могилах.
«Не вижу света», - он произнёс, -
«Так безжизненны все лица смертных».
О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение,
Пророк сказал,
Ибо скоро опустится холодная мгла,
Она придёт по вашей вине.
О-о, дети мира,
Пробудитесь к новой жизни,
Я протягиваю вам руку.
Летите, отыщите оливковую ветвь,
Вернитесь белым голубем.
Он описывал смерть как густой белый туман,
Что забирает брошенного, нелюбимого ребёнка.
Поздно, слишком поздно несчастные бегут,
Жить царям зверей осталось считанные дни.
Сын отдалился от материнской любви,
Обручён с собственной жаждой наживы.
Земля содрогнётся, расколется надвое,
И смерть достанется вам в приданое.
О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение, провидец сказал.
Те же, кто внимает моим словам,
Слушайте верный план.
О-о - и пара за парой, людской зверинец,
Они поспешат,
дабы укрыться
дабы укрыться
от дождя.
Спасайте свою жизнь!
Кто не внемлет мне, пусть ваши богатства заставят вас
Дрожать за свою жизнь.
Не избежите вы геенны огненной,
Когда смерть настигнет вас.
Да пошлёт вам Бог искупление,
Да воцарится мир среди вас.
О-о, дети мира,
В любви спасение, я протягиваю вам руку.
Видение исчезает, голос говорит:
«Слушайте безумца!»
Но страшно мне, и я не решаюсь
Смеяться над безумцем.
А стоит 2300гр - во деньги дерёт сепарня
Тепер катастрофічно не вистачає часу на створення коаліції для чинення тиску і примушення до миру.
Раша у свою чергу розповсюджує фейки про наступальні військові операції з боку ВСУ!!!!!
А дипкорпус мовчить начебто це їх не стосується... та воно й дійсно так - в нас дипкорпус це Єрмак.