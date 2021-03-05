Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає
США запровадили санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського поновив падіння, YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна", - головні новини України 5 березня.
Санкції проти Коломойського
Сполучені Штати визнали Коломойського "причетним до серйозної корупції" за дії в 2014-2015 рр, коли він очолював Дніпропетровську ОДА. Олігархові і його близьким заборонили в'їжджати в США.
Офіс президента заявив, що за 2 роки на посаді Зеленський зробив для деолігархізації України більше, ніж будь-хто із попередніх президентів. І подякував "кожному партнеру" за підтримку на цьому шляху.
Проти керівництва ОП відкрили провадження через Татарова
Справу відкрили за заявою нардепа "Голосу" Юрчишина. Він розповів, що в Офісі президента йому двічі відмовляли в наданні інформації стосовно заступника голови ОП Олега Татарова, що це є "прямою перешкодою діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).
Рейтинг Зеленського падає
Президента України підтримують 22,5% громадян, ще наприкінці лютого їх було 23,1%, - такі результати компанії "Рейтинг". При цьому Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за П.Порошенка проголосували б 14,6%, за Ю.Бойка - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.
YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна"
Тепер на YouTube-каналі "112 Україна" доступні тільки окремі відео телеканалу. Пряма трансляція його мовлення там не ведеться.
Білорусь і Росія разом готуватимуть військових
Мінськ і Москва створять 3 спільні центри з підготовки військових - про це міністри оборони РФ і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися на переговорах у Москві. Ці центри будуть розташовані в Нижегородській і Калінінградській областях РФ, а також у Гродненській області Білорусі.
Третя хвиля пандемії COVID-19
На Закарпатті посилюють карантин - тамтешні лікарі прямо говорять, що будуть змушені "сортувати" хворих і не зможуть надавати допомогу найважчим із них. Загалом рівень госпіталізації перевищено в 7 областях.
Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі, закликаючи співвітчизників не боятися вакцинації.
Палац патріарха Кирила в окупованому Криму
Його журналісти знайшли поруч із палацом Путіна. Резиденцію вартістю 22 млрд рублів офіційно називають "духовним центром", але насправді туди приїжджає тільки глава РПЦ.
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https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
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Слава удальонці!
За те, що я позбавлена ганебних привітань за статевою ознакою!
За те, що не пхалась у трамваї зі снулою квіткою в руках, забембана, з одним лише бажанням: скоріше б додому!
*варто сказати, що минулого року наш найвищий керівник у промові згадав, що вітання з восьмомарта - це дискримінація, і просто подякував за нашу роботу. Це було приємно.
А цього року навіть промов не було. І це ще більш приємно.
Совкові свята йдуть в сад.
Если Вы не считаете себя женщиной ,это Ваши проблемы.
А 8 марта празднуют во многих странах . К примеру.Германия ,Берлин.
В остальных землях Германии официально он не праздник .
Поэтому я выделила Берлин.
официально в Германии ,но только в Берлине.
розсмішило) новості уже нє нє) а сабитія ващє - КРАХ)))
Найскромніші результати показав минулий, 2020 рік, який був повним роком президентства Володимира Зеленського.
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tZE inform
@tZEinform
"Курс на деолигархизацию". Власть не способная закрыть один лыжный подъемник на горнолыжном курорте в центре красной эпидемической зоны и президентом страны там катающимся, смешна сама по себе, а со словами о "курсе на деолигархизацию", становится просто анекдотичной.