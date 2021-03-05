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Новини
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Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає

Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає

США запровадили санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського поновив падіння, YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна", - головні новини України 5 березня.

Санкції проти Коломойського

Сполучені Штати визнали Коломойського "причетним до серйозної корупції" за дії в 2014-2015 рр, коли він очолював Дніпропетровську ОДА. Олігархові і його близьким заборонили в'їжджати в США.

Офіс президента заявив, що за 2 роки на посаді Зеленський зробив для деолігархізації України більше, ніж будь-хто із попередніх президентів. І подякував "кожному партнеру" ​​за підтримку на цьому шляху.

Проти керівництва ОП відкрили провадження через Татарова

Справу відкрили за заявою нардепа "Голосу" Юрчишина. Він розповів, що в Офісі президента йому двічі відмовляли в наданні інформації стосовно заступника голови ОП Олега Татарова, що це є "прямою перешкодою діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).

Рейтинг Зеленського падає

Президента України підтримують 22,5% громадян, ще наприкінці лютого їх було 23,1%, - такі результати компанії "Рейтинг". При цьому Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за П.Порошенка проголосували б 14,6%, за Ю.Бойка - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.

YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна"

Тепер на YouTube-каналі "112 Україна" доступні тільки окремі відео телеканалу. Пряма трансляція його мовлення там не ведеться.

Білорусь і Росія разом готуватимуть військових

Мінськ і Москва створять 3 спільні центри з підготовки військових - про це міністри оборони РФ і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися на переговорах у Москві. Ці центри будуть розташовані в Нижегородській і Калінінградській областях РФ, а також у Гродненській області Білорусі.

Третя хвиля пандемії COVID-19

На Закарпатті посилюють карантин - тамтешні лікарі прямо говорять, що будуть змушені "сортувати" хворих і не зможуть надавати допомогу найважчим із них. Загалом рівень госпіталізації перевищено в 7 областях.

Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі, закликаючи співвітчизників не боятися вакцинації.

Палац патріарха Кирила в окупованому Криму

Його журналісти знайшли поруч із палацом Путіна. Резиденцію вартістю 22 млрд рублів офіційно називають "духовним центром", але насправді туди приїжджає тільки глава РПЦ.

Автор: 

Білорусь (7926) Зеленський Володимир (23729) Кирил (453) Коломойський Ігор (3122) 112 Україна (182) коронавірус (19923) Татаров Олег (425) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+2
Рейтінги,це локшина на вуха лохтората !!!)))
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05.03.2021 22:12
+2
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1987
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05.03.2021 22:18
+2
можно бы понять, если бы праздник для женщин был 7 или 9-го марта, или в иное время... Но ведь 8-е марта , как раз, выстрадали в забастовках ерманские проститутки . И добились 8-ми часовой рабочий день с повышением зарплаты... Ко всему, проститутки не считают себя представителями протилежноi статi.
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05.03.2021 22:27
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Потрапив Віслючок в п...дорез ,між кремлем та Вашингтоном !!! Запасаємось попкорном , далі буде цікавіше !!!)))
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05.03.2021 22:06 Відповісти
Рейтинги пляшут краковяк.
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05.03.2021 22:06 Відповісти
Рейтінги,це локшина на вуха лохтората !!!)))
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05.03.2021 22:12 Відповісти
https://twitter.com/Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev https://twitter.com/Olha_Rev



Слава удальонці!
За те, що я позбавлена ганебних привітань за статевою ознакою!
За те, що не пхалась у трамваї зі снулою квіткою в руках, забембана, з одним лише бажанням: скоріше б додому!

*варто сказати, що минулого року наш найвищий керівник у промові згадав, що вітання з восьмомарта - це дискримінація, і просто подякував за нашу роботу. Це було приємно.
А цього року навіть промов не було. І це ще більш приємно.
Совкові свята йдуть в сад.
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05.03.2021 22:08 Відповісти
8 марта -международный праздник .
Если Вы не считаете себя женщиной ,это Ваши проблемы.
А 8 марта празднуют во многих странах . К примеру.Германия ,Берлин.
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05.03.2021 22:18 Відповісти
можно бы понять, если бы праздник для женщин был 7 или 9-го марта, или в иное время... Но ведь 8-е марта , как раз, выстрадали в забастовках ерманские проститутки . И добились 8-ми часовой рабочий день с повышением зарплаты... Ко всему, проститутки не считают себя представителями протилежноi статi.
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05.03.2021 22:27 Відповісти
В цілому світі відзначають міжнародний жіночий день, а у нас цілий місяць, коли обговорюють гендерну рівність, а не дарують жлобскі падарачкі і квіточки!
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05.03.2021 22:45 Відповісти
опа новость Берлин оказывается страна.
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06.03.2021 07:14 Відповісти
На сегодня в Германии 8 марта -праздничный день только в Берлине .
В остальных землях Германии официально он не праздник .
Поэтому я выделила Берлин.
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06.03.2021 07:45 Відповісти
Берлин - это страна ?
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06.03.2021 07:53 Відповісти
Что непонятного ? Просто сократила объём информации о том что празднуют
официально в Германии ,но только в Берлине.
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06.03.2021 09:12 Відповісти
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1987
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05.03.2021 22:18 Відповісти
Каой там рейтингг? Опрашивать в пивняках, а на предприятиях совсем другок. Раньш, например, идешь по рыеку все за Зелебеню были. Теперь, если кто и остался его сторонником, сопят в тряпочку - от грежа подальше
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05.03.2021 22:24 Відповісти
очень смешные новости, цензор становится дном, в прямом смысле.
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05.03.2021 22:37 Відповісти
ахахахахахха...
розсмішило) новості уже нє нє) а сабитія ващє - КРАХ)))
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06.03.2021 08:47 Відповісти
Я и в лупу не увидел падения.Плітки.
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05.03.2021 22:43 Відповісти
Найстрімкіше реальна зарплата зростала при Ющенку та Порошенку
Найскромніші результати показав минулий, 2020 рік, який був повним роком президентства Володимира Зеленського.
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05.03.2021 22:47 Відповісти
Дійсно, зростала. Особливо в переводі на долари, в порівнянні з попередніми владами.
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05.03.2021 23:35 Відповісти
Рейтинг Зе падает ибо Зе есть коломойкина офшорная прачка.
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 6722
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05.03.2021 22:55 Відповісти
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 1735
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05.03.2021 23:07 Відповісти
Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає - Цензор.НЕТ 5288
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05.03.2021 23:52 Відповісти
Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокоится, пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят, несмотря на Байдена. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 03:11 Відповісти
Мене цікавить, коли ЕС введе подібні санкції.
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06.03.2021 03:47 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Курс на деолигархизацию". Власть не способная закрыть один лыжный подъемник на горнолыжном курорте в центре красной эпидемической зоны и президентом страны там катающимся, смешна сама по себе, а со словами о "курсе на деолигархизацию", становится просто анекдотичной.
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06.03.2021 11:52 Відповісти
 
 