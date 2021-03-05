Головні новини 5 березня: США ввели санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського падає

США запровадили санкції проти Коломойського, рейтинг Зеленського поновив падіння, YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна", - головні новини України 5 березня.

Санкції проти Коломойського

Сполучені Штати визнали Коломойського "причетним до серйозної корупції" за дії в 2014-2015 рр, коли він очолював Дніпропетровську ОДА. Олігархові і його близьким заборонили в'їжджати в США.

Офіс президента заявив, що за 2 роки на посаді Зеленський зробив для деолігархізації України більше, ніж будь-хто із попередніх президентів. І подякував "кожному партнеру" ​​за підтримку на цьому шляху.

Проти керівництва ОП відкрили провадження через Татарова

Справу відкрили за заявою нардепа "Голосу" Юрчишина. Він розповів, що в Офісі президента йому двічі відмовляли в наданні інформації стосовно заступника голови ОП Олега Татарова, що це є "прямою перешкодою діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).

Рейтинг Зеленського падає

Президента України підтримують 22,5% громадян, ще наприкінці лютого їх було 23,1%, - такі результати компанії "Рейтинг". При цьому Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за П.Порошенка проголосували б 14,6%, за Ю.Бойка - 11,6%, за Ю.Тимошенко - 11,3%.

YouTube заблокував прямий ефір телеканалу "112 Україна"

Тепер на YouTube-каналі "112 Україна" доступні тільки окремі відео телеканалу. Пряма трансляція його мовлення там не ведеться.

Білорусь і Росія разом готуватимуть військових

Мінськ і Москва створять 3 спільні центри з підготовки військових - про це міністри оборони РФ і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися на переговорах у Москві. Ці центри будуть розташовані в Нижегородській і Калінінградській областях РФ, а також у Гродненській області Білорусі.

Третя хвиля пандемії COVID-19

На Закарпатті посилюють карантин - тамтешні лікарі прямо говорять, що будуть змушені "сортувати" хворих і не зможуть надавати допомогу найважчим із них. Загалом рівень госпіталізації перевищено в 7 областях.

Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі, закликаючи співвітчизників не боятися вакцинації.

Палац патріарха Кирила в окупованому Криму

Його журналісти знайшли поруч із палацом Путіна. Резиденцію вартістю 22 млрд рублів офіційно називають "духовним центром", але насправді туди приїжджає тільки глава РПЦ.