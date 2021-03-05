Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев
"У тіні" в Україні перебувають близько $50 млрд. Якщо $20 млрд вдасться вивести з тіні завдяки механізму податкової амністії, це буде перемогою.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив депутат СН, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, буде перемогою, якщо ми до $20 млрд з "тіні", - сказав Гетманцев.
При цьому яким буде дохід держави від легалізації таких активів, спрогнозувати складно, зазначив він.
"Фіскальна мета - не перша мета (податкової амністії. - Ред.)", - підкреслив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію (законопроєкти 5153-5156). Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаних з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 до подачі декларації. При цьому законопроєкти пропонують встановити, що навіть якщо особа не подасть декларації та не сплатить збір, частина її активів підлягатиме автоматичній легалізації в рамках податкової амністії, додала вона. Зокрема, йдеться про активи на суму до 400 тис. грн, квартиру загальною площею до 120 кв. м або будинок площею до 240 кв. м, нежитлової нерухомості до 60 кв. м, а також земельну ділянку і транспортний засіб, які мають також відповідати низці критеріїв.
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- завоз бытовой техники под видом деталей для сборки в Украине ( Эльдорадо фокстрот мегамакс ) . В Эльдорадо вообще владелец - родственник Медведева , так шо техника идёт кацапской сборки
- завоз крупных партий авто под видом деталей ( участвуют все плюс Васадзе)
раньше везли нормальную технику с Запада . Техника работает до сих пор
А вот купленная техника в последние годы( собранная кацапами из дешевых деталей) - ломается почти сразу . Мастера спрашивают год и не хотят ее ехать чинить
Лично столкнулась с жтой проблемой,
налоги платить по закону, за неуплаченые вовремя налоги пеня обзубительных размеров,
за повторную неуплату - срок + выплата.
тут ничего нового - так везде.
30, это запредельный максимум, того, что можно выдавить из быдлоэлиты(
ОнЕже элита (быдлом считают всех окружающих, будучи наглым, спаянным, потому успешным в бабле быдлом), потому и ... Давить надо, как клопов.
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Коррупционерам трудно бороться с коррупцией,контрабандистам с контрабандой... Поэтому борьбу перенесли на ФОПы.
Налоги платят лохи....
Как-то так получается в Украине.
Похоже, очередная отмазка для "бизнесменов" типа Бени и Пети....
Там с ковидных только 20 выпасть может, если взяться как следует. А если тряхнуть за последние 2-3 года? Возможно хватило бы и внешний долг закрыть.
Ещо минимум столько же если потрясти оллигархов. Но кому ж это интересно пока есть простое население которое еще смеет как то выкручиваться!
Как же мне перевести сумму денег из головы на на свой счёт в банке ?!! ,
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Если простить награбленное, украденное, отмытое ... государство ничего не выиграет?
А если отобрать не честно нажитое?