Якщо податкова амністія виведе "з тіні" $20 млрд, - це буде перемога, - "слуга народу" Гетманцев

"У тіні" в Україні перебувають близько $50 млрд. Якщо $20 млрд вдасться вивести з тіні завдяки механізму податкової амністії, це буде перемогою.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив депутат СН, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, буде перемогою, якщо ми до $20 млрд з "тіні", - сказав Гетманцев.

При цьому яким буде дохід держави від легалізації таких активів, спрогнозувати складно, зазначив він.

"Фіскальна мета - не перша мета (податкової амністії. - Ред.)", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію (законопроєкти 5153-5156). Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаних з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 до подачі декларації. При цьому законопроєкти пропонують встановити, що навіть якщо особа не подасть декларації та не сплатить збір, частина її активів підлягатиме автоматичній легалізації в рамках податкової амністії, додала вона. Зокрема, йдеться про активи на суму до 400 тис. грн, квартиру загальною площею до 120 кв. м або будинок площею до 240 кв. м, нежитлової нерухомості до 60 кв. м, а також земельну ділянку і транспортний засіб, які мають також відповідати низці критеріїв.

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