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Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина. ФОТО

Під Одесою внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції одна особа загинула, двох травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина 01

Біля КП "Дачне", внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, і службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водія і ще двох пасажирів цього автомобіля травмовано.

Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина 02

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, обставини ДТП встановлюються.

Як повідомили в Патрульній поліції Одеської області, за фактом події проводиться службове розслідування, патрульних поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

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Автор: 

ДТП (4465) Одеса (5438) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+8
от мусоров одно горе и страданья ...
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05.03.2021 22:48
+2
перед пешеходным переходом, сплошная ялиния, патрульная на встречке...
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05.03.2021 22:57
+1
багажник режут или ГБО хотят отключить или 5 патронов 5.45 положить .потому как 3 патрона административка а 5 уже уголовка
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05.03.2021 23:00
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от мусоров одно горе и страданья ...
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05.03.2021 22:48 Відповісти
Отпраздновали 8 марта.
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05.03.2021 22:57 Відповісти
перед пешеходным переходом, сплошная ялиния, патрульная на встречке...
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05.03.2021 22:57 Відповісти
Они жеж с корочками - т.е. над законом.
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06.03.2021 09:16 Відповісти
Я ментов тоже както не ого, но сплошная перед переходом ВСЕГДА а знак 4.1 тонко намекает что менты в левой полосе, а не на встречке.
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06.03.2021 10:31 Відповісти
багажник режут или ГБО хотят отключить или 5 патронов 5.45 положить .потому как 3 патрона административка а 5 уже уголовка
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05.03.2021 23:00 Відповісти
ты видимо бывалый...
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05.03.2021 23:27 Відповісти
не против..- токо баг гидравликой хотят вскрыть, не резают..
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06.03.2021 01:00 Відповісти
Уже установлено, что водила Хьюндай летел с превышением. ЧТо еще раз говорит: тище едешь - дальше будешь
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05.03.2021 23:41 Відповісти
А где видео,где четко видно что мусора ехали задним ходом без мигалок в правой полосе,а потом хотели переехать на другую сторону автострады,пересекая при этом две сплошные?И где показания радара что хьюндай превысил скорость?
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06.03.2021 17:09 Відповісти
Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина - Цензор.НЕТ 1584
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05.03.2021 23:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_mDlZNvnct8 Пишут что и в одной машине и другой ехали аваковские
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06.03.2021 01:33 Відповісти
Сабаков, где ты таких бездарей набираешь в мусарню??!! Это ж дебилы слепые!!
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06.03.2021 07:24 Відповісти
Менты подрезали, а другой - в разделительный отбойник. В принципе - менты виноваты в аварии.
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06.03.2021 08:28 Відповісти
А в другой машине тоже менты были, хехе.
А патрулька разворачивалась, атам низзя. А пох. Даже на гуглоирсе на фотке стоит такаяже на разворот.
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06.03.2021 10:43 Відповісти
 
 