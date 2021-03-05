Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина. ФОТО

Під Одесою внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції одна особа загинула, двох травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Біля КП "Дачне", внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, і службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водія і ще двох пасажирів цього автомобіля травмовано.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, обставини ДТП встановлюються.

Як повідомили в Патрульній поліції Одеської області, за фактом події проводиться службове розслідування, патрульних поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

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