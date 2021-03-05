У країні понад 3,5 тис. держпідприємств, ними керують 96 державних органів, - голова ФДМ Сенниченко
В Україні налічується 3644 державні підприємства. Вони перебувають під управлінням 96 державних органів.
Про це глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми наведемо порядок на державних підприємствах, які залишилися і які повинні бути стратегічними. Ті, які мають бути продані - знайдуть свого інвестора, який вкладе свої інвестиції, створить додаткову вартість і нові робочі місця. Якщо говорити про державні підприємства, то їх в Україні налічується 3644, й управляє цими підприємствами 96 державних органів влади", - сказав Сенниченко.
Глава ФДМ зазначив, що більшість цих держпідприємств доведені до банкрутства. Поліпшити їх стан влада розраховує за допомогою приватизації, яка торкнеться всіх підприємств, крім стратегічних.
"Сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким має бути зафіксовано чіткий перелік державних стратегічних підприємств", - зазначив Сенниченко.
"Ми зробили аналітику: кожна гривня, яку отримали від приватизації, в подальшому дає інвестицію від 4 до 6 грн у цей же об'єкт, плюс нові робочі місця", - підкреслив Сенниченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
Це все що треба знати порохососам про свого резинового армовіра, який за 5 років свого "сивочолого гетьманства" так ні х...я і не зробив тут, як втім і ніде.
Це не на виправдання Зе, який теж цього досі не зробив, а лише нагадування, що Порошенко цього не зробив за 5 років свого президентства, а Зе, яким би гівном не був, усе таки тільки за півтора-два...
"я хотел как лучше, я не виноват, раздаются крики, над дорогой в ад."