У країні понад 3,5 тис. держпідприємств, ними керують 96 державних органів, - голова ФДМ Сенниченко

В Україні налічується 3644 державні підприємства. Вони перебувають під управлінням 96 державних органів.

Про це глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наведемо порядок на державних підприємствах, які залишилися і які повинні бути стратегічними. Ті, які мають бути продані - знайдуть свого інвестора, який вкладе свої інвестиції, створить додаткову вартість і нові робочі місця. Якщо говорити про державні підприємства, то їх в Україні налічується 3644, й управляє цими підприємствами 96 державних органів влади", - сказав Сенниченко.

Глава ФДМ зазначив, що більшість цих держпідприємств доведені до банкрутства. Поліпшити їх стан влада розраховує за допомогою приватизації, яка торкнеться всіх підприємств, крім стратегічних.

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"Сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким має бути зафіксовано чіткий перелік державних стратегічних підприємств", - зазначив Сенниченко.

"Ми зробили аналітику: кожна гривня, яку отримали від приватизації, в подальшому дає інвестицію від 4 до 6 грн у цей же об'єкт, плюс нові робочі місця", - підкреслив Сенниченко.