УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини
1 440 12

У країні понад 3,5 тис. держпідприємств, ними керують 96 державних органів, - голова ФДМ Сенниченко

У країні понад 3,5 тис. держпідприємств, ними керують 96 державних органів, - голова ФДМ Сенниченко

В Україні налічується 3644 державні підприємства. Вони перебувають під управлінням 96 державних органів.

Про це глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наведемо порядок на державних підприємствах, які залишилися і які повинні бути стратегічними. Ті, які мають бути продані - знайдуть свого інвестора, який вкладе свої інвестиції, створить додаткову вартість і нові робочі місця. Якщо говорити про державні підприємства, то їх в Україні налічується 3644, й управляє цими підприємствами 96 державних органів влади", - сказав Сенниченко.

Глава ФДМ зазначив, що більшість цих держпідприємств доведені до банкрутства. Поліпшити їх стан влада розраховує за допомогою приватизації, яка торкнеться всіх підприємств, крім стратегічних.

Читайте також: Приватизувати Одеський припортовий і інші об'єкти "великої приватизації" можна тільки після рішення ВР, - представник ФДМ Славський

"Сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт, яким має бути зафіксовано чіткий перелік державних стратегічних підприємств", - зазначив Сенниченко.

"Ми зробили аналітику: кожна гривня, яку отримали від приватизації, в подальшому дає інвестицію від 4 до 6 грн у цей же об'єкт, плюс нові робочі місця", - підкреслив Сенниченко.

Автор: 

приватизація (1673) шоу Шустера (309) Сенниченко Дмитро (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Это означает, что в Украине как минимум 3,5 тысяч директоров - воров и проходимцев, которые поставлены растаскивать последнее, что еще есть в стране, и помогать прихватизировать оставшееся. ГБР, НАБУ традиционно делают вид, что они "не в теме".
показати весь коментар
05.03.2021 23:29
+3
Двух глав ФГИ похоронили за тайны в приватизации .
Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
показати весь коментар
05.03.2021 23:18
+2
У Шустера базар-вокзал-семечки.
показати весь коментар
05.03.2021 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двух глав ФГИ похоронили за тайны в приватизации .
Так шо не думайте , что так легко разрулить те проблемы - мафия ещё сильна
показати весь коментар
05.03.2021 23:18 Відповісти
І 3-го поховають , в Україні землі на всіх вистачить !!)))
показати весь коментар
05.03.2021 23:43 Відповісти
Єдине що вдало кермують, це бабло до власної кишені !!!)))
показати весь коментар
05.03.2021 23:45 Відповісти
У Шустера базар-вокзал-семечки.
показати весь коментар
05.03.2021 23:23 Відповісти
бойко там точно на зарплате)
показати весь коментар
05.03.2021 23:30 Відповісти
Это означает, что в Украине как минимум 3,5 тысяч директоров - воров и проходимцев, которые поставлены растаскивать последнее, что еще есть в стране, и помогать прихватизировать оставшееся. ГБР, НАБУ традиционно делают вид, что они "не в теме".
показати весь коментар
05.03.2021 23:29 Відповісти
типу вся воровська еліта. І це головний тягар на шиї України, який тягне її на дно.
показати весь коментар
05.03.2021 23:42 Відповісти
Всеохоплююча інвазія України гельмінтами-корупціонерами !!!))
показати весь коментар
05.03.2021 23:48 Відповісти
А над директорами, ще 96 ,трохи вищих за рангом ,керманичів !!!)))
показати весь коментар
05.03.2021 23:42 Відповісти
"В Украине насчитывается 3644 государственных предприятия.Источник: https://censor.net/ru/n3251807"

Це все що треба знати порохососам про свого резинового армовіра, який за 5 років свого "сивочолого гетьманства" так ні х...я і не зробив тут, як втім і ніде.

Це не на виправдання Зе, який теж цього досі не зробив, а лише нагадування, що Порошенко цього не зробив за 5 років свого президентства, а Зе, яким би гівном не був, усе таки тільки за півтора-два...
показати весь коментар
06.03.2021 00:19 Відповісти
хм.. я так понял что про 3.5 тысяч госпредприятий которые работали и никому не мешали уже можно забывать - вы их поцы продадите нужным людям !... какой гениальный сценарий *** !!!

"я хотел как лучше, я не виноват, раздаются крики, над дорогой в ад."
показати весь коментар
06.03.2021 01:11 Відповісти
И через все эти предприятия чинуши годами разворовывают страну, ужас!
показати весь коментар
06.03.2021 09:02 Відповісти
 
 