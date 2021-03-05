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Енергетична система України відокремиться від об'єднаної системи Росії і Білорусі в 2022 році, - Вітренко

Енергетична система України відокремиться від об'єднаної системи Росії і Білорусі в 2022 році, - Вітренко

Об'єднана енергосистема України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, в 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.

Про це заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Процес синхронізації виходить на фінішну пряму - у 2022 році ОЕС України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, в 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E", - сказав Вітренко під час онлайн зустрічі з міністром енергетики Литовської Республіки Дайнюсом Крейвісом 5 березня.

Об'єднання енергосистем суттєво підвищить стабільність і динамічну стійкість української і європейської енергосистем, а енергетична незалежність від Росії гарантуватиме безпеку поставок в регіоні Центральної та Східної Європи.

Синхронізація з ENTSO-E забезпечить також демонополізацію ринку електроенергії в Україні і допоможе впровадити на ньому дієві прозорі європейські правила і процедури, сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба

Автор: 

енергетика (2583) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+7
Ой, кто-то сегодня ремня от мамки получит. И в кутке до утра будет стоять, глядя на икону Карла Маркса
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05.03.2021 23:42
+7
все понимаю - економика, папередники и прочая словесная требуха,
но просить ЕС и Штаты добавить полезных санкций кацапне за агрессию против Украины,
а самим у нее покупать електоенергию? - не понимаю.
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06.03.2021 00:16
+6
...а, МАМА не БУДЕТ - ПРОТИВ?
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05.03.2021 23:41
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...а, МАМА не БУДЕТ - ПРОТИВ?
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05.03.2021 23:41 Відповісти
П'ять років були роз'єднані а тепер до 2022 року роз'єднуватись ?
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06.03.2021 06:39 Відповісти
таких ВОРОВ и КАЗНОКРАДОВ,как этот лгун, надо содержать в цугундере ,а не на государевой должности
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06.03.2021 09:16 Відповісти
Ой, кто-то сегодня ремня от мамки получит. И в кутке до утра будет стоять, глядя на икону Карла Маркса
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05.03.2021 23:42 Відповісти
Та мама там
Когда его родители развелись - он жил с папой. Мама видать как мама еще та кобучча
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05.03.2021 23:44 Відповісти
Да да да Только Наталья Михайловна зело за сынка заступилась. Мол и соевую премию он заработал, а она в отличие от мамки Коболева, ее не потрогала даже. И должность сынку зебилы не дали, а шокоферма его ну так ценила, так ценила
https://nv.ua/ukraine/politics/natalya-vitrenko-zapisala-video-v-zashchitu-yuriya-vitrenko-novosti-ukrainy-50136172.html?utm_campaign=nv.ua&utm_content=1&utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_term=1280055 Наталья Витренко выпустила видео в защиту своего сына: Сначала лишили премии за победу над Газпромом, а затем не дали кресло министра
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05.03.2021 23:52 Відповісти
Свежо питание - но с...ся с трудом...
Перед глазами наглядный пример луганского энергетического "полуострова".
За семь лет никто и не почесался.
А тут вдруг...
Навепнае витрянка гений?
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05.03.2021 23:42 Відповісти
скорее ты отсоединишься от бюджетного корыта, чем обрезанная мафия откажется от шахермахера....
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05.03.2021 23:43 Відповісти
С приходом к власти зе-гнид:
https://www.dw.com/ru/ukraina-vnov-pokupaet-jelektrojenergiju-iz-rf-skolko-i-pochemu/a-56471443 Украинские компании с марта 2020 года возобновили импорт электроэнергии из России.
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05.03.2021 23:56 Відповісти
То спитай у діючої влади -Чому тече???)))
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06.03.2021 00:06 Відповісти
Немного не так. Зе-гнилы в марте 2020 года наконец-то остановили существовавший импорт электроэнергии из Козломордии, а с 1-го 2021 февраля возобновили. Надо иногда читать собственные ссылки, парниша
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06.03.2021 00:07 Відповісти
З 1 жовтня 2019 р. ,за поправкою Хероса , відновили імпорт електро з Росіі !!!)))
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06.03.2021 00:09 Відповісти
тошнит от зе-гнид... перед тем как пёрднуть - поинтересуйся вопросом.

https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/a-54157075 Впрочем, импорт электроэнергии из России возобновился тоже не так давно - 1 октября 2019. Однако только за два первых месяца текущего года, по данным Государственной таможенной службы, Украина импортировала из РФ электричества на 25,81 миллиона долларов, а из Беларуси - более чем на 7,5 миллиона долларов.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/a-54157075 До этого несколько лет, а именно - с ноября 2015 года - Украина обходилась без российского электричества
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06.03.2021 07:19 Відповісти
Но энергосистемы ришуче не разъединили. Ну так, на всяк випадок
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06.03.2021 09:04 Відповісти
И коммунизм по быстренькому не построили. Ну так, на всяк випадок.
По убеждению гадишь, или на работе?
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06.03.2021 12:00 Відповісти
если получиться и уйдёте от синхронизации, то это будет отлично и по всем меркам быстр. тут скажу только удачи и успехов.
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05.03.2021 23:51 Відповісти
Предатели.петр ляксеич давно все отключил в отличие от зелени.верим ему.он то молодец.
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05.03.2021 23:53 Відповісти
а как мама раньше пела. Ну не растерзать такую за вранье?
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05.03.2021 23:55 Відповісти
Да то понятно, что это под Ахметку делается, чтобы он с отключением от Беларуси окончательно стал монополистом. После этого он сможет какие угодно тарифы устанавливать, хоть каждый год в 2 раза повышать, и никто ему ничего не скажет.
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06.03.2021 00:02 Відповісти
все понимаю - економика, папередники и прочая словесная требуха,
но просить ЕС и Штаты добавить полезных санкций кацапне за агрессию против Украины,
а самим у нее покупать електоенергию? - не понимаю.
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06.03.2021 00:16 Відповісти
Когда в чате нет энергетиков-это полбеды.Когда в энергетике рулит мужик ни ухом-нирылом,это таки беда.У Украины есть 'остров',присоединенный к системе ЕС.технически это было сделать непросто - там все-таки другие стандарты,поэтому делали все с нуля,а не использовали старую станцию и транспорт.Под словом 'стандарты' надо понимать не только параметры тока,а еще кучу разных технологических вещей,которые Витренко не узнает никогда.
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06.03.2021 01:15 Відповісти
Кто не верит-почитайте,как создавался 'Бурштынский остров'.
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06.03.2021 01:22 Відповісти
Отсоединиться легко - это делалось не раз.Система становится менее стабильной(мало генерации и мало потребления).Но ничего - зажмут диспетчеры и все будет нормально.Только вот прижимать придется страшно сказать кого.Плюс драть за запасы топлива,за готовность оборудвания и т.д.Зеленым это не в кайф,поэтому и суетится нардеп с битой за импорт мордой.
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06.03.2021 01:39 Відповісти
Ну это он погорячился - чтобы присоединиться к энергосистеме ЕС нужно столько выполнить условий и вложить на модернизацию денег, что боюсь и бюджета всей страны не хватит на это и потом придеться закрыть все АЭС, а это борщ.
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06.03.2021 06:19 Відповісти
Хто сказав, що прийдеться закривати всі АЕС? Не поширюйте маячню
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06.03.2021 06:51 Відповісти
Цікаво, а що робив ПЯТЬ РОКІВ "сивочола надьожа нації"? Ах да, війна війною, а бізнес з ворогом , то - святе! Не встиг "мародер"розірвати з ордою кацапською, відносини, як і ворожі інформаційні заблокувати. Вибори, блін, завадили, а то б він показав паРашникам - "кузькіну мать-перемать!"
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06.03.2021 06:30 Відповісти
Бан на тиждень забезпечений, тре казати "я його ще більше ку"..)))
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06.03.2021 08:26 Відповісти
Почему Витренко "сидит и рассуждает" в Кабмине? Место Витренко - В ТЮРЬМЕ! Выведенные через Нафтогаз млрд грн ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ!
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06.03.2021 06:36 Відповісти
"Демократию необходимо время
от времени купать в крови"©
(Аугусто Пиночет)
Хорошо бы, если б ещё в 1 квартале 2021 года падлючая башка негодяя Витренко отделилась бы от его остального сволочного организма.
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06.03.2021 06:39 Відповісти
А чому не прямо зараз? Спочатку треба вбити нашу енергосистему російським імпортом, а потім покупати енергію на заході? Нам промисловість не потрібна?
Зєлю геть. Дострокові.
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06.03.2021 06:48 Відповісти
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06.03.2021 06:54 Відповісти
Мне одному кажется, что Ветренко на дауна похож?
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06.03.2021 07:00 Відповісти
И все, и все, и все такого мнения.
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06.03.2021 09:04 Відповісти
Простота хуже воровства, это у него имидж такой, дурачка.
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06.03.2021 10:06 Відповісти
Энергетическая система Украины отделится от Беларуси и Московии уже в 2021 году.
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06.03.2021 07:56 Відповісти
А до того вони ціни піднімуть до європейських
https://kosatka.media/category/***************/analytics/kak-menyalis-ceny-na-***************-v-evrope-za-poslednie-5-let
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06.03.2021 10:27 Відповісти
Значит цену на электричество будут назначать ОЛИГАРХИ с 2022 года.....И уже дешевой электрики взять будет негде....Ведь в ЕС она дороже....
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06.03.2021 12:24 Відповісти
а где бобры возле столбов? как на границе с Крымом когда-то
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06.03.2021 13:01 Відповісти
 
 