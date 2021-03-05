Енергетична система України відокремиться від об'єднаної системи Росії і Білорусі в 2022 році, - Вітренко

Об'єднана енергосистема України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, в 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.

Про це заявив в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Процес синхронізації виходить на фінішну пряму - у 2022 році ОЕС України відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, в 2023 році відбудеться повна синхронізація з ENTSO-E", - сказав Вітренко під час онлайн зустрічі з міністром енергетики Литовської Республіки Дайнюсом Крейвісом 5 березня.

Об'єднання енергосистем суттєво підвищить стабільність і динамічну стійкість української і європейської енергосистем, а енергетична незалежність від Росії гарантуватиме безпеку поставок в регіоні Центральної та Східної Європи.

Синхронізація з ENTSO-E забезпечить також демонополізацію ринку електроенергії в Україні і допоможе впровадити на ньому дієві прозорі європейські правила і процедури, сказано в повідомленні.

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