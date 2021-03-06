В Україні є внутрішній офшор - 8 млн га землі, з яких не платять податки, - міністр агрополітики Лещенко

З 8 з 33 млн га землі сільськогосподарського призначення в Україні не платять податки. Вирощене на цій землі зерно продають через схеми "чорного експорту".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні є 33 млн га земель сільськогосподарського призначення. З 33 млн га земель лише на 22 млн га земель ми синхронізувалися з податковою службою. Лише на 22 млн га землі сплачуються податки.

3 млн га землі - це так звані особисті селянські господарства, городництво... А 8 млн га - це внутрішній офшор в країні.

Це та земля, з якої не сплачуються податки. І у нас в країні сьогодні на цій землі є офшор.

За його словами, вирощене на цій землі зерно продають за кордон за "чорними" схемами.

Також читайте: У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

За словами міністра, подолати ці схеми вдасться за допомогою децентралізації земель і передачі їх на місця, а також завдяки введенню електронних аукціонів. Крім цього, в кінці березня міністерство представить геопортал відкритих даних, на якому можна буде побачити, кому яка земля належить.

"Зерно вирощено на полі, ми бачимо з супутника, що там росте. Кадастровий номер земельної ділянки. І трейдер, який купує цю продукцію, має чітке походження товару - де ти взяв це зерно, яке ти експортуєш. Ти прийшов до держави відшкодувати ПДВ? Покажи кінцевий хід цього товару ", - додав Лещенко

Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль