В Україні є внутрішній офшор - 8 млн га землі, з яких не платять податки, - міністр агрополітики Лещенко
З 8 з 33 млн га землі сільськогосподарського призначення в Україні не платять податки. Вирощене на цій землі зерно продають через схеми "чорного експорту".
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україні є 33 млн га земель сільськогосподарського призначення. З 33 млн га земель лише на 22 млн га земель ми синхронізувалися з податковою службою. Лише на 22 млн га землі сплачуються податки.
3 млн га землі - це так звані особисті селянські господарства, городництво... А 8 млн га - це внутрішній офшор в країні.
Це та земля, з якої не сплачуються податки. І у нас в країні сьогодні на цій землі є офшор.
За його словами, вирощене на цій землі зерно продають за кордон за "чорними" схемами.
За словами міністра, подолати ці схеми вдасться за допомогою децентралізації земель і передачі їх на місця, а також завдяки введенню електронних аукціонів. Крім цього, в кінці березня міністерство представить геопортал відкритих даних, на якому можна буде побачити, кому яка земля належить.
"Зерно вирощено на полі, ми бачимо з супутника, що там росте. Кадастровий номер земельної ділянки. І трейдер, який купує цю продукцію, має чітке походження товару - де ти взяв це зерно, яке ти експортуєш. Ти прийшов до держави відшкодувати ПДВ? Покажи кінцевий хід цього товару ", - додав Лещенко
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Эх, Рома Рома.....
А багатіїв не трогають. В них ніби офшорів нема.
будучи при власти олигарх Порошенко раздавал миллиардные дотации другому олигарху миллиардеру Косюку.
зато тер "патриот" Петя трындит про какихто олигархов
2018 год Миллиардер Косюк получил от государства 812 миллионов дотаций
Напомним, в 2017 году предприятия- 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли.
Вторым крупнейшим получателем дотаций стал "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка- 517 млн гривен.
чипайте.
до речі, а кому Зеля дотації виділяв , ви вже з'ясували ?
До речі: вана весь час вимагала скасувати пдв. Певно аби зовсім не можна було контролювати продажі.
Ще раз: агрофірми можуть занижувати врожайність і частину зерна продають трейдерам за налічку. За налічку продає населення яке само обробляє паї. Як ті трейдери потім малюють пдв на те зерно, я знати не хочу.
Міністр говорить про мільйони га земель, що не оподатковані. Землі науки не оподатковані може. Ще які - це міністру краще знати.
Це ще за Клименка повертати стали лише через Київ. А раніше приніс довідку з таможні про експорт і отримуй мільйони з бюджета. А такі дураки як я мусили платити аж 28%. Але Ви того певно і не чули.
По существу вопроса. Трускавецкий министрине нп говорил, шо земля неоподатковуваеться. Он тыкал спутниковыми картами применительно к НДС. Для контроля входящего НДС не нужны карты. Никакие. Только желание власти навести порядок в проверках бухгалтерских документов посредством встречных проверок и желание отстоять это в судах. Если желания этого нет, можно спутниковые карты, можно игральные карты тасовать. С таким же успехом можно министрам на роялях играть.
Якщо Ви - не платник, то Вам не зрозуміти (як мені не зрозуміти людей, що не в темі а спорять).