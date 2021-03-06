Польські прикордонники не пустили автобус з України через інфікованого коронавірусом пасажира
Автобус з України з 26 пасажирами (25 громадян України і громадянин Молдови) 3 березня не пустили в Польщу через позитивний тест на коронавірус у одного з пасажирів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Надбужанський загін прикордонної служби Польщі.
Інцидент стався під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Під час перетину зовнішніх кордонів ЄС іноземці зобов'язані пред'являти негативний тест на COVID-19, отриманий не пізніше ніж за дві доби до того, або пройти після в'їзду двотижневий карантин.
Однак громадянин України під час перевірки документів пред'явив позитивний результат тесту на COVID-19. Інфікований чоловік сказав, що почувається добре і не має симптомів.
Через можливість зараження на коронавірус автобус з усіма пасажирами ізолювали, а потім відправили назад в Україну.
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В стране действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана необходимая инфраструктура для ее хранения, включающая специальные холодильные установки. (с)
а нука нука? - в ожидании реальныx...
ну шо бы просто не путать...
орать зачем об етом?
еще ни одного коммента не видел от тех кто привился - они себе сделали свое дело и забыли....
ор стоит - от тока от вас.
никогда не думал - шо мне придется пересматривать мнение о вас, но видимо да...
Так вот, разве сложно у пассажиров проверить наличие тестов перед отправкой? Разве другие виноваты что один такой долбойоп затесался?
скока потом от етого одно положительного потом закопали.
надо было делать именно то, шо поляки и сделали - беда в бусике? - до дому аж бегом...
а уже когда вас идюшатиной ужалят и тест покажет нет - то велком.
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а теперь именно для тебя, троллятина кацапская...
тебе, скока бы тебя ни кололи и чем - вьезд в Украину запрещен навечно.
но хоть за перепост - лайк тебе дядьку, бо мени це теж до вподоби
Через одного МУДАКА. яке знало і перлось.
На летном поле уже выруливает рейсовый Аэробус, Гданьск- Каламата, полный отпускников,.предвкушающими долгожланный отдых в Греции в пик летнего сезона. С проплаченными отелями и обратными билетами, арендой машин итд .
И вот такая же овца заявляет стюардессе, что ковидо-положительна.
Тут же всех пассажиров высадили и отправили домой насовсем. А самолет на дезинфекцию. И еще обратные пассажиры из Каламаты там застряли.