Польські прикордонники не пустили автобус з України через інфікованого коронавірусом пасажира

Автобус з України з 26 пасажирами (25 громадян України і громадянин Молдови) 3 березня не пустили в Польщу через позитивний тест на коронавірус у одного з пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Надбужанський загін прикордонної служби Польщі.

Інцидент стався під час прикордонного контролю в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Під час перетину зовнішніх кордонів ЄС іноземці зобов'язані пред'являти негативний тест на COVID-19, отриманий не пізніше ніж за дві доби до того, або пройти після в'їзду двотижневий карантин.

Однак громадянин України під час перевірки документів пред'явив позитивний результат тесту на COVID-19. Інфікований чоловік сказав, що почувається добре і не має симптомів.

Через можливість зараження на коронавірус автобус з усіма пасажирами ізолювали, а потім відправили назад в Україну.

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