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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина продовжила до 15 квітня вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів

Туреччина продовжила до 15 квітня вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів

Всі, хто прибуває до Туреччини будь-яким видом транспорту, як і раніше повинні надати негативний результат тесту на коронавірус. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Туреччини в Україні.

Влада продовжила дію вимоги про наявність негативного ПЛР-тесту до 1️5 квітня.

"У рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 року було продовжено практику вимоги пред’явлення усіма особами, які хочуть в’їхати та територію нашої країни через сухопутні, морські та повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин. До осіб, які не зможуть пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, буде застосовано карантин".

Особи, які не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту, не будуть прийматися на борт літаків, які прямують до Туреччини. Ця вимога не є дійсною для транзитних та трансферних пасажирів.

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карантин (18172) Туреччина (3499) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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даже кацапская лахтинская 3я смена дрыхнет, матушку березушку забывши - непопрядок.
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06.03.2021 04:42 Відповісти
Турция продлила до 15 апреля требование о наличии теста на COVID-19 для туристов - Цензор.НЕТ 9007
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06.03.2021 07:15 Відповісти
Судячи по тенденціям це не останє подовження.
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06.03.2021 07:59 Відповісти
У меня соседка любит привязки к датам, типа ну раз такая дата, значит уже короны не будет. Как будто она испарится.
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06.03.2021 10:32 Відповісти
 
 