Туреччина продовжила до 15 квітня вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів

Всі, хто прибуває до Туреччини будь-яким видом транспорту, як і раніше повинні надати негативний результат тесту на коронавірус. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Туреччини в Україні.

Влада продовжила дію вимоги про наявність негативного ПЛР-тесту до 1️5 квітня.

"У рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 року було продовжено практику вимоги пред’явлення усіма особами, які хочуть в’їхати та територію нашої країни через сухопутні, морські та повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин. До осіб, які не зможуть пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, буде застосовано карантин".

Особи, які не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту, не будуть прийматися на борт літаків, які прямують до Туреччини. Ця вимога не є дійсною для транзитних та трансферних пасажирів.

Також читайте: Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова. ФОТО