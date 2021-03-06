Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

За минулу добу, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті населеного пункту Мар’нка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, один український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

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Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму "Тиша". Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



