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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим

За минулу добу, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.

Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.

У передмісті населеного пункту Мар’нка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, один український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму "Тиша". Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим тиші, - штаб ОС 02

обстріл (28339) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Говнокомандувач дозволяє хоч дулі показувати у відповідь, чи знов побіжить жалітись в ОБСЄ?
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06.03.2021 08:17
+10
Найшвидшого одужання.
Вережи вас Боже.
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06.03.2021 08:29
+7
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7997
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06.03.2021 08:35
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06.03.2021 08:18 Відповісти
Высрало ничтожество.Они вас нагибали и будут нагибать.А вам страдать ущербным.
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06.03.2021 08:19 Відповісти
у вас вчера 3 двухсптых. радуйтесь ляди.
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06.03.2021 08:24 Відповісти
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7997
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06.03.2021 08:35 Відповісти
Говнокомандувач дозволяє хоч дулі показувати у відповідь, чи знов побіжить жалітись в ОБСЄ?
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06.03.2021 08:17 Відповісти
Він і без мене вже обісрався по вуха.
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06.03.2021 08:25 Відповісти
Прощавай, домбасюра.
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06.03.2021 08:26 Відповісти
бубе от тока чуть осталось, шо бы остановить вайну.....
хлопцу выздоровления и никогда никому не верить кроме брата справа и брата слева...
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06.03.2021 08:27 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Вережи вас Боже.
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06.03.2021 08:29 Відповісти
Пока вы чухаетесь со своим Интерсити мы тута замастырили международный поезд по маршруту Дебальцево-Торез
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3135
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06.03.2021 08:33 Відповісти
В донбасские резервации доставили очередную партию ордынской вакцины
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3176
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06.03.2021 08:37 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 443
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06.03.2021 08:48 Відповісти
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9357

Несущие службу на позициях под временно оккупированной Горловкой бойцы Вооруженных сил Украины повесили национальный флаг нашей страны на блиндаж членов незаконных вооруженных формирований. Такие действия защитников Украины вызвали настоящий переполох в рядах вражеских сил. Об этом проинформировал житель Горловки, который является сторонником «республики». Он заявил : «Все ребята очень расстроены. У нас был бой. ВСУ пленили нашего пацана. Тогда наши пошли в разведку боем. Но ВСУ положили всех наших ребят. Сегодня же и вовсе ребята в стрессе. Пацанов хоронили со слезами на глазах. Но и это еще не все!!! Больше всего боевой дух ребят подорвал флаг Украины. Все наступление стояли на блиндаже, отстреливались. Стояли, и говорят: "Представь только, глаза утром открываем, поднимается солнце и... украинский флаг". Это ВСУ привязали свой флаг на блиндаже «ДНР». При этом в блиндаж они не бросили ни гранат, ничего другого. .."
"А теперь вы только представьте, какое внутри у ВСУ мужество, какая сила. Это очень крутые пацаны» - приписка от неизвестного под стонами горловского любителя "ДНР"

.................
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06.03.2021 10:13 Відповісти
За посиланням є відео. Подивіться його повністю.

https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voini-zsu-vlashtuvali-perepoloh-u-dnr-povisivshi-ukrainskij-prapor-na-blindazh-voroga.htm

Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1421
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06.03.2021 10:43 Відповісти
ясно (то все слова одного упира...у статті трохи перекрутили)))
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06.03.2021 10:55 Відповісти
Зє - пнх!
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06.03.2021 09:02 Відповісти
Я е рлзуміб, чому шанований мною інформаційний ресурс "Цензор.нет" і далі продовдуж писати абсурдні "порушення режиму тиші". Формально це могло ьути до того часу, поки російські найманці двох лирок не оголосили про вихід з цього режиму. Тому навіть офіційно цього режиму вже не існцюуж, не кажучи вже про те, що фактично його не існувало вже давно. Цей режим (тиші) існує лише у високих кабінетах київського начальства, як військового, так і політичного і у головах значної частини зебілів, які жодним чином не відчули на собі того факту, що їхня країна веде важку війну.
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06.03.2021 09:37 Відповісти
Саме так. Прохання до редакці : правдивіше буде писати не "порушення режиму тиші", а "ворог здійснив ...обстрілів, помічено розташування .."і т.д.
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06.03.2021 10:12 Відповісти
Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2695
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06.03.2021 09:49 Відповісти
" украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях " - снайперские группы из Кацапии тренируются и расстреливают наших воинов как в тире, а Зеля с пацанами сообщениями и нотами отстреливаются?!

Воину - выжить!
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06.03.2021 10:34 Відповісти
 
 