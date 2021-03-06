Один український воїн зазнав важкого поранення на Донбасі. За добу ворог сім разів порушив режим "тиші", - штаб ОС
За минулу добу, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, поблизу населеного пункту Піски, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поруч населеного пункту Широкіне.
Неподалік Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета противник обстрілював наші позиції поблизу Талаківки.
У передмісті населеного пункту Мар’нка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.
Внаслідок цього, один український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму "Тиша". Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.
Від початку поточної доби, 6 березня, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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хлопцу выздоровления и никогда никому не верить кроме брата справа и брата слева...
Вережи вас Боже.
Горіть у пеклі russische schweine!
Несущие службу на позициях под временно оккупированной Горловкой бойцы Вооруженных сил Украины повесили национальный флаг нашей страны на блиндаж членов незаконных вооруженных формирований. Такие действия защитников Украины вызвали настоящий переполох в рядах вражеских сил. Об этом проинформировал житель Горловки, который является сторонником «республики». Он заявил : «Все ребята очень расстроены. У нас был бой. ВСУ пленили нашего пацана. Тогда наши пошли в разведку боем. Но ВСУ положили всех наших ребят. Сегодня же и вовсе ребята в стрессе. Пацанов хоронили со слезами на глазах. Но и это еще не все!!! Больше всего боевой дух ребят подорвал флаг Украины. Все наступление стояли на блиндаже, отстреливались. Стояли, и говорят: "Представь только, глаза утром открываем, поднимается солнце и... украинский флаг". Это ВСУ привязали свой флаг на блиндаже «ДНР». При этом в блиндаж они не бросили ни гранат, ничего другого. .."
"А теперь вы только представьте, какое внутри у ВСУ мужество, какая сила. Это очень крутые пацаны» - приписка от неизвестного под стонами горловского любителя "ДНР"
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https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/voini-zsu-vlashtuvali-perepoloh-u-dnr-povisivshi-ukrainskij-prapor-na-blindazh-voroga.htm
Воину - выжить!