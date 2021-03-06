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Новини ДТП
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Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано. ФОТОрепортаж (виправлено

Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано. ФОТОрепортаж (виправлено

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, шестеро людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у твіттері.

"Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовано", - повідомив він.

Він зазначив, що консули вже виїхали на місце події, вони взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українським громадянам і з'ясування усіх обставин аварії.

Пізніше Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих громадян України зросла до 35.

"Всім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію", - написав прессекретар МЗС.

Як передає "Радіо Свобода", засоби інформації Польщі повідомили останні дані щодо аварії українського рейсового автобуса, в результаті якої є загиблі і поранені.

За уточненими даними, загинули п'ятеро людей, а не шість, як повідомлялося спочатку. Це три жінки і двоє чоловіків. Особистість однієї жінки і двох чоловіків вже встановили - у них були при собі документи.

Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Одесою в ДТП за участю автомобіля патрульної поліції загинула людина. ФОТО

За даними TVN24, автобус вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, потім перекинувся і впав у канаву. Всього в автобусі було 57 осіб, в тому числі двоє водіїв.

Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано 02
Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано 03
Фото: TVN24

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі "Україна 24" зазначив, що кілька потерпілих зараз у вкрай важкому стані. Людей розвезли в різні лікарні недалеко від місця ДТП.

Зараз намагаються встановити особи всіх пасажирів. Родичам українців, які вирушили до Польщі і не виходять на зв'язок, радять звертатися в консульство за номером (+48) 7841 385 55.

Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано 04

Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано 05

ДТП (4464) Польща (8468) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+73
ты всерьез думаешь, что наши заробитчане там только на сезонных с/х работах?
наивный ты кацап...
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06.03.2021 08:25
+39
Wyrazy współczucia. Niech im ziemia lekką będzie.
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06.03.2021 08:33
+39
Хто знає українську, той польську майже всю розуміє...
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06.03.2021 09:03
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Трагедія. Може поляки хоч тепер не будуть пускати допотопні колимаги якиси перевозять людей. Бувають такі автобуси, що не треба бути механіком щоб бачити, що колимага явно технічно не справна і небезпечна
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06.03.2021 09:26 Відповісти
Страшна трагедія... Я так думаю, що водій заснув...
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06.03.2021 09:58 Відповісти
депутатские ублюдки хватит уже голосовать за сраных витренок и за шкарпетов... создавайте суки рабочие места в Украине.
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06.03.2021 10:04 Відповісти
Це не так просто, я б навіть сказав дуже складно повернути все до початку, а ось цей "механізм" витискання безробітних громадян за кордон, щоб в Україні не "буянили", вигадав при Кучмі (парам-парам-фанфари!!) не хто інший, як той же Медведчук, колишній "сірий кардинал" Кучми. Тобто, фактично, це какцапська диверсія. Ось звідки це лайно тягнеться!
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06.03.2021 10:21 Відповісти
полностью согасен.
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06.03.2021 10:37 Відповісти
Печальная новость. Соболезнования от беларусов.
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06.03.2021 10:14 Відповісти
ОБИДВА водії безперечно спали - один у свій законний час, інший за кермом. Питання - що робив у свій законний час відпочинку другий водій? Бо явно не спав. Порушення службового розкладу праці, бачимо прикрі наслідки.
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06.03.2021 10:17 Відповісти
Кацап нікуди не поїде працювати за кордон. Вони вже працюють на китайців . Починаючи від Далекого Сходу до Уралу. Головне , щоб у магазинах був бояришник,шмурдяк, сигарети та риба кілька в томаті.
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06.03.2021 10:45 Відповісти
А ты это к чему говоришь!
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06.03.2021 15:15 Відповісти
так що саме сталось? холопці заснули за кермом чи що?
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06.03.2021 10:55 Відповісти
Судя по расскарасу, раньше этот автобус принадлежал польскому лоукостеру "польски бус". До того, как немецкий фликсбас выкупил этого перевозчика, у них можно было взять билеты по 1 злотому! Золотые были времена для бомж путешествий по польше! Жаль закончились в 2019-м.
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06.03.2021 12:54 Відповісти
В западной европе, ремень безопасности в междэгородском автобусе - норма. Водители и стюардессы постоянно напоминают о важности пристегиваться. Не удивлюсь если погибшие не были пристегнуты.
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06.03.2021 12:57 Відповісти
Гонят с выпученными глазами....
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06.03.2021 12:57 Відповісти
и после этого люди боятся летать на самолетах
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06.03.2021 14:45 Відповісти
рожденный быть утопленным, не повесится.
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06.03.2021 17:48 Відповісти
это нам не дано знать.
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06.03.2021 20:07 Відповісти
--- Унаймах коси побіліють. У наймах . сестри. й умрете... Т. Шевченко.
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06.03.2021 19:00 Відповісти
У ЄС навіть у автобусах люди пристібаються ременями безпеки до сидінь,
були вони у том автобусі? А як би були то нащі люди до свого життя відносяться
як до дрібниці...тому так багато смертей у мирний час.
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06.03.2021 20:23 Відповісти
Пасажирка автобусу, що потрапив у ДТП у Польщі розповіла про аварію, перевізника та «лікування»

Українка відмічає, що оперативно спрацювали служби - поліція, швидка, рятувальники. Але далі почалося пекло…

З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.

https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/
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08.03.2021 01:40 Відповісти
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