Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано. ФОТОрепортаж (виправлено
У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, шестеро людей загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у твіттері.
"Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовано", - повідомив він.
Він зазначив, що консули вже виїхали на місце події, вони взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українським громадянам і з'ясування усіх обставин аварії.
Пізніше Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих громадян України зросла до 35.
"Всім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію", - написав прессекретар МЗС.
Як передає "Радіо Свобода", засоби інформації Польщі повідомили останні дані щодо аварії українського рейсового автобуса, в результаті якої є загиблі і поранені.
За уточненими даними, загинули п'ятеро людей, а не шість, як повідомлялося спочатку. Це три жінки і двоє чоловіків. Особистість однієї жінки і двох чоловіків вже встановили - у них були при собі документи.
За даними TVN24, автобус вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, потім перекинувся і впав у канаву. Всього в автобусі було 57 осіб, в тому числі двоє водіїв.
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі "Україна 24" зазначив, що кілька потерпілих зараз у вкрай важкому стані. Людей розвезли в різні лікарні недалеко від місця ДТП.
Зараз намагаються встановити особи всіх пасажирів. Родичам українців, які вирушили до Польщі і не виходять на зв'язок, радять звертатися в консульство за номером (+48) 7841 385 55.
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були вони у том автобусі? А як би були то нащі люди до свого життя відносяться
як до дрібниці...тому так багато смертей у мирний час.
Українка відмічає, що оперативно спрацювали служби - поліція, швидка, рятувальники. Але далі почалося пекло…
З її слів, люди в крові, з уламками скла почали відходити від шоку. Почали просити ліки. На них не звертали жодної уваги. Медична допомога надавалася неквапливо. Її чоловік з відкритим переломом пролежав у коридорі біля 4 годин. Марія потрапила до палати біля 11 години. Зараз її чоловік знаходиться у Пшемишлі, а вона направлена у Ярослав. Психологічна допомога не надавалася.
https://inpoland.net.pl/novosti/pasazhirka-avtobusu-shho-potrapiv-u-dtp-u-polshhi-rozpovila-pro-avariyu-pereviznika-ta-likuvannya/