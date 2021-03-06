Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП у Польщі: 5 громадян України загинули, ще 35 травмовано. ФОТОрепортаж (виправлено

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, шестеро людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко написав у твіттері.

"Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовано", - повідомив він.

Він зазначив, що консули вже виїхали на місце події, вони взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українським громадянам і з'ясування усіх обставин аварії.

Пізніше Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих громадян України зросла до 35.

"Всім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію", - написав прессекретар МЗС.

Як передає "Радіо Свобода", засоби інформації Польщі повідомили останні дані щодо аварії українського рейсового автобуса, в результаті якої є загиблі і поранені.

За уточненими даними, загинули п'ятеро людей, а не шість, як повідомлялося спочатку. Це три жінки і двоє чоловіків. Особистість однієї жінки і двох чоловіків вже встановили - у них були при собі документи.

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За даними TVN24, автобус вдарився об енергопоглинаючий бар'єр, потім перекинувся і впав у канаву. Всього в автобусі було 57 осіб, в тому числі двоє водіїв.





Фото: TVN24

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі "Україна 24" зазначив, що кілька потерпілих зараз у вкрай важкому стані. Людей розвезли в різні лікарні недалеко від місця ДТП.

Зараз намагаються встановити особи всіх пасажирів. Родичам українців, які вирушили до Польщі і не виходять на зв'язок, радять звертатися в консульство за номером (+48) 7841 385 55.