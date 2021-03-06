У ВООЗ попередили про "масову травму" через пандемію COVID-19: Постраждав майже весь світ

Пандемія COVID-19 викликала більше "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни і матиме далекосяжні наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

"Через те, що Друга світова війна зачепила багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим масштабом, ще більше людей постраждало, майже увесь світ", - сказав Гебреєсус.

За його словами, спровокована пандемією масова травма - "незрівнянно велика" та перевершує післявоєнну.

"Державам слід вбачати це саме так й готуватися до цього", - зазначив генеральний директор ВООЗ.

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Своєю чергою виконавчий директор програми надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майкл Раян наголосив на важливості розвитку державних програм підтримки психічного здоров’я.

"Ментальному здоров’ю та психологічній підтримці осіб та громад слід надавати важливе значення у всіх планах відновлення, й на ці цілі мають бути виділені кошти", - зауважив Раян.