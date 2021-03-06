В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа

Станом на ранок п'ятниці, 6 березня, виявлено 9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 6 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини і 299 медпрацівників", - написав він.

Також за минулу добу госпіталізовано - 3309 осіб; летальних випадків - 156; одужала - 3351 особа; здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).

Крім того, за весь час пандемії в Україні захворіли - 1 394 061осіб; одужали - 1 194 373; летальних випадків - 26 919; проведено ПЛР-тестів - 7 101 358.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.





