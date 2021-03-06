В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа
Станом на ранок п'ятниці, 6 березня, виявлено 9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 6 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини і 299 медпрацівників", - написав він.
Також за минулу добу госпіталізовано - 3309 осіб; летальних випадків - 156; одужала - 3351 особа; здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).
Крім того, за весь час пандемії в Україні захворіли - 1 394 061осіб; одужали - 1 194 373; летальних випадків - 26 919; проведено ПЛР-тестів - 7 101 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
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от медицины и не политики ,а вирусологи и генетики.
А нам рассказывают совершенно не компетентные люди .
От вирусологов и генетиков хочу услышать объективную оценку качества вакцин
не дилетантскую ,а научную ,а также чётко об их побочках.
Все традиционные вакцины до сего времени были и есть белковыми.
А от коронавируса все ,кроме ,кроме синовак , инновационные.
Ни одна из них не прошла третьего этапа исследования И их применение разрешено ВОЗ
только с в связи с констатацией чрезвычайной ситуации.
Будет синовак в свободном доступе, я буду прививаться ею. Я уже определилась.
Грубо говоря, 6 человек на область. С такими темпами, здесь скоро вообще людей не останется.
Тисяч з 10 і не знають що хворіють, або знають, але не зважають на це і живуть звичайним життям, розносячі смертельну заразу далі.
Don`t STOP!
Він заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/4/7285518/ підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам "небезпечніший за європейський штам, вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина".
Але нова мантра зайшла ...
В такт долдонять, що зліплені-зтулені вакцинки захищають від усіх штамів ...
Треба ж уже товар спихнути.
У Франції та Німеччині ґвалт - закупили АЗ, а від неї відмовляються. То кричать, щоб жодна не пропала.