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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа

Станом на ранок п'ятниці, 6 березня, виявлено 9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"9 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 6 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 563 дитини і 299 медпрацівників", - написав він.

Також за минулу добу госпіталізовано - 3309 осіб; летальних випадків - 156; одужала - 3351 особа; здійснено тестувань за добу – 81 333 (зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734).

Крім того, за весь час пандемії в Україні захворіли - 1 394 061осіб; одужали - 1 194 373; летальних випадків - 26 919; проведено ПЛР-тестів - 7 101 358.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа 03

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек

Грубо говоря, 6 человек на область. С такими темпами, здесь скоро вообще людей не останется.
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06.03.2021 09:06
+3
Далеко не всіх порахували.
Тисяч з 10 і не знають що хворіють, або знають, але не зважають на це і живуть звичайним життям, розносячі смертельну заразу далі.
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06.03.2021 09:09
+2
Не хотела это говорить, но , надеюсь, что ты не провакцинируешься и потом на своём личном опыте узнаешь, придуманная ли болезнь -ковид
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06.03.2021 10:51
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в эту статистику надо добавить количество сделанных прививок...
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06.03.2021 08:57 Відповісти
И эти люди, путающие дни в календаре, рассказывают нам о Ковид
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06.03.2021 09:03 Відповісти
О ковид в принципе нам должны рассказывать не степановы и радуцкие менеджеры
от медицины и не политики ,а вирусологи и генетики.
А нам рассказывают совершенно не компетентные люди .
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06.03.2021 09:29 Відповісти
Сколько уже можно вам рассказывать про этот ковид? Уже даже дети знают какие меры предосторожности нужно соблюдать. А вам вирусологов и генетиков подавай
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06.03.2021 10:24 Відповісти
Меры предосторожности не только знаю ,но и соблюдаю.
От вирусологов и генетиков хочу услышать объективную оценку качества вакцин
не дилетантскую ,а научную ,а также чётко об их побочках.
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06.03.2021 10:29 Відповісти
Вирусологам сейчас некогда разговаривать. Это , как пожарные во время пожара, какие пресс-конференции, если дом горит, а вода в шланге только у тебя
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06.03.2021 10:49 Відповісти
Вы уверены,что вакцины это вода в шланге ?
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06.03.2021 11:34 Відповісти
Это аллегория. Вакцинация - один из самых мощных инструментов человечества против особо опасных болезней. Если вы не хотите, конечно, сидеть дома, никуда не ходить и бояться
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06.03.2021 11:39 Відповісти
Смотря чем вакцинироваться.
Все традиционные вакцины до сего времени были и есть белковыми.
А от коронавируса все ,кроме ,кроме синовак , инновационные.
Ни одна из них не прошла третьего этапа исследования И их применение разрешено ВОЗ
только с в связи с констатацией чрезвычайной ситуации.
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06.03.2021 11:49 Відповісти
Вот именно. Поэтому я тоже думаю, что синовак, несмотря на свою консервативность, а не инновационность, возможно, более безопасна , чем та же пфайзер. Которая в перспективе может дать неизвестный побочный эффект на более глубоком уровне/ может и не дать.

Будет синовак в свободном доступе, я буду прививаться ею. Я уже определилась.
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06.03.2021 12:18 Відповісти
Если чисто по логике ,я не медик ,то где-то так.
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06.03.2021 12:27 Відповісти
Хахах -но давайте вернёмся к мат части .... Вирус оспы..... это одно а вирус Ковид - это другое.... Лекцию вам читать не буду .....
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06.03.2021 20:59 Відповісти
Оооооо .... наконец то причинно-следственная связь сработала в вашем конкретном индивидууме....Радуцкие и Степановы - это неправильная ветвь эволюции....Вне этого социума они бы уже давно погибли... Вернее - даже не родились бы....А теперь про эволюцию- как вы наверное понимаете ( школа , общая биология 10 класс) что такое вирусы 🦠.... Вирус будет мутировать- и я не удивлюсь что этот всплеск результат «английского» штамма который за 2-3 мес максимально распространился по всей закарпатской ( граничащей с ЕС) и прочими областями.... В Гондурасе Уркаина я могу вам только посоветовать - соблюдать меры и надеяться на ваш собственный иммунитет а также личное общее здоровье.... Очень жаль что этот вирус не «поражает» в зависимости от количества серого вещества головного мозга....
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06.03.2021 20:58 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек

Грубо говоря, 6 человек на область. С такими темпами, здесь скоро вообще людей не останется.
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06.03.2021 09:06 Відповісти
Вже ходять чутки про відкатні лабораторії.
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06.03.2021 10:04 Відповісти
Далеко не всіх порахували.
Тисяч з 10 і не знають що хворіють, або знають, але не зважають на це і живуть звичайним життям, розносячі смертельну заразу далі.
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06.03.2021 09:09 Відповісти
І держава нічого не робить, щоб захистити нормальних громадян від дебілів. Бо і вся державна машина дебільна
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06.03.2021 11:02 Відповісти
ЗЕперемога майстрів боротьби з ковідом.
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06.03.2021 09:26 Відповісти
150 человек. Иловаск за два дня. Добуковелились. І хто зробив це разом?
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06.03.2021 09:29 Відповісти
Бєня з Вавою зробили лохів разом.
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06.03.2021 09:33 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нових випадків зараження, одужала 3 351 особа - Цензор.НЕТ 9153
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06.03.2021 09:29 Відповісти
Смертность от придуманной болезни 0,5% за год ,в ДТП -5% ,сердечно- сосудистые 68% в год. Вся эта паника делается для прибыли кукловодов .Людей, как баранов загоняют под вакцинацию .А люди видят, -вокруг нет никакой пандемии -есть обычный сезонный грипп ,под который и нарисовали эту самую болезнь .Но деньги надо выкачивать из бюджетов всех стран,- и посему вакцинация .Есть фантастический вариант развития вакцинации ,после укола человек становится бесплодным-и всё! Через 30 лет-пустая планета .И не надо ядерных взрывов и страшных войн -все сами сойдут на нет. Это типа гуманно кастрируют бездомных животных ,бирку на ухо (ковид паспорт или чип ) и все -животное доживет и исчезнет .
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06.03.2021 09:47 Відповісти
Не хотела это говорить, но , надеюсь, что ты не провакцинируешься и потом на своём личном опыте узнаешь, придуманная ли болезнь -ковид
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06.03.2021 10:51 Відповісти
НЕМАЄ ЗМІСТУ ПЕРЕКОНУВАТИ ПЛАТНОГО "ДУРАНТИНОФІЛА" КОЛЄСНІКА
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06.03.2021 10:55 Відповісти
Почему загоняют ? Кто осознанно не захочет вакцинироваться ,того не загонят.
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06.03.2021 11:39 Відповісти
Джо, роби що завгодно! але не зупиняйся!!!
Don`t STOP!
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06.03.2021 10:05 Відповісти
"Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться в "червоній зоні" карантину - Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька. На межі червоної зони знаходяться Закарпатська та Вінницька області", - сказав Степанов.
Він заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/4/7285518/ підтвердив наявність в Україні британського штаму коронавірусу. За словами міністра, британський штам "небезпечніший за європейський штам, вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина".
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06.03.2021 10:53 Відповісти
Ну так правильно - вы думали что Ковид вас ждать будет .... он мутирует именно в направлении улучшения (убыстрения) скорости передачи и отягощения клинического эввекта действия на организм..... Не путать с быстрой летальностью! и увеличением инкубационного периода
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06.03.2021 21:04 Відповісти
То есть вакцинам за Ковидом не угнаться ?
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06.03.2021 21:50 Відповісти
Ні. Це було зрозумілим. Вже давно була інформація, що саме той факт, що коронавіруси дуже швидко мутують, змусив вчених відмовитися від створення вакцини. А розробки велися. І це було давно.
Але нова мантра зайшла ...
В такт долдонять, що зліплені-зтулені вакцинки захищають від усіх штамів ...
Треба ж уже товар спихнути.
У Франції та Німеччині ґвалт - закупили АЗ, а від неї відмовляються. То кричать, щоб жодна не пропала.
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06.03.2021 23:24 Відповісти
Вакцина делается против определенного штамма ( это ослабленная РНК которая вводится в организм для вырабатывание антител, имеющая свою последовательность А-Ц Т-Г) ..... а вирус 🦠 мутирует..... и это логично, он эволюционирует....
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06.03.2021 23:24 Відповісти
Билка гейтс вообще предлагает тройную вакцинацию -это чтоб наверняка сделать человека бесплодным .Животному бездомному делают одну химию и всё -не воспроизводится .Сама цифра 0.5% -это говорит о том ,что 68% сердечно-сосудистых смертей в расчёт не берутся -а зачем? На этих сердечниках денег много не заработаешь. А вот тесты ,вакцины -это да! Масштабы денежных потоков впечатляют! Есть эта страшная болезнь или нет -об этом надо спрашивать у вирусологов с честным именем , высочайшего уровня и что они предлагают ,а не у бизнесменов и купленных ими духтуров ,набивающих свои карманы за счёт разумно поставленного спектакля .
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06.03.2021 11:42 Відповісти
Жаль тебя не стерилизовали ...... Ты понимаешь суть самого принципа вакцинирования и репродуктивной функции у человека?
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06.03.2021 21:06 Відповісти
Шкода, що не дають статистику скільки антиковідників серед померлих та захворівших. Доведеться вираховувати здохлих по ніках на Цензорі. Зник - здох!
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06.03.2021 23:30 Відповісти
 
 