У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади. ІНФОГРАФІКА
За сім років кількість жінок в Збройних силах України значно зросла.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в апараті головнокомандуючого Збройних сил України.
Зокрема, у 2013 році військову службу відбували 16 557 жінок, а вже у 2020 році їхня кількість становила 31 757. З них у 2013 році 1633 особи належали до офіцерського складу, а у 2020 році цей показник підвищився до 4810.
Згідно з даними, українські жінки-військовослужбовці протягом семи років брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Якщо у 2013 році їх було всього дві (особи офіцерського складу), то вже у 2020 році – шість (з них п’ять – офіцери).
Окрім цього, протягом 2014-2020 років понад 13,5 тис. жінок отримали статус учасника бойових дій (УБД) за участь в АТО/ООС. Зокрема, у 2014 році його надали 101 учасниці АТО, а у 2020 році – 19 учасницям АТО та 1643 учасницям ООС. Ще 925 жінок-офіцерок наразі обіймають командні посади.
Загальна кількість жінок у ЗСУ наразі – 56 726.
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И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-zsu-stvorjujut-lgbt-*********-ta-zaklikajut-bazhajuchih-*********-kontrakt/ Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.
і лише альтернативники і ті, що відкупляться не сприйматимуть українські цінності...
але у людей грошей не багато, то й не дуже відкуповлюватимуться
Остались --- луганский босяк Володька Ворошилов, и гений стратегии, с усами и саблей Буденный... Они бы --- накомандовали!