У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади. ІНФОГРАФІКА

За сім років кількість жінок в Збройних силах України значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в апараті головнокомандуючого Збройних сил України.

Зокрема, у 2013 році військову службу відбували 16 557 жінок, а вже у 2020 році їхня кількість становила 31 757. З них у 2013 році 1633 особи належали до офіцерського складу, а у 2020 році цей показник підвищився до 4810.

Згідно з даними, українські жінки-військовослужбовці протягом семи років брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Якщо у 2013 році їх було всього дві (особи офіцерського складу), то вже у 2020 році – шість (з них п’ять – офіцери).

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Окрім цього, протягом 2014-2020 років понад 13,5 тис. жінок отримали статус учасника бойових дій (УБД) за участь в АТО/ООС. Зокрема, у 2014 році його надали 101 учасниці АТО, а у 2020 році – 19 учасницям АТО та 1643 учасницям ООС. Ще 925 жінок-офіцерок наразі обіймають командні посади.

Загальна кількість жінок у ЗСУ наразі – 56 726.