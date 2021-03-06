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Новини Агресія Росії проти України
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У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади. ІНФОГРАФІКА

У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади. ІНФОГРАФІКА

За сім років кількість жінок в Збройних силах України значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в апараті головнокомандуючого Збройних сил України.

Зокрема, у 2013 році військову службу відбували 16 557 жінок, а вже у 2020 році їхня кількість становила 31 757. З них у 2013 році 1633 особи належали до офіцерського складу, а у 2020 році цей показник підвищився до 4810.

У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади 01

Згідно з даними, українські жінки-військовослужбовці протягом семи років брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Якщо у 2013 році їх було всього дві (особи офіцерського складу), то вже у 2020 році – шість (з них п’ять – офіцери).

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Окрім цього, протягом 2014-2020 років понад 13,5 тис. жінок отримали статус учасника бойових дій (УБД) за участь в АТО/ООС. Зокрема, у 2014 році його надали 101 учасниці АТО, а у 2020 році – 19 учасницям АТО та 1643 учасницям ООС. Ще 925 жінок-офіцерок наразі обіймають командні посади.

Загальна кількість жінок у ЗСУ наразі – 56 726.

жінки (624) оборона (4776) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+14
В случай войны они почти бесполезны.....Да есть места где они нужны - но 57 тысяч - это перебор....для 250 тысячной армии нужно примерно 5-7 тысяч женщин...Но так как мужчины не хотят служить.....берут и женщин....Те рожают идут в декрет - на их место никого не берут - опять нагрузка на мужчин увеличивается....Они в армии в основном почти ничего не делают....Бумажками занимаются или телефонистками....К ним совсем другие требования чем к мужчинам и совсем другие нагрузки....Но зарплата РАВНАЯ......( я не говорю об медецине - там они нужны)....Я не вижу оснований для радости....Это БЕДА нашей армии...
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06.03.2021 09:55
+6
То что они семьи кормят похвально, а боеспособность армии как ?

И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
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06.03.2021 09:34
+6
ну да ну да...

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности - Цензор.НЕТ 8247
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06.03.2021 09:40
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То что они семьи кормят похвально, а боеспособность армии как ?

И не надо начинать умничать и патриотствовать пополам с осуждением сексизма и тд., сначала вспомните как отзываетесь о женщинах за рулём....а воевать потяжелее будет.
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06.03.2021 09:34 Відповісти
ну да ну да...

В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности - Цензор.НЕТ 8247
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06.03.2021 09:40 Відповісти
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06.03.2021 10:07 Відповісти
А недавно повідомляли, що жінок у ЗСУ -- 29 тисяч і 15 тисяч учасники бойових дій. Хоч вір, хоч не вір.
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06.03.2021 10:27 Відповісти
У меня знакомый таможенники,ещё до 14 года хвастался что у него краны позолоченные,а потом в 15 году получил УБД ,пару суток в Мариуполе побыл!!!И таких участников дофига и трошки
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06.03.2021 10:51 Відповісти
В ЗСУ створюють ЛГБТ+ підрозділ та закликають бажаючих підписати контракт

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-zsu-stvorjujut-lgbt-*********-ta-zaklikajut-bazhajuchih-*********-kontrakt/ Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України. У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади - Цензор.НЕТ 9618
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07.03.2021 16:18 Відповісти
Гелетей командиркой у них будет ?
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07.03.2021 18:33 Відповісти
В Ізраїлі теж жінки служать, я думаю що через військо повинні з замолоду всі пройти , хлопці і дівчата .
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06.03.2021 09:38 Відповісти
це сприятиме українізації суспільства
і лише альтернативники і ті, що відкупляться не сприйматимуть українські цінності...
але у людей грошей не багато, то й не дуже відкуповлюватимуться
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06.03.2021 10:01 Відповісти
из 110 генералов ав армии Украины всего ОДНА! женщина-генерал (0.9%) в армии США из 417 генералов 69 женщины (17%)...думайТЕ
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06.03.2021 09:41 Відповісти
А скількі жінок вантажників у морпортах чи шахтарів?
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06.03.2021 10:12 Відповісти
Серед шахтарів мабуть багато жінок, тому й не стали на захист України, ще й всі у декрет пішли.
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06.03.2021 10:31 Відповісти
А что, звание генерал - это праздничная конфета? Его надо заслужить, а не получать, потому что ты женщина.
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06.03.2021 10:16 Відповісти
О чем думать?....Мы от Польшы на 50 лет отстали....От США мы отстали навсегда...В США лет через 5ть наверно роботы будут воевать на полях сражений....Можно опратора и женщину посадить....Да и на полтора милионную Армию США 69 женщины генерала - это из-за гендерного закона скорее всего....А вот в России на их полтора милионную армию служат 44 тысячи женщин....Тоесть армия в 6 раз больше Украинской,а женщин меньше служит....
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06.03.2021 13:26 Відповісти
Маршал РАБссии ШойХУ наградил званием генеральша всех своих подруг наверное уже есть и адмиральша фльота РАБссии...
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06.03.2021 09:45 Відповісти
ще би написали серед них скільки блондинок, брунеток та ін...
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06.03.2021 10:02 Відповісти
Вони надихають чоловіків, багато з жінок мають міцніші нерви, не бояться крові і мужні, бо бережуть свій очаг.
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06.03.2021 10:37 Відповісти
В случай войны они почти бесполезны.....Да есть места где они нужны - но 57 тысяч - это перебор....для 250 тысячной армии нужно примерно 5-7 тысяч женщин...Но так как мужчины не хотят служить.....берут и женщин....Те рожают идут в декрет - на их место никого не берут - опять нагрузка на мужчин увеличивается....Они в армии в основном почти ничего не делают....Бумажками занимаются или телефонистками....К ним совсем другие требования чем к мужчинам и совсем другие нагрузки....Но зарплата РАВНАЯ......( я не говорю об медецине - там они нужны)....Я не вижу оснований для радости....Это БЕДА нашей армии...
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06.03.2021 09:55 Відповісти
штабные крысы, зато пенсия и звание. У меня знакомая блондинка, в офис не устроилась, по знакомству в Минобороны бумажки носит в форме.
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06.03.2021 10:20 Відповісти
Нехай "бумажки носят" жінки, а чоловіки займаються обороною.
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06.03.2021 10:44 Відповісти
короче по факту армія в нас 200 тис.
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06.03.2021 11:47 Відповісти
У нас вечно перекосы и перегибы. Ни в одной армии, тем более воюющей, нет свыше 20% женщин от общей численности. Израиль - это отдельная тема. А у нас заробитчанство во время войны буйным цветом палае. Лучше бы пехоту подтягивали и средства туда перераспределяли, удерживая достойных людей, а не всех своих родственниц и подружек устраивали на госбюджет. В таких мясорубках, как Дебальцево и Иловайск, толку от них, как от козла молока
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06.03.2021 12:53 Відповісти
А что толку что на 22 июня 1941 года в сраной красной армии біло 1064 генераля и 5 маршалов?Гитлер уничтожил РККА за 3 месяца войны,в плен попало 5 млн солдат и фицеров,это по данным Марка Солонина и Виктора Суворова,а по мне 6 миллионов...,потому что данные по количеству л/состава красной на 22 июня 1941 года Засекречены до сих пор ...
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06.03.2021 10:00 Відповісти
До полону йшли колонами десятки тисяч солдат добровільно, майже без німецької охорони. Та й потім заградотрядьі стріляли в спину, щоб не втік до німців. Бо ніхто не хотів воювати за нелюда-потвору сраліна.
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06.03.2021 10:49 Відповісти
Путлер засекретил паБЕДУ над Гитлером до 9 мая 2040 года.Братский Договор Молотов-Риббенроп соблюдает наверно...
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06.03.2021 10:07 Відповісти
У ЗСУ служать майже 57 тис. жінок, зокрема 925 обіймають командні посади - Цензор.НЕТ 4058
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06.03.2021 10:07 Відповісти
Не путайте Красную Армию и Армию Украины...СССР - это сборище порабощенных народов....Образование заснованное и удерживаемое ШТЫКАМИ....А учитывая что в 1937 году эта Армия была обескровленной и дивизиями командовали капитаны....Там совсем другая история...Сколько с Пяти маршалов осталось живыми на 1941 год?......
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06.03.2021 10:08 Відповісти
Та да! Вечно пьяный Блюхер, наполеончик Тухачевский, (за Егорова не скажу, не знаю..)
Остались --- луганский босяк Володька Ворошилов, и гений стратегии, с усами и саблей Буденный... Они бы --- накомандовали!
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06.03.2021 11:39 Відповісти
Толку с того что такое колличество женщин? 80 процентов это жены командного состава!
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06.03.2021 10:49 Відповісти
А надо твою жену взять ? Есть масса должностей где именно женщина справляется лучше. Метеослужба ,диспетчерская , телефонистки,склады , бухгалтерия наконец. Это я навскидку привел пример только одного полка.
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06.03.2021 10:56 Відповісти
Ты мне не тыкай! Я когда служил ,у меня и в мыслях небыло чтоб жена моя служила! А вот в боевых подразделениях точно не нужны! А то были случаи часовому заставы не выдать патроны потому что спать хочет,или когда ментов постреляли в 2012 под Одессой.старшая смены отправляет перекрыть дороги и при этом не выдает патроны!!!
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06.03.2021 11:04 Відповісти
Ладно не обижайся ! Вам тоже не сладко приходилось , но ваша служба скорее сторожа на складе чем защита Родины.
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06.03.2021 11:19 Відповісти
А где ты служил?)
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06.03.2021 12:37 Відповісти
Карта сесесера есть ? Начиная от Сахалина и до Киева.Западнее не служил.
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06.03.2021 12:51 Відповісти
Соврал ,служил и западнее в Белоруссии.
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06.03.2021 13:01 Відповісти
Понятно) а в каких войсках?)
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06.03.2021 13:05 Відповісти
А чего ЛьоДчик с ошибками пишешь?)) Ты или по русски пиши или на Украинском но без ошибок)
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06.03.2021 13:19 Відповісти
К Вам это не относится. Это так , на всякий случай.
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06.03.2021 14:41 Відповісти
Смайлик специально поставил. Подчеркнул ситуацию. Если люди узнают что ты успешнее их ,-это вызывает лють. Таковы людишки, увы.
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06.03.2021 14:39 Відповісти
На складах и ТД справляются служащие! Так же и медработники,в госпиталях врачи и то не все имеют звания,только начмеды и начгоспиталя!
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06.03.2021 10:58 Відповісти
Если бы твоя жена поехала за тобой в Тьмутаракань где нет ВООБЩЕ никакой работы , а пенсию зарабатывать надо - ты бы по другому запел. Но ты жизнь на диване провел, откуда тебе знать ,что есть штатное расписание.
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06.03.2021 11:02 Відповісти
Не тебе мне рассказывать про диваны!
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06.03.2021 11:06 Відповісти
Кстати частенько офицеры РАБОТАЛИ учителями в школах. Кому то детей надо учить. Поэтому за них служили сослуживцы , а они в школе штаны протирали
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06.03.2021 11:07 Відповісти
С женщинами служить тяжело, им и сказать прямо ничего нельзя и в пятак как рядовому ********* не зарядишь.
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06.03.2021 10:59 Відповісти
Завалий Евдокия Николаевна, в годы ВОВ --- командир взвода разведки морской пехоты... начинала рядовой, 17лет, затем --- гвардии полковник, четыре ранения, две контузии.. командовала -- отборными головорезами... как бы ей насчет "зарядить в пятак" --- получилось бы??
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06.03.2021 11:53 Відповісти
Нормальный человек НЕ МОЖЕТ ударить женщину. Я написал что с женщинами служить тяжело. Что тут не понятного?
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06.03.2021 12:06 Відповісти
Извините, ничего личного, Просто в этой теме очень хотелось привести пример женщины на войне... Ну, Ваш коммент -- просто попал под руку..(((
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06.03.2021 12:15 Відповісти
Нема проблем !. Просто где то женщины к месту а где то не совсем. На боевом дежурстве женщин отправляли домой потому как сутки с ними сидеть . Хотя по закону это преступление
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06.03.2021 12:58 Відповісти
Горжусь вами, сестрички!
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06.03.2021 11:23 Відповісти
И чему вы радуетесь невежды?? думаете "бабы" будут на равных воевать в траншее с мужчинами? АГА! как бы не так! Возможно служащие женщины и армии и нужны! Даже в СССР женщины служили , во всевозможных поликлиниках, госпиталях, бухалтериях и связисткамии -телефонистками. Но боевыми офицерами женщины, это уже подозрительный и нездоровый перебор!! Тем более в таком огромном количестве, аж более 20% от общего личного состава!! Не думаю, что и сегодня в линейных частях гигиена для женщин будет на высоте!! В "так хваленном ССС"" как было?? Баня и смена белья и портянок раз в неделю, вот и вся гигиена и 60 % болезнь ног у солдат грибками!
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06.03.2021 11:39 Відповісти
Бывают и женщины как мужики , и мужики бывают бабами. Но в основном вы правы. У войны не женское лицо.
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06.03.2021 12:11 Відповісти
2333 до 6. Ще питання є?
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06.03.2021 16:30 Відповісти
 
 