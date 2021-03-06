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Новини Боротьба з коронавірусом
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Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко

Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко

Академік, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що Україні необхідно до кінця року провакцинувати 30 млн громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Нам потрібно проімунізувати 30 млн осіб до кінця року – це просто обов’язково треба було б зробити. І якщо ми цього не зробимо, то буде дуже погано. Справа в тому, що набувають все більшого поширення варіанти вірусу, які будуть менш чутливими, а деякі, можливо, взагалі не чутливими до існуючих вакцин. Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли уже з’являться ці варіанти коронавірусу, то це буде дуже погано для нашого населення", - заявив Комісаренко.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний шлях до колективного імунітету.

"Всі країни світу намагаються докласти максимум зусиль, щоб провакцинувати своє населення. І дуже дивно, що наша медицина цього не планує. Нам треба провести вакцинацію 30 млн осіб до кінця року, треба переконати людей, що вакцина є єдиним шляхом для вироблення колективного імунітету, що це єдиний шлях побороти інфекцію, зберегти здоров’я і життя. Для цього ми маємо кожен день імунізувати 100 тис. людей", - зазначив академік.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що комерційна ціна вакцин проти СOVID-19 для споживачів може скласти 300-1200 грн.

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Комісаренко Сергій (11)


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Топ коментарі
+5
Уже создали в течении 30 лет . Как ни горько об жтом писать - нищая страна третьего мира.
А ведь была ТРЕТЬЕЙ ЯДЕРНОЙ страной- все разворовали на яхты и дворцы для комсомольцев- олигархов

Вот зачем им дворцы ?!!
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06.03.2021 10:22
+5
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 2841
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06.03.2021 10:28
+4
Індійським шмурдяком вакцинуйтесь самі.
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06.03.2021 09:50
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Кони зараженные хлопці запряжоні
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06.03.2021 09:42 Відповісти
Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9577
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06.03.2021 09:46 Відповісти
скоко лет какадемику ?
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06.03.2021 09:49 Відповісти
Вважаєте, що вже -тоє...Цілком можливо.
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06.03.2021 09:52 Відповісти
Народження: 9 липня 1943 р. (77 років), Уфа, Росія
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06.03.2021 10:12 Відповісти
Індійським шмурдяком вакцинуйтесь самі.
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06.03.2021 09:50 Відповісти
Треба проводити вакцинацію дуже швидко, інакше результатів не буде.
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06.03.2021 09:50 Відповісти
И что? Вакцинации не будет: клоуны не способны ее организовать. Вакцины - НЕТ. Персонала - НЕТ. Денег - НЕТ. Клоуны украли все, что могли, что не смогли, то испортили.
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06.03.2021 10:38 Відповісти
не так давно землядь планировал за звонкие монеты прививать, а тут никто и бесплатнт не горит желанием, зеленский думал поживиться ...
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06.03.2021 09:51 Відповісти
Ты что чудище, угрожаешь? Смотрите чтобы вам не поплохело.
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06.03.2021 09:55 Відповісти
Шура, запускайте Берлагу (с)

Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 6306
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06.03.2021 09:56 Відповісти
пане Комиссаренко , а слабо доложить об этом кому следует, шоб дело зрушилося з мiсця...
Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 9440
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06.03.2021 09:56 Відповісти
Майстер боротьби з ковідом власною персоною.
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06.03.2021 10:05 Відповісти
зеля 120 тыс. Трупов обещал от ковида к новому году если не будем его слушаться. А тут просто ,плохо'. Нагнетать надо. а не раслабляться. Та и чего ждать от свиней корыта ни
ума ни фантазии,все зеле со степашей самому приходится делать и вакцинроваться тоже.
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06.03.2021 10:01 Відповісти
Зате ж всіх повезуть на цвинтар по асфальтованим та освітленим дорогам.
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06.03.2021 10:03 Відповісти
Это намек, что жесть устроят нам, если не вакцинируемся.
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06.03.2021 10:05 Відповісти
Академикам надо не умничать , а ежедневно печатать графики нарастания или падения эпидемии для ознакомления украинцами . НАГЛЯДНО .
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06.03.2021 10:05 Відповісти
ему 77 лет, он самый молодой академик Украины ....
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06.03.2021 10:08 Відповісти
Ну так графики для него - стиль жизни
Академики только и могут рисовать графики 😀😀😀
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06.03.2021 10:13 Відповісти
Дык, есть кому сводки подавать народу... Периодически это делается. Ща около 9000 тыс за прошедшие сутки заразились, более 3000 человек выздоровели . Заболеваемость начала прогрессировать.
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06.03.2021 10:15 Відповісти
Знаю ( по секрету) как они цифры с потолка дают 😀😀😀
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06.03.2021 10:18 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/society/v-ukrajini-zrobili-vzhe-bilshe-15-tis-shcheplen-vid-koronavirusa-1542827.html В Україні зробили вже понад 15 тис. щеплень проти коронавірусу / ГОРДОН
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06.03.2021 10:07 Відповісти
еще один вакцинатор - аматор
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06.03.2021 10:43 Відповісти
Будут отлавливать??
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06.03.2021 10:11 Відповісти
Могут создать условия невыносимые для жизни.
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06.03.2021 10:16 Відповісти
Уже создали в течении 30 лет . Как ни горько об жтом писать - нищая страна третьего мира.
А ведь была ТРЕТЬЕЙ ЯДЕРНОЙ страной- все разворовали на яхты и дворцы для комсомольцев- олигархов

Вот зачем им дворцы ?!!
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06.03.2021 10:22 Відповісти
шобы в могилу не забрать.
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06.03.2021 10:24 Відповісти
так вы ведь проголосовали за Кравчука а не за Черновола а теперь скыглыте!
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06.03.2021 10:29 Відповісти
Черновола жаль. Хорош был, но ему не дали бы править. Сильная Украина никому не нужна.
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06.03.2021 10:44 Відповісти
Дорвались свиньи до корыта.
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06.03.2021 10:40 Відповісти
Нехай спробують!!
Я пережив навіть Хрущева та інших генсеків..
))
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06.03.2021 11:13 Відповісти
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 4864
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06.03.2021 10:19 Відповісти
Насправді 200 тисяч щоденно, якщо двома дозами...
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06.03.2021 10:23 Відповісти
Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 2841
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06.03.2021 10:28 Відповісти
Стєпанов заявляв що привіз аж... 500 000 (п'ятсот тисяч) доз (щоправда) Covishield (For AMC92 countries, UNICEF will supply only 10-dose vials.)... 500тис. на всю Україну... "вакцинація" крокує... можна піаритись, та розповідати про "антивакційну вакханалію" та "ковідколаборантів", а пан академік закликає за 5-ть днів надбання всього політичного бомонду проколоти... і що потом?
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06.03.2021 10:34 Відповісти
Даже это минимальная цифра. В день нужно вакцинировать 250 тыс. Что бы окончить вакцинацию за 6 месяцев ( более длинный срок превращает вакцинацию в половинчатые меры). До следующего периода вакцинации. Но даже 100 тыс в день ( а это значит вакцинация продлится более года) конечно может несколько изменить ситуацию. Для это мало иметь в наличии качественную вакцину да еще и в нужных объемах, для этого нужно квалифицированный мед персонал, способы хранения вакцины и правильность ее применения и положительные результаты. Ну и еще конечно наличие желающих на добровольную вакцинацию. В Украине это не более 8-10% населения, даже при условии что она будет бесплатной. У населения нет никакого доверия ни к власти ( любой.. независимо кто в данный момент), ни к медицине ( как к отрасли), ни к медикам, ни к фармацевтам, ни словам с " ящика"..
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06.03.2021 11:00 Відповісти
Звичайно,можна говорити що академік сам собі протирічить,заявляючи що "треба терміново провакцинуватись бо появляються нові віруси,не чуттєві до вакцин".Але справа простіша.Новий попугай зі званням академіка,якому відслюнявили трохи бабла,заробленого на вакцині і на нас...
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06.03.2021 11:13 Відповісти
Нужна своя украинская вакцина для массовой вакцинации. Это бы решило проблему.
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06.03.2021 11:18 Відповісти
Нужен президент - украинец, а не маланец. Вот это бы решило проблему
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06.03.2021 11:25 Відповісти
Надо тебя святой водой побрызгать
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06.03.2021 11:29 Відповісти
МОЗ може організувати відкати, а 100К вакцинацій щодня для них - політ на Марс.
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06.03.2021 11:43 Відповісти
Министрам на чхать на простых людей. Они решили себя любимых в первую очередь вакцинировать и поэтому тянут с вакцинацией, тем самым делают вид что украинцы не хотят вакцинироваться. Старики не могут сами записаться на вакцину через приложение дия. ПОЧЕМУ семейным врачам не поступила до сих пор команда на запись граждан на вакцинацию. НЕ сумело правительство вовремя закупить вакцину, да и организацию самой вакцинации провалило. Списки на вакцинацию необходимо было начинать готовит с января месяца с обязательным привлечением для этого семейных врачей. Такое впечатление, что правительство своими действиями хочет создать видимость, что украинцы не хотят вакцинироваться, что надо начинать вакцинацию с чиновников.
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06.03.2021 15:40 Відповісти
А лучше 200 тыс., уважаемый.
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06.03.2021 15:53 Відповісти
 
 