Щодня в Україні проти COVID-19 потрібно вакцинувати 100 тис. осіб, інакше буде дуже погано, - академік НАН Комісаренко

Академік, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що Україні необхідно до кінця року провакцинувати 30 млн громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Нам потрібно проімунізувати 30 млн осіб до кінця року – це просто обов’язково треба було б зробити. І якщо ми цього не зробимо, то буде дуже погано. Справа в тому, що набувають все більшого поширення варіанти вірусу, які будуть менш чутливими, а деякі, можливо, взагалі не чутливими до існуючих вакцин. Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли уже з’являться ці варіанти коронавірусу, то це буде дуже погано для нашого населення", - заявив Комісаренко.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний шлях до колективного імунітету.

"Всі країни світу намагаються докласти максимум зусиль, щоб провакцинувати своє населення. І дуже дивно, що наша медицина цього не планує. Нам треба провести вакцинацію 30 млн осіб до кінця року, треба переконати людей, що вакцина є єдиним шляхом для вироблення колективного імунітету, що це єдиний шлях побороти інфекцію, зберегти здоров’я і життя. Для цього ми маємо кожен день імунізувати 100 тис. людей", - зазначив академік.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що комерційна ціна вакцин проти СOVID-19 для споживачів може скласти 300-1200 грн.