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Новини ДТП
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Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

Попередньою причиною масштабної ДТП з українцями в Польщі є те, що водій рейсового автобуса не впорався з керуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Оперативно-слідчі дії тривають. Водночас попередньою версією є те, що водій не впорався з керуванням", – сказав він.

Також представник МЗС додав, що в автобусі було всього 57 пасажирів, всі вони громадяни України. 35 українців госпіталізовані, зараз їм надається медична допомога.

"Їх було розвезено по різних лікарнях поблизу аварії. Ми дуже вдячні польській стороні за оперативну реакцію", додав Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

Також читайте: ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих

ДТП (4465) Польща (8489) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+5
"Водитель не справился с управлением:"

Что это за дебильная формулировка причины ДТП? Такой причины ДТП вообще в природе не существует, это просто набор слов, придуманный недоношенными корреспондентами. Так вот, специально для таких шестимесячных идиотов объясняю, что, для того, что бы не справиться с управлением, нужно перед этим нарушить всё что можно, и всё, что нельзя. Понятно, дебилы? И куда, *****, смотрит выпускающий редактор?
Можете банить, мне *****.
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06.03.2021 11:46
+3
Уснул водитель, написали бы прямо...
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06.03.2021 11:01
+3
Если б вы видите что эти водители международных автобусных перевозок вытворяют на дорогах, то там никакой опыт не поможет. Они уже настолько нагло и безцеремонно игнорируют правила что в этом у них конкурентов уже даже среди маршрутчиков нет.
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06.03.2021 11:19
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Водитель заснул, что ли?
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06.03.2021 10:59 Відповісти
Раньше чтобы водить автобус с пассажирами
нужно было иметь подтвержденного стажа лет 15...
а сейчас у ГАИшников можно купить права любой категории...
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06.03.2021 11:00 Відповісти
Купить права, еще и у нас, это да. Но на международные маршруты обычно берут с опытом работы.
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06.03.2021 11:10 Відповісти
Если б вы видите что эти водители международных автобусных перевозок вытворяют на дорогах, то там никакой опыт не поможет. Они уже настолько нагло и безцеремонно игнорируют правила что в этом у них конкурентов уже даже среди маршрутчиков нет.
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06.03.2021 11:19 Відповісти
ага за сало з прослойкой все куплено.у цих водіїв на має дозволу міжнардних перевозів та ще й людей
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06.03.2021 11:41 Відповісти
3 года стажа на категории. "С"
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06.03.2021 11:45 Відповісти
Уснул водитель, написали бы прямо...
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06.03.2021 11:01 Відповісти
Скорей всего.
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06.03.2021 11:12 Відповісти
Теперь ясно на все 100%. Уснул. "«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
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07.03.2021 21:46 Відповісти
Кто пишет подобные "сводки"? Причина смертельного убийства - не справился с управлением головой...
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06.03.2021 11:17 Відповісти
Жаль людей ,але водій в першу чергу повинен нести відповідальність ,це вже яка аварія? але нічого не вчить горе водіїв.
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06.03.2021 11:20 Відповісти
Жалко водія, трудився трудяга і на тобі таке...((...
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06.03.2021 11:32 Відповісти
"Водитель не справился с управлением:"

Что это за дебильная формулировка причины ДТП? Такой причины ДТП вообще в природе не существует, это просто набор слов, придуманный недоношенными корреспондентами. Так вот, специально для таких шестимесячных идиотов объясняю, что, для того, что бы не справиться с управлением, нужно перед этим нарушить всё что можно, и всё, что нельзя. Понятно, дебилы? И куда, *****, смотрит выпускающий редактор?
Можете банить, мне *****.
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06.03.2021 11:46 Відповісти
вот это крик души!а меня ещё больше бесит ихняя формулировка типа пассажирский поезд въехал в автомобиль.
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06.03.2021 19:55 Відповісти
який тільки жах.....такого ще небуло...стільки загиблих і травмованих.... нема слів.... крім співчуття родинам загиблих((
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06.03.2021 12:00 Відповісти
 
 