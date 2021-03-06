Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

Попередньою причиною масштабної ДТП з українцями в Польщі є те, що водій рейсового автобуса не впорався з керуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Оперативно-слідчі дії тривають. Водночас попередньою версією є те, що водій не впорався з керуванням", – сказав він.

Також представник МЗС додав, що в автобусі було всього 57 пасажирів, всі вони громадяни України. 35 українців госпіталізовані, зараз їм надається медична допомога.

"Їх було розвезено по різних лікарнях поблизу аварії. Ми дуже вдячні польській стороні за оперативну реакцію", – додав Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

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