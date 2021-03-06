Закарпатську область внесли в "червону" зону. Додаткові обмеження почнуть діяти з 8 березня

Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 8 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення 6 березня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у телеграмі.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА заявив, що Закарпаттю просто необхідна "червона" зона. Про встановлення в Закарпатті "червоної" зони також просили керівники лікарень області.

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