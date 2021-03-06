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Закарпатську область внесли в "червону" зону. Додаткові обмеження почнуть діяти з 8 березня

Закарпатську область внесли в

Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 8 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення 6 березня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у телеграмі.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА заявив, що Закарпаттю просто необхідна "червона" зона. Про встановлення в Закарпатті "червоної" зони також просили керівники лікарень області.

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Закарпатську область внесли в червону зону. Додаткові обмеження почнуть діяти з 8 березня 01

COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) Закарпатська область (2046)


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В Закарпатье знаю только Ужгород. Нужно детализировать по городам
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06.03.2021 11:11 Відповісти
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 13:47 Відповісти
Здесь имеется в виду вся область а перечисливать города и села займут много места да и ниочем Вам не скажут.Это всеравно что перечислять всех павших в ВОВ поименно.
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06.03.2021 14:28 Відповісти
Я не просто так спросила, но все, что меня интересует, уже уточнила. Интересуемый пункт не в красной зоне, так как не Закарпатье, а рядом. В любом случае, спасибо.
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06.03.2021 14:46 Відповісти
Футбольний матч перенесли з Ужгорода в Київ...
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06.03.2021 11:13 Відповісти
Нужно нагнетать истерию ведь 73% хоть и деб#лы, но явно не хотят колоться непонятной вакциной "Ковишильд" которую правительство постоянно норовит подменить названием "AstraZeneca" ))
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06.03.2021 11:19 Відповісти
Смотрел в новостях вакцинацию ЗЕ так вот что приметил,вакцину набирали из флакона с красной этикеткой у Ляшка была фиолетовая полоска.Но в индийской вакцины которую втюхивают народу этикетки почему-то все зеленые.Так чем вакцинировали власть?
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06.03.2021 14:34 Відповісти
Буде подарунок жінкам на 8 березня.
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06.03.2021 11:40 Відповісти
правильно, а то всі 3абили на карантин, весілля поминки наче вірусу немає, не кажучи вже про носіння масок в ромадських місях. щеб Полюція свої обовя3ки виконувала а не по кабінетам ховалась....для ідіотів рашаботів, в області вже немає вільних місць в лікарнях....
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06.03.2021 12:51 Відповісти
 
 