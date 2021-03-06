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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК

8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК

Збройні формування РФ та її найманці продовжують грубо ігнорувати мирні домовленості, розміщуючи озброєння і військову техніку поза межами встановлених місць зберігання.

Про факти грубих порушень з боку терористів йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 5 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, опубліковану пресцентром штабу ООС.

Патруль Місії зафіксував 8 танків окупантів розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Луганської області. В районі полігону поблизу населеного пункту Мирне 5 танків та 3 танки неподалік населеного пункту Круглик.

Спостерігачі СММ з’ясували, що КПВВ біля населених пунктів Золоте та Щастя, на підконтрольній Уряду України території, працювали в штатному режимі. Проте відповідні блокпости, контрольовані збройними формування РФ, були закриті. Такий стан справ вкотре підтверджує фальсифікацію повідомлень самопроголошеної влади ТОТ про перешкоджання Української сторони у вільному пересуванні цивільного населення через лінії розмежування.

Відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, здійснено ремонт електромережі поблизу населеного пункту Водяне, що дозволило відновити електропостачання. Також продовжувалися роботи з будівництва колектору в районі населеного пункту Доломітне.

Наголошується, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт.

Також читайте: Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО

танк (2062) Донбас (22354) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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06.03.2021 11:48
+4
А где же ********** из ОБСЕ?!
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06.03.2021 11:33
+4
Ну так рас....е их Джавелинами. Как раз ребята и практику пройдут.
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06.03.2021 11:36
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А где же ********** из ОБСЕ?!
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06.03.2021 11:33 Відповісти
Ты об этих? "О фактах грубых нарушений со стороны террористов идет речь в отчете СММ ОБСЕ от 5 марта Источник: https://censor.net/ru/n3251834"
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06.03.2021 11:36 Відповісти
Почему полу- 🤔 Вы бросьте эти недоговорки, забудьте эту ложную скромность, она вам не идёт 😁😅😂🤣😝😝😝😝😜
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06.03.2021 12:46 Відповісти
Ну так рас....е их Джавелинами. Как раз ребята и практику пройдут.
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06.03.2021 11:36 Відповісти
диванный успагойся!
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06.03.2021 12:17 Відповісти
запросіть Ердогана хай вам покаже що з ними треба робити
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06.03.2021 11:37 Відповісти
А где всякие нептуны с громами,нарушили,-херачьте на поражение,лаптеногие только силу понимают...
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06.03.2021 11:38 Відповісти
8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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06.03.2021 11:48 Відповісти
второй диванный успагойся!
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06.03.2021 12:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/449255,-с 0 пишешь?,или так попи*деть....?
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06.03.2021 12:23 Відповісти
Из горящего танка...

8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 106
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06.03.2021 13:53 Відповісти
без вас разберутся чем стрелять и когда, умники
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06.03.2021 20:33 Відповісти
самое интересное что пиндосоненавистники, пользуются флагом конфедерации южных штатов сша... какие то двойные стандарты.
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06.03.2021 11:44 Відповісти
Это шизофрения. Впрочем, это такой же первичный признак кацапа, как алкоголизм и п-д-растия.
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06.03.2021 11:46 Відповісти
да, они там латентные все, на всех форумах только и говорят про "я тебя в рот ...бу" или "я тебя в жопу ...бу"... обычно это признак латентных гомосеков - они допускают возможность полового контакта с другим мужчиной, на уровне подсознания.
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06.03.2021 11:49 Відповісти
Ну почему ж латентные?..
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06.03.2021 11:51 Відповісти
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06.03.2021 11:51 Відповісти
_Не "террористов" - палваны! - а оккупантов! На Украину напала и ведёт войну расия, а не какие-то неизвестные "террористы"!
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06.03.2021 11:50 Відповісти
"Нада срочно отводить ВСУ", - офіс зєлєнскага-єрмака.
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06.03.2021 11:57 Відповісти
Очень вероятный сценарий, но... за спиной Байден животворящий, который еще и братву в Украину шлёт беню за вымя потрогать... А на том вымени и вiслюк прикормлен.
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06.03.2021 13:58 Відповісти
сжечь напалмом!!!!
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06.03.2021 12:34 Відповісти
В чем проблема🤔 Подвозится дюжина Джавелинов... И готовится експрессподжарка с бурятинки, после росфасовки в цинковую тару отправляется по месту изготовления, афффтарам ,- батяньке алкашу и шалава маманьке 😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜
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06.03.2021 12:43 Відповісти
В неустановленном месте все танки нужно фиксировать "Джевелинами", это будет очень надёжная фиксация...
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06.03.2021 12:51 Відповісти
8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5221
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06.03.2021 15:04 Відповісти
Почему простаивают Байрактары, если самим слабо жечь кацапов, попросите азербайджанцев и турков поделиться опытом приготовления "шашлыка"
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06.03.2021 17:05 Відповісти
 
 