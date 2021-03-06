8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК

Збройні формування РФ та її найманці продовжують грубо ігнорувати мирні домовленості, розміщуючи озброєння і військову техніку поза межами встановлених місць зберігання.

Про факти грубих порушень з боку терористів йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 5 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, опубліковану пресцентром штабу ООС.

Патруль Місії зафіксував 8 танків окупантів розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння на тимчасово окупованих територіях Луганської області. В районі полігону поблизу населеного пункту Мирне 5 танків та 3 танки неподалік населеного пункту Круглик.

Спостерігачі СММ з’ясували, що КПВВ біля населених пунктів Золоте та Щастя, на підконтрольній Уряду України території, працювали в штатному режимі. Проте відповідні блокпости, контрольовані збройними формування РФ, були закриті. Такий стан справ вкотре підтверджує фальсифікацію повідомлень самопроголошеної влади ТОТ про перешкоджання Української сторони у вільному пересуванні цивільного населення через лінії розмежування.

Відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, здійснено ремонт електромережі поблизу населеного пункту Водяне, що дозволило відновити електропостачання. Також продовжувалися роботи з будівництва колектору в районі населеного пункту Доломітне.

Наголошується, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт.

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