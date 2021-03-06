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Новини
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Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко

Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко

Україна глибоко зацікавлена в розвитку торгово-інвестиційної співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час онлайн-дискусії з американськими і європейськими політиками і експертами, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології", – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, для України надзвичайно важливо, щоб США долучилися до переговорного процесу щодо Донбасу в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними. При цьому, наголосила заступниця керівника Офісу Президента, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії.

"Ми повинні працювати разом для захисту демократії та свободи й протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право", – сказала Юлія Свириденко.

Також читайте: Було б добре, щоб США ввели додаткові комплексні санкції проти РФ, - заступниця голови ОП Свириденко

Вона наголосила, що українській стороні також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.

"Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми маємо протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України.

Юлія Свириденко також наголосила, що наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. За її словами, ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо "Північного потоку – 2".

"Цей проєкт залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проєкту", – сказала Юлія Свириденко.

росія (65035) санкції (11802) США (22665) Свириденко (313)


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Топ коментарі
+7
зелень,вам уже совсем ничего не поможет -Байден начал мочить тех,кто против Пороха...круто ж когда президентСША-порохобот,да,зесрань?)
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06.03.2021 12:00
+6
Бла-бла-бла!!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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06.03.2021 11:42
+5
Мадам, а как Вы себе это представляете в своем оп? воевать вам стрёмно, стену и ров с крокодилами вы строить не хочете, рашистов не трогаете и т.д. вы что думаете что придет Байден и вам все сделает? а вы во главе с мендельшей будете пресс-релизы писать какой зельц молодец и как он бореться с олигархами и с кацапами? все это, мадам, лично меня горько улыбнуло! запомни девушка, пока сам что то не сделаешь, ничего в этой жизни не будет. маланские хитрости и расчеты что то делать чужими руками в итоге превращаются в катастрофу!
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06.03.2021 12:00
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А То !
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06.03.2021 11:36 Відповісти
Турция разработала оружие с помощью которого Эрдоган может уничтожить весь Черноморский флот России не вставая с дивана

https://twitter.com/newkc14/status/1367835359174918148 Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 208
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06.03.2021 12:21 Відповісти
Сказала, что будем помогать американцам.
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06.03.2021 11:38 Відповісти
- Що на війні страшніше ворога?
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
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06.03.2021 13:44 Відповісти
Бла-бла-бла!!! Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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06.03.2021 11:42 Відповісти
а как там Дерьмак? а шлюха Коломойского?
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06.03.2021 11:43 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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06.03.2021 11:43 Відповісти
Ви вже доборолись.
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06.03.2021 11:49 Відповісти
"Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко" - нужно усилить гибридное сотрудничество.
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06.03.2021 11:59 Відповісти
интересно гибридное сотрудничество -это как через рот или через ж.....???
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06.03.2021 12:01 Відповісти
То кому ж потрібно посилювати і хто вам не дає?
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06.03.2021 11:59 Відповісти
Мадам, а как Вы себе это представляете в своем оп? воевать вам стрёмно, стену и ров с крокодилами вы строить не хочете, рашистов не трогаете и т.д. вы что думаете что придет Байден и вам все сделает? а вы во главе с мендельшей будете пресс-релизы писать какой зельц молодец и как он бореться с олигархами и с кацапами? все это, мадам, лично меня горько улыбнуло! запомни девушка, пока сам что то не сделаешь, ничего в этой жизни не будет. маланские хитрости и расчеты что то делать чужими руками в итоге превращаются в катастрофу!
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06.03.2021 12:00 Відповісти
_Они никак не представляют потому что не намерены противостоять расие, они на вообще неё работают!
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06.03.2021 13:39 Відповісти
зелень,вам уже совсем ничего не поможет -Байден начал мочить тех,кто против Пороха...круто ж когда президентСША-порохобот,да,зесрань?)
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06.03.2021 12:00 Відповісти
Халва, халва, халва)))
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06.03.2021 12:17 Відповісти
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 9871
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06.03.2021 12:25 Відповісти
Та да, вместе с Байденом, если дела конечно не съели.
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06.03.2021 12:48 Відповісти
Круче не бывает! Когда президент чужой страны даёт указания, ни о какой независимости не идёт речь.
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06.03.2021 12:16 Відповісти
2 роки зелені крутили волам хвости і крали. Нехай вже такі вказівки ззовні, аніж така "рідна" влада чи вказівки *****.
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06.03.2021 12:19 Відповісти
Зелена пліснява,це лялькі, з кремлівського лялькового балагана !!!))))
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06.03.2021 12:38 Відповісти
360 років Україна була в Московському ярмі і кремлівський ляльковий балаган триває !!!))))
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06.03.2021 12:37 Відповісти
А рашки еще не в курсе,что это по заказу Порошенко?какой то там советник Трампа в мемуарах отписался)
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06.03.2021 12:38 Відповісти
Да. Си Цзипин жестко с парашкой поступил.
Они типа силу говнири строили - а он им сказал леденцы сосать и ваеннай ыликтроники не дал.
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06.03.2021 12:49 Відповісти
Аха, от даже такой тупорылый бюргер как ты, выучил "рюзьге езыг"
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06.03.2021 13:25 Відповісти
Порошенко такий самий олігарх як Коломойський. він усе своє життя тупо використовував своє службове становище для самозгабачення та монополізації. чим він кращий від Коломойського? аж нічим. такий самий патріот в свій карман.
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06.03.2021 12:44 Відповісти
Кацапотвари - образцовые дебилы.Они даже не понимают,что такое олигарх и просто богатый бизнесмен )))
Попробуй хоть в википедии определения почитать.
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06.03.2021 12:51 Відповісти
та будь ласка.

Современные определенияДревний греческий термин «олигархия» был мало известен до французской буржуазной революции 1789 года. Французские мыслители того времени возродили и расширили перевод этого забытого и практически не употреблявшегося древнего термина «власть немногих» и дали ему новое определение «слияние политической и экономической власти».

Вредность этого явления объяснялась тем, что такое слияние ведёт к коррупции, недобросовестной конкуренции и монополизму, что в свою очередь подрывает экономику страны и делает её слабой и неконкурентоспособной на международном уровне.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Олигархия
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06.03.2021 15:05 Відповісти
злиття політичної та економічної влади в одних руках. ну усе як про Коломойського та Петра олексеіча і ще з десяток подібних істот.
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06.03.2021 15:07 Відповісти
Не, ну ті в натуре дебил.
Зарекался с буратинами дело иметь Слушай сюда,одноклеточное.
Пеця олигарх?
Ну вот пеце моча у голову ударила и он показал тебе сраку. Ті не можеш купить себе скусній киевский тортик и вінужден хавать парашу имени Бабаева.
А вот ахметку моча поразила и он ДТЕК свой закріл - и ті сидиш при лучине.
Вопрос: кто из них имеет больше власти,хоть бі и скрітой?
Дошло,мавпа?
Хто вас таких тупіх плодит? Я б их кастрировал
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06.03.2021 15:20 Відповісти
себе кастріруй.
і навчись використовувати українську розкладку перед тим як засмічувати інтернет своїми безтолковими байтами.
Олігарх це не той хто торти "вкусні" ... чорт як ти мову спаганив.. чи енергією торгує,

а той хто це робить маючи пряме відношення до влади.
Тобто, для примітивних тіпа тебе довожу, якщо Порошенко усе життя займав державні посади маючи прямий вплив на прийняття законів та розвиток свого незаконного бізнесу, який він як держслужбовець по закону не має право мати, то він олігарх.
Так само Ахметов, якщо він скупляє політичну партію та політиків, для захисту свого бізнесу, то він такий самий олігарх як і порошенко.
Зрозумів "тупіхплодит" (с)
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07.03.2021 14:14 Відповісти
Ты родился слабоумным,а подохнеш шизофреником.
Все. Пошел в задницу.
У меня нету времени на недоношенных.
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07.03.2021 21:11 Відповісти
Сказал житель страны построенной олигархами
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06.03.2021 13:31 Відповісти
До СН доходит как до жирафов. Только у жирафа шея длинная, а эти ...
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 6356
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06.03.2021 12:01 Відповісти
Вторая серия одесских вертолётов 😀
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06.03.2021 12:02 Відповісти
Сначала беню забаньте, а потом говорите, что вам от штатов нужно.. Вам об этом прямым текстом сказали.
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06.03.2021 12:03 Відповісти
Віддати Америці, в обмін на наші гроші.
"21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України."
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06.03.2021 13:03 Відповісти
Вагнергейт... Вагнергейт... Після такого співпраця з нинішньою нашою владою дуже ризикована...
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06.03.2021 12:17 Відповісти
это надо было сделать еще 28 лет тому назад...
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06.03.2021 12:28 Відповісти
Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко - Цензор.НЕТ 4256
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06.03.2021 12:36 Відповісти
ФБР та НАТО в кожну Хату.
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06.03.2021 12:42 Відповісти
Ну и расскажи ,как ты это хочеш сделать?
При помощи кацапского агента Дерьмака?
Отводом войск и сдачей территорий?
Отбеливанием кало-мойши?
Зае... достал беспредметный треп.
Или ворт такие ДЕКОРАТИВНЫЕ санкции против метрвечука.
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06.03.2021 12:48 Відповісти
Ну да нас тащать з болота, а ми самі не хочемо, привикли така нація
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06.03.2021 15:10 Відповісти
так підсилюй засранка, що тобі заважає це робити, невже твій бос бубочка квартальна?
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06.03.2021 16:59 Відповісти
Боже мой, сколько же дармоедов в этом ОП, с ума сойти можно...
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06.03.2021 19:09 Відповісти
 
 