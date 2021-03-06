Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко
Україна глибоко зацікавлена в розвитку торгово-інвестиційної співпраці зі Сполученими Штатами Америки.
Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час онлайн-дискусії з американськими і європейськими політиками і експертами, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології", – зазначила Юлія Свириденко.
За її словами, для України надзвичайно важливо, щоб США долучилися до переговорного процесу щодо Донбасу в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними. При цьому, наголосила заступниця керівника Офісу Президента, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії.
"Ми повинні працювати разом для захисту демократії та свободи й протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право", – сказала Юлія Свириденко.
Вона наголосила, що українській стороні також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.
"Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми маємо протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України.
Юлія Свириденко також наголосила, що наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. За її словами, ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль.
Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо "Північного потоку – 2".
"Цей проєкт залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проєкту", – сказала Юлія Свириденко.
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- Командир-зрадник і командир -ідіот !
Они типа силу говнири строили - а он им сказал леденцы сосать и ваеннай ыликтроники не дал.
Попробуй хоть в википедии определения почитать.
Современные определенияДревний греческий термин «олигархия» был мало известен до французской буржуазной революции 1789 года. Французские мыслители того времени возродили и расширили перевод этого забытого и практически не употреблявшегося древнего термина «власть немногих» и дали ему новое определение «слияние политической и экономической власти».
Вредность этого явления объяснялась тем, что такое слияние ведёт к коррупции, недобросовестной конкуренции и монополизму, что в свою очередь подрывает экономику страны и делает её слабой и неконкурентоспособной на международном уровне.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F Олигархия
Зарекался с буратинами дело иметь Слушай сюда,одноклеточное.
Пеця олигарх?
Ну вот пеце моча у голову ударила и он показал тебе сраку. Ті не можеш купить себе скусній киевский тортик и вінужден хавать парашу имени Бабаева.
А вот ахметку моча поразила и он ДТЕК свой закріл - и ті сидиш при лучине.
Вопрос: кто из них имеет больше власти,хоть бі и скрітой?
Дошло,мавпа?
Хто вас таких тупіх плодит? Я б их кастрировал
і навчись використовувати українську розкладку перед тим як засмічувати інтернет своїми безтолковими байтами.
Олігарх це не той хто торти "вкусні" ... чорт як ти мову спаганив.. чи енергією торгує,
а той хто це робить маючи пряме відношення до влади.
Тобто, для примітивних тіпа тебе довожу, якщо Порошенко усе життя займав державні посади маючи прямий вплив на прийняття законів та розвиток свого незаконного бізнесу, який він як держслужбовець по закону не має право мати, то він олігарх.
Так само Ахметов, якщо він скупляє політичну партію та політиків, для захисту свого бізнесу, то він такий самий олігарх як і порошенко.
Зрозумів "тупіхплодит" (с)
Все. Пошел в задницу.
У меня нету времени на недоношенных.
"21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України."
При помощи кацапского агента Дерьмака?
Отводом войск и сдачей территорий?
Отбеливанием кало-мойши?
Зае... достал беспредметный треп.
Или ворт такие ДЕКОРАТИВНЫЕ санкции против метрвечука.