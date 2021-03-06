Необхідно підсилити військову співпрацю між США і Україною. Ми маємо разом протистояти гібридній війні, - заступниця голови ОП Свириденко

Україна глибоко зацікавлена в розвитку торгово-інвестиційної співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час онлайн-дискусії з американськими і європейськими політиками і експертами, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології", – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, для України надзвичайно важливо, щоб США долучилися до переговорного процесу щодо Донбасу в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними. При цьому, наголосила заступниця керівника Офісу Президента, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії.

"Ми повинні працювати разом для захисту демократії та свободи й протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право", – сказала Юлія Свириденко.

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Вона наголосила, що українській стороні також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.

"Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми маємо протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України.

Юлія Свириденко також наголосила, що наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. За її словами, ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо "Північного потоку – 2".

"Цей проєкт залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проєкту", – сказала Юлія Свириденко.