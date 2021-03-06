ДТП у Польщі: п'ятеро постраждалих громадян України перебувають у дуже важкому стані

Станом на зараз в медичних установах Польщі перебуває 35 громадян України, які постраждали в результаті ДТП біля міста Кашице, п'ятеро - у дуже важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла прессекретар посольства України в Польщі Юлія Бородій.

"Автобусом поверталось додому 57 наших співвітчизників. Внаслідок ДТП, що сталась поблизу місцевості Кашице, недалеко від Перемишля, загинуло 5 громадян України, одна особа загинула дорогою до лікарні. Загалом станом на зараз у шпиталях перебуває 35 потерпілих внаслідок ДТП, п’ятеро з них - у дуже важкому стані", — повідомила Бородій.

Зі слів дипломата, 16 потерпілих було поселено у готелі, їх життю нічого не загрожує, консули працюють над питанням щодо повернення їх в Україну.

"Крім того, здійснюється робота з ідентифікації загиблих і поранених з метою інформування родичів потерпілих", — зазначила вона.

У посольстві закликали родичів контактувати з генконсульством України в Любліні за номером (+48) 7841 385 55.

Свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні Президент України Володимир Зеленський.

"Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули — на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги".

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.