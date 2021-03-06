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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 138, виявили 682 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 682 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 141 598).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.

Так, захворіли 381 жінка, у віці від 18 до 90 років, 261 чоловік, у віці від 18 до 92 років, 21 дівчинка від 7 місяців до 16 років і 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (всього 2 753), госпіталізували 85 пацієнтів, 138 осіб подолали коронавірус (всього 96 287).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (107), Шевченківському (86) і в Деснянському (85) районах.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 9 144 нові випадки зараження, одужала 3 351 особа

У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 138, виявили 682 нові випадки, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19441) Кличко Віталій (3509) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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вакцинируйтесь при первой возможности, плизз.
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06.03.2021 12:22 Відповісти
Опять больше заболевает, чем выздаравливает+умирает....
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06.03.2021 12:25 Відповісти
Головним страхом у підписаному Меморандумі з МВФ, для нинішньої влади, є пункт 9:

"До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19."

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 4632
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06.03.2021 12:34 Відповісти
А чому сам Кличко ні захворює, ні помирає??
Дивно це якось...
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06.03.2021 13:03 Відповісти
Кличко вже перехворів , а наразі твоя черга і можливо ...... того , після твоїх побажань Віталію !
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06.03.2021 14:02 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 13:23 Відповісти
На відкатах паднявся Степашка , не слабо 😏😄
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06.03.2021 14:03 Відповісти
 
 