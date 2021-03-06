У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 138, виявили 682 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 682 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 141 598).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.

Так, захворіли 381 жінка, у віці від 18 до 90 років, 261 чоловік, у віці від 18 до 92 років, 21 дівчинка від 7 місяців до 16 років і 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (всього 2 753), госпіталізували 85 пацієнтів, 138 осіб подолали коронавірус (всього 96 287).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (107), Шевченківському (86) і в Деснянському (85) районах.

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