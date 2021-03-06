1 046 7
У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 138, виявили 682 нові випадки, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві зафіксували 682 нові випадки захворювання на коронавірус (всього 141 598).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграмі.
Так, захворіли 381 жінка, у віці від 18 до 90 років, 261 чоловік, у віці від 18 до 92 років, 21 дівчинка від 7 місяців до 16 років і 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (всього 2 753), госпіталізували 85 пацієнтів, 138 осіб подолали коронавірус (всього 96 287).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (107), Шевченківському (86) і в Деснянському (85) районах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"До кінця березня 2021 року має бути завершений аудит бюджетних видатків, пов'язаних із боротьбою з COVID-19."
Дивно це якось...