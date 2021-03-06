Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко. ФОТО

4 березня, Естонія та Україна понесла велику втрату. Цей світ залишила чудова людина, великий друг України - генерал-лейтенант, член парламенту - Йоханнес Керт.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Йоханнес Керт в 80-ті роки закінчив Харківське танкове училище. У 1991 році був капітаном Радянської Армії. Як справжній патріот своєї Батьківщини, він одним з перших став на її захист після здобуття Незалежності. Йоханнес Керт був одним з натхненників і організаторів відродження Союзу Оборони Естонії - Кайтселіт - основи Територіальної оборони країни. Потім він став представником Естонії в НАТО і був тим, хто зробив все для того, щоб невелика Прибалтійська держава стала повноцінним членом цього могутнього військово-політичного союзу.

Йоханнес Керт пройшов всі щаблі командної ієрархії, очолив Сили Оборони Естонії та отримав найвищий командний чин в збройних силах - генерал лейтенант", - написав він.

За словами Геращенка, заслуги Йоханнеса Керта з захисту Батьківщини і світу були відзначені безліччю національних та іноземних нагород.

"Коли путінська Росія, споконвічний ворог Естонії і всієї Західної цивілізації, напала на Україну, Йоханнес Керт разом зі своїми однодумцями створив Благодійний Фонд "Vaba Ukraina" і організував лікування і навчання українських воїнів у Естонії.

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Я двічі в березні 2015 і лютому 2020 року, на запрошення Йоханнеса був в Естонії і під його керівництвом вивчав, як влаштована система Територіальної оборони країни, заснованої на принципі добровольства і патріотизму", - зазначив заступник міністра.



Фото: Геращенко/Facebook

Також він розповів, що в Союзі Оборони Естонії - 23 тис. осіб особового складу, готових у будь-який момент виступити на захист Батьківщини на підтримку основним Збройним силам.

"Я зробив тоді простий підрахунок, що якби у нас в Україні був би свій Союз оборони, то при різниці в населенні з Естонією в 30 разів в нашому Кайтселіті було б 700 тис. озброєних чоловіків і жінок на додачу до 250 тис. особового складу ЗСУ. І Росія ніколи більше не намагалася б напасти на нас збройною силою", - зазначив він.

"У нас з Йоханнесом була мрія - передати в Україну і взяти досвід естонського "Кайтселіту", для того, щоб зробити нашу державу сильнішою і від зовнішніх і від внутрішніх ворогів ... Ця мрія обов'язково збудеться, оскільки Україна не зможе вистояти в боротьбі з Росією, якщо держава не буде спиратися на сотні тисяч патріотів, готових боротися з агресором зі зброєю в руках", - додав Геращенко.

Заступник міністра впевнений, що всі, хто знав Йоханнеса Керта, в Україні будуть дбайливо зберігати пам'ять про нього: "Парламентською групою дружби Україна-Естонія спільно з посольством Естонії планується вечір пам'яті друга України Йоханнеса Керта. Дата ще не визначена. Ті хто знав Йоханнеса і хотів би взяти участь в його поминанні, прошу писати мені або народному депутату - главі групи "Дружби Україна - Естонія" - Арсенію Пушкаренку в особисті".



