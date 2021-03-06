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Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко. ФОТО

4 березня, Естонія та Україна понесла велику втрату. Цей світ залишила чудова людина, великий друг України - генерал-лейтенант, член парламенту - Йоханнес Керт.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Йоханнес Керт в 80-ті роки закінчив Харківське танкове училище. У 1991 році був капітаном Радянської Армії. Як справжній патріот своєї Батьківщини, він одним з перших став на її захист після здобуття Незалежності. Йоханнес Керт був одним з натхненників і організаторів відродження Союзу Оборони Естонії - Кайтселіт - основи Територіальної оборони країни. Потім він став представником Естонії в НАТО і був тим, хто зробив все для того, щоб невелика Прибалтійська держава стала повноцінним членом цього могутнього військово-політичного союзу.

Йоханнес Керт пройшов всі щаблі командної ієрархії, очолив Сили Оборони Естонії та отримав найвищий командний чин в збройних силах - генерал лейтенант", - написав він.

Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко 01

За словами Геращенка, заслуги Йоханнеса Керта з захисту Батьківщини і світу були відзначені безліччю національних та іноземних нагород.

"Коли путінська Росія, споконвічний ворог Естонії і всієї Західної цивілізації, напала на Україну, Йоханнес Керт разом зі своїми однодумцями створив Благодійний Фонд "Vaba Ukraina" і організував лікування і навчання українських воїнів у Естонії.

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Я двічі в березні 2015 і лютому 2020 року, на запрошення Йоханнеса був в Естонії і під його керівництвом вивчав, як влаштована система Територіальної оборони країни, заснованої на принципі добровольства і патріотизму", - зазначив заступник міністра.

Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко 02
Фото: Геращенко/Facebook

Також він розповів, що в Союзі Оборони Естонії - 23 тис. осіб особового складу, готових у будь-який момент виступити на захист Батьківщини на підтримку основним Збройним силам.

"Я зробив тоді простий підрахунок, що якби у нас в Україні був би свій Союз оборони, то при різниці в населенні з Естонією в 30 разів в нашому Кайтселіті було б 700 тис. озброєних чоловіків і жінок на додачу до 250 тис. особового складу ЗСУ. І Росія ніколи більше не намагалася б напасти на нас збройною силою", - зазначив він.

"У нас з Йоханнесом була мрія - передати в Україну і взяти досвід естонського "Кайтселіту",  для того, щоб зробити нашу державу сильнішою і від зовнішніх і від внутрішніх ворогів ... Ця мрія обов'язково збудеться, оскільки Україна не зможе вистояти в боротьбі з Росією, якщо держава не буде спиратися на сотні тисяч патріотів, готових боротися з агресором зі зброєю в руках", - додав Геращенко.

Заступник міністра впевнений, що всі, хто знав Йоханнеса Керта, в Україні будуть дбайливо зберігати пам'ять про нього: "Парламентською групою дружби Україна-Естонія спільно з посольством Естонії планується вечір пам'яті друга України Йоханнеса Керта. Дата ще не визначена. Ті хто знав Йоханнеса і хотів би взяти участь в його поминанні, прошу писати мені або народному депутату - главі групи "Дружби Україна - Естонія" - Арсенію Пушкаренку в особисті".

Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко 03
Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко 04

Естонія (1609) Геращенко Антон (935) Керт Йоханнес (2)


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Топ коментарі
+42
Жаль, что не стало друга Украины. Соболезную семье и близким. А предыдущие комментарии говорят о нашей культуре и благодарности.
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06.03.2021 12:59
+37
Скончался экс-командующий Силами обороны Эстонии, большой Друг Украины Йоханнес Керт, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9553
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06.03.2021 13:06
+33
R.I.P........
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06.03.2021 12:53
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R.I.P........
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06.03.2021 12:53 Відповісти
Щирі співчуття та жаль по втараті рідним ,близьким та всьому народові Естоніі !!!)))
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06.03.2021 14:02 Відповісти
вставляем . но не в окна и тебе
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06.03.2021 12:55 Відповісти
Опять не того... R.I.P.
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06.03.2021 12:57 Відповісти
Ничего, будет и у нас счастье, вот в новостях недавно мелькнуло добро

Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин.
Год назад он поддержал повышение пенсионного возраста.
Ему был 61 год.

Вот его цитата из последнего выступления: "...аргумент о том, что многие просто не доживут до пенсии, вряд ли можно считать обоснованным"
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06.03.2021 13:08 Відповісти
Как раз такие пусть живут, чтоб своих кацапов побольше трахали.
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08.03.2021 08:01 Відповісти
А у нас правящие "элиты" фактически во время войны делают все возможное, чтоб никаких реальных сил теробороны создано не было .
Цитата : при разнице в населении с Эстонией в 30 раз в нашем Кайтселите было бы 700 тыс. вооружённых мужчин и женщин в придачу к 250 тыс. личного состава ВСУ. Источник: https://censor.net/ru/n3251843
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06.03.2021 15:05 Відповісти
"элиту" кто выбрал на последних президентских и парламентских выборах? Может хватит снимать с себя ответственность?
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07.03.2021 09:59 Відповісти
Хватит вешать тут лапшу на уши,-никто их не выбирал
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07.03.2021 12:20 Відповісти
куку зелебобик
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10.03.2021 23:00 Відповісти
а что тероборона до "'этих" уже была?? НЕ было и НЕ было бы!
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07.03.2021 15:16 Відповісти
вы отрицаете существование ДУКа?
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10.03.2021 23:00 Відповісти
Жаль, что не стало друга Украины. Соболезную семье и близким. А предыдущие комментарии говорят о нашей культуре и благодарности.
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06.03.2021 12:59 Відповісти
Царство небесное...
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06.03.2021 13:00 Відповісти
Вечная память другу!
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06.03.2021 13:05 Відповісти
Скончался экс-командующий Силами обороны Эстонии, большой Друг Украины Йоханнес Керт, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9553
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06.03.2021 13:06 Відповісти
Україна має не так багато справжніх друзів і втрата одного це справжня трагедія. Царство Небесне.
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06.03.2021 13:14 Відповісти
RIP
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06.03.2021 13:20 Відповісти
земля пухом и вечная память истинному другу Украины!
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06.03.2021 13:49 Відповісти
Даже просто по лицу видно, что Йоханнес Керт был человеком Долга и Чести.
Вечная память защитнику Отечества и большому другу украинского народа.
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06.03.2021 19:50 Відповісти
Эстонские политики всегда имели трезвый и независимый взгляд на события в отличие европейских фаворитов Кремля..
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06.03.2021 13:59 Відповісти
RIP
Помер екскомандувач Силами оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7616
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06.03.2021 14:07 Відповісти
R.I.P.
Міцна людина
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06.03.2021 14:09 Відповісти
Скорбим и соболезнуем ! Земля пухом!
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06.03.2021 14:09 Відповісти
Вчистую мы просрали в 90гг дружбу с Литвой и Эстонией. Особо с Эстонией. Там сразу с 1991 г взялись за ВС и кгб. Разогнали вчистую всех, даже уволили тех-персонал. Та и с теми кто таскал партбилет кп тоже не церемонились. Просто сделали---что хочешь делай, но на выборные должности (в депутаты) не ногой до конца жизни. Не сажали никого. И сработало сразу. Ну а как сработало тут....выгляни в своё окно! Уходя---уходи и без оглядки!
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06.03.2021 14:41 Відповісти
Вчистую просрали не дружбу с балтийскими странами, а их опыт по очищению государства от совково-КГБистской мрази: весь аппарат КГБ в Эстонии, Латвии, Литве выкинули с государственной службы полностью: вплоть до шоферов и завхозов, как потенциальных предателей страны и агентов Москвы. Новые службы национальной безопасности укомплектовали молодыми умными людьми из числа особо одаренных выпускников сложных университетских факультетов, отправили их Западную Европу для углубленной подготовки и стажировки в спецслужбах Швеции, Германии, Великобритании, Финляндии.

А вот в Украине с 1991 по 2019 годы в течение 28 лет независимости все до одного председатели СБУ были из кадровых советских КГБистов-коммунистов.
Это ж просто охренеть можно от такой кадровой политики...
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06.03.2021 20:02 Відповісти
Я это всё что вы пропечатали случайно знал ещё в те годы---особенно по Эстонии. Часто раньше печатал об том здесь на форуме и лет 7 назад. Слово дружба упомянул как вроде по совковой причине---все дружили вроде, да не путь нашли сразу. Крайне редко, но иногда надо начинать с 0--- так бывает. Тяжело, долго---но победа будет чистая и вся твоя. Кстати в Латвии не всё шло быстро, там братаны восточные крепко окопались и долго сопротивлялись. Но тут теперь не легче. Сильно перекрасились---не докажешь теперь. Идём эволюционным путём---ждём естественной смерти мамонтов. Только вот зараза своя жизнь тоже пролетает. Хотя учитывая какой у нас был колоссальный пласт этнических украинцев, был даже шанс рвануть вперёд с Польшей соревнуясь. Но поезд ушёл.
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06.03.2021 21:36 Відповісти
Хорошо и ёмко сказали, ув. Борис: согласен с Вами, что дорога будет долгая и что в конце дроги Победа точно будет и будет вся наша. Но, конечно, жаль, что исторические сроки несоизмеримы с короткими сроками обычной человеческой жизни. Очень хотелось бы пожить в расцвете лет в прекрасной Украине будущего, но, увы, пожить в этой чудовой краине-перлине удастся только уже на пенсии... Слишком много потеряно исторического времени с этими всеми замшелыми совками кучмами и кравчуками.

Всё лето в прошлом году провёл в Эстонии: много раз был в Нарве: город расположен в трёх минутах ходьбы от Ленинградской области, на 98 % населён русскими совками, но за 30 лет реформ эстонцы сделали поистине чудо: убогий совково-пролетарский город превращён в чудесный уголок настоящей Европы: ноль коррупции, практически ноль криминала, в городе обустроена превосходная многопрофильная больница, оснащённая на уровне лучших клиник Германии, интерьер и дизайн в этой клинике на уровне 5-ти звёздочного отеля. Любые, самые дорогие и самый сложнейшие операции абсолютно бесплатные. Главный врач этой районной больницы имеет научную степень доктора медицинских наук, закончила докторантуру в Стокгольмском университете.

После глубокого реформирования совковой системы образования сейчас в обычных городских школах обеспечен высочайший уровень обучения. Выпускники обычных муниципальных бесплатных школ в провинциальной Нарве получают такой блестящий уровень подготовки по иностранным языкам, что без всяких дополнительных языковых курсов поступают прямиком в Кембриджский, Оксфордский или в Гейдельбергский университет. Российский город напротив эстонской Нарвы весь зарос сорняками в человеческий рост, разбитые тротуары и дороги, по улицам ползает синюшная алкашня и наркоманы: абсолютная депрессивная безнадёга и полная мерзость запустения....
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07.03.2021 00:50 Відповісти
и привели свое законодательство в соответствии с законами Евросоюза., вступили в Евросоюз и НАТО и в Шенген, ввели евро, коррупции - нет, все честно и прозрачно, никто не крадет. превратили Эстонию в цветущий сад, до неузнаваемости, каждый еврик - в дело. пнсии, социалка, здравоохранение - на высоте. но для этого понадобилось после совка 25 лет.
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06.03.2021 23:01 Відповісти
Совершенно верно заметили, ув. Пинкертон: Эстония сейчас обустроена так старательно и добротно, как обустроен родной дом, родную усадьбу у хорошего рачительного Хозяина. Везде уют, чистота, покой. Ноль коррупции, ноль хамства: в административных учреждениях работают квалифицированные, вежливые и доброжелательные служащие; всё честно и прозрачно. Полицейские и судьи - честнейшие люди высокой культуры.
Даже в маленьких городишках с населением 15-20 тысяч жителей имеются прекрасно оснащённые на европейском уровне больницы и школы. С трудом верится, что это территория бывшего совка.
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07.03.2021 01:08 Відповісти
> в Украине с 1991 по 2019 годы в течение 28 лет независимости все до одного председатели

1) не надо так преувеличивать, далеко не все.
2) можно подумать, шо с 2019 там сидит ангелочек-баканов в белой простыне
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07.03.2021 10:04 Відповісти
Світла пам'ять.
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06.03.2021 14:57 Відповісти
Когда уже враги начнут подыхать, ато только друзей хороним и оплакиваем.
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06.03.2021 17:32 Відповісти
Очень актуальное пожелание высказал ув. Владимир Чайка. Респект.
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06.03.2021 20:04 Відповісти
Соболезную!
Но сразу возникает вопрос - Антоша изучил строение территориальной обороны еще в 2015, а потом в 2020 (с первого раза не дошло!)
Как он распорядился своими знаниями? Что конкретно было создано и действует?
А то везде мелькает, торгует фейсом (мордой), а толк есть?
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06.03.2021 18:51 Відповісти
А какой толк вы хотите от негодяя? Вы помните откуда он, о его художествах в Харькове ничего не слыхали?
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08.03.2021 09:28 Відповісти
RIP воїне...
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06.03.2021 19:48 Відповісти
Я служив 8 років з естонцем підполковник Марк Оскар Оскарович, порядний розумний, чемний і сміливий офіцер! Дай Боже йому по його заслугах!
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06.03.2021 20:33 Відповісти
Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3330
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06.03.2021 20:55 Відповісти
Земля пухом.
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06.03.2021 20:57 Відповісти
RIP
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06.03.2021 23:23 Відповісти
Соболезнования родным и близким. Rest in peace, mate.
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07.03.2021 10:06 Відповісти
RIP
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07.03.2021 14:59 Відповісти
за рубежом больше друзей Украины чем в Украине
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08.03.2021 10:43 Відповісти
 
 