Помер екскомандувач Сил оборони Естонії, великий друг України Йоханнес Керт, - Геращенко. ФОТО
4 березня, Естонія та Україна понесла велику втрату. Цей світ залишила чудова людина, великий друг України - генерал-лейтенант, член парламенту - Йоханнес Керт.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Йоханнес Керт в 80-ті роки закінчив Харківське танкове училище. У 1991 році був капітаном Радянської Армії. Як справжній патріот своєї Батьківщини, він одним з перших став на її захист після здобуття Незалежності. Йоханнес Керт був одним з натхненників і організаторів відродження Союзу Оборони Естонії - Кайтселіт - основи Територіальної оборони країни. Потім він став представником Естонії в НАТО і був тим, хто зробив все для того, щоб невелика Прибалтійська держава стала повноцінним членом цього могутнього військово-політичного союзу.
Йоханнес Керт пройшов всі щаблі командної ієрархії, очолив Сили Оборони Естонії та отримав найвищий командний чин в збройних силах - генерал лейтенант", - написав він.
За словами Геращенка, заслуги Йоханнеса Керта з захисту Батьківщини і світу були відзначені безліччю національних та іноземних нагород.
"Коли путінська Росія, споконвічний ворог Естонії і всієї Західної цивілізації, напала на Україну, Йоханнес Керт разом зі своїми однодумцями створив Благодійний Фонд "Vaba Ukraina" і організував лікування і навчання українських воїнів у Естонії.
Я двічі в березні 2015 і лютому 2020 року, на запрошення Йоханнеса був в Естонії і під його керівництвом вивчав, як влаштована система Територіальної оборони країни, заснованої на принципі добровольства і патріотизму", - зазначив заступник міністра.
Також він розповів, що в Союзі Оборони Естонії - 23 тис. осіб особового складу, готових у будь-який момент виступити на захист Батьківщини на підтримку основним Збройним силам.
"Я зробив тоді простий підрахунок, що якби у нас в Україні був би свій Союз оборони, то при різниці в населенні з Естонією в 30 разів в нашому Кайтселіті було б 700 тис. озброєних чоловіків і жінок на додачу до 250 тис. особового складу ЗСУ. І Росія ніколи більше не намагалася б напасти на нас збройною силою", - зазначив він.
"У нас з Йоханнесом була мрія - передати в Україну і взяти досвід естонського "Кайтселіту", для того, щоб зробити нашу державу сильнішою і від зовнішніх і від внутрішніх ворогів ... Ця мрія обов'язково збудеться, оскільки Україна не зможе вистояти в боротьбі з Росією, якщо держава не буде спиратися на сотні тисяч патріотів, готових боротися з агресором зі зброєю в руках", - додав Геращенко.
Заступник міністра впевнений, що всі, хто знав Йоханнеса Керта, в Україні будуть дбайливо зберігати пам'ять про нього: "Парламентською групою дружби Україна-Естонія спільно з посольством Естонії планується вечір пам'яті друга України Йоханнеса Керта. Дата ще не визначена. Ті хто знав Йоханнеса і хотів би взяти участь в його поминанні, прошу писати мені або народному депутату - главі групи "Дружби Україна - Естонія" - Арсенію Пушкаренку в особисті".
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Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин.
Год назад он поддержал повышение пенсионного возраста.
Ему был 61 год.
Вот его цитата из последнего выступления: "...аргумент о том, что многие просто не доживут до пенсии, вряд ли можно считать обоснованным"
Цитата : при разнице в населении с Эстонией в 30 раз в нашем Кайтселите было бы 700 тыс. вооружённых мужчин и женщин в придачу к 250 тыс. личного состава ВСУ. Источник: https://censor.net/ru/n3251843
Вечная память защитнику Отечества и большому другу украинского народа.
Міцна людина
А вот в Украине с 1991 по 2019 годы в течение 28 лет независимости все до одного председатели СБУ были из кадровых советских КГБистов-коммунистов.
Это ж просто охренеть можно от такой кадровой политики...
Всё лето в прошлом году провёл в Эстонии: много раз был в Нарве: город расположен в трёх минутах ходьбы от Ленинградской области, на 98 % населён русскими совками, но за 30 лет реформ эстонцы сделали поистине чудо: убогий совково-пролетарский город превращён в чудесный уголок настоящей Европы: ноль коррупции, практически ноль криминала, в городе обустроена превосходная многопрофильная больница, оснащённая на уровне лучших клиник Германии, интерьер и дизайн в этой клинике на уровне 5-ти звёздочного отеля. Любые, самые дорогие и самый сложнейшие операции абсолютно бесплатные. Главный врач этой районной больницы имеет научную степень доктора медицинских наук, закончила докторантуру в Стокгольмском университете.
После глубокого реформирования совковой системы образования сейчас в обычных городских школах обеспечен высочайший уровень обучения. Выпускники обычных муниципальных бесплатных школ в провинциальной Нарве получают такой блестящий уровень подготовки по иностранным языкам, что без всяких дополнительных языковых курсов поступают прямиком в Кембриджский, Оксфордский или в Гейдельбергский университет. Российский город напротив эстонской Нарвы весь зарос сорняками в человеческий рост, разбитые тротуары и дороги, по улицам ползает синюшная алкашня и наркоманы: абсолютная депрессивная безнадёга и полная мерзость запустения....
Даже в маленьких городишках с населением 15-20 тысяч жителей имеются прекрасно оснащённые на европейском уровне больницы и школы. С трудом верится, что это территория бывшего совка.
1) не надо так преувеличивать, далеко не все.
2) можно подумать, шо с 2019 там сидит ангелочек-баканов в белой простыне
Но сразу возникает вопрос - Антоша изучил строение территориальной обороны еще в 2015, а потом в 2020 (с первого раза не дошло!)
Как он распорядился своими знаниями? Что конкретно было создано и действует?
А то везде мелькает, торгует фейсом (мордой), а толк есть?