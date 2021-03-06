"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава відреагувала на напис хуліганів на консульстві в Харкові

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент із написами на словацькому консульстві в Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо" – сказав Корчок.

Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Супутник V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадало від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачення принесли спочатку МЗС Словаччини, а після і сам Матович.

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