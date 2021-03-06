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"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава відреагувала на напис хуліганів на консульстві в Харкові

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент із написами на словацькому консульстві в Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо" – сказав Корчок.

Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Супутник V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадало від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачення принесли спочатку МЗС Словаччини, а після і сам Матович.

Також читайте: "Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом. ФОТОфакт

МЗС (4113) Словаччина (1098) Україна (5878) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+26
Ой та ладно нашли врага - Словакию.
Посмотрите что нес в ефире про Украину зеленский
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06.03.2021 13:14
+23
Це був жарт
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06.03.2021 13:08
+20
Шо-та было не слышно реагирования братиславы, когда "шутил" её немытый цыган
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06.03.2021 13:10
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это вместо здрасте...
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06.03.2021 13:06 Відповісти
"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава відреагувала на напис хуліганів на консульстві в Харкові - Цензор.НЕТ 7296
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06.03.2021 13:40 Відповісти
На Словакию глаз положили тоже мадьяры, может с ними махнемся?!
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06.03.2021 14:02 Відповісти
Сложно вспомнить, на какие соседние территории мадьяры НЕ положили глаз.
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07.03.2021 10:44 Відповісти
Злякалися пацюки
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06.03.2021 13:06 Відповісти
Пацюкам особливо нічого боятись, бо під захистом НАТО.
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06.03.2021 13:17 Відповісти
поки що бачимо як НАТО сглатує
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06.03.2021 13:46 Відповісти
Вони не відповіли на якусь військову агресію проти члена альянсу?
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06.03.2021 13:49 Відповісти
щось я не помітив реакції на вбивство керівництва Польщі...
вбивство громадян країн НАТО шляхом знищення літака MH-17 - це агрессія проти "члєна альянсу"?
спонсорування бойовіків для вбивства американських військових - це агрессія проти "члєна альянсу"?
компьютерні атаки на державні установи членів НАТО - це агрессія?
тощо
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06.03.2021 13:54 Відповісти
Якщо так розглядати, то є таке. Не забувайте, що лівих нахил, підживлений кацапцькими нафтодоларами, дається взнаки.
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06.03.2021 13:58 Відповісти
А еще Туск тогда в Польше был, прокацапский. А потом ЕС возглавил...
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06.03.2021 23:26 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B0_(1961) Индийская аннексия Гоа (1961)
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06.03.2021 14:04 Відповісти
Так. Було. Провінцію, хоча і заморську, бо така вже специфіка Португалії, разом з повноправними громадянами члену альянсу було здано Індії. І не просто здано, а ще і ставилися перешкоди для намагань Португалії перекинути туди війська. І дипломатична тиша.
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06.03.2021 14:12 Відповісти
Є більш розлогі матеріали на цю тему.
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06.03.2021 14:14 Відповісти
Це був жарт
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06.03.2021 13:08 Відповісти
Шо-та было не слышно реагирования братиславы, когда "шутил" её немытый цыган
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06.03.2021 13:10 Відповісти
митий нециган, ти з дуба рухнув?
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06.03.2021 16:28 Відповісти
Торчок, пардон, Корчёк, пардон Корчок (впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА?) скажу от всей души, вам, как лизунам ануса парашников - идите вы на ху....тор, бабочек ловить.
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06.03.2021 13:12 Відповісти
Впевнений що це харківські ультас. Браво!
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06.03.2021 13:12 Відповісти
В каждой шутке есть доля правды. Так что пусть не расслабляются.
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06.03.2021 13:13 Відповісти
Притомна реакція - визнав, що винні вони самі.
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06.03.2021 13:14 Відповісти
Ой та ладно нашли врага - Словакию.
Посмотрите что нес в ефире про Украину зеленский
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06.03.2021 13:14 Відповісти
что ?
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06.03.2021 13:17 Відповісти
дирява пам'ять?
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06.03.2021 13:38 Відповісти
Багато чого. Сам подивися.
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&t=61s
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06.03.2021 13:49 Відповісти
Зеленський про Крим:
https://www.youtube.com/watch?v=fWaSF_aLogU
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06.03.2021 13:50 Відповісти
Калнишевский,а он тогда был премьером,чиновником,президентом?Может депутатом,или хотя бы помощником депутата?И кто,как не юморист обострит самую актуальную тему?Я также помню их песню"...как дела на Востоке,где смогли закрепиться,или танки Таманской переходят переходят границу?..."И ведь войну так никто и не объявил...
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06.03.2021 14:48 Відповісти
Коцапи об"явили Україні війну ще у 1991 році, вже на другий день після проголошення Україною своєї Незалежності. Ви, мабудь, у цей час міцно спали...
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06.03.2021 15:59 Відповісти
они же дети
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06.03.2021 13:16 Відповісти
Я бы написал :" Меняем Словакию на сырьё для мусороперерабатывающего комбината"... И это - не шутка...
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06.03.2021 13:19 Відповісти
А шо такоє? Реально ж смішно.
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06.03.2021 13:20 Відповісти
Причина и следствие... ну извинились они, ну и что? еще нужно извиниться и думать преждечем пускать в ход послушный язык тупой башки.
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06.03.2021 13:22 Відповісти
Словакия передавала Украине миллионы на помощь . Вы бы сдерживались в комментах и не уподоблялись кацапскомум быдлу.

Согласна. Что шутка Матовича за гранями приличия.
но сохраняйте сами своё лицо
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06.03.2021 13:31 Відповісти
у вас позиція потенційно у всьому винної людини!

не слід забувати, що вільна і потужна Україна - це запорука тому, що Словаччина взагалі буде існувати на мапі Європи!
контраргументи про НАТО - не треба! всі ми свідки тому як московія вбила все політичне керівництво Польщі і не отримала жодних наслідків за це
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06.03.2021 13:43 Відповісти
У меня позиция - нельзя опускаться всем до уровня быдла,
Свою позицию можно выпадать на форуме БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЯ ГРАЖДАН СЛОВАКИИ
Этим инцендентом уже воспользовались кацапы . И на форуме - тоже.
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06.03.2021 13:49 Відповісти
в словаччині йде війна з московією?

може політичне керівництво України домовляється з московією про обмін словатчини (або вільного доступу до кордону московітам) на московський шмурдяк?
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06.03.2021 13:59 Відповісти
А хто ображає ваших граждан Словакіі?
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06.03.2021 14:02 Відповісти
Премьер-министр Словакии-быдло. Куда катится этот мир?
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06.03.2021 16:44 Відповісти
Не все учились на дипломатов.

А кое кто и не служил в армии , а уже главнокомандующий .
Вот Лукашенко вообще колхозник - а Беларусь подмял на 30 лет
А его друг из раши - фсбжшник и готов всех мочить в унитазах
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06.03.2021 16:54 Відповісти
Якщо не вчились - якого біса туди пруться?
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06.03.2021 17:42 Відповісти
Спросите у своего президента 😀😀😜
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06.03.2021 17:44 Відповісти
Спитаємо, не переживайте.
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06.03.2021 19:37 Відповісти
😀😀😀
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06.03.2021 19:49 Відповісти
Не отображается. Если что-то умное, перезалейте с другого ресурса.
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07.03.2021 11:48 Відповісти
Ответ адекватный, в нем соль и боль. И словаки это поняли.
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06.03.2021 15:04 Відповісти
Но не поняли некоторые форумчане : которые чисто по кацапски регион перессорить народы
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06.03.2021 15:23 Відповісти
Софія, самі ж бачите хто тут вугілля підкидає? Шавки на праці, інші- пар випускають... А кацапи як касапи, нічого коментувати.
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06.03.2021 16:36 Відповісти
😀😀😀
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06.03.2021 16:41 Відповісти
Можна подумати,що якийсь словак Янек це прочитає та дуже засмутиться. А дурість його власного прем'єра його ніяк не засмучує?
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06.03.2021 16:47 Відповісти
Посольство Словакии в Украине - все умеют читать , там много и граждан Украины работает
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06.03.2021 16:57 Відповісти
Ааа. Горе-то какое. На форуме Цензора ссорят народы. А дурацкие шутки премьера Словакии никого не ссорят. Ведь лучше после такого утереться и обтекать. Ааааа.
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06.03.2021 16:53 Відповісти
😀😀😀
Обтекайте , но тихо
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06.03.2021 16:55 Відповісти
Гыгыгы. А зачем стрелки переводить? Вам не нравится,что у вас психология терпилы?
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06.03.2021 16:59 Відповісти
пусть эта "шутка" будет последней в этом диалоги. Словаки норм соседи, это ж не мокша
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06.03.2021 13:33 Відповісти
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06.03.2021 15:25 Відповісти
Мав не просто вибачитися а піти у відставку!
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06.03.2021 13:46 Відповісти
ладно прощаем)но нужно думать что говоришь
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06.03.2021 13:47 Відповісти
Вообще-то словаки во время Второй мировой были союзниками Гитлера и тоже воевали на Восточном фронте. И уже оккупировали территорию Прикарпатской Украины. Они еще за это не извинились...
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06.03.2021 14:11 Відповісти
А словакам потрібно було бути союзниками комуняк, яки знищували українців міліонами ???
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06.03.2021 16:02 Відповісти
Ай маладца! Точненько по методичке изобразил дрейф темы
Действительно, ну за кого же было тогда воевать, кроме Гитлера? Жаль, что сралин этого - придуроачок - так и не понял...
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09.03.2021 09:45 Відповісти
Дурненьке, словаки під час тієї війни, находячись серед "сайузнікаф" німців і не маючи "мєтадічак", рятували українців від тих же німців, ба навіть від голодної смерті, підгодовуючи в першу чергу дітей, тобто - майбутнє України. Моя мама та ще четверо її сестер та братів у 1943-44 роках і вижила завдяки словакам, які були "сайузнікамі" німців. Зате у 1932-33, у 1940 та у 1946-47 роках пухла і вона, і її брати та сестри від сталінського голоду.Так що, "любітєль вєлікава сраліна, важдя всєх врємьон і народаф", твоя агітація йде нах...й разом з тобою, недолугим сталінятком.
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09.03.2021 11:12 Відповісти
Они еще за это не извинились...
****
Кабздиров глубоко вазмущьон!
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07.03.2021 01:43 Відповісти
???
Тобі дати перелік всіх країн, які воювали на стороні німців? Ти ще вспомни часи Аттіли.
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07.03.2021 05:52 Відповісти
Необходимо постоянно напоминать европейцам, что гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это была воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, о том, что многие кремлёвские бандиты подобным образом же сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе **.нуковичем
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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06.03.2021 13:57 Відповісти
О каком референдуме ты глаголешь? Такой формы волеизьявления ни в Украине, ни в параше вообще не предусмотрено. Более того, все вопросы об отделении (включая агитацию и другие точки зрения) в обеих государствах уголовно преследуются. А теперь прочитай что ты написал.
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06.03.2021 14:07 Відповісти
Особенно трогательно выглядит твой собственный лайк под этой глупостью
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06.03.2021 14:08 Відповісти
Слово не воробей ,выпустил-не поймаешь ,поэтому все свои извинения можете смело затусовать себе в очко ...
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06.03.2021 13:59 Відповісти
Одна ситуация когда ляпает премьер-министр страны, и совсем другое дело когда шпана мелом пишет на заборе. Если бы не пару труб что идут через Словакию---так задворки бы были, куры на улицах бы паслись. Албания скоро за счёт морского берега поднимется крепко как Хорватия и Черногория.
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06.03.2021 14:33 Відповісти
Ой! Ховайся!
Який жах!
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07.03.2021 01:45 Відповісти
Я колись учився із словаками в універі. І жив в гуртожитку в одній кімнаті. На стіні висіла карта тоді ще Чехословакії. Так от: сітка дорог автомобільних і залізниці вдесятеро густіша за українську була. До найменшого сільця можна було добратися кілька раз на добу. В нас були такі села, що лише вранці і увечері. А так місцеві домовлялися то з водіями молоковозів чи ще якимось. А що там тоді з промисловістю, я не знаю. Але рівень комфорту очевидно більший.
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07.03.2021 06:59 Відповісти
Міняємо Матовича на Навального.
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06.03.2021 14:42 Відповісти
Одно словацкое быдло по быдляче пошутило. Ну мы ж не терпилы, у нас хватает своих быдлюг-патриотов чтобы написать какую пакость.
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06.03.2021 14:50 Відповісти
Дибилоид Матович, не хочешь свои мозги прооперировать и добать себе извилин? Есть подозрение что у тебя мозги рептилии.
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06.03.2021 15:17 Відповісти
член "аватры"?
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07.03.2021 12:38 Відповісти
Вообще-то за такую "шутку" премьера пора снимать с ответственной должности,пока он не "подставил" Словаччину ещё как-нибудь...И вообще пересмоттреть квоту идиотов в чиновниках.9наверное от Украины переняли опыт на идиотов в чиновниках?)
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06.03.2021 16:35 Відповісти
Шрьодер ще і не таке варнякав, так його і не згадують в Україні і посольство не обписують!
Всі вони славненькі, коли сидять за три тисячі кілометрів від паРаші!!!
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06.03.2021 16:53 Відповісти
Судячи по фото, цей будинок - в 30 метрах від обласного управління МВС України.
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06.03.2021 17:04 Відповісти
...та то скоріше непорозуміння, набагато цікавіше було б побачити напис про те як готові "обміняти" Крим, скажімо так за адресою вул.Максиміліанівська,22 в Харкові ?...
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06.03.2021 19:46 Відповісти
Словаки идиоты ! Они забыли как Кремль их танками давил и насиловал их женщин! Выросло поколения дураков без памьяти!
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06.03.2021 22:01 Відповісти
А я 1980-1982 -й служив у Словатчинах окупантом
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06.03.2021 23:39 Відповісти
Кремль их танками давил и насиловал их женщин!
*******
Ой, ***, капець! Яке страшне діло!
Це щось неймовірне...
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07.03.2021 01:50 Відповісти
ну, обменяемся извинениями...
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07.03.2021 12:40 Відповісти
 
 