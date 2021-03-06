"Міняємо Словаччину на Крим": Братислава відреагувала на напис хуліганів на консульстві в Харкові
Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент із написами на словацькому консульстві в Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.
Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини Харкові.
"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо" – сказав Корчок.
Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єр-міністра. Те ж саме зробив і прем'єр-міністр Ігор Матович.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Супутник V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадало від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачення принесли спочатку МЗС Словаччини, а після і сам Матович.
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вбивство громадян країн НАТО шляхом знищення літака MH-17 - це агрессія проти "члєна альянсу"?
спонсорування бойовіків для вбивства американських військових - це агрессія проти "члєна альянсу"?
компьютерні атаки на державні установи членів НАТО - це агрессія?
тощо
Посмотрите что нес в ефире про Украину зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=fWaSF_aLogU
Согласна. Что шутка Матовича за гранями приличия.
но сохраняйте сами своё лицо
не слід забувати, що вільна і потужна Україна - це запорука тому, що Словаччина взагалі буде існувати на мапі Європи!
контраргументи про НАТО - не треба! всі ми свідки тому як московія вбила все політичне керівництво Польщі і не отримала жодних наслідків за це
Свою позицию можно выпадать на форуме БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЯ ГРАЖДАН СЛОВАКИИ
Этим инцендентом уже воспользовались кацапы . И на форуме - тоже.
може політичне керівництво України домовляється з московією про обмін словатчини (або вільного доступу до кордону московітам) на московський шмурдяк?
А кое кто и не служил в армии , а уже главнокомандующий .
Вот Лукашенко вообще колхозник - а Беларусь подмял на 30 лет
А его друг из раши - фсбжшник и готов всех мочить в унитазах
Обтекайте , но тихо
Действительно, ну за кого же было тогда воевать, кроме Гитлера? Жаль, что сралин этого - придуроачок - так и не понял...
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Кабздиров глубоко вазмущьон!
Тобі дати перелік всіх країн, які воювали на стороні німців? Ти ще вспомни часи Аттіли.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе **.нуковичем
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
Який жах!
Всі вони славненькі, коли сидять за три тисячі кілометрів від паРаші!!!
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Ой, ***, капець! Яке страшне діло!
Це щось неймовірне...