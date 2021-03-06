В одній із лікарень Мукачева сталася надзвичайна подія: через перенапруження відключилася система електропостачання в оснащених киснем COVID-відділеннях
Вранці в одній з лікарень Мукачева, куди госпіталізують інфікованих коронавірусом, ледь не сталася трагедія у COVID-відділеннях.
Про це в фейсбуці повідомив заступник директора лікарні з медичної частини Мирослав Гавришко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами через перенапруження в декількох відділеннях з COVID-пацієнтами відключилася система електропостачання, що могло призвести до трагедії.
"Щойно відчув на собі холодок можливоі трагедії - відключилась від перенапруги система електропостачання терапевтичного корпусу нашої лікарні - де два кисневозаряджені ковідні відділення!!! Божим промислом і людськими зусиллями все відновлено!!! Дякую електрикам, господарникам і Звичайно Медикам!!! Скажу коротко - все нормально!!! Всі на місцях!!!" - написав він.
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Якщо ж перегрузка, то значить правий інший коментатор: навантаження завелике і відключається по току. Навіть концентратори щось тягнуть. А якщо включити обігрівач, нарівач то вибьє в будь-якому випадку.