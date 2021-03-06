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Новини Коронавірус і карантин
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В одній із лікарень Мукачева сталася надзвичайна подія: через перенапруження відключилася система електропостачання в оснащених киснем COVID-відділеннях

В одній із лікарень Мукачева сталася надзвичайна подія: через перенапруження відключилася система електропостачання в оснащених киснем COVID-відділеннях

Вранці в одній з лікарень Мукачева, куди госпіталізують інфікованих коронавірусом, ледь не сталася трагедія у COVID-відділеннях.

Про це в фейсбуці повідомив заступник директора лікарні з медичної  частини Мирослав Гавришко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами через перенапруження в декількох відділеннях з COVID-пацієнтами відключилася система електропостачання, що могло призвести до трагедії.

"Щойно відчув на собі холодок можливоі трагедії - відключилась від перенапруги система електропостачання терапевтичного корпусу нашої лікарні - де два кисневозаряджені ковідні відділення!!! Божим промислом і людськими зусиллями все відновлено!!! Дякую електрикам, господарникам і Звичайно Медикам!!! Скажу коротко - все нормально!!! Всі на місцях!!!" - написав він.

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В одній із лікарень Мукачева сталася надзвичайна подія: через перенапруження відключилася система електропостачання в оснащених киснем COVID-відділеннях 01

карантин (18172) Мукачево (175) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
то что резервное питание украли - это беда
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06.03.2021 14:07
+2
на каждый аппарат должны стоять источники бесперебойного питания ,которые украли
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06.03.2021 14:10
+1
это на подстанции проблемы , фаза на ноль
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06.03.2021 14:05
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У Меня тоже отключка от перенапряжения
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06.03.2021 13:59 Відповісти
а автоматически отключилось при перенапряжении ,а могло все сгореть
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06.03.2021 14:04 Відповісти
это на подстанции проблемы , фаза на ноль
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06.03.2021 14:05 Відповісти
то что резервное питание украли - это беда
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06.03.2021 14:07 Відповісти
счастье что ничего не замкнулось на совсем и никто не ушел... насовсем !!!
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06.03.2021 14:08 Відповісти
на каждый аппарат должны стоять источники бесперебойного питания ,которые украли
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06.03.2021 14:10 Відповісти
Кошмар ! Кругом ворюги ! Как жить ?
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06.03.2021 14:20 Відповісти
Для работы в операционных и реанимациях требуется ИБП с изолирующим трансформатором.
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06.03.2021 14:27 Відповісти
ИВЛ - 350 ВА (1 шт)
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06.03.2021 14:28 Відповісти
обычно ИБП к ним стоят 1500 грн
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06.03.2021 14:42 Відповісти
Принцип, по которому работают аппараты ИВЛ, называется вентиляцией с положительным давлением. Они закачивают насыщенный кислородом воздух в легкие и откачивают из них жидкость.
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06.03.2021 14:39 Відповісти
Перенапряжение из-за того что отапливать газом дорого а на обогрев помещений электричеством автоматы не рассчитаны.Но за то теперь знаю что автоматика защиты работает.
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06.03.2021 16:01 Відповісти
Как вы далеки от электрики....И при этом берётесь комментировать. Ну как депутат.
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06.03.2021 19:30 Відповісти
Ну если Вы считаете что наладчик КИПиА шестого разряда из стажем работы 38 лет далек от електрики в таком случае Вы просто Энштейн или Тесла.
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06.03.2021 21:26 Відповісти
Безграмотный народ. И те. кто статью писАл, и те, кто комментировал. Не перенапряжение. а перегрузка.
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06.03.2021 19:28 Відповісти
ну чому? он валет правильно зреагував: раз так написано, значить фаза впала на нуль і автомати вибило. У мене вибиває нижче 170 і вище 250. дружина лається, хоча поки не стояло те реле, то колись згоріло багато чого через ті 380.
Якщо ж перегрузка, то значить правий інший коментатор: навантаження завелике і відключається по току. Навіть концентратори щось тягнуть. А якщо включити обігрівач, нарівач то вибьє в будь-якому випадку.
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07.03.2021 07:36 Відповісти
 
 