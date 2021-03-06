Вирішується питання про доставку в Україну пасажирів, які не постраждали в ДТП у Польщі або яких випишуть найближчим часом, - МЗС

За попередньою версією поліції, ДТП з українським автобусом в Польщі відбулася через те, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся", - підкреслюють в МЗС.

"Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - додають в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що всього в автобусі було 57 українців.

Також читайте: Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі