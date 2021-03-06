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Вирішується питання про доставку в Україну пасажирів, які не постраждали в ДТП у Польщі або яких випишуть найближчим часом, - МЗС

Вирішується питання про доставку в Україну пасажирів, які не постраждали в ДТП у Польщі або яких випишуть найближчим часом, - МЗС

За попередньою версією поліції, ДТП з українським автобусом в Польщі відбулася через те, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

"За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся", - підкреслюють в МЗС.

"Спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом", - додають в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що всього в автобусі було 57 українців.

Також читайте: Дуда співчуває у зв'язку із загибеллю українців у ДТП у Польщі

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Водій не впорався із керуванням: стала відома попередня причина смертельної ДТП із українцями в Польщі

ДТП (4465) МЗС (4113) Польща (8489) смерть (6744)


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Это понятно, что не справился. Почему не справился? Заснул, отвлёкся, провтыкал...?
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06.03.2021 14:29 Відповісти
Вася! Ты в бронепоезде? Автобус ехал по маршруту Познань-Херсон
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06.03.2021 15:24 Відповісти
Тупень, люди в Украину ехали. Оно читать не умеет, но на людей бросается с поучениями.
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06.03.2021 15:26 Відповісти
Причины аварии могут быть следующие - заснул, превышение скорости, лопнула покрышка.
Мне кажется, в этом случает - все-таки высокая скорость, а потому не вписался в дорогу.

Кар двухэтажный, нестабильный. Украинцы - очень недисциплинированные водители. И вот следствите. Если лопнуло колесо - тоже может сильно повести и можно не справиться с управлением.
Если превысил скорость - под суд лет на 15. Если колесо - диревтора фирмы - в тюрьму лет на 15 за ненадлежащее техническое состояние каров.
В любом случае жалко людей и их семьи. Люди, видно, так торопились увидеть своих родных, везли подарки. Земля вам пухом.
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06.03.2021 15:24 Відповісти
 
 