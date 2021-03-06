Порошенко: Ми створили антикорупційні органи і націоналізували ПриватБанк, але зараз ситуація із корупцією погіршилася. Зеленський рухається назад
Президент України Володимир Зеленський не проявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", – нагадав Порошенко.
Він також зауважив – замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв’язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", – констатує Петро Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв’ю виданню "L’Express" Петро Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Дежрдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського – чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа-імперії Коломойського, яка стала головних джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", – вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-пертнерство часів "Кварталу 95". Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", – наголосив п’ятий президент.
Порошенко переконаний – правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред’явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких маштабних корупционерів", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми навіть не можемо зібрати мітинг проти корупції,а ви кажете про якесь віче.Це наївність.
Толмач не драгоманить?
"По пану Коломойському. Я вважаю, що це дуже потужний сигнал. І це означає одне: що наступний олігарх після Медведчука є ще один бізнес-партнер пана Зеленського - це пан Коломойський", - заявив Омелян.
"І я дуже сподіваюся, що процес деолігархізації, який розпочався в Україні, буде незворотнім, і ми будемо мати нарешті очищену й ефективну державу, де олігархи просто стануть багатими людьми і платитимуть чесно податки, але не втручатимуться в політичне життя країни",- підкреслив ексміністр інфраструктури.
"Інформація про те що Ігор Коломойський фінансував виборчу кампанію Володимира Зеленського, це інформація достатньо відкрита. Я хочу підняти архів, ще першого березня 2019 року, народний депутат Ар'єв оприлюднив інформацію агентства Kroll про вивід 41 млн доларів вкладників ПриватБанку через "Квартал 95" через фінансування фірм Коломойського. Ця інформація відкрита на "Українській правді" і в багатьох інших джерелах з 2019 року. Якби це була неправда, то очевидно, був би судовий позов проти Ар'єва і його би вже примусили вибачатись. За словами Ар'єва, Зеленський не буде боротися з олігархом, який його фінансував", - сказав Уколов. "Ніяких судових позовів проти Ар'єва не було, і це означає, що президент Зеленський, який був власником "95 кварталу", не зацікавлений у розслідуваннях проти Ігоря Коломойського. Якщо ця інформація відповідає дійсності, а вона відповідає дійсності, інакше вона була б спростована, починаючи від 1 березня 2019 року" - зазначив Уколов
Все-таки, если ума нет, его в аптеке не купишь
Чому мені подобається Зеленський:
2021-02-02: Підписав указ про блокування проросійських ЗМІ
Чому мені подобається Порошенко:
2019-08-12 12:35:08: Пенсию теперь можно оформить онлайн
2019-06-23 11:29:22: Отменены штрафы за нарушение кассовой дисциплины
2019-06-22 16:15:37: Отменена минимальная цена на услуги нотариусов
2019-06-21 13:40:14: Отменена обязательная школьная форма
2019-06-19 19:51:28: Отменена обязательная продажи валютной выручки
2019-06-07 21:51:33: Введены штрафы за незаконное ношение военной формы и осквернение памятников воинам
2019-04-24 18:52:22: Вводится упрощенная регистрация кассовых аппаратов онлайн
2019-04-22 20:19:24: Упрощена регистрация кассовых аппаратов
2019-04-17 10:38:59: Регистрировать готовность объекта к эксплуатации будут онлайн
2019-04-15 18:32:41: Физлица смогут объявлять себя банкротами и ускорена процедура банкротства юрлиц
2019-04-15 18:24:40: Разрешено строить перехватывающие парковки в городах
2019-04-07 15:47:42: Тактильная плитка на тротуарах теперь обязательна
2019-03-28 13:32:57: Автоматическая обработка деклараций строительства объектов категории СС1 онлайн
2019-03-28 13:31:54: Отменена украинская сертификация автозапчастей с европейской сертификацией
2019-03-28 13:31:02: Адреса для новостроев теперь присваиваются автоматически
2019-03-28 13:30:00: Теперь можно зарегистрировать ООО онлайн за пару минут
2019-03-06 18:56:56: Отменена книга жалоб и предложений
2019-02-19 11:21:54: Теперь номерные знаки на авто можно заказать онлайн
2019-02-13 20:13:27: Упрощена и ускорена процедуры "строительной амнистии"
2019-01-22 23:00:58: 97апускается единый счет для таможенных платежей
2019-01-11 12:15:24: Вводится более 20 послаблений на валютном рынке
2018-12-22 21:21:36: С 1 января 2019 лекарства можно вернуть в аптеку
2018-12-22 21:07:23: Заработал электронный кабинет водителя
2018-12-19 21:51:42: С 1 мая будет запущена услуга переноса номера между операторами
2018-12-19 21:50:01: Теперь можно делать перепланировку квартир без разрешений
2018-12-19 21:46:23: Отменены разрешения для утепления домов
2018-12-19 21:40:55: Введены штрафы за буллинг в школах
2018-12-09 19:48:18: Ставки земельного налога по каждому местному совету теперь доступны бесплатно онлайн
2018-12-03 17:38:53: Минфин открыл данные обо всех местных бюджетах
2018-12-03 17:20:48: Чтобы открыть счет, больше не нужно идти в банк
2018-10-11 16:15:05: Підприємців звільнено від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків у розрахункові книжки
2018-10-06 16:18:51: Бизнесу больше не нужно хранить копии чеков
2018-10-06 16:11:42: Упрощено лицензирование малых виноделен и отменена лицензия на продажу алкоголя для них
2018-10-06 16:08:37: Ужесточены наказания за незаконные вырубку и экспорт леса
2018-09-21 16:32:45: Запущен кредитный реестр для банков
2018-09-07 18:53:34: Отменён экологический контроль в портах
2018-09-05 15:10:19: Запущена система электронной проверки подлинности медицинских справок и профосмотров
2018-09-05 15:07:56: Заработал электронный кабинет перевозчика
2018-09-05 15:04:47: Отменено госрегулирование производства и цен на сахар
2018-09-01 14:27:26: Отменено снятие авто с учёта при продаже
2018-08-23 15:39:59: Открыт онлайн-реестр получателей субсидий
2018-08-19 17:11:47: Более эффективное использование земель, предотвращение рейдерства
2018-07-26 16:53:46: Упрощено получение иностранных кредитов
2018-07-18 17:38:55: Принят ряд дерегуляционных упрощений для бизнеса - для прокладывания кабелей выскороскоростного интернета, найма иностранцев и др.
2018-07-07 13:39:12: Теперь при ремонте или создании новых улиц запрещено устанавливать рекламу и МАФы на тротуарах
2018-07-06 11:25:15: На таможне вводится единое окно
2018-07-03 15:43:49: Усилена защита прав кредиторов
2018-06-26 16:01:50: Теперь при ремонте или создании новых улиц будет обязательным создание велодорожек
2018-06-25 20:57:34: Земельные торги переведены на платформу Prozorro
2018-06-22 16:20:00: Валютная либерализация
2018-06-20 18:43:47: Добавлены возможности контрактной службы в армии
2018-06-13 17:54:57: Введены электронные кассовые чеки и возможность использовать смартфон вместо кассового аппарата
2018-06-12 21:17:36: Упрощены денежные переводы в иностранной валюте
2018-06-10 12:45:05: Наведен порядок в добыче газа и нефти
2018-06-10 12:25:01: Разрешена трансплантация органов умерших
2018-06-10 12:22:49: Матерям будут компенсировать из бюджета оплату няни
2018-05-16 16:47:32: Упрощена процедура покупки валюты для бизнеса
2018-05-16 16:28:39: Создан институт международного финансового посредника
2018-05-16 16:21:31: Села и поселки отныне могут присоединяться к большим городам
2018-03-15 15:11:09: Минздрав отменил талоны в больницах и медкарты для студентов
2018-03-14 22:57:18: На сайті ПФЛ можна дізнатися свій стаж і пенсію
2018-03-01 18:57:32: Упрощена процедура оформления разрешительной документации для добычи нефти и газа
2018-02-27 23:24:58: Отменено требование предоставлять экологический сертификат при импорте автомобилей
2018-02-07 11:40:11: Создаётся реестр заёмщиков банков
2018-01-18 16:29:41: Розблокована та спрощена приватизація держпідприємств
2017-12-28 09:52:10: Упрощены условия торговли валютой для банков и МФО
2017-12-20 19:34:25: Кабмин отменил более 300 регуляторных актов
2017-12-17 12:13:04: Госгеонедр открыла доступ к карте минеральных ресурсов Украины
2017-12-17 12:03:14: Упрощена выдача спецразрешений на водопользование
2017-11-22 22:10:23: Единое окно на таможне стало обязательным. Сокращены максимальные сроки досмотров
2017-11-16 22:56:44: Ограничены возможности правоохранителей для проведения обысков у бизнеса
2017-11-14 21:15:19: Телемедицина в сёлах
2017-11-10 09:27:35: Реформа ЖКХ
2017-11-01 10:16:21: НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках - отмена печатей, онлайн-договор с банком
2017-10-19 20:06:46: Медицинская реформа
2017-10-05 14:11:33: Легализованы электронные доверительные услуги
2017-10-05 14:07:52: Теперь европротокол при ДТП можно составить онлайн
2017-10-03 18:53:03: Запущена судебная реформа
2017-10-03 18:49:05: Пенсионная реформа
2017-09-26 21:04:47: Стало возможно заказать справку о несудимости онлайн
2017-09-06 10:26:35: Реформа среднего образования
2017-07-13 18:10:01: Введен конкурсный отбор судей КСУ и возможность простым гражданам подать конституционную жалобу
2017-06-26 21:40:03: Отменена регистрация инвестиций и упрощен приём на работу иностранцев
2017-06-22 21:49:49: Упрощен перевод дачных домов в жилые
2017-06-22 21:46:08: Введена обязательная сертификация энергоэффективности зданий
2017-06-08 14:55:36: Отменено госрегулирование цен на продукты питания
2017-06-08 09:14:59: Упрощены строительные процедуры
2017-06-02 12:46:35: В корпоративном праве внедрены процедуры squeeze-out и sell-out
2017-05-22 17:53:11: Виплата пенсій "відв'язана" від прописки
2017-05-15 16:59:02: Безвизовый режим с ЕС
2017-04-14 16:38:00: Упрощено получение разрешительной документации на строительство
2017-04-14 16:27:24: Рынок электроэнергии
2017-04-14 09:57:05: Принят закон о частных детективах
2017-04-04 16:23:58: Запущен открытый реестр НДС
2017-04-04 15:06:44: Круговое движение в Украине стало главной дорогой во всех случаях
2017-03-23 17:51:00: Отменено обязательное использование печатей
2017-03-15 22:53:20: Кабмин отменил 120 актов, усложнявших деятельность бизнеса
2017-02-26 20:20:06: Теперь можно размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без лицензий
2017-02-26 20:17:43: Запущен «Онлайн будинок юстиції»
2017-02-09 22:47:07: МВД начало выдачу международных водительских удостоверений
2017-01-21 08:29:42: Запущена электронная очередь для безработных
2017-01-17 15:32:40: Отменено определение категорий сложности объектов строительства
2017-01-17 15:03:58: Принят закон о внедрении единого электронного билета для общественного транспорта
2017-01-17 15:03:27:
2017-01-16 12:07:54: Запущено онлайн-реєстр фізосіб і компаній-боржників
2017-01-07 11:38:10: Ліки в Україну ввозитимуть за спрощеною системою реєстрації
2016-12-30 15:36:40: Уменьшено число проверок налоговыми, упрощено администрирование налогов
2016-12-28 15:56:04: Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
2016-12-28 15:54:41: Теперь при строительстве дорог обязателен международный контроль FIDIC
2016-12-01 22:37:07: Отменены 367 регуляторных актов
2016-11-09 13:54:17: Введено референтное ценообразование на лекарства
2016-11-03 19:45:54: Либерализована система госконтроля, уменьшено количество проверок бизнеса
2016-11-03 19:21:55: Теперь можно заключать зарубежные договоры по email и инвойсу
2016-10-13 23:30:16: Зареєструвати земельну ділянку тепер можна онлайн
2016-10-13 23:29:12: Значительно сокращено время регистрации и снятия с учета автомобилей
2016-10-08 11:35:43: Заключенным частично разрешено пользоваться интернетом
2016-10-05 10:23:12: Отменён ввозной сбор на металлолом
2016-10-05 10:22:38: Отменена экологическая экспертиза и введена оценка влияния производства на окружающую среду
2016-09-23 12:03:12: Експеримент з відміни держрегулювання цін на продукти харчування
2016-09-22 10:50:00: Скасовані ліцензії на продаж алкоголю для невеликіх там місцевих виробників
2016-09-05 11:42:59: Узаконена система BankID
2016-08-29 09:17:56: Упрощены правила установки счетчиков электроэнергии
2016-08-22 15:42:47: Ряд послаблений в начальной школе
2016-08-19 12:00:23: Упрощена оплата импорта услуг
2016-08-04 09:01:51: НБУ разрешил выдавать гуманитарную помощь электронными деньгами
2016-07-31 15:01:12: Онлайн-запис на весілля та зменшення сроків очикування реєстрації шлюбу
2016-07-27 16:42:01: "Єдине вікно" на митниці
2016-07-27 16:39:52: Cформовані Сили спеціальних операцій ЗСУ
2016-07-25 13:53:42: Резко повышено наказание на вождение авто в нетрезвом виде
2016-07-16 22:24:03: Теперь регистрация договора покупки б/у автомобиля возможна в автосалоне
2016-07-06 22:45:23: Лицензию на осуществление хоздеятельности в строительстве теперь можно получить удаленно, в электронном виде
2016-07-01 19:39:01: Создаются сервисные центры МВД
2016-06-23 10:19:27: Упрощён порядок привлечения иностранных инвестиций
2016-06-17 14:57:07: Надано можливість банкам застосовувати електронні форми документів під час здійснення контролю за експортно-імпортними операціями
2016-06-07 20:48:48: Судебная реформа
2016-06-07 19:33:19: Перестроена система корпоративного управления и поднят уровень прозрачности госкомпаний
2016-06-07 13:44:44: Запущен поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон
2016-06-07 13:38:32: Введен институт частных судебных исполнителей
2016-06-07 12:36:56: Упрощена процедура регистрации лекарств из ЕС, США, Японии
2016-05-14 16:34:53: Снижен НДС и разрешена торговля в салонах подержанными автомобилями
2016-04-22 13:31:56: Отменена регистрация контрактов на экспорт металлолома в минэкономики
2016-04-21 12:00:43: В Україні тепер в інтернеті можна реєструвати СПД та юридичні особи
2016-04-21 11:48:39: Кабмин отменил сертификацию лекарств с ЕС и США
2016-04-21 11:22:32: Реєстрацію бізнесу та нерухомості передали місцевим органам влади
2016-03-17 11:16:04: Запущен сайт для получения административных услуг в электронном виде
2016-03-17 11:00:11: Создана система электронного декларирования для чиновников и уголовная ответственность за сокрытие имущества
2016-03-16 18:33:28: Украинские бизнесмены могут принимать участие в госзакупках в других странах
2016-03-12 13:44:51: Назначены пенсии инвалидам Евромайдана
2016-03-10 16:57:01: Упрощена процедура получения украинских виз для граждан 27 стран
2016-03-10 16:48:21: Предоставление спецразрешений на пользование недрами теперь осуществляется через проведение аукционов
2016-03-04 23:41:55: В украинских аэропортах упростили паспортный контроль
2016-03-04 23:26:55: Упрощена процедура приватизации гос. активов и сняты ряд ограничений
2016-03-03 00:43:37: Спрощення процедури підключення до електромереж
2016-02-16 15:00:50: Уряд затвердив створення відкритих реєстрів по відшкодуванню ПДВ
2016-02-14 11:25:56: Нацбанк дозволив українцям отримувати електронні платежі з-за кордону
2016-01-22 21:16:45: Відтепер медогляд водії можуть пройти в усіх медзакладах
2016-01-17 18:51:21: Між Україною і США запрацювало "відкрите небо"
2016-01-17 18:28:29: Тепер повірка/ремонт лічиників буде відбуватись за рахунок коммунальників, а не споживачів
2016-01-16 13:40:25: В армії впровадили 65 стандартів НАТО
2015-12-31 17:46:48: Книгу обліку доходів для платників єдиного податку тепер можна вести в електронному вигляді
2015-12-31 17:40:04: Ліквідовано держкомпанію "Автомобільні дороги України", повноваження передані облавтодорам
2015-12-31 17:30:25: Скорочення в НБУ , закриття регіональних відділень
2015-12-31 17:19:10: Держоргани позбавили права вимагати довідки
2015-12-31 16:24:53: Розширено принцип мовчазної згоди при реєстрації бізнесу
2015-12-31 15:55:58: У рамках дерегуляції скасують 177 регуляторних обмежень
2015-12-30 10:13:45: Україна почала друк ID-карт замість паспортів
2015-12-30 00:42:14: Скасовано ввізне мито на електромобілі
2015-12-30 00:39:47: Єдиний соціальний внесок знижено з 36% до 22%: детінізація ринку праці завдяки зниженню ставок
2015-12-30 00:36:50: Система технічного регулювання частково гармонізована з європейською
2015-12-30 00:35:33: Посилено відповідальність власників банків
2015-12-30 00:32:22: Посадовець, який не може пояснити своє майно, буде віддавати його державі та може сісти
2015-12-30 00:29:50: Рада ліквідувала УБОЗ, транспортну і ветеринарну міліцію
2015-12-30 00:28:35: Новий Закон «Про прокуратуру» обмежує її права, проте захищає прокурорів від тиску «згори»
2015-12-25 14:16:48: Мінінфраструктури та ДФС скоротили час митного оформлення вантажів у портах
2015-12-25 14:05:04: Скасовано спец. пенсії
2015-12-25 13:59:00: Держава провела конкурс на 3 ліцензії 3G
2015-12-25 13:44:33: Ліквідовано Національну комісію з питань захисту моралі
2015-12-25 13:42:57: Парламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію
2015-12-25 10:16:24: Рада підтримала публічні закупівлі
2015-12-24 21:28:55: "Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством
2015-12-24 21:25:48: Кабмін ввів знижку на портові збори для транзитних вантажів
2015-12-24 21:24:34: Мінприроди розкрило дані про власників родовищ
2015-12-24 21:23:38: Відкрито реєстр власників транспортних засобів
2015-12-24 21:22:56: Вибори мерів великих міст тепер будуть проходити в два тури
2015-12-24 21:20:16: В Україні спростили процедуру погодження проекту землеустрою
2015-12-21 16:10:27: Платежі за опалення в будинках без теплолічильників тепер прив'язані до фактичної погоди
2015-12-17 15:45:21: Впроваджено систему електронних запорогових закупівель в міноборони
2015-12-17 12:53:24: Почали видавати закордонні біометричні паспорти
2015-12-17 12:38:51: ДП Укрекоресурси перестало збирати гроші з імпорту в тарі
2015-12-17 12:28:26: Скасовано аналіз ізольованих баластних вод
2015-12-17 10:11:59: Знижено ставку страхування пасажирів поїздів з 1,5% до 0,2%
2015-12-17 10:10:52: Скасовано 14 дозвільних документів в сфері АПК
2015-12-12 17:43:29: Мінінфраструктури "відкрило небо" в аеропорту Львова
2015-12-12 17:42:52: В Україні вступив в силу закон про спрощення ведення бізнесу
2015-12-12 17:40:13: Мін'юст запустив ряд електронних сервісів
2015-12-12 17:36:34: «Укрпошта» запустила швидку доставку з китайських інтернет-магазинів
2015-12-12 17:35:51: В Україні скоротили строк реєстрації нерухомості
2015-12-10 14:47:59: Порошенко підписав закони про енергосервісні компанії
2015-12-10 14:46:00: Ліквідовано штучний дефіцит порожніх вагонів під завантаження
2015-12-09 17:01:06: Скасували геологічний сертифікат буріння , обов'язковий карантинний сертифікат і фітосанітарний
2015-12-09 13:59:54: Покращено забезпечення військових
2015-12-09 13:58:23: Створено офіційний механізм електронних петицій
2015-12-09 13:56:29: Створена національна поліція
2015-12-09 13:55:03: Скасовано дозволи Мінекології на транскордонне перевезення більшості видів товарів
2015-12-09 13:52:36: Скасовано договори і акти при експорті послуг фрілансерів, програмістів, стокерів, копірайтерів
2015-12-09 13:51:04: Проведена істотна дерегуляція в морських портах
2015-12-09 13:48:39: Стимуляція розвитку альтернативної енергетики
2015-12-09 13:44:31: Скасовано податки для неприбуткових організацій
2015-12-09 12:52:17: Тепер ЗМІ можуть приходити на засідання комітетів ВР без запрошень
2015-12-09 10:52:04: Скасовано ліцензії, обмеження і 22 дозвільні процедури у сфері АПК
2015-12-07 14:35:19: Створено онлайн - кабінет громадян на сайті пенсійного фонду
2015-12-07 14:34:17: Прийнято закон про онлайн - комерцію
2015-12-07 14:29:41: ДФС запровадить єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів
2015-12-07 14:28:25: Всі ЗМІ зобов'язані розкрити імена своїх власників
2015-12-07 14:27:37: Скасовано обов'язкову сертифікацію для 80 груп продукції
2015-12-07 14:25:24: Рада прийняла закон про прозорість держзакупівель
2015-12-07 14:06:05: Кабмін скасував ліцензії на експорт кольорового металу
2015-12-07 14:01:55: Відкрито доступ до інформації про майно
2015-12-07 14:00:44: Чиновники більше не мають права вимагати паперові довідки з реєстру майна чи бізнесу
2015-12-07 13:59:54: З ринку виведені банки-зомбі і банки-мийки
2015-12-07 13:58:50: Мін'юст обіцяє реєстрацію бізнесу за один день
2015-12-07 13:56:54: Мін'юст запроваджує новий сервіс - електронний апостиль
2015-12-07 13:01:06: Ряд змін в освіті
2015-12-07 12:57:42: Експортерам спростили процедури оформлення товарів
2015-12-07 12:56:49: Мінінфраструктури покаже дані по ремонту доріг на сайті
2015-12-07 12:55:01: Заборонено дискримінацію в трудових відношеннях за сексуальною орієнтацією
2015-12-07 12:51:51: Україна приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі
2015-12-07 12:49:55: Скасування довідки-рахунку: зареєструвати авто можна буде за 500 грн
2015-12-07 12:47:57: Парламент запровадив поіменне голосування у місцевих радах
2015-12-07 12:46:40: Реєстрації юр. і фіз.осіб передана місцевим органам влади, банкам і нотаріусам
2015-12-07 12:40:31: НБУ спростив порядок відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання
2015-12-07 12:39:12: Україна вводить технічні фітосанітарні стандарти ЄС з 1 січня
2015-12-07 12:37:59: Скорочено 5270 співробітників НБУ, економія 490 млн. грн
2015-03-26 13:06:25: Відкрито онлайн реєстр власності
☝🏻Ці-і-ікава штука виходить. Оніщенко - під санкціями США, Дубінський - під санкціями США, Коломойський - під санкціями США. Всі хто псував життя Петру Порошенко потрапляють під санкції США. Або за корурцію - або за роботу на Москву.
😉Вам зрозуміло з ким боровся Порошенко, і звідки бралися всі ці натовпи блогерів-зраднюків та активіЗтів-борцунів, яких зараз днем з вонем не знайти? З чієї пропахлої московськими щами та онучами руки вони годувалися?
🤔Там кажуть Ткаченко і Аваков зараз сильно напряглися...
Я о последних пленках с хохотанием Суркова и Медведчука
Слава Петру Олексійовичу!