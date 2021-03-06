Порошенко: Ми створили антикорупційні органи і націоналізували ПриватБанк, але зараз ситуація із корупцією погіршилася. Зеленський рухається назад

Президент України Володимир Зеленський не проявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", – нагадав Порошенко.

Він також зауважив – замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв’язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", – констатує Петро Порошенко.

Варто зазначити, що інтерв’ю виданню "L’Express" Петро Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Дежрдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.

У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського – чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".

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"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа-імперії Коломойського, яка стала головних джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", – вважає Порошенко.

"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-пертнерство часів "Кварталу 95". Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", – наголосив п’ятий президент.

Порошенко переконаний – правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред’явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких маштабних корупционерів", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

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Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.