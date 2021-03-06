Чехія видала США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах. Їм загрожує до 20 років в'язниці
Чехія екстрадувала в США двох громадян України, які підозрюються в кіберзлочинності і відмиванні грошей.
За даними радіо "Прага", про це повідомив прессекретар Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Ібегея, екстрадиція відбулася "на початку березня". Українцям загрожує до 20 років позбавлення волі.
Як розповів прессекретар, за версією слідства, обидва українці входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Група була виявлена поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.
Повідомляється, що двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. Нині обидва перебувають у США.
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