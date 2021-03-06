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Новини
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Чехія видала США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах. Їм загрожує до 20 років в'язниці

Чехія видала США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах. Їм загрожує до 20 років в'язниці

Чехія екстрадувала в США двох громадян України, які підозрюються в кіберзлочинності і відмиванні грошей.

За даними  радіо "Прага", про це повідомив прессекретар Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Ібегея, екстрадиція відбулася "на початку березня". Українцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як розповів прессекретар, за версією слідства, обидва українці входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Група була виявлена ​​поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

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Повідомляється, що двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. Нині обидва перебувають у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

хакер (1346) Чехія (1610) екстрадиція (433)


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Топ коментарі
+9
З нашим правосуддям Чехія не видала б Україні і громадян України.
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06.03.2021 14:24
+6
Австрия с Путиным танцует. тут не до фирташей.
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06.03.2021 14:46
+5
Нет украинцев , а граждан Украины.
Зачем же врать ?
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06.03.2021 14:19
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главное Украине не выдовать а то тут помошником зеленского станет
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06.03.2021 14:17 Відповісти
Нет украинцев , а граждан Украины.
Зачем же врать ?
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06.03.2021 14:19 Відповісти
Цікаво, а Чехія би видала Україні громадян США?
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06.03.2021 14:19 Відповісти
З нашим правосуддям Чехія не видала б Україні і громадян України.
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06.03.2021 14:24 Відповісти
30-ть років - досить тривалий термін аби правосуддя таки з'явилося. А от чому не з'явилося, то вже інша тема.
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06.03.2021 14:30 Відповісти
Авсрія Фірташа видасть??
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06.03.2021 14:33 Відповісти
Австрия с Путиным танцует. тут не до фирташей.
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06.03.2021 14:46 Відповісти
Хлопчики не читали Грибоєдова...
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06.03.2021 15:08 Відповісти
"Горе от ума"?
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07.03.2021 07:50 Відповісти
Чего вы хотели от рашкованского подбрюшья?
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06.03.2021 15:11 Відповісти
выдайте меня пожалуста в США , готов признаться в чём угодно - хоть в убийстве Кеннеди , хоть в сознании коронавируса , лишь бы свалить из этой конченой страны .
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06.03.2021 16:12 Відповісти
за киберпреступления Штаты огромные сроки дают.
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06.03.2021 16:21 Відповісти
одна сплошная тюрьма!
Список стран по количеству заключённых по данным ICPS на 2020 год: США- 2 094 000. всего то 2 ляма сидят
639 человек на 100т населения. самый большой показатель в мире.
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06.03.2021 17:04 Відповісти
а иначе им не справиться с преступностью. Наркоманов много. Но и вообще, у них принято строго наказывать. В Европе наоборот - мягкие наказания как правило. И вот интересно, что уровень престпности в Европе ниже.
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06.03.2021 17:24 Відповісти
Почитай что делал и сколько сидел тот нигер что "БЛМ" начал. и скока ему было лет. тут писало даже. строго наказывают?....
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06.03.2021 18:44 Відповісти
Треба заманити і видати каломойшу, які кіберзлочинці...
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06.03.2021 17:50 Відповісти
 
 